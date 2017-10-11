7 أفكار ذكية لتجديد وتجميل المنزل بدون تكاليف

هل تسائلت يوماُ لماذا تبدو بعض المنازل في غاية الأناقة بالرغم من بساطتها؟ هل تعرف أحداً يمتلك منزلاً جديداُ باستمرار وتريد أن تصبح مثله؟ نحن هنا لنساعدك في الحصول على منزل جميل ومبهر، بدون أن تتكبد تكاليف باهظة وتفسد ميزانيتك!.

سوف نهتم اليوم بالأمور البسيطة ذات التأثير الكبير على المظهر العام، ونذكر أهم الكماليات التى تحسن مظهر المنزل جذرياً، والتى يمكنك اقتنائها بمبالغ بسيطة لتحصل على نتائج مبهرة.فهيا نشاهد معاً لمسات هوميفاي الجالية لتجديد وتجميل المنزل بدون تكاليف…