فيلا رائعة تتألق بالألوان الفاتحة

نحن اليوم نأخذك في جولة رائعة داخل فيلا مميزة تتألق باللون الأبيض الجميل مع تداخل رائع لبعض ألوان الباستيل، واختيار عصري وحديث جدًا للأثاث وتقسيم ذكي للمساحات.. بالإضافة إلى اختيار القطع البسيطة وترك مساحات واسعة تعطي اتساع وبراح في الفيلا، وتقسيم غرفة المعيشة المفتوحة على المطبخ بطريقة رائعة وترك الجزء العلوي للغرف التي تم تقسيمها أيضًا بشكل ممتاز وسوف ترى هذا كله خلال الجولة الرائعة التي سوف تقوم بها في هذه الصور لعلك تقوم بتصميم فيلا مماثلة كهذه…
الأبيض هو اللون المختار لهذه الفيلا الجميلة لتبدو مُشعة بالضوء والإشراق، حيث تم استخدام البورسلين الأبيض للأرضية وطلاء الجدران بالدهانات البيضاء أيضًا، مع استخدام قطع أثاث بسيطة للغاية ليبدو المكان متسع وفسيح.
والأثاث فخم يتكون من أريكة على شكل حرف L، بالقماش الجلدي الأبيض، وفي الواجهة المقابلة فوتيه كبيرة باللون الأزرق القاتم.
وأما عن النوافذ فكما ترى الزجاج البلوري يملىء الجدران، مع الستائر البلاك أوت، فهذا الزجاج يمنحك رؤية رائعة وإطلالة مميزة على الخارج، ويسمح بمرور الضوء والهواء إلى المكان أيضًا.
في هذا الركن الصغير استغلت المساحة بشكل رائع لعمل كرسيين من القماش والإسفينج باللون البيج الفاتح وبينهم منضدة صغيرة من الخشب للحصول على جلسة ثنائية رائعة.
وهنا غرفة المعيشة جميلة ومميزة تتألق بألوان الباستيل الفاتحة وقد قُسم الأثاث إلى أريكة ثلاثية كبيرة وكرسي كبير ومنضدة قماشية بالمنتصف ويأخذ كل هذا لون القماش اللبني الفاتح، مع نوافذ رائعة تملىء الجدران وتسمح بمرور الضوء والشمس إلى الغرفة، مع سحاجة منقوشة على الأرضية للمسة دافئة تحت القدمين وديكور أكثر اكتمالًا.
نرى بوضوح انفتاح رائع في الفيلا خاصة أن المطبخ مفتوح على غرفة المعيشة بشكل رائع، ويحمل ألوان فاتحة أيضًا، مع بار رائع ومختلف بمنضدة مستديرة في الواجهة مع كراسي طويلة من الجلد الأبيض وتقسيم داخلي رائع يحمل منضدة المطبخ والأجهزة والحوض مع وحدات إضاءة ثلاثية مميزة لإضاءة رائعة بالمكان.
هنا نرى فخامة ورقي واضح في اختيار غرفة السفرة التي لا تميل تمامًا إلى التكلف بل تكون من منضدة خشبية بسطح زجاجي كبير وكراسي سوداء أنيقة تلتف حوله من الجلد اللامع، ووحدة إضاءة مستطيلة تتدلى من السقف في أناقة واختلاف.. أظن أنك لم ترى مثلها من قبل..!
فخامة الفيلا تستحق أن تكون لها درج رائع كهذا الدرج الجميل المصنوع من درجات خرسانية أنيقة ووحدات بُنية مميزة مع إضاءات جانبية رائعة وسور زجاجي شفاف يأخذك إلى أعلى بأناقة.
البيج يتألق في هذه الغرفة من ستائر وسجادة وأثاث ومفروشات، حيث تتكون من سرير مزدوج بأقمشة ناعمة من القطيفة، وتسريحة رائعة بأدراج ثلاثية للتخزين، ونافذة كبيرة للتهوية.. فقد اعتمدت هذه الغرفة أولًا على البساطة في كل شيء، مما جعلها تبدو مميزة.
هذه الغرفة تبدو جميلة ومُريحة بشكل رائع وتتميز بألوانها البيضاء الفاتحة والتي يتداخل معها البيج الجميل في الأقمشة والستائر، وتتكون من سرير كبير مزدوج وكرسي صغير لقراءة كتاب مسائي، مع مراّة رائعة للمسة ديكور أنيقة بالغرفة، وشاشة تلفزيون لجلسة أكثر استرخاء ومزيد من الرفاهية، إلى جانب ذلك لا ننسى الإضاءة الناعمة التي تطلقها وحدات الإضاءة الصغيرة بالسقف الخرساني الرائع.
مراعاة الراحة في كل شيء حتى تصميم الحمام الذي يأتي على الطراز الحداثي ويحمل منطقة استحمام كصندوق زجاجي رائع بداخله الدُش ووحدات الإضاءة.. وأمامه البانيو سبا لجلسة مليئة بالاسترخاء بعد يوم مُتعب في العمل، بالإضافة إلى طاولة الحمام الكبيرة التي يعلوها الحوض ومراّة واسعة لا غنى عنها إطلاقًا في الحمام، ووحدات التخزين بالأسفل لحمل المناشف والأدوات الصحية.
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