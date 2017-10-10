فيلا رائعة تتألق بالألوان الفاتحة

الأبيض هو اللون المختار لهذه الفيلا الجميلة لتبدو مُشعة بالضوء والإشراق، حيث تم استخدام البورسلين الأبيض للأرضية وطلاء الجدران بالدهانات البيضاء أيضًا، مع استخدام قطع أثاث بسيطة للغاية ليبدو المكان متسع وفسيح.

والأثاث فخم يتكون من أريكة على شكل حرف L، بالقماش الجلدي الأبيض، وفي الواجهة المقابلة فوتيه كبيرة باللون الأزرق القاتم.

وأما عن النوافذ فكما ترى الزجاج البلوري يملىء الجدران، مع الستائر البلاك أوت، فهذا الزجاج يمنحك رؤية رائعة وإطلالة مميزة على الخارج، ويسمح بمرور الضوء والهواء إلى المكان أيضًا.