6 حيل تجعل غرفة المعيشة تبدو أكبر

الفضاء هو مصدر قلق دائم عند إعداد مشروع الديكور الداخلي في بيتك، مهما كانت الغرفة جميلة تحتاج أن تركز انتباهك على أبعادها فهي مسألة أساسية عند اختيار بعض العناصر التي باختصار، سوف تشكل جمال الغرفة المعنية. ووجود بضعة أمتار متاحة لا يعني بالضرورة أن المشروع النهائي الخاص بك يعاني من عدم وجود سحر وأناقة، فهناك العديد من الموارد التي يمكن وضعها موضع التنفيذ لتعظيم الإدراك البصري وجعل المنزل يبدو واسع ودافئ أكثر.
في هوميفي اخترنا لك 6 حيل لجعل غرفة المعيشة الخاصة بك تبدو أكبر. باستخدام الدهانات ، ونوع الأثاث أو التوزيع فلن تحتاج سوى بعض من المفاتيح التي سوف تجدها في هذا المقال، هل أنت مستعد الاّن؟
هل فكرت أن أريكة غرفة المعيشة الخاصة بك أن تأكل مساحة كبيرة جدًا؟ في كثير من الأحيان الراحة التي نسعى إليه تكمن في اختيار أثاث فخم في غرفة المعيشة وهذا يضع الغرفة في خطر التنقل وضيق الحركة، والحل في المساحات الصغيرة أبسط مما تتخيل، سيكون عليك فقط أ تحل محل الأريكة الكبيرة قطع الأثاث الفردية، والكراسي الصغيرة، وسيكون لديك مساحة سخية للحركة بفضل مرونه الأثاث وسوف تسمح لك لجعل الغرفة تبدو أكبر كما ترون في وهذا المثال.
الضوء هو حليف كبير عندما يتعلق الأمر بتزيين غرفة صغيرة، وبالتالي الألوان الخفيفة قادرة على الإبلاغ عن لمعان معين في الفضاء بشكل مثالي لجعل المساحة تظهر أكبر.. وهنا تختار التصاميم فارغة تمامًا لنقل البرودة والأناقة على قدم المساواة، وتمييع الحدود وتضخيم معها الإدراك البصري.
ومع ذلك، إذا كانت الغرف البيضاء تمامًا لا تبدو مثيرة لك أو قد تكون باردة جدًا، يمكنك استخدام نغمات محايدة مثل البيج والرمادي أو الكريمي الذي سوف يجعلك تحصل على نتائج متطورة ومغرية للغاية.
إذا كان هناك نمط يمكن أن يسهم في حل مشاكل الفضاء الخاص بك فهذا هو اسلوب الحد الأدنى. والذي يقوم على أساس أن الأقل هو أكثر مثالية للقاعات الصغيرة التي تبدو كل بوصة فيها تستحق الاهتمام، ومع ذلك عند اختيار الأثاث تجنب وضع الكثير من القطع أو تلك التي هي معقدة جدًا حيث يمكن أن ينقل شعور من الضغط، فالخطوط البسيطة من أثاث الحد الأدنى المختار بعناية مع بعض الوظائف الجمالية وسوف يكون كافيًا لجعل غرفة المعيشة الخاصة بك تبدو أكبر وتبدو جذابة ودافئة.
واحدة من الاتجاهات المعاصرة التي نلجأ إليها في مساحات ذات أبعاد أقل في المكان المفتوح. دمج الغرف دون استخدام الجدران كحدود المادية بين الغرف مما يسمح استمرارية البصر التي تؤدي إلى تعظيم المساحات. هذه الممارسة لا تعني التخلي عن السيناريوهات المختلفة، ولكن المفتاح هو تنسيق التصميم بحيث يخدم كل موارد المجموعة ولكنه يحافظ على استقلاليتها.
طاولة الطعام على سبيل المثال، هي عنصر أساسي ولكن، اعتمادًا على التصميم المختار، قد لا تجعل غرفة المعيشة الخاصة بك تبدو أكبر. في هذه الحالة، تصبح الطاولة امتدادا للمطبخ وهو بالفعل في المساحة المخصصة لغرفة المعيشة. وثمة بديل آخر هو اختيار نماذج قابلة للطي.
عندما يتعلق الأمر بجعل الغرفة تبدو أكبر، آخر الممارسات المعتادة هو خلق الأوهام البصرية في هذا الفصل، الأفضل بلا منازع هي المرايا، حلفاء المساحات الصغيرة توضع في موقع جيد، فهي قادرة على توليد الألعاب البصرية التي تنقل شعور أكبر من السعة لمشاهدي الغرفة. الموارد الأخرى المماثلة التي يمكنك استخدامها على الرغم من مع تأثيراتها المختلفة لها علاقة مع أغطية الجدران، مثل الصور واللوحات.
كما ذكرنا من قبل، الأثاث هو قطعة أساسية داخل تنظيم الغرفة، أبعد من حضور التوزيع الخاص بك عليك أن توليه اهتمامًا كبيرًا لنوع الأثاث المختار، في محاولة لتجنب الأثاث الضخم والرهان هنا على حلول التخزين مثل الخزائن المدمجة أو الرفوف المفتوحة التي لا تحد من التأمل في الفضاء. هذا المثال جيد على كيفية استخدامها حيث يمكن أن تساعدك على جعل غرفة المعيشة الخاصة بك تبدو أكبر.