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7 أفكار رائعة لوضع التلفزيون في المنزل

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
PH Andersen , Faci Leboreiro Arquitectura Faci Leboreiro Arquitectura غرفة المعيشة
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في مساحة صغيرة يمكن أن نضمن ما نريده بطريقة خاصة هو التحدي الذي علينا أن نلجأ إليه عن طريق الإبداع.. شيء لا يستطيع الكثيرون التخلي عنه هو التلفزيون، ليس هناك شك في أنه أكثر شيء يريده الكثيرون أن يكون في الغرفة، حتى لو كانت غرفة المعيشة مثلا ذات مساحة صغيرة. تنشأ المشكلة عندما يكون علينا أن نسأل، هل لدي مساحة حقيقية لهذا التلفزيون؟ والجواب هو أنه مع القليل من الإبداع يوجد هناك مجال لكل شيء تقريبًا، ونقدم لك في هذا المقال أفكار رائعة يمكنك استخدامها لتعليق التلفزيون الخاص بك في الغرفة.

1. هل لديك مساحة فارغة!

Casa Guadalquivir, JORGE CORTÉS Arquitectos JORGE CORTÉS Arquitectos غرفة المعيشة
JORGE CORTÉS Arquitectos

JORGE CORTÉS Arquitectos
JORGE CORTÉS Arquitectos
JORGE CORTÉS Arquitectos

هل حصلت على مساحة حرة في غرفة المعيشة الصغيرة الخاصة بك؟ لا تضيعه عن طريق وضع قطعة كبيرة من الأثاث. سيكون أفضل بكثير إذا كان لديك قاعدة صلبة من شأنها أن تحمل شاشة التلفزيون بشكل جيد، وتكون مخفية وراء ذلك. في هذا الحل يمكنك أن تعتمد في ألواح خشبية.

2. في الأثاث متعدد الوظائف

PH Andersen , Faci Leboreiro Arquitectura Faci Leboreiro Arquitectura غرفة المعيشة
Faci Leboreiro Arquitectura

Faci Leboreiro Arquitectura
Faci Leboreiro Arquitectura
Faci Leboreiro Arquitectura

في غرفة صغيرة التخلي عن مساحة الجدار يمكن أن يعني الكثير. لذلك إعطاء الجدار كله لشاشة التلفزيون ينطوي على إضاعة الفضاء. إلا إذا وضعت الأثاث متعددة الوظائف حيث يمكنك وضع التلفزيون، ويمكنك أيضًا وضع عناصر أخرى.

3. خارج الغرفة

CASA CAR, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos غرفة المعيشة
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

هذه هي الفكرة وهي عن وضع التلفزيون ليس فقط في مساحة صغيرة .. في هذا الحل ما نقوم به هو وضعه في مساحة مفتوحة أخرى، حيث يوجد منطقة حرة على قطعة عالية من الأثاث. هذا المكان هو بار، ويحتوي على أربعة كراسي عالية.

4. تلفزيون متحرك!

Proyecto Departamento Gusi, Sandra Molina Sandra Molina غرفة المعيشة
Sandra Molina

Sandra Molina
Sandra Molina
Sandra Molina

الحل الخامس هو شراء تلفزيون متوسطة الحجم، ليس صغير جدًا ولا كبيرة جدًا. حيث لم تعد عملية نقله معقدة وصعبة. ما تفعله هو تثبيته على موقف محمول، بحيث يمكنك وضعه حيث تريد.

5. كما لو كان معلق في الهواء

Departamento DL , kababie arquitectos kababie arquitectos غرفة المعيشة
kababie arquitectos

kababie arquitectos
kababie arquitectos
kababie arquitectos

هنا نرى الوهم البصري الأصلي جدًا. هذا هو وضع التلفزيون في مكانة من الجدار، بحيث لا تعلق عليه ولكن بهذه الطريقة سوف تجعله يبدو وكأنه لا يشغل مكانا في الفضاء، وغرفة المعيشة الخاصة بك لن تتكدس مع المزيد من العناصر المضافة.

6. داخل جدار فاصل صغير

Départamento Vidalta, Concepto Taller de Arquitectura Concepto Taller de Arquitectura غرفة المعيشة
Concepto Taller de Arquitectura

Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura

إذا كان المنزل صغير، فالحل حان لاستخدام مساحات واضحة لمساحات مختلفة. الفرضية التي يجب الوفاء بها هي أن الجدران قد تكون محدودة في بعض المناطق، كما في هذه الحالة من قبل جدار صغير.. إذا حدث ذلك في منزلك، وهناك جدار قم بتقسيمه وضع التلفزيون على الجدار أو بداخله.

7. في قطعة من الأثاث الذي يصل مسافتين

CASA MIGUEL ÁNGEL, Rousseau Arquitectos Rousseau Arquitectos غرفة المعيشة
Rousseau Arquitectos

Rousseau Arquitectos
Rousseau Arquitectos
Rousseau Arquitectos

عندما يكون لديك قطعة من الأثاث مع وجود ثقب في المنطقة المركزية، يبدو أنها مصممة لخدمة مسافتين على قدم المساواة. قم بتثبيت التلفزيون في تلك الحفرة. وبهذه الطريقة تحتلال تلك المنطقة المركزية، ويمكنك الترفيه عن نفسك مع الأفلام الوثائقية المفضلة لديك أو الأفلام من غرفة المعيشة وكذلك من غرفة الطعام.

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