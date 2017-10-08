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شقة في دبي بديكور راقٍ ومريح

ريم عوض ريم عوض
Alma Home, Harf Noon Design Studio Harf Noon Design Studio غرفة المعيشة
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الراحة والهدوء هما أهم ما يطمح إليه أي شخص عند تصميم منزله والذي يمكن تحقيقه إذا وجد التصميم الجيد وقام باختيار الألوان المناسبة التي تريح من أعصابه وتشعره بالدفء والحميمية كلما دخل منزله. اليوم نأخذكم في جولة داخل شقة في دبي مصممة بعناية بالغة بألوان هادئة ومليئة بالسكينة نرجو أن تنال إعجابكم!

الصالة

Alma Home, Harf Noon Design Studio Harf Noon Design Studio غرفة المعيشة
Harf Noon Design Studio

Alma Home

Harf Noon Design Studio
Harf Noon Design Studio
Harf Noon Design Studio

صالة المنزل عبارة عن مساحة مفتوحة تجمع بين غرفتين وهما غرفتي استقبال وصالون تم اختيار الألوان وتصميم كل التفاصيل بعناية. يظهر أيضًا في هذا الصورة وجود نظام تكييف/تدفئة مركزية والتي تجعل المنظر أكثر ترتيبًا من تعليق تلك الأجهزة في السق أو وضعها على الأوض لتأخذ مساحة كبيرة. 

يظهر أيضًا استخدام المصمم لنجف مودرن متماثل في المنطقتين ليتكاملا ولا تشعر بانفصالهما التام.

كنبة حرف L

Alma Home, Harf Noon Design Studio Harf Noon Design Studio غرفة المعيشة
Harf Noon Design Studio

Alma Home

Harf Noon Design Studio
Harf Noon Design Studio
Harf Noon Design Studio

نجد ال في منطقة الأولى كنبة على شكل حرف L تتوسطها طاولة فضية اسطوانية الشكل وتحتها سجاجة بلون فضي فاتح جدًا بلمعة زرقاء يتلاءمان مع الصورة الفنية المعلقة على الحائط بدرجات الأزرق والفسفوري

الصالون

Alma Home, Harf Noon Design Studio Harf Noon Design Studio غرفة المعيشة
Harf Noon Design Studio

Alma Home

Harf Noon Design Studio
Harf Noon Design Studio
Harf Noon Design Studio

يظهر في المنطقة الثانية كنب كلاسيكي باللون البيج وطاولة في المنتصف بمادتين مختلفتين الخشب والمعدن ومن المميز في هذه الغرفة في الصالة الإطارات الذهبية المعلقة على الحائط بألوان نابضة بالحياة.

إطارات ذهبية

Alma Home, Harf Noon Design Studio Harf Noon Design Studio غرفة المعيشة
Harf Noon Design Studio

Alma Home

Harf Noon Design Studio
Harf Noon Design Studio
Harf Noon Design Studio

نظهر في هذه الصورة الإطارات والصور بشكل أقرب حيث أنها مصممة من أشكال هندسية رائعة للغاية.

الركن الهادئ

Alma Home, Harf Noon Design Studio Harf Noon Design Studio غرفة المعيشة
Harf Noon Design Studio

Alma Home

Harf Noon Design Studio
Harf Noon Design Studio
Harf Noon Design Studio

يظهر من هذا المنظور الستارة المسدلة في ركن الغرفة وأمامها إناء نبات وأباجورة بيضاء بسيطة لتكتمل الصورة الانتقائية لتصميم الغرفة.

الطرقة

Alma Home, Harf Noon Design Studio Harf Noon Design Studio إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Harf Noon Design Studio

Alma Home

Harf Noon Design Studio
Harf Noon Design Studio
Harf Noon Design Studio

طرقة المنزل في المدخل تحتوي على زهرية سوداء موضوعة على نصف عامود اسمنتي باللون الرمادي الفاتح وفوقه إطار لصورة باللون الأبيض ليحدثول جميعهم تباين رائع يلفت الأنظار بمجرد الدخول إلى المنزل.

غرفة المعيشة

Alma Home, Harf Noon Design Studio Harf Noon Design Studio غرفة المعيشة
Harf Noon Design Studio

Alma Home

Harf Noon Design Studio
Harf Noon Design Studio
Harf Noon Design Studio
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