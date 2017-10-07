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20 مطبخ عصري بجرانيت روعة

Mohammed Awad Mohammed Awad
Cocinas, Amarillo Interiorismo Amarillo Interiorismo مطبخرفوف وأدراج
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تصميم المطابخ الحديثة في مصر أصبح لا يكون إلا بوجود بعض الأساسيات التي أصبحنا لا نخرج عنها أبداً مثل رخامة المطبخ، فرخامة المطبخ أصبح لا يوجد مطبخ على أرض المحروسة إلا و فيه رخامة بالرغم من تفاوت الأسعار التي يأتي في أقلها الجرانيت الأحمر إلا أنه الرخام أيضاً له انتشار واسع بأنواعه المستوردة و الجرانيت غني عن التعريف بكل أنواعه لأنه في الأصل يستخرج من مصر و هذا سبب قلة سعره بالمقارنة بالأحجار الأخرى التي تستورد في الغالب.

هوميفاياليوم سوف يصحبنا في جولة في كتالوج مكون من 20 مطبخ عصري استخدم فيه الجرانيت في الرفوف  الأساسية في المطبخ حول الحوض و في الكونترتوب أو الجزيرة المنفصلة أو المتصلة لها مما سيجعل أمامك العديد من الأفكار التي تجعلك تصممم مطبخ أحلامك بسهولة ..

1- مطبخ بكونترتوب جرانيت

Cocinas, Amarillo Interiorismo Amarillo Interiorismo مطبخرفوف وأدراج
Amarillo Interiorismo

Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo

استخدام الجرانيت في سطح العمل الأساسي بجوار الحوض عملي للغاية فهو يحافظ على مساحة كبيرة لحرية الحركة و في الجانب الآخر يعطي شكل جميل و أيضاً يساعدك على تحضير الطعام و المشروبات الكثيرة الأدوات بكل سهولة، لاحظ التناغم الرائع بين الألوان و كيف أعطى الجرانيت الملون بالأبيض و الأسود قيمة رائعة للمطبخ و لخزاناته و جدرانه

2- مع شريط من البلاط يتم تسليط الضوء على الحائط

Cocinas, Amarillo Interiorismo Amarillo Interiorismo مطبخرفوف وأدراج
Amarillo Interiorismo

Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo

استخدم شريط من الموزاييك فوق رف الحوض من الجرانيت بنفس النقشات تقريباً ليجذب الأنظار قليلاً للأعلى بدلاً من ظهور الحائط كله أبيض بلا أي لمسة جمالية

3- تناغم الخشب و اللون الفاتح للحوائط

CASA Habitación FGI, Estudio 289 Estudio 289 مطبخ
Estudio 289

Estudio 289
Estudio 289
Estudio 289

استخدام الخشب الطبيعي في لونه المائل للداكن بجوار الألوان الفاتحة في المطبخ لترسل احساساً بالحداثة و الاتزان خصوصاً و أن المساحة التي استخدمت فيها ضيقة و لكنها أدت دورها في تشتتيت الانتباه بعيداً عن ذلك الأمر تماماً

4- جرانيت مع خشب داكن

Cocinas, Amarillo Interiorismo Amarillo Interiorismo مطبخرفوف وأدراج
Amarillo Interiorismo

Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo

الجرانيت و الخشب الداكن لا ينصح بهما في مطبخ واحد إلا لو كان كبير المساحة قوي الضوء فلا تفكر فيهما لو كان مطبخك لا يوجد فيه تلك الصفات مجتمعة 

5- اللون الأحمر لسطح المطبخ

Cocinas, Amarillo Interiorismo Amarillo Interiorismo مطبخرفوف وأدراج
Amarillo Interiorismo

Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo

اللون الأحمر جريء و مليء بالطاقة و حينما يكون في المطبخ بجوار الجرانيت يعطي لمسة خيالية ظهرت لنا في هذا التصميم بجدارة 

6- خشب ملون و كونترتوب معتاد

Cocinas, Amarillo Interiorismo Amarillo Interiorismo مطبخرفوف وأدراج
Amarillo Interiorismo

Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo

الخشب ذو اللون الأحمر قليلاً يتماشى مع اللون الأبيض بطريقة مذهلة في المساحات الكبيرة و استخدام رف من الجرانيت يكون كرمانة الميزان بين الخزائن الخشبية و الجدران البيضاء

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7- مطبخ بكونترتوب رخام

Depto DLH, T + T Arquitectos T + T Arquitectos مطبخ
T + T Arquitectos

T + T Arquitectos
T + T Arquitectos
T + T Arquitectos

الرخام ساحر ليس تقليلاً من الجرانيت و لكنه يظل ساحراً خصوصاً الطبيعي منه ذو النقشات و الخطوط الهادئة لاحظ كيف يبدو ساحراً بين الألوان الداكنة كالاسود و لكننا لا نشعر بأي شيء لأنه جذب انتباهنا فوراً

8- كونترتوب منفصل من الجرانيت

Cocina en Privanzas del Campestre, H-abitat Diseño & Interiores H-abitat Diseño & Interiores مطبخ خشب Wood effect
H-abitat Diseño &amp; Interiores

H-abitat Diseño & Interiores
H-abitat Diseño &amp; Interiores
H-abitat Diseño & Interiores

الجرانيت يمكن أن يستخدم في تصميم جزيرة متكاملة بأركانها و سطحها كما نلاحظ فهو عملي و قوي و سهل التقطيع 

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9- تباين واضح في مطبخ أبيض

Casa Kompa-Enríquez, Axios Arquitectos Axios Arquitectos مطبخ
Axios Arquitectos

Axios Arquitectos
Axios Arquitectos
Axios Arquitectos

التباين في الألوان قد يكون غير محبب في المساحات الضيقة و لكنه مطلوب للغاية في المساحات المتوسطة و الكبيرة خصوصاً التي تفتقر للتفاصيل و الاكسسوارات التي يحتاجها أي مطبخ كي يتألق

10- جزيرة و طاولة جانبية

Privada El Secreto, Ancona + Ancona Arquitectos Ancona + Ancona Arquitectos مطبخ
Ancona + Ancona Arquitectos

Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos

يمكننا تصميم جزيرة كاملة من الجرانيت و بجوارها طاولة جانبية من نفس المادة أيضاً ، لاحظ كيف تبدو عصرية و تتمتع بالأناقة

11- تكامل الرخام

CASA HARAS, ESTUDIO GEYA ESTUDIO GEYA مطبخ
ESTUDIO GEYA

ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA

استخدام الرخام في الكونترتوب و في الحوائط ممكن و هذه حقيقة أمامنا ترينا كيف أن الرخام قد يكون فكرة رئيسية في تصميم مطبخك الراقي

12- جرانيت في الرف و جرانيت في الحائط

Cocinas, ANDRES COCINAS Y MARMOL S.A.S. ANDRES COCINAS Y MARMOL S.A.S. مطبخ
ANDRES COCINAS Y MARMOL S.A.S.

ANDRES COCINAS Y MARMOL S.A.S.
ANDRES COCINAS Y MARMOL S.A.S.
ANDRES COCINAS Y MARMOL S.A.S.

الجرانيت يمكن أن يستخدم في الحوائط و في الأسطح أيضاً و يكون له ميزة رائعة في الفصل بين الخزانات خصوصاً لو كانت داكنة اللون

13- مطبخ ببلاط فاتح و خشب داكن

Cocinas, Amarillo Interiorismo Amarillo Interiorismo مطبخرفوف وأدراج
Amarillo Interiorismo

Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo

التباين بين الفاتح و الغامق قد يكون حلاً لوجود الجرانيت الأبيض في المطابخ كبيرة المساحة التي تحتاج لتفاصيل لتبدو رائعة

14- جرانيت وردي (الأشهر في مصر)

Cocinas, Amarillo Interiorismo Amarillo Interiorismo مطبخرفوف وأدراج
Amarillo Interiorismo

Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo

الجرانيت هذا هو الأشهر في مصر و الأرخص سعراً و يعتبر هو رخامة المطبخ الأولى التي تستخدم في بلدنا و على جانب آخر هو جميل الشكل و يتماشى مع معظم الألوان لذا تجده اختيار منتشر بين الجميع

15- مطبخ ضيق لكن عصري

CASA HARAS, ESTUDIO GEYA ESTUDIO GEYA مطبخ
ESTUDIO GEYA

ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA

الضيق لا يعني القبح ، و لكن يعني أنه ينبغي عليك استخدام أكثر من وسيلة للتغلب على هذا الضيق و قد يكون سطح الرخام وسيلة فعالة بسبب قدرتها على اللمعان و عكس الضوء و تصميمها بلون فاتح يقضي تماماً على أي شعور بالضيق

16- جرانيت أبرز ما في المطبخ

Casa ES - Proyecto, FAARQ - Facundo Arana Arquitecto & asoc. FAARQ - Facundo Arana Arquitecto & asoc. مطبخ
FAARQ – Facundo Arana Arquitecto &amp; asoc.

FAARQ - Facundo Arana Arquitecto & asoc.
FAARQ – Facundo Arana Arquitecto &amp; asoc.
FAARQ - Facundo Arana Arquitecto & asoc.

الجرانيت قد يكون أبرز ما في المطبخ لو كل التفاصيل الأخرى أقل حدة من لونه الهاديء ، فلو كان هذا التصميم كله باللون الرمادي الهاديء المحايد فسيكون بالفعل الجرانيت هو ابرز هاديء فيه

17- مع خزانات بيضاء

Cocina | FLEXIBILIDAD INTEGRADA, G7 Grupo Creativo G7 Grupo Creativo مطبخ White
G7 Grupo Creativo

G7 Grupo Creativo
G7 Grupo Creativo
G7 Grupo Creativo

الخزانات البيضاء في المطبخ تتعامل مع الجرانيت على أن يكون الإكسسوار في المطبخ ليس بالمعنى الزخرفي المفهوم و لكن بتقليل حدة الأبيض خصوصاً لو كان منتشر بطريقة أفقية  مثل الرف تماماً كما تلاحظ في أكثر من خزانة ووجودها في حالة توازي مع السطح الجرانيتي 

18- مزدوج

PZ Arquitectura, Grupo PZ Grupo PZ مطبخ
Grupo PZ

Grupo PZ
Grupo PZ
Grupo PZ

أكثر من مستوى سيكون رائع خصوصاً لو كان المطبخ ضيق و تحتاج لمساحة اضافية للعمل

19- أسود و رمادي

Casa PO, LDC Arquitectura LDC Arquitectura مطبخ معدن Wood effect
LDC Arquitectura

LDC Arquitectura
LDC Arquitectura
LDC Arquitectura

اسود و رمادي قد يكون غريباً و لكن الجرانيت أو الرخام قد يجعل منه مستساغاً بفضل توفر الاسود فيها 

20- جزيرة مركزية رائعة

Encuentro, Estudio Moron Saad Estudio Moron Saad مطبخ
Estudio Moron Saad

Encuentro

Estudio Moron Saad
Estudio Moron Saad
Estudio Moron Saad

يمكن في الوسط أن نعتمد على الجرانيت أو الرخام لبناء و تصميم جزيرة مركزية رائعة نثبت فيها بوتوجاز اضافي للتحضيرات السريعة و نلحق به خزانات من الأسفل و قد نلحق به كرسيين للجلوس لتكون منطقة غنية بالعملية و الجمال أيضاً

هل تصدق تلك الشقة موجودة في مصر
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