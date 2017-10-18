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19 تصميم لغرفة سفرة ولا في الأحلام

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
SILLAS, MUEBLES OYAGA MUEBLES OYAGA غرفة السفرةكراسي ومقاعد
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نحن اليوم في هذا المقال نسلط الضوء على أحد أهم غرف منزلك وهي غرفة السفرة.. فإذا كنت مقدم على تأسيس غرفة سفرة أو تغيير غرفتك بأخرى جديدة، فأنت تقرأ المقال الصحيح، حيث نعرض لك 20 تصميم رائع لغرف سفرة جميلة وحديثة لم ترى مثلها من قبل..

حيث يجب أن تكون غرفة السفرة مثالية جدًا ومريحة في تصميمها، وعند التفكير فى تصميم غرفة الطعام يجب التروى واختيارها واختيار اثاثها بعناية شديدةـ فغرفة الطعام من الغرف داخل المنزل التى لا تأخذ عناية بالقدر الكبير مثل باقى المنزل مع انها من الغرف المهمة جداً والتى يجتمع بها أفراد الأسرة والأصدقاء لتناول الطعام معاً..

ينصح الخبراء بأن تكون الألوان المهيمنة على أثاث غرفة السفرة هادئة إلى حد كبير، و أن نبتعد عن الألوان الصارخة التى قد تؤثر على الشهية بالسلب، لذا اختر ألوان متجانسة لو تتميز بالهدوء حتى تضمن اقتناء سفرة أنيقة.

أما الأقمشة المبطنة للمقاعد، ينصح أن تكون داكنة إلى حد ما لتجنب بقع الطعام الواضحة و حتى تكون سهلة التنظيف.. كما أن طاولة الطعام في العموم يجب أن تكون ذات حجم مقبول ، لأن المناسبات لا تحدث على الدوام، وليس من المعقول أن تشغل حيز كبير من منزلك من أجل مناسبات تحدث مرات قليلة في السنه.. والاّن يمكنك مشاهد المجموعة التي قمنا باختيارها لك

1. بيضاء مشرقة بأرجل معدنية

SILLAS, MUEBLES OYAGA MUEBLES OYAGA غرفة السفرةكراسي ومقاعد
MUEBLES OYAGA

MUEBLES OYAGA
MUEBLES OYAGA
MUEBLES OYAGA

2. تناغم الأبيض والأخضر في سفرة مستديرة صغيرة

SILLAS, MUEBLES OYAGA MUEBLES OYAGA غرفة السفرةكراسي ومقاعد
MUEBLES OYAGA

MUEBLES OYAGA
MUEBLES OYAGA
MUEBLES OYAGA

3. تصميم مودرن يعطيها التميز

SILLAS, MUEBLES OYAGA MUEBLES OYAGA غرفة السفرةكراسي ومقاعد
MUEBLES OYAGA

MUEBLES OYAGA
MUEBLES OYAGA
MUEBLES OYAGA

4. سفرة بحجم كبير تسع أفراد أكثر

SILLAS, MUEBLES OYAGA MUEBLES OYAGA غرفة السفرةكراسي ومقاعد
MUEBLES OYAGA

MUEBLES OYAGA
MUEBLES OYAGA
MUEBLES OYAGA

5. رائعة لا تحتاج إلى وصف!

SILLAS, MUEBLES OYAGA MUEBLES OYAGA غرفة السفرةكراسي ومقاعد
MUEBLES OYAGA

MUEBLES OYAGA
MUEBLES OYAGA
MUEBLES OYAGA

6. الأسود سيد الغرفة وأفخم الألوان

SILLAS, MUEBLES OYAGA MUEBLES OYAGA غرفة السفرةكراسي ومقاعد
MUEBLES OYAGA

MUEBLES OYAGA
MUEBLES OYAGA
MUEBLES OYAGA

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7. تصميم بسيط وحداثي يناسب روعة المنظر

SILLAS, MUEBLES OYAGA MUEBLES OYAGA غرفة السفرةكراسي ومقاعد
MUEBLES OYAGA

MUEBLES OYAGA
MUEBLES OYAGA
MUEBLES OYAGA

8. عندما تختلط الأناقة بالطراز الكلاسيكي

SILLAS, MUEBLES OYAGA MUEBLES OYAGA غرفة السفرةكراسي ومقاعد
MUEBLES OYAGA

MUEBLES OYAGA
MUEBLES OYAGA
MUEBLES OYAGA

9. ألوان أكثر.. بهجة أكثر

SILLAS, MUEBLES OYAGA MUEBLES OYAGA غرفة السفرةكراسي ومقاعد
MUEBLES OYAGA

MUEBLES OYAGA
MUEBLES OYAGA
MUEBLES OYAGA

10. سحر الأخشاب لا يُقاوم

SILLAS, MUEBLES OYAGA MUEBLES OYAGA غرفة السفرةكراسي ومقاعد
MUEBLES OYAGA

MUEBLES OYAGA
MUEBLES OYAGA
MUEBLES OYAGA

11. الثنائي الأكثر أناقة أبيض وأسود

SILLAS, MUEBLES OYAGA MUEBLES OYAGA غرفة السفرةكراسي ومقاعد
MUEBLES OYAGA

MUEBLES OYAGA
MUEBLES OYAGA
MUEBLES OYAGA

12. مشرقة جدًا.. التصميم الأفضل لمُحبي الصفاء

SILLAS, MUEBLES OYAGA MUEBLES OYAGA غرفة السفرةكراسي ومقاعد
MUEBLES OYAGA

MUEBLES OYAGA
MUEBLES OYAGA
MUEBLES OYAGA

13. الفيروزي ومنضدة الزجاج لجلسة صغيرة

SILLAS, MUEBLES OYAGA MUEBLES OYAGA غرفة السفرةكراسي ومقاعد
MUEBLES OYAGA

MUEBLES OYAGA
MUEBLES OYAGA
MUEBLES OYAGA

14. اختيار موفق لطراز النمط التبسيطي

SILLAS, MUEBLES OYAGA MUEBLES OYAGA غرفة السفرةكراسي ومقاعد
MUEBLES OYAGA

MUEBLES OYAGA
MUEBLES OYAGA
MUEBLES OYAGA

15. جلسة من جانب واحد والاّخر يلصق بالجدار

SILLAS, MUEBLES OYAGA MUEBLES OYAGA غرفة السفرةكراسي ومقاعد
MUEBLES OYAGA

MUEBLES OYAGA
MUEBLES OYAGA
MUEBLES OYAGA

16. ثنائية رومانسية لا مثيل لها

SILLAS, MUEBLES OYAGA MUEBLES OYAGA غرفة السفرةكراسي ومقاعد
MUEBLES OYAGA

MUEBLES OYAGA
MUEBLES OYAGA
MUEBLES OYAGA

17. منضدة مغروسة بالأرض..!

SILLAS, MUEBLES OYAGA MUEBLES OYAGA غرفة السفرةكراسي ومقاعد
MUEBLES OYAGA

MUEBLES OYAGA
MUEBLES OYAGA
MUEBLES OYAGA

18. اختلاس منطقة صغيرة لتصميم بسيط

SILLAS, MUEBLES OYAGA MUEBLES OYAGA غرفة السفرةكراسي ومقاعد
MUEBLES OYAGA

MUEBLES OYAGA
MUEBLES OYAGA
MUEBLES OYAGA

19. الأحمر لجلسة دافئة

SILLAS, MUEBLES OYAGA MUEBLES OYAGA غرفة السفرةكراسي ومقاعد
MUEBLES OYAGA

MUEBLES OYAGA
MUEBLES OYAGA
MUEBLES OYAGA

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