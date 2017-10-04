أماكن نتغافل عن تصميمها في المنزل

مهمة تصميم وتنفيذ النزل بالتأكيد ممتعة ولكن هي عملية تحتاج أيضاً إلى الكثير من الوقت والمجهود، وكلما زاد استثمارك في مراحل التصميم والتخطيط سوف تجني مقابلها الثمار بمنزل يلبي جميع احتياجاتك، ولكن لا شك أن مع المهام الكثيرة قد تتغافل عن بعض الأمور، ومن الرائج كثيراً أن تتغافل بالتحديد عن تصميم بعض الأماكن التي لا تبدو ذات أهمية كبرى في وظائف المنزل، ولكن قد تدرك حجم خذا الخطأ فور انتهائك من مراحل التنفيذ كلياً حيث يبدو المنزل قمة في الأناقة ولكن بعض الفراغات المهملة تجعله يبدو أقل ابهاراً، بل وقد يتعجب الجميع من سر عدم وجد اتزان في الغرف، وسوف نعرض اليوم الأماكن التي نتغافل عن تصميمها في المنزل وكيفية تخطي الأزمة في كل منهم دون الحاجة إلى تكاليف ضخمة.
في ظل تصميم الغرفة ذات الوظائف الأساسية نقوم بتوزيع الديكورات والأثاث الرئيسي أولاً، وحين تتم هذه المهمة في حيز كافي قد نتجاهل باقي الأركان في الغرفة، وهو قرار قد يبدو طبيعياً ولكن تواجد هذا الركن المهمل يحول الفراغ إلى ممل وليس على قدر كافي من الاتزان.
من المكن أن تتخطى هذه المشكلة عن طريق توزيع الأثاث بأسلوب يتضمن هذا الركن أو الاكتفاء بإضاءة جيدة مع اكسسوارات مميزة ليتحول إلى ركن جذاب يتجانس مع باقي الغرفة، كما فعل المصمم هنا، وهو أسلوب بسيط سهل التحقيق.
يعد السلم عنصر معماري هام للغاية في كثير م المنال والفيلات، ولكن قد يظن البعض أنه لا يحتاج إلى أي لمسات إضافية تزيد من جماله ظناً منهم أنه لاسيما عنصر وظيفي لا نقضي فيه أوقاتنا، بل نمر عليه انطقالاً لطابق آخر فقط وهو فكر يؤدي إلى خلق عنصر معماري قمة في الكئابة يصبح فراغ غير متصل مطلقاً مع باقي المنزل، وسوف تشعر بالملل فور استخدامك لهذا السلم المهمل.
التغلب على هذا الملل لا يكون سوى باهتمامك بإضاءة السلم القوية والجدران الجانبية.
الأروقة في منالنا الصرية شهد إهمالاً كبيراً لنفس الاعتقاد الخاطئ الموجه نحو السلم، ولكن يعده الخبراء امتداداً لجميع الغرف المطلة على الرواق، فتصميمه يردي إلى غرف إما قمة في التجانس أم قة في الملل.
قم بوضع سجاد يلائم كابع بيتك لكي يضفي دفئاً على الفراغ ويتحول المكان الممل إلى فراغ حيوي وأنيق.
نهتم كثيراً بجميع تفاصيل أثاث واكسسارات غرفة النوم، ولكن ما لاتعرفه هو أن من أهم ألاكان نجاح تصميم غرفة النوم هو السقف وعناصره حيث أنه أول وآخر ما تراه في يومك، لذا لن يكتمل التصميم إلا عن طريق تواجد نجف متناسق مع طابع الغرفة أو استبداله بالأسقف الجبسية العصرية على شرط أن يكون التصميم بسيط ومريح.
اهمال هذا العنصر بالتحديد يعد من الأخطاء التي من صعب تداركها، ولكن من الممكن الإكتفاء بتصميم فاصل زجاجي عصري يترك الحمام بطابع أكثر حداثة وأناقة.