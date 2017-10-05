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5 أفكار بسيطة وغير مكلفة لتحديث الحمام

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
Islas Marquesas - Interiores , IPUNTO INTERIORISMO IPUNTO INTERIORISMO حمام
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لم تعد الحمامات تلك المساحات التي لانهتم بالديكور الخاص بها، بل بالعكس فاصبحت هذه المساحة يطرأ عليها تجديدات كثيرة في الديكور والتصميم، وياحبذا إذا استطعنا تجديد حمامنا الذي عفا عليه الزمن بميزانية بسيطة جدًا دون الدخول في عمليات معقدة وخطيرة تدفعنا إلى تجديده بالكامل وتكلفتنا ميزانية عالية، وفي نفس الوقت تغير مظهره مثل لمسة إضاءة، بعض الأشياء الزخرفية، الفينيل أو النباتات، اليوم نعرض لكم خمس طرق لتجديد الحمام بطريقة بسيطة من تنفيد خبراء هوميفاي.   

الفينيل

Islas Marquesas - Interiores , IPUNTO INTERIORISMO IPUNTO INTERIORISMO حمام
IPUNTO INTERIORISMO

IPUNTO INTERIORISMO
IPUNTO INTERIORISMO
IPUNTO INTERIORISMO

كانت الستائر تبتعد من ديكورات الحمامات لكي تجد الشاشات الزجاجية الكبيرة مكانًا لها داخل الحمام، لما لها من مميزات كثيرة مثل  العمليةوسهولة التنظيف، ومع ذلك فأن هذا التقسيم الزجاجي ليس الأفضل ولكن هذا التصميم يحل لك هذه المشكلة وفي نفس الوقت يزين حمامك بطريقة مختلفة من خلال مادة الفينيل التي وضعت على السطح يمكن أن تحصل على شكل حديث جدًا لحمامك.   

الستار النباتي

Vivienda Sta. Caterina. Vivir junto al mercado., Egue y Seta Egue y Seta حمام
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

في هذا الطابق من برشلونة اتخذ هذا الحمام نوعية مختلفة إلا أنها بسيطة ومظلمة بما يتناسب مع غرف النوم، لكنها ستصبح مناطق للاسترخاء إذا تم إضاءتها بطريقة جيدة، بالإضافة إلى استخدام الخشب والزجاج في الفصل بين المناطق، والستار الأخضر من النباتات والخيزران التي تجلب لمسة طبيعية إلى حمامك.  

التفاصيل

6 ideas infalibles para dar carácter a tu casa., Anticuable.com Anticuable.com حمام
Anticuable.com

Anticuable.com
Anticuable.com
Anticuable.com

التفاصيل هي التي تشكل الفارق وعندما نجد مشروع من هذا القبيل يجب أن نوضحه لكم، في هذا الحمام نجد هذا الحجر القديم يخلق جو مختلف، بالإضافة إلى أنه متجانس مع اللون الرمادي الداكن، ليس هذا فقط بل السيراميك والأوعية ساعدت في تغيير مظهر الحمام بالكامل.   

تحت المطر

Baños, Sebastián Bayona Bayeltecnics Design Sebastián Bayona Bayeltecnics Design حمام
Sebastián Bayona Bayeltecnics Design

Sebastián Bayona Bayeltecnics Design
Sebastián Bayona Bayeltecnics Design
Sebastián Bayona Bayeltecnics Design

لمزيد من الجرأة نقدم لك هذا المثال لا يحتاج إلى القيام بأعمال كبيرة في المنزل، هذا السقف ليس فقط يقدم لك تجربة فريدة من نوعها عند الاستحمام، بفضل هذه إضاءة الليد التي تتغير بتغير درجات الحرارة مما تخلق لك أجواء مختلفة في نفس الحمام أثناء الاستحمام تحت هذه المياه التي تتساقط مثل الأمطار. 

إضاءة

APARTAMENTO ARTURO SORIA, ESTER SANCHEZ LASTRA ESTER SANCHEZ LASTRA حمام
ESTER SANCHEZ LASTRA

ESTER SANCHEZ LASTRA
ESTER SANCHEZ LASTRA
ESTER SANCHEZ LASTRA

الإضاءة من أهم الموارد التي نوصي باستخدامها في حالة رغبتنا في تغيير الهواء من خلال النغمات المختلفة وشدة ونوع الإضاءة يمكن أن تغير المساحة بالكامل. 

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