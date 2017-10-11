فيلا مراسي الساحرة في الساحل الشمالي المصري

في الساحل الشمالي المصري حيث الطقس الرائع، وأجمل شواطيء للاستمتاع بالصيف، وتحديداُ في قرية مراسي المميزة، تقع فيلا مبهجة ذات تصميم أنيق من إبداع GRID FINE FINISHE. وتتميز تصاميم GRID FINE FINISHES بالعملية والجمال، كما أنها مواكبة لآخر صيحات الديكور العصري الذي يلائم كافة الأذواق. وهو ما سيتضح في جولة اليوم من هوميفاي 360، التى ستوضح كل التفاصيل عن كثب بداخل فيلا مراسي المدهشة…
مدخل الفيلا ترحيبي بامتياز، فهو يوجه الضيوف للدخول نحو المنزل بدون أن تحتاج النطق بكلمة واحدة. فأرضية من الحشائش الخضراء، تتخللها ممرات من الأحجار توجة الزائرين لباب المنزل. ثم نجد أصص مميزة للنباتات الخضراء على جانبي المنزل، ويكلل المشهد الإضاءة الجيدة وانعكاساتها اللافته على الحوائط.
تطل علينا غرفة المعيشة بألوان مبهجة تناسب انتعاش الصيف، حيث جاء سجاد الغرفة من النوع الشاجي أو الكثيف باللون الأصفر الكناري اللافت. أما عن الأثاث فاعتمد المصمم أرائك مريحة باللون الرمادي الفاتح مع وسائد ملونة.
ونظراً لضيق مساحة الغرفة تم اختيار طاولة قهوة من الزجاج الشفاف، حتى تلبي احتياجات الغرف بدول أن تشغل حيز بصري من الغرفة.
ومن أجل نفس السبب المتعلق بمساحة الغرفة الصغيرة استغنى المصمم عن طاولة التلفاز، واستبدلها بمكتبة صغيرة للغاية مع تثبيت الحائط بداخل حائط خشبي في لمسة عصرية واضحة.
تقع غرفة السفرة مع المطبخ في مساحة اجتماعية واحدة، لذا تم تسليك الضوء على السفرة من خلال ثلاث مصابيح نحاسية مدهشة لتحديد هذه المنطقة بعناية وفصلها بطريقة غير مباشرة. وجاء أثاث السفرة من كراسي مريحة من القطيفة وقوائم معدنية، ومنضدة خشبية ذات قوائم معدنية أيضاً، في مزج واضح بين النمط الريفي القريب من القلب مع النمط الصناعي الذي يلائم روح الشباب والمصايف.
ولأن الغرف الضيقة التى تناسبها الحوائط والأسقف بدهانات بيضاء أو كريمية، حتى تبدو أكثر اتساعاً، استعان المصمم بحيلة إضافة الألوان المنعشة للمكان من خلال سجاد الغرفة الذي جاء بلون بنفسجي فاتح.
على الجهة الأخرى من السفرة نجد المطبخ بتصميمه العصري، حيث جاء باللون الأبيض النقي مع تجهيزات معدنية لامعة. ونجد أنه يعتمد على الخطوط المستقيمة الخالية من المنحنيات والزخارف لمظهر أنيق وعملية فائقة.
تم تصميم السلم بصورة جمالية رائعة من ألواح الخشب، وسور زجاجي شفاف يوفر الأمان بدون أن يخفي ما ورائه. أما المنطقة أسفل السلالم فتم استغلالها بطريقة غير تقليدية، فنجد داخل المستطيل الخشبي ذو التأثير الدافيء، مستطيل آخر من الصخور الرمادية الباردة والمنمقة بعناية، وعليها مجموعة من أصص الزرع لصنع حديقة داخلية رائعة تبث الحيوية في المنزل.
التراس ملحق بالفيلا ويتميز بسقف خرساني مثبت عليه مروحة، للحماية من الشمس والاستمتاع بالمنظر الرائع لحمام السباحة. وقد جاء الأثاث عملي ومريح على هيئة أريكة بتصميم حرف L، حتى تتسع لجميع أفراد الأسرة أثناء مشاهدة التلفاز وتناول الفشار بعد العودة من الشاطيء.
ثنائي الأبيض والأسود من الثنائيات الكلاسيكية التى تحقق الأناقة بأقل مجهود، ونجد هنا تطبيقها في أرضيات الحمام ليظهر بشكل جذاب. ومن الجميل الاستعانة بلمسات عتيقة تمزج الكلاسيكية بالحداثة من خلال الإكسسوارات النحاسية في إطار المرايا ومصباح الحائط.
يظهر حمام السباحة ومن حوله التراس وجلسة مريحة وأرجوحة ممتعة للاستمتاع بمظهر المياه المنعش.