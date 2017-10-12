افكار لتصميم مكتبة انيقة في منزلك

مكتبة في منزلك لم تعد من كلاسيكات التصميمات الماضية، و لا يمكنك أن تظن أن وجود لابتوب أو جهاز كمبيوتر في منزلك يكفي او يغني عن وجود مكتبة أنيقة في المنزل بالفعل بعد قياس الاولويات و مدى ملائمة المساحة لوجود مكتبة، و لكن تخيل أننا في هذا الموضوع مع هوميفاي سوف نوضح لك بعض الطرق الذكية التي ستمكنك من تصميم مكتبة لم تتوقع أماكنها و بتكلفة بسيطة لن تضيف عليك أي اعباء اضافية في تصميمها الذي رغم بساطته سينال اعجابك.
يمكنك استغلال مكتبة التليفزيون خصوصاً الرفوف التي تقع أسفل الرف العلوي لها لتكون مكتبة مغلقة و منفصلة في الوقت ذاته و تتمتع باستقلالية و شكل رائع في الغرفة حيث يمكنك استغلال ذلك الأمر في جعل غرفة المعيشة مليئة بوسائل الترفية و كذلك القراءة بكل سهولة في منطقة واحدة و لكن يجب عليك اتخاذ القرار المناسب في تنسيق الكتب من حيث الحجم و الألوان في رفوف المكتبة بشكل مناسب
في داخل منزلك ستلاحظ وجود بعض العواميد في الممرات أو في الغرف دون أدنى استفادة ملموسة منها ، فيمكنك في تلك الحالة استغلالها عن طريق احداث فتحات و فراغات فيها و من ثم تثبيت رفوف خشبية و طلائها بنفس الطلاء لتكون مكان رائع لمكتبتك الأنيقة
بنفس فكرة العامود و لكن بتصميم رفوف خشبية منفصلة يمكنك اختيار الحائط الرئيسي في غرفة المعيشة لتزينه بالرفوف الخشبية و من ثم استخدام تلك الرفوف لتكون هي المكتبة الجديدة في منزلك و التي لن تكون مكلفة على الإطلاق
في الغالب تكون لديك بعض الأشياء التي لا تستخدمها سواء في بدروم المنزل أو في مكان الجراج فتلك المكتبة ستكون عبارة عن رفوف الادوات و العدد القديمة التي لديك بعد عدم حاجتك اليها و من ثم تنظفها و تضعها في المنزل و تجعلها للكتب بدلاً من العدد و الادوات
استخدام المهارة في تصميم الخشب يمكن أن يساعدك في تصميم رفوف مغلقة و مكتبة منفصلة متصلة في زينة إحدى الجدران في المنزل و ستكون بهذا الشكل الرائع
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استخدام الفراغ بين السقف و بين الجدران أمر رائع و مثالي خصوصاً في التصميمات الحداثية التي ترغب في الخروج عن المألوف فلو كنت تعشق المغامرة يمكنك تصميم مثل هذه الصناديق الخشبية و تنشرها بين السقف و الجدار بتلك الطريقة الرائعة و سيكون لديك مكتبة من أروع ما يمكن