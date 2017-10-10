10 نصائح لالتقاط الفأر في منزلك

عندما نجد أن لدينا الفئران في المنزل، نصاب بالمفاجأة المخيفة، ونسأل من أين جاءت؟ أين يختبئون؟ كم هناك؟ هل يعضون ابني؟ هل سوف تصيبنا بمرض؟ والسؤال الكبير: كيف يمكنني التخلص منها؟

دعونا نحاول الإجابة على ذلك، مما يتيح لك بعض النصائح للتخلص منها بسهولة وطردها من غرفة المعيشة أو المطبخ أو أي غرفة بالمنزل، ومن ناحية أخرى، فهذا أمرًا ملحًا إلى حد ما، لأن من بين العديد من المشاكل التي يمكن أن تجلبها هذه القوارض إضابة الأفراد تصبح بسهولة بوباء يعصب علاجه..