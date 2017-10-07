20 مطبخ عصري بجرانيت روعة

تصميم المطابخ الحديثة في مصر أصبح لا يكون إلا بوجود بعض الأساسيات التي أصبحنا لا نخرج عنها أبداً مثل رخامة المطبخ، فرخامة المطبخ أصبح لا يوجد مطبخ على أرض المحروسة إلا و فيه رخامة بالرغم من تفاوت الأسعار التي يأتي في أقلها الجرانيت الأحمر إلا أنه الرخام أيضاً له انتشار واسع بأنواعه المستوردة و الجرانيت غني عن التعريف بكل أنواعه لأنه في الأصل يستخرج من مصر و هذا سبب قلة سعره بالمقارنة بالأحجار الأخرى التي تستورد في الغالب.

هوميفاياليوم سوف يصحبنا في جولة في كتالوج مكون من 20 مطبخ عصري استخدم فيه الجرانيت في الرفوف الأساسية في المطبخ حول الحوض و في الكونترتوب أو الجزيرة المنفصلة أو المتصلة لها مما سيجعل أمامك العديد من الأفكار التي تجعلك تصممم مطبخ أحلامك بسهولة ..