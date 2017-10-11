7 أفكار ذكية لتجديد وتجميل المنزل بدون تكاليف

هل تسائلت يوماُ لماذا تبدو بعض المنازل في غاية الأناقة بالرغم من بساطتها؟ هل تعرف أحداً يمتلك منزلاً جديداُ باستمرار وتريد أن تصبح مثله؟ نحن هنا لنساعدك في الحصول على منزل جميل ومبهر، بدون أن تتكبد تكاليف باهظة وتفسد ميزانيتك!.
سوف نهتم اليوم بالأمور البسيطة ذات التأثير الكبير على المظهر العام، ونذكر أهم الكماليات التى تحسن مظهر المنزل جذرياً، والتى يمكنك اقتنائها بمبالغ بسيطة لتحصل على نتائج مبهرة.فهيا نشاهد معاً لمسات هوميفاي الجالية لتجديد وتجميل المنزل بدون تكاليف…
قد تمتلك غرفة معيشة فائقة الأناقة لكنك لم تهتم بشراء ثريا سقف تلائمها، مما أدي إلى إفساد أناقة الغرفة وأنت لا تعلم السبب. اقتناء ثريا سقف جديدة تجعل المكان أكثر أنافة خاصة إذا كانت بتصميم عصري لافت، لتضيف لمسة فاخرة على الأرجاء. و كما نرى في هذه الصورة من تصميم sb-design-studio، أن ثريا السقف ذات الشكل المميز قد أحيت الغرفة من جديد بالرغم من بساطة الأثاث.
هل حائط المدخل يحتاج إلى ترميمات مكلفة؟ لا داعي للقلق، يمكنك إخفاء الحائط عن طريق مرايا كبيرة بإطار فضي أو ذهبي. سوف تساعد هذه المرايا على عكس الإضاءة وتعزيزها في المدخل، كما تساعد في اتساع الفراغ الوهمي للمدخل. وبالتالي لن تحتاج لترميم الحائط بل واكتسبت مزايا إضافية!.
اترك السجاد الخالي من النقوشات والتقليدي جانباً، وقم بشراء سجاد جديد مزخرف برسومات معاصرة. كما أن ألوان السجاد سوف تحدد التأثير المطلوب، فالألوان الفاتحة والباستيلية ستضيف روح منعشة وشبابية على المكان، أما الألوان الداكنة سوف تضيف لمسة فاخرة وكلاسيكية على المكان.
اللمسات الخشبية ضرورية الآن في جميع التصاميم الحديثة والعصرية، فإن كنت لا تستطيع تجديد أحد الحوائط أو الأرضيات بالخشب. يمكنك الاستعانة بالفواصل الخشبية لإضافة التأثير الدافيء والعصري للخشب إلى منزلك.
إذا كانت غرفة المعيشة شاحبة بعض الشيء، ولا تستطيع تحديد مكان الخطأ. يمكنك الاستعانة بالزهور لتحسين المظهر وإضافة الحياة للمكان بلمستها المدهشة، فألوانها الزاهية والغنية كفيلة ببث الطاقة الإيجابية في أي مكان تتواجد فيه!.
كلما ازداد طول الستائر، ازدادت لمستها الفاخرة على المكان! لذا لا تشتري أبداُ ستائر قصيرة أو مساوية لطول النافذة، لأنها ستكون أقل جمالاً. كما يفضل تعليق الستائر في أعلى نقطة من الحائط لتحصل على طلة راقية للمكان.
الذهاب إلى متجر التحف والحصول على بعض الإكسسوارات البسيطة لن يكلفك الكثير، ولكن تأثيره سيكون كبيراُ وجميلاُ على المكان. قم بتعليق بعض اللوحات الفنية أعلى مستوى النظر قليلاً بطريقة منمقة، أو قم بوضع مجموعة من الوسائد الملونة لإضافة الحيوية على الغرفة. يمكنك الاستعانة بالحيلتين معاً لتظهر الغرفة وكأنها جددية كلياً.