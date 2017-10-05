5 أفكار بسيطة وغير مكلفة لتحديث الحمام

لم تعد الحمامات تلك المساحات التي لانهتم بالديكور الخاص بها، بل بالعكس فاصبحت هذه المساحة يطرأ عليها تجديدات كثيرة في الديكور والتصميم، وياحبذا إذا استطعنا تجديد حمامنا الذي عفا عليه الزمن بميزانية بسيطة جدًا دون الدخول في عمليات معقدة وخطيرة تدفعنا إلى تجديده بالكامل وتكلفتنا ميزانية عالية، وفي نفس الوقت تغير مظهره مثل لمسة إضاءة، بعض الأشياء الزخرفية، الفينيل أو النباتات، اليوم نعرض لكم خمس طرق لتجديد الحمام بطريقة بسيطة من تنفيد خبراء هوميفاي.
كانت الستائر تبتعد من ديكورات الحمامات لكي تجد الشاشات الزجاجية الكبيرة مكانًا لها داخل الحمام، لما لها من مميزات كثيرة مثل العمليةوسهولة التنظيف، ومع ذلك فأن هذا التقسيم الزجاجي ليس الأفضل ولكن هذا التصميم يحل لك هذه المشكلة وفي نفس الوقت يزين حمامك بطريقة مختلفة من خلال مادة الفينيل التي وضعت على السطح يمكن أن تحصل على شكل حديث جدًا لحمامك.
في هذا الطابق من برشلونة اتخذ هذا الحمام نوعية مختلفة إلا أنها بسيطة ومظلمة بما يتناسب مع غرف النوم، لكنها ستصبح مناطق للاسترخاء إذا تم إضاءتها بطريقة جيدة، بالإضافة إلى استخدام الخشب والزجاج في الفصل بين المناطق، والستار الأخضر من النباتات والخيزران التي تجلب لمسة طبيعية إلى حمامك.
التفاصيل هي التي تشكل الفارق وعندما نجد مشروع من هذا القبيل يجب أن نوضحه لكم، في هذا الحمام نجد هذا الحجر القديم يخلق جو مختلف، بالإضافة إلى أنه متجانس مع اللون الرمادي الداكن، ليس هذا فقط بل السيراميك والأوعية ساعدت في تغيير مظهر الحمام بالكامل.
لمزيد من الجرأة نقدم لك هذا المثال لا يحتاج إلى القيام بأعمال كبيرة في المنزل، هذا السقف ليس فقط يقدم لك تجربة فريدة من نوعها عند الاستحمام، بفضل هذه إضاءة الليد التي تتغير بتغير درجات الحرارة مما تخلق لك أجواء مختلفة في نفس الحمام أثناء الاستحمام تحت هذه المياه التي تتساقط مثل الأمطار.
الإضاءة من أهم الموارد التي نوصي باستخدامها في حالة رغبتنا في تغيير الهواء من خلال النغمات المختلفة وشدة ونوع الإضاءة يمكن أن تغير المساحة بالكامل.
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