فيلا رائعة بديكورات حديثة وتفاصيل مميزة

قد نعتقد أن مسيرة الإبداع ستتوقف يوما، ولكن عالم الديكور يؤكد لنا أن لا حدود للجمال والابتكار، الديكورات العصرية والحديثة قادرة على تزيين أي تصميم وإضافة قدر عالي من الجمال والفخامة لمنازلنا، اليوم سنتامل معا تصميم مميز وراقي لفيلا بديكورات حديثة وتفاصيل مميزة، ستجد من بين تكويناتها ما يُلهمك في تصميم منزلك بالتأكيد بل وسنتال إعجابك وستبدأ في البحث عن طرق التنفيذ .. نتمنى لكم قراءة ممتعة ..
المداخل الرئيسية هي عناوين المنزل وجملتهم الترحيبية للزوار والضويف، اهتم المصمم في هذا المنزل بالمدخل الرئيسي والدرج الداخلي، حيث اختار له الرخام الأسود اللامع ذو العروق البيضاء، مع إضاءة ساحرة ومميزة ..
بألوان محايدة صمم الخبير المتخصص غرفة النوم الرئيسية، السرير بتصميم ملكس حديث وخلفيته مُزينة بالخشب والإضاءة، سجادة كبيرة باللون الأبيض، حافظ المصمم على الإضاءة الطبيعية المشرقة ..
إضافة ركن التليفزيون إلى غرفة النوم الرئيسية نوع من أنواع الرفاقهية والجمال، وخاصة إن كان التصميم بلمسات جريئة وحديثة ومميزة ..
غرفة المعيشة هي محور رئيسي للعائلة تتجمع فيها كل أفراد أسرتك لمشاهدة التليفزيون أو تبادل أطراف الحديث وقضاء ليالي سعيدة في اجواء عائلية دافئة ..
ولكن الركن المخصص لاستقبال الضيوف هو الصالون قام المصمم بوضع لمسات ملكية من اللمسات المميزة، والفواصل الذهبية الخاصة، كل قطعة جاءت مستقلة بذاتها ومتناغمة مع بقية العناصر ..
جاءت غرفة الطعام بتصميم يخطف الأانظار واللمسات الخاصة ستقف أمامها منبهرا تتأمل الخامات والتفاصيل والتصميم ككل حتى تجد ما يناسب بيتك وبالتأكيد يمكنك الاستعانة به أيضا ..
حام حديث بسيط بألوان الأبيض والأسود المزيج الأكثر انتشارا، بإضاءة خاصة والمرايا قامت بدور سحري ومميز في ظل صغر مساحة الحمام ..
مطبخ حديث مفتوح ومشترك مع منطقة الطعام مع بار أنيق يقوم بدور فاصل ديكوري بين المطبخ وغرفة السفرة المفتوحة، بدرجات البني والأسود والأبيض وأفكار إضاءة خاصة زُين المطبخ وأضاف له جمال من نوع خاص ..
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