5 طرق لإزالة الفوضى في أقل من نصف ساعة

إذا كان لديك مكتبة كبيرة مليئة بالكتب فترتيب جميع الكتب في وقت واحد قد لا تكون الطريقة المثلى لفعل ذلك! لذا ننصحك بالبدء بكل رف على حدة حتى إذا اضطررت لتقسيمها على أيام مختلفة.

قم بإحضار أكثر من صندوق فارغ أو حقيبة بجابنك وابدأ بفرز الكتب، هل تريد الإبقاء على هذا؟ وهذا لم يعجبك أو لم تعد تحتاجه فهل ستبيعه أم ستتبرع به؟ قم بتقسيمهم داخل الصناديق ولا تنس أن تفرّق بينهم بتعليق ورقة عليهم حتى لا تقوم بخطأ التخلص مما تريد!

اجعل الأسئلة التي تساعدك في هذه العملية كالتالي:

- هل قرأت هذا الكتاب؟ إذا كانت الإجابة لا فهل ستبقيه لشعورك بالذنب أم ستقرأه فعلا؟

- إذا كانت الإجابة نعم فهل استمتعت به أم لم يضف لك قيمة حقيقية؟ هل ستعيد قرائته؟

تلك الأسئلة ستساعدك على اتخاذ قرارك!