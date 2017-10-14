قد يحتاج بيتك للمسات ديكورية تمنحه إطلالة جديدة، ولكن ما السبيل إلى ذلك وهل يمكننا تنفيذها بأنفسنا، الجميل في عالم الديكور أنك بعد البحث والتخطيط ستجد ما تحب وبسهولة تصل لوسيلة تنفيذه بدون ميزانيات عالية أو جهد كبير، فالموضوع غاية في البساطة ولكن يحتاج حب وشغف وإيمان بأن راحتك تبدأ من بيتك وأن كلما كان تصميمه أجمل زاد ارتباطك به، وهو ما سنقوم به اليوم معا سنستعرض 10 أفكار روعة تصنعها بنفسك لبيتك وستقع في حبها بالتأكيد..
إن كنت من هواة النجارة والتصميمات الخشبية، لا تتردد في أن تصنع خزانة جديدة تساعدك على استلغلا مساحة مهملة في بيتك ولكن بتصميم ذكي وجديد وعملي ..
اختر من بين عالم الملصقات ما يناسب ذوقك وألوان بيتك وزين جدران مطبخك بأجمل التصميمات وأيضا لها دور في حمايتها من الزيوت والبقع وسهولة تنظيفها ..
شباك غرفة نومك مساحة رائعة للإبداع والجمال، قم بترك لمستك بألوان الزجاج وزين الشباك واجعل منه لفتة رومانسية خاصة ..
إن كنت من محبي التلوين، استغل جدران منزلك واصنع منها علبة ألوان بفكر جديد، هناك عدة أساليب مختلفة يمكنك الاختيار من بينهم مما يناسب بيتك وتصميمه وتستطيع القيام به..
إن كنت بحاجة لخزانة صغيرة في غرفة أطفالك، لا تتردد في أن تصنعها بنفسك بلمسات تليق بذوق طفلك، ويمكنك أن تستخدمها كخزانة أو أريكة وغيرها من الأفكار التي قد تحتاجها بالتأكيد لمساعدة طفلك في الاستمتاع بركنه الخاص ..
جدد جدران بيتك بألوان جريئة وحديثة تليق بتصميم بيتك والطراز المختار له، من السهل تنفيذ هذه الخطوة بنفسك دون الاستعانة بخبراء متخصصين، ولكن احرص على الحفاظ على باقي عناصر البيت من التلف أثناء عملية التنفيذ ..
ما رأيك أن تضع لمساتك على كل عناصر بيتك حتى الصغيرة منها كالأطباق وأدوات بيتك، زينها بالورود والرسوات الفنية والنقوش واستمتع بالفارق ..
كل يوم هناك جديد في عناصر الديكور كالاكسسوارات والتفاصيل الصغيرة، اختر من بينها ما يتناسب مع ذوقك، ويتناغم مع طراز بيتم وقم بتغييرها من وقت لآخر فهي قادرة على تجديد بيتك ..
النعناع والريحان هما عناصر ديكورية في بعض الأحيان قد تستطيع تزيين جدران مطبخك، اصنع حامل معدنيا وعلب بلاستيكية مخصصة لزراعة النعناع والنباتات المنزلية ..
جدار مثل السبورة يخلق مساحة للإبداع خاصة بطفلك، وبخامات صالحة للاسخدام، يمكنك تزيين غرفة طفلك بأحلامه..
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