5 أفكار بسيطة وغير مكلفة لتحديث الحمام

لم تعد الحمامات تلك المساحات التي لانهتم بالديكور الخاص بها، بل بالعكس فاصبحت هذه المساحة يطرأ عليها تجديدات كثيرة في الديكور والتصميم، وياحبذا إذا استطعنا تجديد حمامنا الذي عفا عليه الزمن بميزانية بسيطة جدًا دون الدخول في عمليات معقدة وخطيرة تدفعنا إلى تجديده بالكامل وتكلفتنا ميزانية عالية، وفي نفس الوقت تغير مظهره مثل لمسة إضاءة، بعض الأشياء الزخرفية، الفينيل أو النباتات، اليوم نعرض لكم خمس طرق لتجديد الحمام بطريقة بسيطة من تنفيد خبراء هوميفاي.