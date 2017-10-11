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7 أفكار ذكية لتجديد وتجميل المنزل بدون تكاليف

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
Global Eclectic Style, SB design Studio SB design Studio غرفة المعيشة
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هل تسائلت يوماُ لماذا تبدو بعض المنازل في غاية الأناقة بالرغم من بساطتها؟ هل تعرف أحداً يمتلك منزلاً جديداُ باستمرار وتريد أن تصبح مثله؟ نحن هنا لنساعدك في الحصول على منزل جميل ومبهر، بدون أن تتكبد تكاليف باهظة وتفسد ميزانيتك!. 

سوف نهتم اليوم بالأمور البسيطة ذات التأثير الكبير على المظهر العام، ونذكر أهم الكماليات التى تحسن مظهر المنزل جذرياً، والتى يمكنك اقتنائها بمبالغ بسيطة لتحصل على نتائج مبهرة.فهيا نشاهد معاً لمسات هوميفاي الجالية لتجديد وتجميل المنزل بدون تكاليف…

1. ثريا سقف جديدة

Global Eclectic Style, SB design Studio SB design Studio غرفة المعيشة
SB design Studio

Global Eclectic Style

SB design Studio
SB design Studio
SB design Studio

قد تمتلك غرفة معيشة فائقة الأناقة لكنك لم تهتم بشراء ثريا سقف تلائمها، مما أدي إلى إفساد أناقة الغرفة وأنت لا تعلم السبب. اقتناء ثريا سقف جديدة تجعل المكان أكثر أنافة خاصة إذا كانت بتصميم عصري لافت، لتضيف لمسة فاخرة على الأرجاء. و كما نرى في هذه الصورة من تصميم sb-design-studio، أن ثريا السقف ذات الشكل المميز قد أحيت الغرفة من جديد بالرغم من بساطة الأثاث.

2. التلاعب بالمرايا

Take a step into luxury each day.., Graeme Fuller Design Ltd Graeme Fuller Design Ltd الممر الحديث، المدخل و الدرج
Graeme Fuller Design Ltd

Take a step into luxury each day..

Graeme Fuller Design Ltd
Graeme Fuller Design Ltd
Graeme Fuller Design Ltd

هل حائط المدخل يحتاج إلى ترميمات مكلفة؟ لا داعي للقلق، يمكنك إخفاء الحائط عن طريق مرايا كبيرة بإطار فضي أو ذهبي. سوف تساعد هذه المرايا على عكس الإضاءة وتعزيزها في المدخل، كما تساعد في اتساع الفراغ الوهمي للمدخل. وبالتالي لن تحتاج لترميم الحائط بل واكتسبت مزايا إضافية!.

3. استخدام السجاد المزخرف

Indie Style Interiors - custom rug design Indie Style Interiors إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Indie Style Interiors

Indie Style Interiors – custom rug design

Indie Style Interiors
Indie Style Interiors
Indie Style Interiors

اترك السجاد الخالي من النقوشات والتقليدي جانباً، وقم بشراء سجاد جديد مزخرف برسومات معاصرة. كما أن ألوان السجاد سوف تحدد التأثير المطلوب، فالألوان الفاتحة والباستيلية ستضيف روح منعشة وشبابية على المكان، أما الألوان الداكنة سوف تضيف لمسة فاخرة وكلاسيكية على المكان.

4. استخدم الفواصل الخشبية

​nolastar®- individuell und multifunktional, Royal Family _ design labor Royal Family _ design labor مكاتب العمل والمحال التجارية
Royal Family _ design labor

Royal Family _ design labor
Royal Family _ design labor
Royal Family _ design labor

اللمسات الخشبية ضرورية الآن في جميع التصاميم الحديثة والعصرية، فإن كنت لا تستطيع تجديد أحد الحوائط أو الأرضيات بالخشب. يمكنك الاستعانة بالفواصل الخشبية لإضافة التأثير الدافيء والعصري للخشب إلى منزلك.

5. سحر الزهور

Living Room Roselind Wilson Design غرفة المعيشة living room,sofa,cushions,flowers,vase,sheer curtains,carpet
Roselind Wilson Design

Living Room

Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design

إذا كانت غرفة المعيشة شاحبة بعض الشيء، ولا تستطيع تحديد مكان الخطأ. يمكنك الاستعانة بالزهور لتحسين المظهر وإضافة الحياة للمكان بلمستها المدهشة، فألوانها الزاهية والغنية كفيلة ببث الطاقة الإيجابية في أي مكان تتواجد فيه!.

6. ستائر طويلة

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

كلما ازداد طول الستائر، ازدادت لمستها الفاخرة على المكان! لذا لا تشتري أبداُ ستائر قصيرة أو مساوية لطول النافذة، لأنها ستكون أقل جمالاً. كما يفضل تعليق الستائر في أعلى نقطة من الحائط لتحصل على طلة راقية للمكان.

7. لوحات ووسائد

Mieszkanie w szarości , Grey shade interiors Grey shade interiors غرفة المعيشة
Grey shade interiors

Grey shade interiors
Grey shade interiors
Grey shade interiors

الذهاب إلى متجر التحف والحصول على بعض الإكسسوارات البسيطة لن يكلفك الكثير، ولكن تأثيره سيكون كبيراُ وجميلاُ على المكان. قم بتعليق بعض اللوحات الفنية أعلى مستوى النظر قليلاً بطريقة منمقة، أو قم بوضع مجموعة من الوسائد الملونة لإضافة الحيوية على الغرفة. يمكنك الاستعانة بالحيلتين معاً لتظهر الغرفة وكأنها جددية كلياً.

فيلا مراسي الساحرة في الساحل الشمالي المصري

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