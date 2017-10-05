تصميم مطبخ رائع بفندق بدبي

يقع هذا الفندق بدبي به مطبخ مثالي جدًا مساحته 25 متر مربع، مكونة من مطبخ مذهل وطاولة طعام أنيقة مع المعلقات الكبيرة، تصميم الأرضيات الخشبية الفاخرة تعزز من هذا المطبخ الأبيض الحديث، الباب الزجاجي المنزلق سمح لتسلل الضوء الطبيعي للمساحة وجعلها مشرقة جدًا، دعنا نعرض عليك جهد الخبراء في تصميم هذه المساحة الرائعة.