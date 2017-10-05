تصميم مطبخ رائع بفندق بدبي

يقع هذا الفندق بدبي به مطبخ مثالي جدًا مساحته 25 متر مربع، مكونة من مطبخ مذهل وطاولة طعام أنيقة مع المعلقات الكبيرة، تصميم الأرضيات الخشبية الفاخرة تعزز من هذا المطبخ الأبيض الحديث، الباب الزجاجي المنزلق سمح لتسلل الضوء الطبيعي للمساحة وجعلها مشرقة جدًا، دعنا نعرض عليك جهد الخبراء في تصميم هذه المساحة الرائعة.
الباب الزجاجي المنزلق سمح للضوء الطبيعي بالدخول إلى المساحة وجعلها مشرقة جدًا بالإضافة إلى مظهر النباتات الخضراء في الحديقة الذي زاد من هذا الشعور بالراحة والإشراق.
محور التصميم هنا هي تلك الجزيرة ليس لأنها مساحة عمل متكاملة بها موقد ومجموعة من الأدراج التي تصلح لتخزين كل الأدوات التي تحتاجها أثناء الطبخ لتكون في متناول يديك، بل لأنها أيضًا بها طاولة طعام أنيقة تتيح لك تناول الوجبات بعد طهيها مباشرة.
اعتمدت المساحة على الألوان المحايدة الفاتحة على الرغم من أن المساحة واسعة، الأرضيات الخشبية بجانب الجدران الحجرية جعلت المساحة تبدو دافئة جدًا.
شريط إضاءة ليد مابين الخزانة العلوية والسفلية جعل هذه المساحة واضحة جدًا لأنها ليست منطقة تخزين فقط بل منطقة عمل أيضًا وتحتاج إلى إضاءة واضحة.
هذا المطبخ به مساحات تخزين هائلة في كل مكان مما يتيح لك تخزين أي شيء يمكن أن تحتاجه في مطبخك وفي نفس الوقت يكون في متناول يديك بشكل منظم جدًا مما يجعله عملي جدًا.
نلاحظ من هذه الصورة أن المطبخ مساحته طولية وعلى الرغم من ذلك إلا أنه لم يخلُ من أي جهاز أو شيء تحتاجه في غرفة مطبخك.
تتيح لنا هذه الصورة نظرة شاملة للمساحة نرى غرفتي الطعام والمعيشة من على بعد ومازالت الألوان الدافئة المحايدة هي المسيطرة.
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