شقة في دبي بديكور راقٍ ومريح

صالة المنزل عبارة عن مساحة مفتوحة تجمع بين غرفتين وهما غرفتي استقبال وصالون تم اختيار الألوان وتصميم كل التفاصيل بعناية. يظهر أيضًا في هذا الصورة وجود نظام تكييف/تدفئة مركزية والتي تجعل المنظر أكثر ترتيبًا من تعليق تلك الأجهزة في السق أو وضعها على الأوض لتأخذ مساحة كبيرة.

يظهر أيضًا استخدام المصمم لنجف مودرن متماثل في المنطقتين ليتكاملا ولا تشعر بانفصالهما التام.