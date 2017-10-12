فيلا بيضاء في تونس الخضراء

تصميم فيلا بأبسط طرق الإبداع هو موعدنا اليوم، حيث تحط بنا الرحال مع هوميفاي لتونس العاصمة حيث اللون الأخضر يسيطر على الأجواء و الانتعاش هو أكثر ما ستحصل عليه بمجرد وجودك في ذلك البلد الجميل الذي يعتمد مصمموه على روح تصميمات البحر المتوسط ليكون هو مرجعهم الرئيسي في تصميم المنازل، اليوم تصميمنا المبهر عبارة عن فيلا أنيقة سيطر عليها اللون الأبيض كالمعتاد بتفاصيل تستحق أن نمر عليها ..
إليكم التفاصيل ..
اللون الأبيض في حد ذاته تحفة فنية بدون أي رتوش أو اضافات، و هو ما استغله المصمم التونسي بجدارة في مدخل تلك الفيلا الرائعة حيث اعتمد على صفاء اللون و على الطبيعة الساحرة و الحديقة الخضراء في اعداد لوحة فنية طبيعية مكتملة الأركان حيث أنه لم يدخل أي ألوان أخرى حتى الباب الظاهر أمامنا ليس إلا أبيض
الحديقة رائعة و بسيطة و مكونة من شجيرة صغيرة في وسطها مع الاعتماد على المساحات الخضراء المتروكة بحرية كاملة في حدود مدخل المنزل الخارجي و بوابة المنزل الرئيسية الداخلية و بالفعل تم تزيين الطريق أو الممر بالأصص و النباتات على الجانبين كما يظهر لنا في السور المتدرج المؤدي للداخل
يبدو أن المفاجآت الخارجية لازالت مستمرة حيث أفرد المصمم مساحة كبيرة من حديقة المنزل للتقسيم لاغراض متنوعة و ترفيهية فهنا يظهر المسبح بممشى مثالي حوله و اماكن متفرقة للجلوس و الاستجمام في أطرافه و بالقرب من مدخل المنزل المفتوح على الليفنج مباشرة، تصميم سياحي أكثر من رائع و يجعل منزلك في فصل الصيف كالشالية تماماً
في داخل المنزل نلاحظ السيطرة البيضاء على الأرضيات و الجدران و لكن مع اختلاف بسيط في الأثاث حيث اعتمد المصمم على الكراسي المعدنية و الأنترية العادي في الليفنج رووم مع الاعتماد على الإضاءة القوية و المساحات الكبيرة المفتوحة على المحيط الساحر بالمنزل من كل الاتجاهات لمزيد من الانتعاش
السفرة بسيطة من الخشب و بها ميزة المساحة الكبيرة و تعدد الكراسي مما يضمن لك استقبال عدد كبير من الضيوف في أي وقت و استعداد تام لاستقبال العزائك حتى لو كانت مفاجأة
استخدام الستائر الرمادية جاء ليكسر سيطرة الأبيض على الأجواء و يساعد على تحقيق الخصوصية و قليل من العتمة لحظة النوم لأن هذا اللون الأبيض في النهار مع اشعة الشمس قد يكون مستحيل فيه أن تحصل على نوم كافي و ستصحو مع أول ضوء شمس و لكن الستائر كسرت كل ذلك
غرفة أقل في الرسمية من الغرفة الرئيسية حيث يوجد تليفزيون و بعض الكراسي المعدنية كما الخارج تماماً مع استمرار سيطرة الأبيض و بساطة الأثاث كالسرير على الأجواء و تم الاعتماد على نوعين من الستائر هنا الخفيف و الثقيل و بالفعل جعلت شكل الغرفة أكثر جمالاً و قدرة على التحكم في الخصوصية