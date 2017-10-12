تصميمات مدهشة للسفرة لتبهر ضيوفك

كلنا نشتري السفرة جاهزة ، لو اعجبتنا في المعرض نسأل عن باقي الطقم الملحق بها من نيش و بوفيه هل تلائم مساحة منزلنا و المكان المخصص لها أم لا و ما هو اللون المناسب و ما هي الإكسسوارات التي سنشتريها لنضعها فوق السفرة و داخل النيش و فوق البوفية لو أمكن، كلها أسئلة فرعية و هوميفاي سوف يجيبك على الأساس من خلال نماذج مدهشة للسفرة نفسها، فلا تفكر في شكل النيش أو البوفية و لكن فكر في شكل السفرة نفسها و هي ما ستحدد البقية بدون أي ارهاق ذهني منك ..
من أكثر الانواع انتشاراً في السفرة هي الخشبية داكنة اللون التي تلحق بنيش و بوفيه كما يظهر لنا البوفية بمراية كبيرة في جوارها و لكن يجب علينا اختيار مثل تلك النوعيات وفقاً للمساحة المتوفرة لدينا في المنزل فمثلاً لا يمكن أن نشتري سفرة مثل تلك الموجودة امامنا في مكان ضيق لايمكن و إلا سيكون المنزل كله ضيقاً مما سيؤثر على الممرات و الغرف المجاورة لها ، فأول نصيحة يجب أن ندركها من هذا النموذج هي مساحة الغرفة و حجم السفرة لابد أن يتناسبا
السفرة المربعة مناسبة للمساحات المشتركة و التي تتطلب وجود ممرات بين تلك الغرف حتى لا تحدث أزمة في المرور بينها، السفرة المربعة قدرتها على الاستيعاب أقل من الدائرية و أعلى من المستطيلة و يمكنك اختيار عدد مقاعدها اثنين اثنين في كل جانب .
السفرة الزجاجية من أرقى انواع السفرات في العالم حيث يوجد بها صفاء و نقاء في سطحها الزجاجي و طريقة تصميمها التي تعد من الادق في عالم تصنيع الأثاث ، و تحتاج لمساحة واسعة و منفصلة للتواجد فيها فلا يمكن أن يكون المنزل ضيق و تستخدم سفرة بهذا الحجم فيه، و من مميزات تلك السفرة هي القدرة على استيعاب عدد كبير من الضيوف دون تحديد رأس للسفرة فتبعد الحرج عن وجود ضيف كبير لو كانت السفرة مستطيلة أن يجلس هو على رأسها
استخدام البوص أو الجص في تصميم مقاعد السفرة يضفي عليها لمسة طبيعية ساحرة كما أنه يجعل السفرة تناسب أي لون للغرفة المتواجدة فيها فلون الخشب الطبيعي الفاتح يتماشى مع أي لون تقريباً فيكون أمامك اختيارات واسعة لاختيار باقي التصميم في الغرفة بكل سهولة
السفرة في هذا النموذج مستطيلة و لكن الكراسي من المعدن و هي طريقة جيدة لو كان التصميم يميل للخشونة و البعد عن التقيد بالضوابط والرسميات فنلاحظ في التصميم أنه يميل للصناعية أكثر و هو مايظهر بوجود الطوب بدون محارة و السقف بدون تغطية ، لذا فالكراسي المعدنية ليست مناسبة للسفرة التي تهتم باستقبال ضيوف رسمياً في طراز مودرن إلا ببعض التجهيزات و الزخارف في شكل الكرسي نفسه .
تصميم مستطيل لسطح المائدة و التي جاءت صغيرة لتناسب المساحات الصغيرة و تستوعب ما يزيد عن 4 أفراد و هي رائعة للوجود بجوار مطبخ او تشترك في مكان واحد مع غرف أخرى و بالفعل شكلها انيق و أكثر من رائع