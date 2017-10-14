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كيف تُصمم غرفة نوم اطفال آمنة

آية منير آية منير
Arquitetura Residencial | Casa de luxo na Barra da Tijuca, Leila Dionizios Arquitetura e Luminotécnica Leila Dionizios Arquitetura e Luminotécnica غرفة الاطفال
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وما الحياة بدون أولادنا، وحين نسعى إلى تصميم غرفة رضيعنا يجب أن نتذكر أن أطفالنا هم أمانة بين أيدينا، ويحتاجون مننا رعاية فائقة خاصة في سنهم الصغير وهم غير قادرين على تمييز الخطر ..  إذا أردت أن تُصمم غرفة أطفالك بحيث تحافظ عليها كمكان آمن فهناك بضع الملاحظات عليك أخذها في الاعتبار وبعض من النصائح الديكورية عليك اتباعها، المنزل الأمن للأطفال هو الذي يدور حول سلامة الطفل في جميع أنحاء البيت، ولكن دعنا اليوم نبدأ من بيته الصغير وهو غرفته، وعلى الرغم من أنها ليست مهمة سهلة، فإن العيش في منزل صديق للطفل يجعل الحياة أسهل وأكثر سعادة بالنسبة لك ولجميع أفراد الأسرة، إليك بضع النصائح التي ستحول غرفة طفلك مساحته الآمنة وعالمه الخاص ..

1. ما هو السن الذي يجب أن تُراعيه في تصميمك..

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

سن تحت 3 سنوات للاطفال من الفترات الخطرة جدا في حياتهم، فهي مرحلة اكتشافهم للعالم من حولهم، لذا فهم معرضين للسقوط والاحتكاك بكل ما هو صلب، جرأتهم وانفعالهم بما حولهم هو الثابت خلال هذه المرحلة، لذا يجب العمل على توفير كل سُبل الأمان لحمايتهم دون تقييدهم ومنعهم من رغباتهم في اكتشاف كل ما هو يدور حولهم ..

2. اختر السرير الآمن لا الاجمل ..

homify غرفة الأطفالأسرة نوم خشب نقي White
homify

homify
homify
homify

قد تحتار في لحظة اختيارك لسرير طفلك، من حيث التصميم والألوان وغيرها، ولكن الأهم في كل ذلك هو معيار الأمان لطفلك، في الشهور الأولى رغبة طفلك في النزول من السرير قد تكون ضعيفة مقارنة برغبته بعد عامه الأول، لذا احرص على ارتفاع مناسب وطريقة سليمة يستطيع أن يلجأ لها دون ان يشعر بالقيود قد تزعجه ..

3. ابتعد عن الأرفف العالية ولا تثير فضولهم ..

Arquitetura Residencial | Casa de luxo na Barra da Tijuca, Leila Dionizios Arquitetura e Luminotécnica Leila Dionizios Arquitetura e Luminotécnica غرفة الاطفال
Leila Dionizios Arquitetura e Luminotécnica

Leila Dionizios Arquitetura e Luminotécnica
Leila Dionizios Arquitetura e Luminotécnica
Leila Dionizios Arquitetura e Luminotécnica

ابتعد عن كل ما هو مرتفع وملفت للأنظار، فالأرفف العالية للألعاب هي من أخطر الأفكار التي قد تستعين بها في غرفة طلفة ذو 3 سنوات وأقل، لذا احرص دائما على أن كل شئ يهم طفلك يكن في متناوله حتى لا يحاول الوصول إليه بطرق خطرة قد تعرضه للإصابة ..

4. بلا أشياء صلبة ..

Privathaus Hamburg, Julia Rafflenbeul Interior Architecture Julia Rafflenbeul Interior Architecture غرفة الاطفال
Julia Rafflenbeul Interior Architecture

Julia Rafflenbeul Interior Architecture
Julia Rafflenbeul Interior Architecture
Julia Rafflenbeul Interior Architecture

ابتعد عن الألعاب والأغراض الصلبة أو ذات الأوزان الثقيلة، طفلك يعتقد أنه خارق يستطيع أن يحمل ويحرك كل شئ، وسيحاول بالتأكد مع كل غرض في غرفته، لذا اختر له أغراض بلاستيكية خفيفة وسهلة الحركة ..

5. سجاد صعب التنظيف !!

CONFETTI KIDS, CONFETTI CONFETTI غرفة الأطفالديكورات واكسسوارات
CONFETTI

CONFETTI
CONFETTI
CONFETTI

اختيارك للسجاد يجب أن يكون دقيق جدا، عليك أن تختار كل ما هو سهل التنظيف وذو ملمس ناعم وبرسومات مناسبة لأعمارهم..

6. أفكار غير مناسبة لعمر تحت 3 سنوات ..

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

لا تستعين بأفكار قد تكون غير مناسبة لطفلك في هذا العمر، ابتعد مثلا عن السرير متعدد الطوابق لأنه غالبا سيفكر في الصعود، وقد ذلك يعرضه للسقوط أو إذا نجح ووصل لن يستطيع النزول مرة أخرى..

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7. الزوايا الحادة مؤذية ..

ДИЗАЙН ЗАГОРОДНОГО ДОМА "ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ДУШИ" , Samarina projects Samarina projects غرفة الاطفال
Samarina projects

Samarina projects
Samarina projects
Samarina projects

الزوايا الحادة تصيب ابنك بإصابات بالغة بسبب حركته المفرطة دون حساب، لذا تجنب التصميمات ذا الزوايا، واستعن بالمنحنيات والخطوط الناعمة ..

8. مواد آمنة ..

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

ظهرت في الأونة الأخيرة الدهانات الصحية، وهي الخالية من بعض المواد الضارة والتي تحافظ على صحة طفلك .. وعليك أن تنتبه أثناء تشطيب الغرفة اختيار أماكن فتحات الكهرباء والوصلات بارتفاع مناسب صعب ان يصل إليه طفلك أو يراه ..

9. ألعاب تحتاج إلى سن أكبر ..

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

يجب أن تنتبه جيدا للألعاب المختارة لغرفة طفلك تحت سن 3 سنوات، فقد تضيف ألعاب خطيرة تتسبب في تعرضه لإصابات وعدم استمتاعه أيضا بمهاراته ومحاولاته لاستكشاف ما حوله..

10. خزانات تُفتح بسهولة ..

Quarto de Bebé, In&Out In&Out غرفة الاطفال
In&amp;Out

In&Out
In&amp;Out
In&Out

اختر خزانات محكمة الغلق لتحافظ على نظافة وترتيب طفلك، وسهولة الاطمئنان على نظافة أرضيتها من أي مواد حادة او دبابيس ..

يمكنك قراءة .. أسس اختيار الألوان لمنزلك

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