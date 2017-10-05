5 أفكار مذهلة للإضاءة

من الذي لا يحب مظهر الضوء الممتع؟، هناك العديد من الخيارات المتاحة للإضاءة هذه الأيام، لكن لماذا ترضى بالأشياء المتوسطة أو الأقل من المتوسطة وهناك خيارات أخرى فريدة جدًا من نوعها، الثريات والنجف من أكثر الأشياء الموجودة في السوق لكن الشيء الأكثر أهمية هو اختيار واحدة مناسبة لاحتياجاتك وللمنطقة المقرر تعليقها بها، ابحث عن التفاصيل مثل اللون، الشكل، والمواد، واليوم لدينا مجموعة متميزة من النجف والثريات مليئة بالإبداع دعنا نعرضها عليك.
هناك شيء لا يمكن إنكاره وهو أن النجف الكريستال خالد وساحر، ربما هي القطعة الوحيدة التي توجد في منازلنا منذ آلالاف السنين، إلا أن هذه القطع التي نراها في الصورة التي نعرضها عليكم لا يستطع امتلاكها إلا الأثرياء جدًا جدًا، والتي طورتها أحدى الشركات المتخصصة في صناعة النجف واعطتها لمسة من القرن الواحد وعشرين، القطع الكريستالية الملونة تعطي لمسة انتقائية، وسواء كانت بشكل تقليدي أو حديث ستعلق دائمًا بالقرب من الدرج أو بسقف غرفة معيشة مزدوج الارتفاع
لأولئك الذين يريدون نجاح باهر فهذا التصميم مناسب جدًا لك، يمكنك أن تتخيل هذه النجفة وهي مُعلقة فوق مائدة الطعام أو غرفة معيشتك حتمًا ستصبح ميزة من المزايا التي يمكن أن تضيفها لهذه المساحة، وهي قطعة تذكرنا بالشمعدانات النحاس العتيقة وتبدو مشابهة جدًا للشمعدانات الشموع الموجودة في قلاع القرون الوسطى.
أنت ربما تكون ميال إلى المينمالية وتريد شيء صغير وبسيط ورقيق على جدارك، هناك مصمم لديه هذا التصميم لوحدة الإضاءة من النحاس الأصفر رائعة جدًا يمكنك الاستعانة بها بجانب سريرك أو في أحد ممرات منزلك، الرمادي الداكن يلائم جدًا الأصفر ويشكلا مزيج رائع في ديكور المنزل.
تصميم يوضح لنا كيفية استخدام التفاصيل المعمارية مذهلة لأقصى قدر من التأثير ، لماذا لا تختار إضاءة ليد تقليدية عندما يكون لديك شيء معقد ومثير للاهتمام مثل هذا؟، من خلال اللعب بالأضواء اصبح الجدار الأبيض لا يحتاج لأي قطعة فنية أخرى هذه الأضواء يمكنها أن تنافس أي قطعة فنية.
إضافة مذهلة وغريبة جدًا إلى منطقة الدرج معلقة بحرية في السقف على مسافات متباعدة، تخيل معنا المظهر الذي تخلقه هذه المنظر من تحت .
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