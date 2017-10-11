فيلا مراسي الساحرة في الساحل الشمالي المصري

تطل علينا غرفة المعيشة بألوان مبهجة تناسب انتعاش الصيف، حيث جاء سجاد الغرفة من النوع الشاجي أو الكثيف باللون الأصفر الكناري اللافت. أما عن الأثاث فاعتمد المصمم أرائك مريحة باللون الرمادي الفاتح مع وسائد ملونة.

ونظراً لضيق مساحة الغرفة تم اختيار طاولة قهوة من الزجاج الشفاف، حتى تلبي احتياجات الغرف بدول أن تشغل حيز بصري من الغرفة.

ومن أجل نفس السبب المتعلق بمساحة الغرفة الصغيرة استغنى المصمم عن طاولة التلفاز، واستبدلها بمكتبة صغيرة للغاية مع تثبيت الحائط بداخل حائط خشبي في لمسة عصرية واضحة.