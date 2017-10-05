الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

تصميم مطبخ رائع بفندق بدبي

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
GK Kitchen, Santos Santos وحدات مطبخ White
Loading admin actions …

يقع هذا الفندق بدبي به مطبخ مثالي جدًا مساحته 25 متر مربع، مكونة من مطبخ مذهل  وطاولة طعام أنيقة مع المعلقات الكبيرة، تصميم الأرضيات الخشبية الفاخرة تعزز من هذا المطبخ الأبيض الحديث، الباب الزجاجي المنزلق سمح لتسلل الضوء الطبيعي للمساحة وجعلها مشرقة جدًا، دعنا نعرض عليك جهد الخبراء في تصميم هذه المساحة الرائعة.  

مساحة مشرقة جدًا

GK Kitchen, Santos Santos وحدات مطبخ White
Santos

GK Kitchen

Santos
Santos
Santos

الباب الزجاجي المنزلق سمح للضوء الطبيعي بالدخول إلى المساحة وجعلها مشرقة جدًا بالإضافة إلى مظهر النباتات الخضراء في الحديقة الذي زاد من هذا الشعور بالراحة والإشراق. 

جزيرة المطبخ

GK Kitchen, Santos Santos وحدات مطبخ White
Santos

GK Kitchen

Santos
Santos
Santos

محور التصميم هنا هي تلك الجزيرة ليس لأنها مساحة عمل متكاملة بها موقد ومجموعة من الأدراج التي تصلح لتخزين كل الأدوات التي تحتاجها أثناء الطبخ لتكون في متناول يديك، بل لأنها أيضًا بها طاولة طعام أنيقة تتيح لك تناول الوجبات بعد طهيها مباشرة. 

الألوان

GK Kitchen, Santos Santos وحدات مطبخ White
Santos

GK Kitchen

Santos
Santos
Santos

اعتمدت المساحة على الألوان المحايدة الفاتحة على الرغم من أن المساحة واسعة، الأرضيات الخشبية بجانب الجدران الحجرية جعلت المساحة تبدو دافئة جدًا. 

GK Kitchen, Santos Santos وحدات مطبخ White
Santos

GK Kitchen

Santos
Santos
Santos

إضاءة الليد

GK Kitchen, Santos Santos وحدات مطبخ White
Santos

GK Kitchen

Santos
Santos
Santos

شريط إضاءة ليد مابين الخزانة العلوية والسفلية جعل هذه المساحة واضحة جدًا لأنها ليست منطقة تخزين فقط بل منطقة عمل أيضًا وتحتاج إلى إضاءة واضحة. 

مساحة تخزين هائلة

GK Kitchen, Santos Santos وحدات مطبخ White
Santos

GK Kitchen

Santos
Santos
Santos

هذا المطبخ به مساحات تخزين هائلة في كل مكان مما يتيح لك تخزين أي شيء يمكن أن تحتاجه في مطبخك وفي نفس الوقت يكون في متناول يديك بشكل منظم جدًا مما يجعله عملي جدًا.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

مساحة طولية

GK Kitchen, Santos Santos وحدات مطبخ White
Santos

GK Kitchen

Santos
Santos
Santos

نلاحظ من هذه الصورة أن المطبخ مساحته طولية وعلى الرغم من ذلك إلا أنه لم يخلُ من أي جهاز أو شيء تحتاجه في غرفة مطبخك. 

الحديقة ليلًا ساحرة جدًا

GK Kitchen, Santos Santos وحدات مطبخ White
Santos

GK Kitchen

Santos
Santos
Santos

الإضاءة الداخلية مسيطرة على هذا المطبخ

GK Kitchen, Santos Santos وحدات مطبخ White
Santos

GK Kitchen

Santos
Santos
Santos

نظرة كلية على المساحة

GK Kitchen, Santos Santos وحدات مطبخ White
Santos

GK Kitchen

Santos
Santos
Santos

تتيح لنا هذه الصورة نظرة شاملة للمساحة نرى غرفتي الطعام والمعيشة من على بعد ومازالت الألوان الدافئة المحايدة هي المسيطرة. 

لقراءة المقال التالي اضغط هنا: 5 أفكار رائعة للمطابخ المفتوحة

5 أفكار مذهلة للإضاءة

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً