أماكن نتغافل عن تصميمها في المنزل

في ظل تصميم الغرفة ذات الوظائف الأساسية نقوم بتوزيع الديكورات والأثاث الرئيسي أولاً، وحين تتم هذه المهمة في حيز كافي قد نتجاهل باقي الأركان في الغرفة، وهو قرار قد يبدو طبيعياً ولكن تواجد هذا الركن المهمل يحول الفراغ إلى ممل وليس على قدر كافي من الاتزان.

من المكن أن تتخطى هذه المشكلة عن طريق توزيع الأثاث بأسلوب يتضمن هذا الركن أو الاكتفاء بإضاءة جيدة مع اكسسوارات مميزة ليتحول إلى ركن جذاب يتجانس مع باقي الغرفة، كما فعل المصمم هنا، وهو أسلوب بسيط سهل التحقيق.