5 طرق للكبار للاستفادة من فترة العودة إلى المدارس

بدأ موسم المدارس مرة أخرى وسواء كان لديك أطفال أو لا فقد تشعر بحنين داخلك لتلك الفترة من عمرك كل سنة في نفس الوقت وتستعيد الذكريات، ولكن هل فكرت يومًا أن تستغل تلك الطاقة والشعور الذي ينتابك في هذه الفترة بطريقة صحيحة؟ هل فكرت أنك -وخاصة إذا كنت أب أو أم- تستحق بعض الوقت لنفسك لتنميتها واستعادة توازن حياتك؟ اليوم نقدم لكم أيها الكبار 5 طرق للاستفادة من فترة العودة إلى المدارس نرجو أن تكون مصدر إلهام لكم!
قم بتصميم بإنشاء قائمة قراءة لفصل الخريف، لتبدأ بقراءة كل ما كنت تريد قراءته وكنت تقوم بتأجيله بسبب إنشغالك أو ببساطة بسبب عدم وضوح هدفك وتنظيمك لوقتك. حاول أن تجعل الكتب في القائمة مزيج بين الكتب الخيالية والواقعية حتى تلتزم بإنهاء القائمة وتحوّل بينهما عندما تكون متعبًا ولديك القليل من التركيز والعكس! ولا تضغط على نفسك للاستمرار بالقراءة إذا كنت تشعر بالتعب حتى لا تترك الأمر كله. وتأكد ألا تكمل قراءة كتاب لا يعجبك فالحياة أقصر من أن تضيع وقتك في شيء لا تحب عمله!
الآن جاءت فرصتك لتخصيص وقت للمطبخن سواء كنت طباخًا ماهرًا أو ما زلت تريد التعلم فقد جاءتك الفرصة. اجعل الفترة القادمة مع بداية الدراسة مخصصة لدخولك المطبخ لتعلم الطبخ أو إذا كنت هاوٍ بالفعل ابدأ في تجربة طرق جديدة وجريئة تجعل منك طباخ محترف! ستذهل من إمكاناتك التي ستتطور وتجعلك محل حديث أصدقائك إذا قمت بدعوة أحدهم على الطعام. وأيضًا ممارستك للطبخ بشكل شبه يومي ومنظم والتركيز على المهارات سيسهّل عليك عملية الطبخ في المستقبل.
لم يعد هناك حُجة لعدم زيادة معرفتك أو استكمال دراستك، فالتعلم عن بعد والكورسات الأونلاين تمنح أي شخص الفرصة لفعل ذلك وهو جالس في منزله أو في أي مكان! خصص حصة من الوقت بشكل يومي للدراسة سواء كانت دراسة مستقلة أو عن طريق الالتحاق بجامعة والالتزام بمقرر معين.
استفد من تلك الفترة بوضع هدف أن تقوم بإزالة كل الفوضى التي تعم حياتك وحتى أجهزتك الإلكترونية سواء الموبايل أو الكومبيوتر. صمم جدولًا لكل جزء في المنزل ولا ترهق نفسك وتشتتها بالبدء في أكثر من غرفة وأكثر من المكان فس نفس الوقت. فقط اكتفِ بدرج واحد يوميًا تقوم بإعادة تنظيمه والتخلص مما لا تريده والتبرع بما يمكن التبرع به. قبل حلول أجازة نصف العام ستذهل من ترتيب وتنظيم بيتك ولكن إذا التزمت بتلك الدقائق من التنظيم يوميًا!
إذا لم يكن الآن فمتى؟ نعم حان الوقت لتتعلم حرفة جديدة تكون هي مصدر إلهامك وشغفك بجانب مسؤولياتك اليومية من عمل وإدارة منزل! شيء تهرع إليه للاسترخاء والهدوء والتأمل. ابحث عن أقرب الأماكن لدورات تعلم الحرف أو الأشغال اليدوية سواء كانت خاصة بالحياكة أو بالفنون بحسب ما تهوى، والتزم بالحضور!