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10 أفكار روعة تصنعها بنفسك لبيتك

آية منير آية منير
Lakes By Yoo 2, Future Light Design Future Light Design مطبخأواني المطبخ
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قد يحتاج بيتك للمسات ديكورية تمنحه إطلالة جديدة، ولكن ما السبيل إلى ذلك وهل يمكننا تنفيذها بأنفسنا، الجميل في عالم الديكور أنك بعد البحث والتخطيط ستجد ما تحب وبسهولة تصل لوسيلة تنفيذه بدون ميزانيات عالية أو جهد كبير، فالموضوع غاية في البساطة ولكن يحتاج حب وشغف وإيمان بأن راحتك تبدأ من بيتك وأن كلما كان تصميمه أجمل زاد ارتباطك به، وهو ما سنقوم به اليوم معا سنستعرض 10 أفكار روعة تصنعها بنفسك لبيتك وستقع في حبها بالتأكيد..

1. خزانة جديدة بتصميم ذكي ..

Storage homify غرفة نوم
homify

Storage

homify
homify
homify

إن كنت من هواة النجارة والتصميمات الخشبية، لا تتردد في أن تصنع خزانة جديدة تساعدك على استلغلا مساحة مهملة في بيتك ولكن بتصميم ذكي وجديد وعملي ..

2. ملصقات مزخرفة للمطبخ ..

山林曉居, 潤澤明亮設計事務所 潤澤明亮設計事務所 مطبخ بلاط Blue
潤澤明亮設計事務所

潤澤明亮設計事務所
潤澤明亮設計事務所
潤澤明亮設計事務所

اختر من بين عالم الملصقات ما يناسب ذوقك وألوان بيتك وزين جدران مطبخك بأجمل التصميمات وأيضا لها دور في حمايتها من الزيوت والبقع وسهولة تنظيفها ..

3. رسومات جميلة على زجاج غرفة نومك ..

Etched Glass shutters with jasmine design, Antonia Macgregor Designs in Glass Antonia Macgregor Designs in Glass غرفة نوم زجاج etched glass,glass shutters,sandblasted glass,privacy glass,bedroom window,jasmine,decorative glazing,bespoke glazing
Antonia Macgregor Designs in Glass

Etched Glass shutters with jasmine design

Antonia Macgregor Designs in Glass
Antonia Macgregor Designs in Glass
Antonia Macgregor Designs in Glass

شباك غرفة نومك مساحة رائعة للإبداع والجمال، قم بترك لمستك بألوان الزجاج وزين الشباك واجعل منه لفتة رومانسية خاصة ..

4. علبة ألوان بفكر جديد ..

Painted Wall in Moscow WALLPAPER by deborah bowness جدران وأرضياتورق الحائط
WALLPAPER by deborah bowness

Painted Wall in Moscow

WALLPAPER by deborah bowness
WALLPAPER by deborah bowness
WALLPAPER by deborah bowness

إن كنت من محبي التلوين، استغل جدران منزلك واصنع منها علبة ألوان بفكر جديد، هناك عدة أساليب مختلفة يمكنك الاختيار من بينهم مما يناسب بيتك وتصميمه وتستطيع القيام به..

5. خزانة أو للأطفال من صنع أيديك ..

​Wooden toy box “Watermelove”, NOBOBOBO NOBOBOBO غرفة الأطفالمخزن
NOBOBOBO

​Wooden toy box “Watermelove”

NOBOBOBO
NOBOBOBO
NOBOBOBO

إن كنت بحاجة لخزانة صغيرة في غرفة أطفالك، لا تتردد في أن تصنعها بنفسك بلمسات تليق بذوق طفلك، ويمكنك أن تستخدمها كخزانة أو أريكة وغيرها من الأفكار التي قد تحتاجها بالتأكيد لمساعدة طفلك في الاستمتاع بركنه الخاص ..

6. ادهن جدران بيتك بألوان مميزة ..

kitchen ​custom-made, edictum - UNIKAT MOBILIAR edictum - UNIKAT MOBILIAR مطبخ
edictum – UNIKAT MOBILIAR

kitchen ​custom-made

edictum - UNIKAT MOBILIAR
edictum – UNIKAT MOBILIAR
edictum - UNIKAT MOBILIAR

جدد جدران بيتك بألوان جريئة وحديثة تليق بتصميم بيتك والطراز المختار له، من السهل تنفيذ هذه الخطوة بنفسك دون الاستعانة بخبراء متخصصين، ولكن احرص على الحفاظ على باقي عناصر البيت من التلف أثناء عملية التنفيذ ..

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7. اصنع أطباق فنية مميزة ..

MIRADA, MIRADA MIRADA مطبخأدوات المطبخ فخار
MIRADA

MIRADA
MIRADA
MIRADA

ما رأيك أن تضع لمساتك على كل عناصر بيتك حتى الصغيرة منها كالأطباق وأدوات بيتك، زينها بالورود والرسوات الفنية والنقوش واستمتع بالفارق ..

8. جدد اكسسوارات بيتك بأخرى حديثة ..

'Caxton Rose Trellis' design as 3D printed drawer handles Caxton Rhode غرفة المعيشة
Caxton Rhode

'Caxton Rose Trellis' design as 3D printed drawer handles

Caxton Rhode
Caxton Rhode
Caxton Rhode

كل يوم هناك جديد في عناصر الديكور كالاكسسوارات والتفاصيل الصغيرة، اختر من بينها ما يتناسب مع ذوقك، ويتناغم مع طراز بيتم وقم بتغييرها من وقت لآخر فهي قادرة على تجديد بيتك ..

9. النعناع والريحان لتزيين مطبخك ..

Lakes By Yoo 2, Future Light Design Future Light Design مطبخأواني المطبخ
Future Light Design

Lakes By Yoo 2

Future Light Design
Future Light Design
Future Light Design

النعناع والريحان هما عناصر ديكورية في بعض الأحيان قد تستطيع تزيين جدران مطبخك، اصنع حامل معدنيا وعلب بلاستيكية مخصصة لزراعة النعناع والنباتات المنزلية ..

10. مساحة للإبداع خاصة بطفلك ..

Possum bed homify غرفة الأطفالأسرة نوم
homify

Possum bed

homify
homify
homify

جدار مثل السبورة يخلق مساحة للإبداع خاصة بطفلك، وبخامات صالحة للاسخدام، يمكنك تزيين غرفة طفلك بأحلامه..

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فيلا رائعة بديكورات حديثة وتفاصيل مميزة

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