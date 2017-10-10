6 حيل تجعل غرفة المعيشة تبدو أكبر

الفضاء هو مصدر قلق دائم عند إعداد مشروع الديكور الداخلي في بيتك، مهما كانت الغرفة جميلة تحتاج أن تركز انتباهك على أبعادها فهي مسألة أساسية عند اختيار بعض العناصر التي باختصار، سوف تشكل جمال الغرفة المعنية. ووجود بضعة أمتار متاحة لا يعني بالضرورة أن المشروع النهائي الخاص بك يعاني من عدم وجود سحر وأناقة، فهناك العديد من الموارد التي يمكن وضعها موضع التنفيذ لتعظيم الإدراك البصري وجعل المنزل يبدو واسع ودافئ أكثر.

في هوميفي اخترنا لك 6 حيل لجعل غرفة المعيشة الخاصة بك تبدو أكبر. باستخدام الدهانات ، ونوع الأثاث أو التوزيع فلن تحتاج سوى بعض من المفاتيح التي سوف تجدها في هذا المقال، هل أنت مستعد الاّن؟