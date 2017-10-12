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افكار لتصميم مكتبة انيقة في منزلك

Mohammed Awad Mohammed Awad
homify غرفة المعيشة
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مكتبة في منزلك لم تعد من كلاسيكات التصميمات الماضية، و لا يمكنك أن تظن أن وجود لابتوب أو جهاز كمبيوتر في منزلك يكفي او يغني عن وجود مكتبة أنيقة في المنزل بالفعل بعد قياس الاولويات و مدى ملائمة المساحة لوجود مكتبة، و لكن تخيل أننا في هذا الموضوع مع هوميفاي سوف نوضح لك بعض الطرق الذكية التي ستمكنك من تصميم مكتبة لم تتوقع أماكنها و بتكلفة بسيطة لن تضيف عليك أي اعباء اضافية في تصميمها الذي رغم بساطته سينال اعجابك.

مكتبة تليفزيون

Books & Treasures Shelve Unit Katleen Roggeman غرفة المعيشةخزانات التلفزيون الجانبية
Katleen Roggeman

Books & Treasures Shelve Unit

Katleen Roggeman
Katleen Roggeman
Katleen Roggeman

يمكنك استغلال مكتبة التليفزيون خصوصاً الرفوف التي تقع أسفل الرف العلوي لها لتكون مكتبة مغلقة و منفصلة في الوقت ذاته و تتمتع باستقلالية و شكل رائع في الغرفة حيث يمكنك استغلال ذلك الأمر في جعل غرفة المعيشة مليئة بوسائل الترفية و كذلك القراءة بكل سهولة في منطقة واحدة و لكن يجب عليك اتخاذ القرار المناسب في تنسيق الكتب من حيث الحجم و الألوان في رفوف المكتبة بشكل مناسب 

في العامود

CASA BLUE D, Valeria Sdraiati Valeria Sdraiati غرفة المعيشة
Valeria Sdraiati

Valeria Sdraiati
Valeria Sdraiati
Valeria Sdraiati

في داخل منزلك ستلاحظ وجود بعض العواميد في الممرات أو في الغرف دون أدنى استفادة ملموسة منها ، فيمكنك في تلك الحالة استغلالها عن طريق احداث فتحات و فراغات فيها و من ثم تثبيت رفوف خشبية و طلائها بنفس الطلاء لتكون مكان رائع لمكتبتك الأنيقة 

رفوف خارجية

CASA G+M, GRAZIANI & DICEMBRINO GRAZIANI & DICEMBRINO غرفة المعيشة
GRAZIANI &amp; DICEMBRINO

GRAZIANI & DICEMBRINO
GRAZIANI &amp; DICEMBRINO
GRAZIANI & DICEMBRINO

بنفس فكرة العامود و لكن بتصميم رفوف خشبية منفصلة يمكنك اختيار الحائط الرئيسي في غرفة المعيشة لتزينه بالرفوف الخشبية و من ثم استخدام تلك الرفوف  لتكون هي المكتبة الجديدة في منزلك و التي لن تكون مكلفة على الإطلاق

مكتبة برفوف خشبية و قوائم معدنية

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

في الغالب تكون لديك بعض الأشياء التي لا تستخدمها سواء في بدروم المنزل أو في مكان الجراج فتلك المكتبة ستكون عبارة عن رفوف الادوات و العدد القديمة التي لديك بعد عدم حاجتك اليها و من ثم تنظفها و تضعها في المنزل و تجعلها للكتب بدلاً من العدد و الادوات

و هذا شكل آخر لهذا الرف و الذي يمكن ان تصممه بسهولة من الحديد في القوائم و من الخشب في الرفوف

Cosmo Industrial Shelf Unit Industasia غرفة المعيشةرفوف
Industasia

Cosmo Industrial Shelf Unit

Industasia
Industasia
Industasia

اشكال هندسية

Reforma de un piso de los años 80., Lavolta Lavolta غرفة السفرة خشب Wood effect
Lavolta

Lavolta
Lavolta
Lavolta

استخدام المهارة في تصميم الخشب يمكن أن يساعدك في تصميم رفوف مغلقة و مكتبة منفصلة متصلة في زينة إحدى الجدران في المنزل و ستكون بهذا الشكل الرائع

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صناديق معلقة

Orixás, omnibus arquitetura omnibus arquitetura غرفة المعيشة خشب نقي Multicolored
omnibus arquitetura

omnibus arquitetura
omnibus arquitetura
omnibus arquitetura

استخدام الفراغ بين السقف و بين الجدران أمر رائع و مثالي خصوصاً في التصميمات الحداثية التي ترغب في الخروج عن المألوف فلو كنت تعشق المغامرة يمكنك تصميم مثل هذه الصناديق الخشبية و تنشرها بين السقف و الجدار بتلك الطريقة الرائعة و سيكون لديك مكتبة من أروع ما يمكن

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