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5 طرق للكبار للاستفادة من فترة العودة إلى المدارس

ريم عوض ريم عوض
Das eigene Büro - daheim!, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH مكتب عمل أو دراسة زجاج White
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بدأ موسم المدارس مرة أخرى وسواء كان لديك أطفال أو لا فقد تشعر بحنين داخلك لتلك الفترة من عمرك كل سنة في نفس الوقت وتستعيد الذكريات، ولكن هل فكرت يومًا أن تستغل تلك الطاقة والشعور الذي ينتابك في هذه الفترة بطريقة صحيحة؟ هل فكرت أنك -وخاصة إذا كنت أب أو أم- تستحق بعض الوقت لنفسك لتنميتها واستعادة توازن حياتك؟ اليوم نقدم لكم أيها الكبار 5 طرق للاستفادة من فترة العودة إلى المدارس نرجو أن تكون مصدر إلهام لكم!

1- قائمة قراءة

HAUS B ELLERBEK, REICHWALD SCHULTZ & PARTNER Hamburg REICHWALD SCHULTZ & PARTNER Hamburg غرفة المعيشة خشب White
REICHWALD SCHULTZ &amp; PARTNER Hamburg

REICHWALD SCHULTZ & PARTNER Hamburg
REICHWALD SCHULTZ &amp; PARTNER Hamburg
REICHWALD SCHULTZ & PARTNER Hamburg

قم بتصميم بإنشاء قائمة قراءة لفصل الخريف، لتبدأ بقراءة كل ما كنت تريد قراءته وكنت تقوم بتأجيله بسبب إنشغالك أو ببساطة بسبب عدم وضوح هدفك وتنظيمك لوقتك. حاول أن تجعل الكتب في القائمة مزيج بين الكتب الخيالية والواقعية حتى تلتزم بإنهاء القائمة وتحوّل بينهما عندما تكون متعبًا ولديك القليل من التركيز والعكس! ولا تضغط على نفسك للاستمرار بالقراءة إذا كنت تشعر بالتعب حتى لا تترك الأمر كله. وتأكد ألا تكمل قراءة كتاب لا يعجبك فالحياة أقصر من أن تضيع وقتك في شيء لا تحب عمله!

2- وصفات جديدة

Royal Mosa und KerBin, zwei Partner für Deutschland, KerBin GbR Fliesen Naturstein Mosaik KerBin GbR Fliesen Naturstein Mosaik مطبخ
KerBin GbR Fliesen Naturstein Mosaik

KerBin GbR Fliesen Naturstein Mosaik
KerBin GbR Fliesen Naturstein Mosaik
KerBin GbR Fliesen Naturstein Mosaik

الآن جاءت فرصتك لتخصيص وقت للمطبخن سواء كنت طباخًا ماهرًا أو ما زلت تريد التعلم فقد جاءتك الفرصة. اجعل الفترة القادمة مع بداية الدراسة مخصصة لدخولك المطبخ لتعلم الطبخ أو إذا كنت هاوٍ بالفعل ابدأ في تجربة طرق جديدة وجريئة تجعل منك طباخ محترف! ستذهل من إمكاناتك التي ستتطور وتجعلك محل حديث أصدقائك إذا قمت بدعوة أحدهم على الطعام. وأيضًا ممارستك للطبخ بشكل شبه يومي ومنظم والتركيز على المهارات سيسهّل عليك عملية الطبخ في المستقبل.

3- التعلم عن بعد

Das eigene Büro - daheim!, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH مكتب عمل أو دراسة زجاج White
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

لم يعد هناك حُجة لعدم زيادة معرفتك أو استكمال دراستك، فالتعلم عن بعد والكورسات الأونلاين تمنح أي شخص الفرصة لفعل ذلك وهو جالس في منزله أو في أي مكان! خصص حصة من الوقت بشكل يومي للدراسة سواء كانت دراسة مستقلة أو عن طريق الالتحاق بجامعة والالتزام بمقرر معين. 

4- التخلص من الفوضى

PS22 | Einfamilienhaus in Prien am Chiemsee, PWQUADRAT Wagner Weinzierl Architekten pw2 PWQUADRAT Wagner Weinzierl Architekten pw2 غرفة الملابس
PWQUADRAT Wagner Weinzierl Architekten pw2

PWQUADRAT Wagner Weinzierl Architekten pw2
PWQUADRAT Wagner Weinzierl Architekten pw2
PWQUADRAT Wagner Weinzierl Architekten pw2

استفد من تلك الفترة بوضع هدف أن تقوم بإزالة كل الفوضى التي تعم حياتك وحتى أجهزتك الإلكترونية سواء الموبايل أو الكومبيوتر. صمم جدولًا لكل جزء في المنزل ولا ترهق نفسك وتشتتها بالبدء في أكثر من غرفة وأكثر من المكان فس نفس الوقت. فقط اكتفِ بدرج واحد يوميًا تقوم بإعادة تنظيمه والتخلص مما لا تريده والتبرع بما يمكن التبرع به. قبل حلول أجازة نصف العام ستذهل من ترتيب وتنظيم بيتك ولكن إذا التزمت بتلك الدقائق من التنظيم يوميًا!

APARTMENT BERLIN II, THE INNER HOUSE THE INNER HOUSE غرفة الملابس Green
THE INNER HOUSE

THE INNER HOUSE
THE INNER HOUSE
THE INNER HOUSE

5- حرفة جديدة

akshay shah (samruddhi bungalow), USINE STUDIO USINE STUDIO راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
USINE STUDIO

USINE STUDIO
USINE STUDIO
USINE STUDIO

إذا لم يكن الآن فمتى؟ نعم حان الوقت لتتعلم حرفة جديدة تكون هي مصدر إلهامك وشغفك بجانب مسؤولياتك اليومية من عمل وإدارة منزل! شيء تهرع إليه للاسترخاء والهدوء والتأمل. ابحث عن أقرب الأماكن لدورات تعلم الحرف أو الأشغال اليدوية سواء كانت خاصة بالحياكة أو بالفنون بحسب ما تهوى، والتزم بالحضور!

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