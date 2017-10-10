7 أفكار رائعة لوضع التلفزيون في المنزل

عندما يكون لديك قطعة من الأثاث مع وجود ثقب في المنطقة المركزية، يبدو أنها مصممة لخدمة مسافتين على قدم المساواة. قم بتثبيت التلفزيون في تلك الحفرة. وبهذه الطريقة تحتلال تلك المنطقة المركزية، ويمكنك الترفيه عن نفسك مع الأفلام الوثائقية المفضلة لديك أو الأفلام من غرفة المعيشة وكذلك من غرفة الطعام.

شاهد أيضًا 7 أشياء عليك التخلص منها قبل الشتاء