6 أفكار ذكية لتنظيم غرف الأطفال الضيقة

غرف الأطفال من أكثر غرف المنزل المشغولة بالأغراض المختلفة، فهي تحتوى على الأثاث الرئيسي الموجود بجميع غرف النوم بجانب ألعاب الأطفال المختلفة. وهذا ما يجعلها معرضة لحدوث الفوضى بسرعة، كما يجعل ترتيبها أمراً دورياً وشبه يومي وإلا تحولت إلى غابة شعثاء!.
ولكننا اليوم سنخبرك كيف تقوم بتنظيم غرفة أطفالك الأشقياء، ولن تجتاحها الفوضى بعد الآن. وذلك بالاستعانة ببعض الأفكار الذكية لتنظيم وترتيب غرف الأطفال الضيقة،فتابعنا…
وجود مكتبة ملونة في غرفة أطفالك يوفر عليك الكثير، فالتصميم الجميل والمرح للمكتبة سيجعل أطفالك يرحبون بها في غرفتهم. كما ستنمي فيهم حب الترتيب وذلك لأنها مظهر الألعاب بها سيكون جميل وأنيق.
ونحن نفضل المكتبة دائما عن صندوق الألعاب، وذلك لأن الطفل يبذل مجهود حتى يجد اللعبة التى يريدها من الصندوق، وقد يضطر لإخراج كافة اللعب من الصندوق حتى يصل للعبة التى يريدها. بينما ستساعد هذه المكتبة على الحد من ازدحام الغرفة، وتناثر الألعاب على الأرضيات لأن الطفل سيضع اللعبة على الرف بسهولة بعدما ينتهي من اللعب، ولن يحتاج إلى وقت ليصل إليها مرة أخرى.
الصناديق البلاستيكية البسيطة مهمة للغاية في غرف الأطفال، وخصوصاً غرف البنات التى تحتوى على كثير من الإكسسوارات وزينة الشعر التى يجب جمعها في مكان منظم. كما أن هذه الصناديق تتسع للكثير بداخلها بينما تشغل حيز صغير من الغرفة، ويمكن صنع هيكل خشبي طبيعي لها فيضيف لمسة دافئة للغرفة.
الأثاث متعدد الوظائف و المدمج في الحائط، يبث شعور الاستقلالية في الطفل، فمن منا لم يحلم وهو طفل بأن يمتلك كابينة سرية ملحقة بخزائن لا نهائية للأغراض؟..
وفكرة أن تتشابة خامة الأثاث مع خامة الأرضية، هي فكرة مدهشة تجعلنا نشعر أن الغرفة فسيحة وخالية تقريباً من الأثاث!
لم تعد رأس السرير مجرد قطعة ديكورية بعد الآن، فبعد رؤية هذا السرير من تصميم spacemakers، نجد أن رأس السرير بإمكانها أن تكون ذكية وذات وظيفة رائعة.
فقد أصبحت الآن مساحة عملية لتخزين الكتب والروايات التى نفضل قرائتها قبل النوم، أو وضع بعض الإطارات والصور الشخصية لنضيف على المكان ملاح شخصيتنا المميزة.
تعد الأدراج أسفل الأثاث مثل السرير أو الأريكة، من الطرق الذكية لزيادة المساحة الخاصة بالتخزين بالغرفة بدون شغل مكان إضافي في المكان.كما أن هذه الأدراج ستكون مفيدة في تخزين الكتب أو الأغطية والمفروشات من فصل لآخر.
افتقاد النظام هو ما يؤدي إلى الفوضى، تخيل أن غرفة طفلك تحتوى على أدراج كثيرة وكبيرة، لكن الأغراض متشابكة ومتداخلة مع بعضها البعض، هل سيتمكن طفلك من العثور على ما يريد، أو يتمكن من ترتيب ما تم إفساده؟ بالطبع لا.. هذا هو الحال بدون وجود منظم الأدراج، فوظيفة الأدراج لن تكتمل إلا بوجود منظم يفصل الأشياء عن بعضها البعض ويجعلها واضحة لعيون طفلك، وتمكنه من أخذ الغرض الذي يريده ويعيده لمكانه بسهولة.