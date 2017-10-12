تصميمات مدهشة للسفرة لتبهر ضيوفك

كلنا نشتري السفرة جاهزة ، لو اعجبتنا في المعرض نسأل عن باقي الطقم الملحق بها من نيش و بوفيه هل تلائم مساحة منزلنا و المكان المخصص لها أم لا و ما هو اللون المناسب و ما هي الإكسسوارات التي سنشتريها لنضعها فوق السفرة و داخل النيش و فوق البوفية لو أمكن، كلها أسئلة فرعية و هوميفاي سوف يجيبك على الأساس من خلال نماذج مدهشة للسفرة نفسها، فلا تفكر في شكل النيش أو البوفية و لكن فكر في شكل السفرة نفسها و هي ما ستحدد البقية بدون أي ارهاق ذهني منك ..