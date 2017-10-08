5 طرق للكبار للاستفادة من فترة العودة إلى المدارس

قم بتصميم بإنشاء قائمة قراءة لفصل الخريف، لتبدأ بقراءة كل ما كنت تريد قراءته وكنت تقوم بتأجيله بسبب إنشغالك أو ببساطة بسبب عدم وضوح هدفك وتنظيمك لوقتك. حاول أن تجعل الكتب في القائمة مزيج بين الكتب الخيالية والواقعية حتى تلتزم بإنهاء القائمة وتحوّل بينهما عندما تكون متعبًا ولديك القليل من التركيز والعكس! ولا تضغط على نفسك للاستمرار بالقراءة إذا كنت تشعر بالتعب حتى لا تترك الأمر كله. وتأكد ألا تكمل قراءة كتاب لا يعجبك فالحياة أقصر من أن تضيع وقتك في شيء لا تحب عمله!