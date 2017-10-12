افكار لتصميم مكتبة انيقة في منزلك

مكتبة في منزلك لم تعد من كلاسيكات التصميمات الماضية، و لا يمكنك أن تظن أن وجود لابتوب أو جهاز كمبيوتر في منزلك يكفي او يغني عن وجود مكتبة أنيقة في المنزل بالفعل بعد قياس الاولويات و مدى ملائمة المساحة لوجود مكتبة، و لكن تخيل أننا في هذا الموضوع مع هوميفاي سوف نوضح لك بعض الطرق الذكية التي ستمكنك من تصميم مكتبة لم تتوقع أماكنها و بتكلفة بسيطة لن تضيف عليك أي اعباء اضافية في تصميمها الذي رغم بساطته سينال اعجابك.