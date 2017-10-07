20 مطبخ عصري بجرانيت روعة

تصميم المطابخ الحديثة في مصر أصبح لا يكون إلا بوجود بعض الأساسيات التي أصبحنا لا نخرج عنها أبداً مثل رخامة المطبخ، فرخامة المطبخ أصبح لا يوجد مطبخ على أرض المحروسة إلا و فيه رخامة بالرغم من تفاوت الأسعار التي يأتي في أقلها الجرانيت الأحمر إلا أنه الرخام أيضاً له انتشار واسع بأنواعه المستوردة و الجرانيت غني عن التعريف بكل أنواعه لأنه في الأصل يستخرج من مصر و هذا سبب قلة سعره بالمقارنة بالأحجار الأخرى التي تستورد في الغالب.
هوميفاياليوم سوف يصحبنا في جولة في كتالوج مكون من 20 مطبخ عصري استخدم فيه الجرانيت في الرفوف الأساسية في المطبخ حول الحوض و في الكونترتوب أو الجزيرة المنفصلة أو المتصلة لها مما سيجعل أمامك العديد من الأفكار التي تجعلك تصممم مطبخ أحلامك بسهولة ..
استخدام الجرانيت في سطح العمل الأساسي بجوار الحوض عملي للغاية فهو يحافظ على مساحة كبيرة لحرية الحركة و في الجانب الآخر يعطي شكل جميل و أيضاً يساعدك على تحضير الطعام و المشروبات الكثيرة الأدوات بكل سهولة، لاحظ التناغم الرائع بين الألوان و كيف أعطى الجرانيت الملون بالأبيض و الأسود قيمة رائعة للمطبخ و لخزاناته و جدرانه
استخدم شريط من الموزاييك فوق رف الحوض من الجرانيت بنفس النقشات تقريباً ليجذب الأنظار قليلاً للأعلى بدلاً من ظهور الحائط كله أبيض بلا أي لمسة جمالية
استخدام الخشب الطبيعي في لونه المائل للداكن بجوار الألوان الفاتحة في المطبخ لترسل احساساً بالحداثة و الاتزان خصوصاً و أن المساحة التي استخدمت فيها ضيقة و لكنها أدت دورها في تشتتيت الانتباه بعيداً عن ذلك الأمر تماماً
الجرانيت و الخشب الداكن لا ينصح بهما في مطبخ واحد إلا لو كان كبير المساحة قوي الضوء فلا تفكر فيهما لو كان مطبخك لا يوجد فيه تلك الصفات مجتمعة
اللون الأحمر جريء و مليء بالطاقة و حينما يكون في المطبخ بجوار الجرانيت يعطي لمسة خيالية ظهرت لنا في هذا التصميم بجدارة
الخشب ذو اللون الأحمر قليلاً يتماشى مع اللون الأبيض بطريقة مذهلة في المساحات الكبيرة و استخدام رف من الجرانيت يكون كرمانة الميزان بين الخزائن الخشبية و الجدران البيضاء
الرخام ساحر ليس تقليلاً من الجرانيت و لكنه يظل ساحراً خصوصاً الطبيعي منه ذو النقشات و الخطوط الهادئة لاحظ كيف يبدو ساحراً بين الألوان الداكنة كالاسود و لكننا لا نشعر بأي شيء لأنه جذب انتباهنا فوراً
الجرانيت يمكن أن يستخدم في تصميم جزيرة متكاملة بأركانها و سطحها كما نلاحظ فهو عملي و قوي و سهل التقطيع
إقرأ : حيل ذكية لتنظيف المنزل
التباين في الألوان قد يكون غير محبب في المساحات الضيقة و لكنه مطلوب للغاية في المساحات المتوسطة و الكبيرة خصوصاً التي تفتقر للتفاصيل و الاكسسوارات التي يحتاجها أي مطبخ كي يتألق
يمكننا تصميم جزيرة كاملة من الجرانيت و بجوارها طاولة جانبية من نفس المادة أيضاً ، لاحظ كيف تبدو عصرية و تتمتع بالأناقة
استخدام الرخام في الكونترتوب و في الحوائط ممكن و هذه حقيقة أمامنا ترينا كيف أن الرخام قد يكون فكرة رئيسية في تصميم مطبخك الراقي
الجرانيت يمكن أن يستخدم في الحوائط و في الأسطح أيضاً و يكون له ميزة رائعة في الفصل بين الخزانات خصوصاً لو كانت داكنة اللون
التباين بين الفاتح و الغامق قد يكون حلاً لوجود الجرانيت الأبيض في المطابخ كبيرة المساحة التي تحتاج لتفاصيل لتبدو رائعة
الجرانيت هذا هو الأشهر في مصر و الأرخص سعراً و يعتبر هو رخامة المطبخ الأولى التي تستخدم في بلدنا و على جانب آخر هو جميل الشكل و يتماشى مع معظم الألوان لذا تجده اختيار منتشر بين الجميع
الضيق لا يعني القبح ، و لكن يعني أنه ينبغي عليك استخدام أكثر من وسيلة للتغلب على هذا الضيق و قد يكون سطح الرخام وسيلة فعالة بسبب قدرتها على اللمعان و عكس الضوء و تصميمها بلون فاتح يقضي تماماً على أي شعور بالضيق
الجرانيت قد يكون أبرز ما في المطبخ لو كل التفاصيل الأخرى أقل حدة من لونه الهاديء ، فلو كان هذا التصميم كله باللون الرمادي الهاديء المحايد فسيكون بالفعل الجرانيت هو ابرز هاديء فيه
الخزانات البيضاء في المطبخ تتعامل مع الجرانيت على أن يكون الإكسسوار في المطبخ ليس بالمعنى الزخرفي المفهوم و لكن بتقليل حدة الأبيض خصوصاً لو كان منتشر بطريقة أفقية مثل الرف تماماً كما تلاحظ في أكثر من خزانة ووجودها في حالة توازي مع السطح الجرانيتي
أكثر من مستوى سيكون رائع خصوصاً لو كان المطبخ ضيق و تحتاج لمساحة اضافية للعمل
اسود و رمادي قد يكون غريباً و لكن الجرانيت أو الرخام قد يجعل منه مستساغاً بفضل توفر الاسود فيها
يمكن في الوسط أن نعتمد على الجرانيت أو الرخام لبناء و تصميم جزيرة مركزية رائعة نثبت فيها بوتوجاز اضافي للتحضيرات السريعة و نلحق به خزانات من الأسفل و قد نلحق به كرسيين للجلوس لتكون منطقة غنية بالعملية و الجمال أيضاً