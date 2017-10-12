فيلا بيضاء في تونس الخضراء

تصميم فيلا بأبسط طرق الإبداع هو موعدنا اليوم، حيث تحط بنا الرحال مع هوميفاي لتونس العاصمة حيث اللون الأخضر يسيطر على الأجواء و الانتعاش هو أكثر ما ستحصل عليه بمجرد وجودك في ذلك البلد الجميل الذي يعتمد مصمموه على روح تصميمات البحر المتوسط ليكون هو مرجعهم الرئيسي في تصميم المنازل، اليوم تصميمنا المبهر عبارة عن فيلا أنيقة سيطر عليها اللون الأبيض كالمعتاد بتفاصيل تستحق أن نمر عليها ..

إليكم التفاصيل ..