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6 أفكار ذكية لتنظيم غرف الأطفال الضيقة

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
Apartamento c/ 2 quartos - Cacém, Sintra, Traço Magenta - Design de Interiores Traço Magenta - Design de Interiores غرفة الاطفال
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غرف الأطفال من أكثر غرف المنزل المشغولة بالأغراض المختلفة، فهي تحتوى على الأثاث الرئيسي الموجود بجميع غرف النوم بجانب ألعاب الأطفال المختلفة. وهذا ما يجعلها معرضة لحدوث الفوضى بسرعة، كما يجعل ترتيبها أمراً دورياً وشبه يومي وإلا تحولت إلى غابة شعثاء!.

ولكننا اليوم سنخبرك كيف تقوم بتنظيم غرفة أطفالك الأشقياء، ولن تجتاحها الفوضى بعد الآن. وذلك بالاستعانة ببعض الأفكار الذكية لتنظيم وترتيب غرف الأطفال الضيقة،فتابعنا…

1. مكتبة ملونة

Дом, Мастерская дизайна ЭГО Мастерская дизайна ЭГО غرفة الاطفال
Мастерская дизайна ЭГО

Мастерская дизайна ЭГО
Мастерская дизайна ЭГО
Мастерская дизайна ЭГО

وجود مكتبة ملونة في غرفة أطفالك يوفر عليك الكثير، فالتصميم الجميل والمرح للمكتبة سيجعل أطفالك يرحبون بها في غرفتهم. كما ستنمي فيهم حب الترتيب وذلك لأنها مظهر الألعاب بها سيكون جميل وأنيق.

ونحن نفضل المكتبة دائما عن صندوق الألعاب، وذلك لأن الطفل يبذل مجهود حتى يجد اللعبة التى يريدها من الصندوق، وقد يضطر لإخراج كافة اللعب من الصندوق حتى يصل للعبة التى يريدها. بينما ستساعد هذه المكتبة على الحد من ازدحام الغرفة، وتناثر الألعاب على الأرضيات لأن الطفل سيضع اللعبة على الرف بسهولة بعدما ينتهي من اللعب، ولن يحتاج إلى وقت ليصل إليها مرة أخرى.

2. الصناديق بتصميم ممتع

Apartamento c/ 2 quartos - Cacém, Sintra, Traço Magenta - Design de Interiores Traço Magenta - Design de Interiores غرفة الاطفال
Traço Magenta – Design de Interiores

Traço Magenta - Design de Interiores
Traço Magenta – Design de Interiores
Traço Magenta - Design de Interiores

الصناديق البلاستيكية البسيطة مهمة للغاية في غرف الأطفال، وخصوصاً غرف البنات التى تحتوى على كثير من الإكسسوارات وزينة الشعر التى يجب جمعها في مكان منظم. كما أن هذه الصناديق تتسع للكثير بداخلها بينما تشغل حيز صغير من الغرفة، ويمكن صنع هيكل خشبي طبيعي لها فيضيف لمسة دافئة للغرفة.

3. أثاث مدمج

Casa Cedofeita, Floret Arquitectura Floret Arquitectura غرفة الاطفال
Floret Arquitectura

Floret Arquitectura
Floret Arquitectura
Floret Arquitectura

الأثاث متعدد الوظائف و المدمج في الحائط، يبث شعور الاستقلالية في الطفل، فمن منا لم يحلم وهو طفل بأن يمتلك كابينة سرية ملحقة بخزائن لا نهائية للأغراض؟..

وفكرة أن تتشابة خامة الأثاث مع خامة الأرضية، هي فكرة مدهشة تجعلنا نشعر أن الغرفة فسيحة وخالية تقريباً من الأثاث!

4. سرير ذكي

Apartamento Cosmopolita, Spacemakers Spacemakers غرفة الاطفال
Spacemakers

Spacemakers
Spacemakers
Spacemakers

لم تعد رأس السرير مجرد قطعة ديكورية بعد الآن، فبعد رؤية هذا السرير من تصميم spacemakers، نجد أن رأس السرير بإمكانها أن تكون ذكية وذات وظيفة رائعة.

فقد أصبحت الآن مساحة عملية لتخزين الكتب والروايات التى نفضل قرائتها قبل النوم، أو وضع بعض الإطارات والصور الشخصية لنضيف على المكان ملاح شخصيتنا المميزة.

5. الأدراج

homify غرفة الأطفالديكورات واكسسوارات
homify

homify
homify
homify

تعد الأدراج أسفل الأثاث مثل السرير أو الأريكة، من الطرق الذكية لزيادة المساحة الخاصة بالتخزين بالغرفة بدون شغل مكان إضافي في المكان.كما أن هذه الأدراج ستكون مفيدة في تخزين الكتب أو الأغطية والمفروشات من فصل لآخر.

6. منظم الأدراج

Quarto de Bebé, In&Out In&Out غرفة الاطفال
In&amp;Out

In&Out
In&amp;Out
In&Out

افتقاد النظام هو ما يؤدي إلى الفوضى، تخيل أن غرفة طفلك تحتوى على أدراج كثيرة وكبيرة، لكن الأغراض متشابكة ومتداخلة مع بعضها البعض، هل سيتمكن طفلك من العثور على ما يريد، أو يتمكن من ترتيب ما تم إفساده؟ بالطبع لا.. هذا هو الحال بدون وجود منظم الأدراج، فوظيفة الأدراج لن تكتمل إلا بوجود منظم يفصل الأشياء عن بعضها البعض ويجعلها واضحة لعيون طفلك، وتمكنه من أخذ الغرض الذي يريده ويعيده لمكانه بسهولة.

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