كيف تُصمم غرفة نوم اطفال آمنة

وما الحياة بدون أولادنا، وحين نسعى إلى تصميم غرفة رضيعنا يجب أن نتذكر أن أطفالنا هم أمانة بين أيدينا، ويحتاجون مننا رعاية فائقة خاصة في سنهم الصغير وهم غير قادرين على تمييز الخطر .. إذا أردت أن تُصمم غرفة أطفالك بحيث تحافظ عليها كمكان آمن فهناك بضع الملاحظات عليك أخذها في الاعتبار وبعض من النصائح الديكورية عليك اتباعها، المنزل الأمن للأطفال هو الذي يدور حول سلامة الطفل في جميع أنحاء البيت، ولكن دعنا اليوم نبدأ من بيته الصغير وهو غرفته، وعلى الرغم من أنها ليست مهمة سهلة، فإن العيش في منزل صديق للطفل يجعل الحياة أسهل وأكثر سعادة بالنسبة لك ولجميع أفراد الأسرة، إليك بضع النصائح التي ستحول غرفة طفلك مساحته الآمنة وعالمه الخاص ..