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فيلا رائعة بديكورات حديثة وتفاصيل مميزة

آية منير آية منير
Private Villa 1 - KSA, Balance Innovation Balance Innovation
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قد نعتقد أن مسيرة الإبداع ستتوقف يوما، ولكن عالم الديكور يؤكد لنا أن لا حدود للجمال والابتكار، الديكورات العصرية والحديثة قادرة على تزيين أي تصميم وإضافة قدر عالي من الجمال والفخامة لمنازلنا، اليوم سنتامل معا تصميم مميز وراقي لفيلا بديكورات حديثة وتفاصيل مميزة، ستجد من بين تكويناتها ما يُلهمك في تصميم منزلك بالتأكيد بل وسنتال إعجابك وستبدأ في البحث عن طرق التنفيذ .. نتمنى لكم قراءة ممتعة ..

1. السلم الداخلي والرواق الرئيسي ..

Basement Balance Innovation
Balance Innovation

Basement

Balance Innovation
Balance Innovation
Balance Innovation

المداخل الرئيسية هي عناوين المنزل وجملتهم الترحيبية للزوار والضويف، اهتم المصمم في هذا المنزل بالمدخل الرئيسي والدرج الداخلي، حيث اختار له الرخام الأسود اللامع ذو العروق البيضاء، مع إضاءة ساحرة ومميزة ..

2. تصميم راقي لغرفة النوم الرئيسية ..

Private Villa 1 - KSA, Balance Innovation Balance Innovation
Balance Innovation

Balance Innovation
Balance Innovation
Balance Innovation

بألوان محايدة صمم الخبير المتخصص غرفة النوم الرئيسية، السرير بتصميم ملكس حديث وخلفيته مُزينة بالخشب والإضاءة، سجادة كبيرة باللون الأبيض، حافظ المصمم على الإضاءة الطبيعية المشرقة ..

3. ركن للتليفزيون يُزين غرفة النوم ..

Master Bedroom Balance Innovation
Balance Innovation

Master Bedroom

Balance Innovation
Balance Innovation
Balance Innovation

إضافة ركن التليفزيون إلى غرفة النوم الرئيسية نوع من أنواع الرفاقهية والجمال، وخاصة إن كان التصميم بلمسات جريئة وحديثة ومميزة ..

4. غرفة معيشة خاصة للعائلة ..

Family Room Balance Innovation
Balance Innovation

Family Room

Balance Innovation
Balance Innovation
Balance Innovation

غرفة المعيشة هي محور رئيسي للعائلة تتجمع فيها كل أفراد أسرتك لمشاهدة التليفزيون أو تبادل أطراف الحديث وقضاء ليالي سعيدة في اجواء عائلية دافئة ..

5. الصالون بإطلالة ملكية خاصة ..

Family Room Balance Innovation
Balance Innovation

Family Room

Balance Innovation
Balance Innovation
Balance Innovation

ولكن الركن المخصص لاستقبال الضيوف هو الصالون قام المصمم بوضع لمسات ملكية من اللمسات المميزة، والفواصل الذهبية الخاصة، كل قطعة جاءت مستقلة بذاتها ومتناغمة مع بقية العناصر ..

6 غرفة الطعام للعائلة بنظرة مميزة ..

Dining Room Balance Innovation
Balance Innovation

Dining Room

Balance Innovation
Balance Innovation
Balance Innovation

جاءت غرفة الطعام بتصميم يخطف الأانظار واللمسات الخاصة ستقف أمامها منبهرا تتأمل الخامات والتفاصيل والتصميم ككل حتى تجد ما يناسب بيتك وبالتأكيد يمكنك الاستعانة به أيضا ..

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7. حمام حديث

Bathroom Balance Innovation
Balance Innovation

Bathroom

Balance Innovation
Balance Innovation
Balance Innovation

حام حديث بسيط بألوان الأبيض والأسود المزيج الأكثر انتشارا، بإضاءة خاصة والمرايا قامت بدور سحري ومميز في ظل صغر مساحة الحمام ..

8. مطبخ حديث جدا ..

Basement Balance Innovation
Balance Innovation

Basement

Balance Innovation
Balance Innovation
Balance Innovation

مطبخ حديث مفتوح ومشترك مع منطقة الطعام مع بار أنيق يقوم بدور فاصل ديكوري بين المطبخ وغرفة السفرة المفتوحة، بدرجات البني والأسود والأبيض وأفكار إضاءة خاصة زُين المطبخ وأضاف له جمال من نوع خاص ..

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