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6 حيل تجعل غرفة المعيشة تبدو أكبر

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
Apartment renovation, GIULIANO-FANTI ARCHITETTI GIULIANO-FANTI ARCHITETTI غرفة المعيشة
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الفضاء هو مصدر قلق دائم عند إعداد مشروع الديكور الداخلي في بيتك، مهما كانت الغرفة جميلة تحتاج أن تركز انتباهك على أبعادها فهي مسألة أساسية عند اختيار بعض العناصر التي باختصار، سوف تشكل جمال الغرفة المعنية. ووجود بضعة أمتار متاحة لا يعني بالضرورة أن المشروع النهائي الخاص بك يعاني من عدم وجود سحر وأناقة، فهناك العديد من الموارد التي يمكن وضعها موضع التنفيذ لتعظيم الإدراك البصري وجعل المنزل يبدو واسع ودافئ أكثر.

في هوميفي اخترنا لك 6 حيل لجعل غرفة المعيشة الخاصة بك تبدو أكبر. باستخدام الدهانات ، ونوع الأثاث أو التوزيع فلن تحتاج سوى بعض من المفاتيح التي سوف تجدها في هذا المقال، هل أنت مستعد الاّن؟

1. تبديل الأثاث مع مزيد من المقاعد وأرائك أقل

Superattico con vista sul centro città a Milano, Archidromo - Circuito di Architettura - Archidromo - Circuito di Architettura - غرفة المعيشة White
Archidromo – Circuito di Architettura –

Archidromo - Circuito di Architettura -
Archidromo – Circuito di Architettura –
Archidromo - Circuito di Architettura -

هل فكرت أن أريكة غرفة المعيشة الخاصة بك أن تأكل مساحة كبيرة جدًا؟ في كثير من الأحيان الراحة التي نسعى إليه تكمن في اختيار أثاث فخم في غرفة المعيشة وهذا يضع الغرفة في خطر التنقل وضيق الحركة، والحل في المساحات الصغيرة أبسط مما تتخيل، سيكون عليك فقط أ تحل محل الأريكة الكبيرة قطع الأثاث الفردية، والكراسي الصغيرة، وسيكون لديك مساحة سخية للحركة بفضل مرونه الأثاث وسوف تسمح لك لجعل الغرفة تبدو أكبر كما ترون في وهذا المثال.

2. سحر الألوان الخفيفة

Appartamento in Black&White a Lione, Design for Love Design for Love غرفة المعيشة
Design for Love

Design for Love
Design for Love
Design for Love

الضوء هو حليف كبير عندما يتعلق الأمر بتزيين غرفة صغيرة، وبالتالي الألوان الخفيفة قادرة على الإبلاغ عن لمعان معين في الفضاء بشكل مثالي لجعل المساحة تظهر أكبر.. وهنا تختار التصاميم فارغة تمامًا لنقل البرودة والأناقة على قدم المساواة، وتمييع الحدود وتضخيم معها الإدراك البصري.

ومع ذلك، إذا كانت الغرف البيضاء تمامًا لا تبدو مثيرة لك أو قد تكون باردة جدًا، يمكنك استخدام نغمات محايدة مثل البيج والرمادي أو الكريمي الذي سوف يجعلك تحصل على نتائج متطورة ومغرية للغاية.

3. استخدام اسلوب الحد الأدني

Apartment renovation, GIULIANO-FANTI ARCHITETTI GIULIANO-FANTI ARCHITETTI غرفة المعيشة
GIULIANO-FANTI ARCHITETTI

Apartment renovation

GIULIANO-FANTI ARCHITETTI
GIULIANO-FANTI ARCHITETTI
GIULIANO-FANTI ARCHITETTI

إذا كان هناك نمط يمكن أن يسهم في حل مشاكل الفضاء الخاص بك فهذا هو اسلوب الحد الأدنى. والذي يقوم على أساس أن الأقل هو أكثر مثالية للقاعات الصغيرة التي تبدو كل بوصة فيها تستحق الاهتمام، ومع ذلك عند اختيار الأثاث تجنب وضع الكثير من القطع أو تلك التي هي معقدة جدًا حيث يمكن أن ينقل شعور من الضغط، فالخطوط البسيطة من أثاث الحد الأدنى المختار بعناية مع بعض الوظائف الجمالية وسوف يكون كافيًا لجعل غرفة المعيشة الخاصة بك تبدو أكبر وتبدو جذابة ودافئة.

4. الاستخدام الذكي للموارد المتاحة

APPARTAMENTO PER UNA GIOVANE COPPIA, ROBERTA DANISI architetto ROBERTA DANISI architetto غرفة المعيشة خشب White
ROBERTA DANISI architetto

ROBERTA DANISI architetto
ROBERTA DANISI architetto
ROBERTA DANISI architetto

واحدة من الاتجاهات المعاصرة التي نلجأ إليها في مساحات ذات أبعاد أقل في المكان المفتوح. دمج الغرف دون استخدام الجدران كحدود المادية بين الغرف مما يسمح استمرارية البصر التي تؤدي إلى تعظيم المساحات. هذه الممارسة لا تعني التخلي عن السيناريوهات المختلفة، ولكن المفتاح هو تنسيق التصميم بحيث يخدم كل موارد المجموعة ولكنه يحافظ على استقلاليتها.

طاولة الطعام على سبيل المثال، هي عنصر أساسي ولكن، اعتمادًا على التصميم المختار، قد لا تجعل غرفة المعيشة الخاصة بك تبدو أكبر. في هذه الحالة، تصبح الطاولة امتدادا للمطبخ وهو بالفعل في المساحة المخصصة لغرفة المعيشة. وثمة بديل آخر هو اختيار نماذج قابلة للطي.

5. المرايا حلفاء الأماكن الصغيرة

MIRRORS, bilune studio bilune studio غرفة السفرة زجاج Metallic/Silver
bilune studio

bilune studio
bilune studio
bilune studio

عندما يتعلق الأمر بجعل الغرفة تبدو أكبر، آخر الممارسات المعتادة هو خلق الأوهام البصرية في هذا الفصل، الأفضل بلا منازع هي المرايا، حلفاء المساحات الصغيرة توضع في موقع جيد، فهي قادرة على توليد الألعاب البصرية التي تنقل شعور أكبر من السعة لمشاهدي الغرفة. الموارد الأخرى المماثلة التي يمكنك استخدامها على الرغم من مع تأثيراتها المختلفة لها علاقة مع أغطية الجدران، مثل الصور واللوحات.

6. نظام الدمج في الخزائن والرفوف المفتوحة

75 mq per 4!, ARCHITETTO LAURA LISBO ARCHITETTO LAURA LISBO غرفة المعيشة
ARCHITETTO LAURA LISBO

ARCHITETTO LAURA LISBO
ARCHITETTO LAURA LISBO
ARCHITETTO LAURA LISBO

كما ذكرنا من قبل، الأثاث هو قطعة أساسية داخل تنظيم الغرفة، أبعد من حضور التوزيع الخاص بك عليك أن توليه اهتمامًا كبيرًا لنوع الأثاث المختار، في محاولة لتجنب الأثاث الضخم والرهان هنا على حلول التخزين مثل الخزائن المدمجة أو الرفوف المفتوحة التي لا تحد من التأمل في الفضاء. هذا المثال جيد على كيفية استخدامها حيث يمكن أن تساعدك على جعل غرفة المعيشة الخاصة بك تبدو أكبر.

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