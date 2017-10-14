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14 فكرة تزيين جدران غرفة النوم (سهلة وحديثة)

آية منير آية منير
ESPACIOS PEQUEÑOS , CASA CALDA CASA CALDA غرفة نوم
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غرفة نومك الخاصة هي مساحتك الشخصية حيث هناك ستجد راحتك وأمانك ومكان يسمح لك بالاسترخاء في هدوء والاستمتاع بلحظات من الحميمية وقضاء أوقاتك الخاصة مع نفسك بدون إزعاج، لذلك نحتاج من وقت لآخر تجديد الفراغ بما يسمح لنا بمظهر جميل ومميز، إما من خلال تغيير الأثاث نفسه او التصميم ككل أو لمسات بسيطة كالمنسوجات وتجديد الجدران، لذا اليوم سنقدم لك 14 فكرة تزيين جدران غرفة نومك سهلة وحديثة

1. حائط للذكريات ..

ESPACIOS PEQUEÑOS , CASA CALDA CASA CALDA غرفة نوم
CASA CALDA

CASA CALDA
CASA CALDA
CASA CALDA

ما أجمل من لحظات جميلة يتم توثيقها والاحتفاظ بها للذكرى، وبالعادة نُزين بها غرف المعيشة او الممرات ولكن ماذا عن غرفة النوم، اصنع لمسة ديكورية عطافية وشخصية تجعل فراغ النوم الخاص بك أجمل وأكثر أناقة عن طريق تصميم جدار للذكريات، اختر لحظات المفضلة وأضف لها إطارات واختار لها طرق تركيب مميزة سواء كانت ملونة او أبيض وأسود ..

2. ألوان بلمسة رائعة ومميزة ..

La Carlota, Estudio Sespede Arquitectos Estudio Sespede Arquitectos منازل
Estudio Sespede Arquitectos

Estudio Sespede Arquitectos
Estudio Sespede Arquitectos
Estudio Sespede Arquitectos

بالتأكيد الألوان الحيادية تخلق مع الوقت روتينيا وجو ممل رغم حبنا لها، وتأثيرها الرائع على توزيع الضوء داخل الفراغ، ولكن لمسات الألوان الجريئة والمميزة تخلق جو خاص ومظهر رائع للغرفة بل وتضيف حيوية وبهجة لا مثيل لها في غرفة نومك، حافظ على التوازن في باليتة ألوان غرفة نومك وأن تتناغم الدرجات والتفاصيل معا حتى لا تزعج الرؤية البصرية للمستخدمين ..

3. ورقة الجدران للمسة عصرية ..

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

إن كنت تبحث عن لمسة عصرية وسهلة جدا ومميزة تُزين جدران غرفة نومك لا سبيل أمامك أجمل من ورق الجدران، بألوانه المميزة وتصميماته الفريدة من نوعها، ابحث قليلا حتى تجد ما يليق بذوقك الخاص ويعكس شخصيتك ويُضيف جمال لا مثيل له ..

4. جدار من الحجر لجو دافئ وحميمي ..

Дизайн интерьера 4-ком. квартиры, GP-ARCH GP-ARCH غرفة نوم
GP-ARCH

GP-ARCH
GP-ARCH
GP-ARCH

اختيار الجدار الحجري في تصميمات غرفة النوم يجعل منها إطلالة صناعية أو ريفية عصرية جدا ومميزة وتُضيف لمسة دفئ وجمال للتصميم، لا تتردد في ان تختار النوع واللون المناسب للفراغ ككل ..

5. المرايا لها سحر خاص ..

Bedroom, Richmond Place, Bath Concept Interior Design & Decoration Ltd غرفة نوم
Concept Interior Design &amp; Decoration Ltd

Bedroom, Richmond Place, Bath

Concept Interior Design & Decoration Ltd
Concept Interior Design &amp; Decoration Ltd
Concept Interior Design & Decoration Ltd

المرايا لها تأثير رائع لحل أزمة صغر المساحة بل وتُضيف مساحة بصرية وانعكاس شعور بالسعة على المستخدمين بشكل مميز جدا، ولها إطلالة مشرقة وبراقة وتجعل للتصميم شخصية متفردة وأنيقة ..

6. التابلوهات واللوحات لها طابع خاص ..

Spazio Park, Sónia Cruz - Arquitectura Sónia Cruz - Arquitectura غرفة نوم
Sónia Cruz – Arquitectura

Sónia Cruz - Arquitectura
Sónia Cruz – Arquitectura
Sónia Cruz - Arquitectura

التابلوهات من اللمسات الرائعة التي يمكن أن تعطي لجدران غرفة نومك جمال خاص، اختر تابلوهات ذات رسومات قريبة لقلبك وشخصيتك، سواء لفنان تحبه، أو للطبيعة أو موسيقى، اختار الصور ذات الطابع الذي تفضله وقريب من قلبك لتضيف على غرفتك شخصية خاصة.

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7. ملصاقت سهلة وبسيطة ..

Vinilos decorativos florales, Goodvinilos Goodvinilos جدران وأرضياتديكورات الجدران
Goodvinilos

Goodvinilos
Goodvinilos
Goodvinilos

طريقة أخرى سهلة وبسيطة لتزيين جدران غرفة نومك وهي استخدام ملصقات الجدار التي تحتوي على رسومات مميزة وجذابة، من أسهل الأفكار التي يمكنك تنفيذها بنفسك دون مساعدة أحد والاختيارات متعددة ومفتوحة ..

8. ألوان زاهية ومشرقة ..

Скандинавское настроение, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design غرفة نوم
Ekaterina Donde Design

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

تُسمى الألوان الزاهية بدرجات الباستيل وهي عادة ما تحتفظ بتأثير خاص من الإشراق والبهجة، فهي اختيار مثالي لغرف النوم أيضا لهدوءها وتناغمها وانعكاسها النفسي ..

9. لمسة من الفن ..

Apartamento A3_Reabilitação Arquitectura + Design Interiores, Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores غرفة نوم
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

إذا كنت من عشاق الفن والتفاصيل الفنية لا تتردد في إضافة لمسة من الفن على ذوقك الخاصة تُزين جدران غرفتك، سواء كانت لوحات أو مشغولات يدوية، لتجعل الغرفة تبدو أكثر جمالاً ورقي.

10. لمسة ريفية دافئة ..

PROMOCIÓN 4 LOFTS , Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño غرفة نوم
Lara Pujol | Interiorismo &amp; Proyectos de diseño

Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño
Lara Pujol | Interiorismo &amp; Proyectos de diseño
Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño

الطراز الريفي غير منتشر في تصميمات غرف النوم بالرغم من لمساته الدافئة والتي نحتاجها بالتأكيد في فراغ النوم، ويتميز ببساطته وجماله، يمكنك تزيين غرفة نومك من خلال أضافة لمسة من الخشب والحجر الطبيعي على جدار من جدران الغرفة وستعطي غرفتك طابع ريفي مميز.

11. لمسة صناعية ..

Prados #2, MX Taller de Arquitectura & Diseño MX Taller de Arquitectura & Diseño غرفة نوم أسمنت Grey
MX Taller de Arquitectura &amp; Diseño

MX Taller de Arquitectura & Diseño
MX Taller de Arquitectura &amp; Diseño
MX Taller de Arquitectura & Diseño

من اللمسات الديكورية التي تترك انطباعاً مميزاً على جدران غرف النوم هي الإطلالة الخرسانية خاصةً إذا كنت من محبي النمط الصناعي، صمم جداراً من جدران غرفتك من الخرسانة وستشعر بجمالاً خاصاً على تصميم غرفتك، بالأضافة إلى اللمسة الباردة التي تتركها الخرسانة في التصميم.

12. للإضاءة حسابات خاصة ..

Schlafzimmer Wandgestaltung mit 3D Effekt und Betonlook, Loft Design System Deutschland - Wandpaneele aus Bayern Loft Design System Deutschland - Wandpaneele aus Bayern غرفة نوم
Loft Design System Deutschland – Wandpaneele aus Bayern

Loft Design System Deutschland - Wandpaneele aus Bayern
Loft Design System Deutschland – Wandpaneele aus Bayern
Loft Design System Deutschland - Wandpaneele aus Bayern

استخدام الأضاءة لتُزين جدران الغرفة بشكل جمالي جذاب من اللمسات الجمالية التي تجعل غرفتك تنبض بالجمال، استخدم فن الأضاءة وقم بتوزيعها بانعكاسات ودرجات مختلفة ..

13. حيوية ونشاط ..

Vinilos decorativos florales, Goodvinilos Goodvinilos جدران وأرضياتديكورات الجدران
Goodvinilos

Goodvinilos
Goodvinilos
Goodvinilos

استخدم الفينيل بألوان زاهية جذابة على جدار من جدران مثل التصميم في جدار غرفة النوم في هذة الصورة، فقد استخدم المصمم جدار من الفينيل باللون الوردي مع بعض الرسومات البسيطة على الجدار.

14. جدرايات مميزة ..

Design végétal, Adventive Adventive تصميم مساحات داخلية
Adventive

Adventive
Adventive
Adventive

الحدائق العمودية من الأتجاهات التي انتشرت مؤخراً في التصميمات العصرية ومن اللمسات الديكورية الرائعة للجدران، وتعطي لجدران منزلك جمال خاص وحيوية، فلا تتردد في استخدام عناصر من النباتات معلقة تُزين غرفة نومك ..

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