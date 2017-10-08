شقة في دبي بديكور راقٍ ومريح

الراحة والهدوء هما أهم ما يطمح إليه أي شخص عند تصميم منزله والذي يمكن تحقيقه إذا وجد التصميم الجيد وقام باختيار الألوان المناسبة التي تريح من أعصابه وتشعره بالدفء والحميمية كلما دخل منزله. اليوم نأخذكم في جولة داخل شقة في دبي مصممة بعناية بالغة بألوان هادئة ومليئة بالسكينة نرجو أن تنال إعجابكم!
صالة المنزل عبارة عن مساحة مفتوحة تجمع بين غرفتين وهما غرفتي استقبال وصالون تم اختيار الألوان وتصميم كل التفاصيل بعناية. يظهر أيضًا في هذا الصورة وجود نظام تكييف/تدفئة مركزية والتي تجعل المنظر أكثر ترتيبًا من تعليق تلك الأجهزة في السق أو وضعها على الأوض لتأخذ مساحة كبيرة.
يظهر أيضًا استخدام المصمم لنجف مودرن متماثل في المنطقتين ليتكاملا ولا تشعر بانفصالهما التام.
نجد ال في منطقة الأولى كنبة على شكل حرف L تتوسطها طاولة فضية اسطوانية الشكل وتحتها سجاجة بلون فضي فاتح جدًا بلمعة زرقاء يتلاءمان مع الصورة الفنية المعلقة على الحائط بدرجات الأزرق والفسفوري
يظهر في المنطقة الثانية كنب كلاسيكي باللون البيج وطاولة في المنتصف بمادتين مختلفتين الخشب والمعدن ومن المميز في هذه الغرفة في الصالة الإطارات الذهبية المعلقة على الحائط بألوان نابضة بالحياة.
نظهر في هذه الصورة الإطارات والصور بشكل أقرب حيث أنها مصممة من أشكال هندسية رائعة للغاية.
يظهر من هذا المنظور الستارة المسدلة في ركن الغرفة وأمامها إناء نبات وأباجورة بيضاء بسيطة لتكتمل الصورة الانتقائية لتصميم الغرفة.
طرقة المنزل في المدخل تحتوي على زهرية سوداء موضوعة على نصف عامود اسمنتي باللون الرمادي الفاتح وفوقه إطار لصورة باللون الأبيض ليحدثول جميعهم تباين رائع يلفت الأنظار بمجرد الدخول إلى المنزل.