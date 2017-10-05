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5 أفكار مذهلة للإضاءة

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
Chandelier, G Table G Table سلالم وأروقة إضاءة
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من الذي لا يحب مظهر الضوء الممتع؟، هناك العديد من الخيارات المتاحة للإضاءة هذه الأيام، لكن لماذا ترضى بالأشياء المتوسطة أو الأقل من المتوسطة وهناك خيارات أخرى فريدة جدًا من نوعها، الثريات والنجف من أكثر الأشياء الموجودة في السوق لكن الشيء الأكثر أهمية هو اختيار واحدة مناسبة لاحتياجاتك وللمنطقة المقرر تعليقها بها، ابحث عن التفاصيل مثل اللون، الشكل، والمواد، واليوم لدينا مجموعة متميزة من النجف والثريات مليئة بالإبداع دعنا نعرضها عليك.     

وضوح الكريستال

Chandeliers, The Vintage Chandelier Company The Vintage Chandelier Company سلالم وأروقة إضاءة
The Vintage Chandelier Company

Chandeliers

The Vintage Chandelier Company
The Vintage Chandelier Company
The Vintage Chandelier Company

هناك شيء لا يمكن إنكاره وهو أن النجف الكريستال خالد وساحر، ربما هي القطعة الوحيدة التي توجد في منازلنا منذ آلالاف السنين، إلا أن هذه القطع التي نراها في الصورة التي نعرضها عليكم لا يستطع امتلاكها إلا الأثرياء جدًا جدًا،  والتي طورتها أحدى الشركات المتخصصة في صناعة النجف واعطتها لمسة من القرن الواحد وعشرين، القطع الكريستالية الملونة تعطي لمسة انتقائية، وسواء كانت بشكل تقليدي أو حديث ستعلق دائمًا بالقرب من الدرج أو بسقف غرفة معيشة مزدوج الارتفاع

تحدي التصميم

Chandelier, G Table G Table سلالم وأروقة إضاءة
G Table

Chandelier

G Table
G Table
G Table

لأولئك الذين يريدون نجاح باهر  فهذا التصميم مناسب جدًا لك، يمكنك أن تتخيل هذه النجفة وهي مُعلقة فوق مائدة الطعام أو غرفة معيشتك حتمًا ستصبح ميزة من المزايا التي يمكن أن تضيفها لهذه المساحة، وهي قطعة تذكرنا بالشمعدانات النحاس العتيقة وتبدو مشابهة جدًا للشمعدانات الشموع الموجودة في قلاع القرون الوسطى. 

حلو وقصير

Cow Wall Light - Mister Smith interiors homify سلالم وأروقة إضاءة
homify

Cow Wall Light – Mister Smith interiors

homify
homify
homify

أنت ربما تكون ميال إلى المينمالية وتريد شيء صغير وبسيط ورقيق على جدارك، هناك مصمم لديه هذا التصميم لوحدة الإضاءة من النحاس الأصفر رائعة جدًا يمكنك الاستعانة بها بجانب سريرك أو في أحد ممرات منزلك، الرمادي الداكن يلائم جدًا الأصفر ويشكلا مزيج رائع في ديكور المنزل.  

اللعب بالضوء

Eaton Mews North - Accent Lighting Roselind Wilson Design سلالم وأروقة إضاءة staircase,luxury,hallway,modern,lights,inteiror design
Roselind Wilson Design

Eaton Mews North – Accent Lighting

Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design

تصميم يوضح لنا كيفية استخدام التفاصيل المعمارية مذهلة لأقصى قدر من التأثير ، لماذا لا تختار إضاءة ليد تقليدية عندما يكون لديك شيء معقد ومثير للاهتمام مثل هذا؟، من خلال اللعب بالأضواء اصبح الجدار الأبيض لا يحتاج لأي قطعة فنية أخرى هذه الأضواء يمكنها أن تنافس أي قطعة فنية. 

خيال

Bocci Products, Future Light Design Future Light Design سلالم وأروقة إضاءة
Future Light Design

Bocci Products

Future Light Design
Future Light Design
Future Light Design

إضافة مذهلة وغريبة جدًا إلى منطقة الدرج معلقة بحرية في السقف على مسافات متباعدة، تخيل معنا المظهر الذي تخلقه هذه المنظر من تحت . 

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