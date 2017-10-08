5 طرق لإزالة الفوضى في أقل من نصف ساعة

في بعض الأحيان تصل الفوضى في منازلنا إلى الحد الذي يثقلنا ويشل حركتنا لدرجة أننا نراها تتراكم يومًا بعد يوم دون توقف ولا نستطيع فعل شيء لأننا ببشاطة لا نعرف من أين نبدأ وكم الوقت الذي ستستغرقه تلك العملية للعودة إلى منزل مريح وخالٍ من الفوضى! اليوم في هذا المقال سنحاول ن نساعدك بتقديم بعض النصائح لإزالة الفوضى تدريجيًا في أقل من نصف ساعة يوميًا.
إذا كان لديك مكتبة كبيرة مليئة بالكتب فترتيب جميع الكتب في وقت واحد قد لا تكون الطريقة المثلى لفعل ذلك! لذا ننصحك بالبدء بكل رف على حدة حتى إذا اضطررت لتقسيمها على أيام مختلفة.
قم بإحضار أكثر من صندوق فارغ أو حقيبة بجابنك وابدأ بفرز الكتب، هل تريد الإبقاء على هذا؟ وهذا لم يعجبك أو لم تعد تحتاجه فهل ستبيعه أم ستتبرع به؟ قم بتقسيمهم داخل الصناديق ولا تنس أن تفرّق بينهم بتعليق ورقة عليهم حتى لا تقوم بخطأ التخلص مما تريد!
اجعل الأسئلة التي تساعدك في هذه العملية كالتالي:
- هل قرأت هذا الكتاب؟ إذا كانت الإجابة لا فهل ستبقيه لشعورك بالذنب أم ستقرأه فعلا؟
- إذا كانت الإجابة نعم فهل استمتعت به أم لم يضف لك قيمة حقيقية؟ هل ستعيد قرائته؟
تلك الأسئلة ستساعدك على اتخاذ قرارك!
المطبخ هو من أكثر الأماكن التي تتراكم فيه الفوضى خاصة إذا كان مطبخ مفتوح ببار حيث يضع على أسطحه كل أفراد العائلة أي شيء يكون في يجهم عند دخول المنزل سواء كانت أغراض شخصية أو فواتير أو أكياس تسوق وما إلى ذلك. قم بضبط العداد على 30 دقيقة وابدأ الآن بالتخلص من كل الفواتير والأوراق القديمة وترتيب الأكياس مكانها وإعطاء كل شخص في المنزل الأغراض الخاصة به. ولا تنس تخصيص مكان معين يحبذ أن تكون سلة صغيرة من الخوص على جانب سطح المطبخ أو على خزانة الأحذية عند الدخول إلى المنزل لوضع أشيائهم حتى لا تعود الفوضى من جديد!
اجعل كومود غرفة نومك مريحًا ومرتبًا، فأن تفتح عينيك يوميًا صباحًا وتغلقها مساءًا فيكون أول وآخر ما ترى من يومك هو فوضى عارمة بالتأكيد يمكنه أن يؤثر على حيانك بشكل سلبي حتى إن لم تشعر بذلك بشكل مباشر!
لبداية جديدة التزم بالآت:
-30 دقيقة على العداد
-تخلص من كل شيء هذا ليس مكانه في الحال!
-اجعل تلك المساحة فارغة تمامًا إلا من كتاب واحد وقلم وورقة وربما شمعة أو زهرية صغيرة!
من أكثر الأشياء القابلة لحصول الفوضى هي الأدراج والأرفف حيث تضع فيها كل ما نعتقد أنه بحاجة إلى أن نضعه بعيدًا دون ترتيب أو تنظيم فقط لإخفائه عن الأنظار فينتهي بها الأمر لتصبح مساحات مليئة بالفوضى وعدم الترتيب لذا قم بضبط المنبه على 30 دقيقة وابدأ بدرج واحد كل مرة حتى تنتهي المدة، ولا تكرر الخطأ فاحفظ أين تضع ماذا حتى لو اضطررت لوضع ملصقات.
المرة القادمة التي تبدأ فيها بتأجيل عملك وتصفح الانترنت والإعلام الاجتماعي، اترك كل هذا جانبًا وشغل عدادك على 3- دقيقة وابدأ في إزالة كل الفوضى الموجودة على مكتبك وترتيب الأوراق في حافظاتها والتخلص من الورق الذي لا تحتاجه. قم باختبار الأقلام والاحتفاظ فقط بما يعمل منهم في كوب للأقلام، قم بتفريغ الأدراج والآن قد حصلت على مكتب مرتب يساعدم على العمل بتركيز ولن تشعر أنك مثقل بسبب الفوضى فتؤجل عملك مرة أخرى!