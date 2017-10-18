19 تصميم لغرفة سفرة ولا في الأحلام

نحن اليوم في هذا المقال نسلط الضوء على أحد أهم غرف منزلك وهي غرفة السفرة.. فإذا كنت مقدم على تأسيس غرفة سفرة أو تغيير غرفتك بأخرى جديدة، فأنت تقرأ المقال الصحيح، حيث نعرض لك 20 تصميم رائع لغرف سفرة جميلة وحديثة لم ترى مثلها من قبل..

حيث يجب أن تكون غرفة السفرة مثالية جدًا ومريحة في تصميمها، وعند التفكير فى تصميم غرفة الطعام يجب التروى واختيارها واختيار اثاثها بعناية شديدةـ فغرفة الطعام من الغرف داخل المنزل التى لا تأخذ عناية بالقدر الكبير مثل باقى المنزل مع انها من الغرف المهمة جداً والتى يجتمع بها أفراد الأسرة والأصدقاء لتناول الطعام معاً..

ينصح الخبراء بأن تكون الألوان المهيمنة على أثاث غرفة السفرة هادئة إلى حد كبير، و أن نبتعد عن الألوان الصارخة التى قد تؤثر على الشهية بالسلب، لذا اختر ألوان متجانسة لو تتميز بالهدوء حتى تضمن اقتناء سفرة أنيقة.

أما الأقمشة المبطنة للمقاعد، ينصح أن تكون داكنة إلى حد ما لتجنب بقع الطعام الواضحة و حتى تكون سهلة التنظيف.. كما أن طاولة الطعام في العموم يجب أن تكون ذات حجم مقبول ، لأن المناسبات لا تحدث على الدوام، وليس من المعقول أن تشغل حيز كبير من منزلك من أجل مناسبات تحدث مرات قليلة في السنه.. والاّن يمكنك مشاهد المجموعة التي قمنا باختيارها لك