7 أفكار رائعة لوضع التلفزيون في المنزل

في مساحة صغيرة يمكن أن نضمن ما نريده بطريقة خاصة هو التحدي الذي علينا أن نلجأ إليه عن طريق الإبداع.. شيء لا يستطيع الكثيرون التخلي عنه هو التلفزيون، ليس هناك شك في أنه أكثر شيء يريده الكثيرون أن يكون في الغرفة، حتى لو كانت غرفة المعيشة مثلا ذات مساحة صغيرة. تنشأ المشكلة عندما يكون علينا أن نسأل، هل لدي مساحة حقيقية لهذا التلفزيون؟ والجواب هو أنه مع القليل من الإبداع يوجد هناك مجال لكل شيء تقريبًا، ونقدم لك في هذا المقال أفكار رائعة يمكنك استخدامها لتعليق التلفزيون الخاص بك في الغرفة.
هل حصلت على مساحة حرة في غرفة المعيشة الصغيرة الخاصة بك؟ لا تضيعه عن طريق وضع قطعة كبيرة من الأثاث. سيكون أفضل بكثير إذا كان لديك قاعدة صلبة من شأنها أن تحمل شاشة التلفزيون بشكل جيد، وتكون مخفية وراء ذلك. في هذا الحل يمكنك أن تعتمد في ألواح خشبية.
في غرفة صغيرة التخلي عن مساحة الجدار يمكن أن يعني الكثير. لذلك إعطاء الجدار كله لشاشة التلفزيون ينطوي على إضاعة الفضاء. إلا إذا وضعت الأثاث متعددة الوظائف حيث يمكنك وضع التلفزيون، ويمكنك أيضًا وضع عناصر أخرى.
هذه هي الفكرة وهي عن وضع التلفزيون ليس فقط في مساحة صغيرة .. في هذا الحل ما نقوم به هو وضعه في مساحة مفتوحة أخرى، حيث يوجد منطقة حرة على قطعة عالية من الأثاث. هذا المكان هو بار، ويحتوي على أربعة كراسي عالية.
الحل الخامس هو شراء تلفزيون متوسطة الحجم، ليس صغير جدًا ولا كبيرة جدًا. حيث لم تعد عملية نقله معقدة وصعبة. ما تفعله هو تثبيته على موقف محمول، بحيث يمكنك وضعه حيث تريد.
هنا نرى الوهم البصري الأصلي جدًا. هذا هو وضع التلفزيون في مكانة من الجدار، بحيث لا تعلق عليه ولكن بهذه الطريقة سوف تجعله يبدو وكأنه لا يشغل مكانا في الفضاء، وغرفة المعيشة الخاصة بك لن تتكدس مع المزيد من العناصر المضافة.
إذا كان المنزل صغير، فالحل حان لاستخدام مساحات واضحة لمساحات مختلفة. الفرضية التي يجب الوفاء بها هي أن الجدران قد تكون محدودة في بعض المناطق، كما في هذه الحالة من قبل جدار صغير.. إذا حدث ذلك في منزلك، وهناك جدار قم بتقسيمه وضع التلفزيون على الجدار أو بداخله.
عندما يكون لديك قطعة من الأثاث مع وجود ثقب في المنطقة المركزية، يبدو أنها مصممة لخدمة مسافتين على قدم المساواة. قم بتثبيت التلفزيون في تلك الحفرة. وبهذه الطريقة تحتلال تلك المنطقة المركزية، ويمكنك الترفيه عن نفسك مع الأفلام الوثائقية المفضلة لديك أو الأفلام من غرفة المعيشة وكذلك من غرفة الطعام.
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