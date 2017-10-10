10 نصائح لالتقاط الفأر في منزلك

عندما نجد أن لدينا الفئران في المنزل، نصاب بالمفاجأة المخيفة، ونسأل من أين جاءت؟ أين يختبئون؟ كم هناك؟ هل يعضون ابني؟ هل سوف تصيبنا بمرض؟ والسؤال الكبير: كيف يمكنني التخلص منها؟
دعونا نحاول الإجابة على ذلك، مما يتيح لك بعض النصائح للتخلص منها بسهولة وطردها من غرفة المعيشة أو المطبخ أو أي غرفة بالمنزل، ومن ناحية أخرى، فهذا أمرًا ملحًا إلى حد ما، لأن من بين العديد من المشاكل التي يمكن أن تجلبها هذه القوارض إضابة الأفراد تصبح بسهولة بوباء يعصب علاجه..
بمجرد أن ترى آثار الماوس (البراز، وبصمات الأصابع، لدغات،… ) عليك الذهاب وشراء الفخاخ للفئران وعلاوة على ذلك، هناك أماكن معينة عرضة لظهور هذه القوارض، وخاصة في المنازل الريفية وتحيط بها الريف مع المساحات تحت الأرض من المستودعات فبالتأكيد هي هناك حتى لو لم يتم رؤيتها، فمن الأفضل ترتيب الفخاخ لتجنب وجودها. وهنا نحن نجرأ على ذكر طريقة أخرى مثيرة للاهتمام لتجنب الفئران: أن يكون لديك قط في الواقع، لقدرتها على صيد هذه الفئران.
أساسا عندما نتحدث عن الفخاخ المناسبة للفئران هناك نوعان. بعضها التي تعمل مع الطعم حيث أن الحيوانات تحاول أن تأكل بينما يتم سجنهم. وهناك نوع آخر، هي الفخاخ اللزجة، التي توضع في أماكن مرور الفأر، بحيث يتم تجميد القوارض، على قيد الحياة والحقيقة هي الأكثر استخدم أولا.
وما الذي نستخدمه كطعم؟ هناك بعض الأطعمة التي يمكنك أن تحبها الفئران مثل زبدة الفول السوداني، والشوكولاته، وبطبيعة الحال، الجبن. ولا تنسى إذا كنت قد قررت وضع الفخاخ للفأر وكنت قد قررت وضع أي من هذه المنتجات كطعم، فمن الأفضل شرائه حصرا لهذا الاستخدام. وضع علامة حتى في الحاوية، بحيث الزبدة والشوكولاته أو الجبن تأكل ولا يمكن أن تأتي في اتصال لا مع الفأر ولا حتى مع فخ.
الفئران هي ثدييات رشيقة بشكل ملحوظ. لذلك، على الرغم من أننا أكبر بكثير، نحن غير قادرين على متابعتها والتقاطتها، فالأكثر عملية بكثير هو متابعة مساراتها ونرى أين تسقط البراز.
بعض الأماكن المشتركة هي المرتفعات، كما أنها لا توجد مشكلة للقفز والتسلق. ومع ذلك، فإنها عادة ما تتبع نفس الطرق، مع عدد قليل من الارتجال. حتى إذا كنا تتبع مساراتها سوف نعرف أين يمكن وضع الفخاخ، كما أنها بالتأكيد تمر من هذا المكان.
إذا كانوا يحبون اللجوء إلى الجزء العلوي من الأثاث، نفس الشيء يمكن أن يقال عن المناطق المنخفضة، في الواقع هم متحمسون يجري في القاع، حيث ليس لدينا سهولة الوصول. وأكثر من ذلك إذا كان لدينا السجاد الذي يعطيهم شعورًا من الراحة أكبر، وعندما تكون طويلة الشعر، وحتى واقية. هناك حيث يجب أن لا تفوت الفخاخ، والتحقق بانتظام إذا كانت فعالة.
الفئران تدخل المنازل لسببين. للأغذية والحرارة. واحدة من الأماكن التي يمكن أن تجد بها الحرارة هي عندما يكون هناك ثقوب في الجدار، شيء يمكن أن يحدث في بعض الجدران الجبس والتي هي في بعض الأحيان في الحمامات، كما هو الحال في قنوات التبريد.
لاصطياد الفأر عليك أن تفكر مثل واحد منهم. أين يصلح وأين سوف يلجأ؟ تبحث عن حفرة في جدران المنزل سيكون الحل هو كيف يمكننا الإجابة على هذه الأسئلة
في الثقوب هناك المأوى والحرارة ولكن بالنسبة للطعام، تجد أنه في المطبخ. العديد يمكن أن تكون مصادر طعامك. على سبيل المثال، يمكن سلة المهملات، وعاء من طعام الحيوانات الأليفة، والفتات التي تقع على الأرض أو بعض الرفوف.
قبل صيد الفأر مرة واحدة ونحن نعرف من وجودها يجب علينا التأكد من أنه لا يمكن الوصول إلى طعامنا. لذلك يتم تخزين كل شيء لا يمكن الوصول إليه له، سواء في الحجرات للماء والحاويات التي لا يمكن فتحها من قبل الحيوان. ثم علينا أن نضع الفخاخ حيث نفترض أن يأتي إلى الأعلاف. وإذا كان من الممكن تغيير مواقع القمامة أو طعام الكلب لدينا لتوليد عدم اليقين لديك لنقل وتغيير الطرق المعتادة الخاصة بك.
والحقيقة هي أنه في المنازل مع الحديقة أو في الريف يمكن أن يكون من الصعب بالتأكيد منع دخول بعض الفئران، إذا قمت بإدخال ما كان لديك أي طعام في متناول يدك، ثم سوف تذهب وحدها. ما لم يكن الشتاء والبحث عن مأوى دافئ. أو حتى ترغب في رفع في مكان آمن.
إذا كان الأمر كذلك، لديك مشكلة ومهمتين للقيام به. القضاء على الأفراد الذين دخلوا ومن ثم معرفة مكان دخولهم لإغلاق طريقهم، مع الفخاخ أو إذا لزم الأمر مع بعض الأعمال الصغيرة كتوصيل الثقوب أو الشقوق.
الفئران فريسة في البرية وهم يعرفون ذلك، وهم خائفون ويبحثون عن الحماية في جميع الأوقات، هذا هو السبب في أنها تتحرك دائما حول الأماكن التي يعتقدون أنها أقل خطورة، إذا كان يمكن أن تذهب تحت الأثاث، وأنها تذهب إلى هناك إذا كانت تستطيع الذهاب وراء الصناديق أو الكراسي، وإذا كان عليها أن تفعل ذلك في العراء، فإنها سوف تذهب دائما على مقربة من الجدار أو السطوح العمودية، من أجل أن يكون الجناح مغطى، ولذلك ينبغي دائمًا أن توضع الفخاخ بالقرب من الجدران، والخزانات أو المكتبات.
حتى الآن كنا نتحدث عن الفخاخ والتدابير الوقائية مثل وجود القط، ومع ذلك هناك أولئك الذين يختارون استخدام سم الفئران للقضاء على هذه القوارض من المنزل ولا يمكن إنكار أنه فعال ولكن لديه موانع، على سبيل المثال، إذا كان لدينا أطفال صغار في المنزل فإنه ممنوع تمامًا استخدامها، لأنها يمكن الحصول عليها. نفس الشيء يحدث إذا كان لدينا الحيوانات الأليفة، ونحن لا نتحدث فقط عن الكلاب لا ننسى أن هناك الناس الذين يعيشون مع الثدييات الصغيرة مثل خنازير غينيا، الهامستر والقوارض الصغيرة الأخرى.
وأخيرًا، سبب آخر لعدم استخدام السموم هو نوع من الموت التي تعطي الحيوان، وفاة قاسية من الجفاف الشديد أو تخثر الدم.
هذه الدعوة إلى غير القسوة على الفئران لا يعني أننا نعتقد أنه من الممكن أن تتعايش (إلا في حالة الحيوانات الأليفة، الفئران هي محور عدوى معينة تقريبا. ونحن لا يجب أن نسمح لهم بقرضنا، أو لمس البراز على الأسطح فالمطبخ أو غيرها من الأماكن في المنزل هي بالفعل ضارة. طالما هناك واحد فقط، فمن الممكن دائمَا لرميها للخروج من المنزل أو قتله. ولكن إذا بعد ممارسة هذه النصائح كنت قد فشلت، عليك أن تأخذ الخطوة التالية ومنعها فضلا عن أن تصاب بالطاعون.
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