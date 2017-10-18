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شقة أنيقة من 150 متر في سويسرا

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
Interni a Ginevra, sandra marchesi architetto sandra marchesi architetto مطبخ
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نحن في سويسرا في مدينة جنيف، في منزل مساحته 150 مترًا مربعًا، ينتمي إلى نفس العائلة، ولكن كان هناك حاجة لإصلاحه بحيث يمكن للمرء أن يعيش فيه مع أحدث الاتجاهات في الديكور والتكنولوجيا، أي مع بعض التحديث.. وكان المالك قريبًا من تقاعده وأراد ترميم منزله، وقال انه اشترى المنزل قبل 35 عامًا مباشرة بعد بناءة، وداخل المساحات منه، نما أولاده وقضى أجمل سنوات من حياته، وكان المهندس المعماري الإيطالي ساندرا مارشيسي مسؤولا عن إصلاح المنزل، وتحديث محتوياتها وإعطاء المنزل حياة جديدة.

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مطبخ حديث

Interni a Ginevra, sandra marchesi architetto sandra marchesi architetto مطبخ Beige
sandra marchesi architetto

sandra marchesi architetto
sandra marchesi architetto
sandra marchesi architetto

نبدأ في دخول المطبخ، حيث نرى أن تكوين الفضاء هو أسلوب حديث جدًا. ويتميز يخطوط مستقيمة نظيفة جدا، والألوان الناعمة دافئة جدا وأنيقة، إلى اليسار من الصورة هناك باب شرفة كبيرة من خلالها يمكنك الوصول مباشرة إلى الفناء الخارجي، ويعطي الضوء الطبيعي إلى الفضاء الداخلي كله.

غرفة طعام دافئة

Interni a Ginevra, sandra marchesi architetto sandra marchesi architetto غرفة المعيشة
sandra marchesi architetto

sandra marchesi architetto
sandra marchesi architetto
sandra marchesi architetto

كما يمكننا أن نرى أن هذا البيت قد خضع لإصلاح أنيق وبسيط في تصميمه الداخلي، تم عمل التصميمات الداخلية بتصميم إيطالي بحت، من خلال تجميع دقيق للمنتجات الإيطالية، وبالتالي تحقيق جو أنيق ومكرر جدًا، والصالة مزيج مثالي من الأنماط الكلاسيكية والحديثة.

التفاصيل من وحدات التخزين والحوض

Interni a Ginevra, sandra marchesi architetto sandra marchesi architetto مطبخ
sandra marchesi architetto

sandra marchesi architetto
sandra marchesi architetto
sandra marchesi architetto

الألوان المختارة تعطي المطبخ أناقة كبيرة وصقل، ووحدات للفتح والطي، مع محور أفقي في المنطقة العليا، والذي ينظر إليه في التفاصيل من الطاولة على الحوض، ويسهل استخدام ذلك، هذا التصميم هو أكثر عملية وحداثه، مما نراه عادة في المطابخ.

الرخام في الحمام 1

Interni a Ginevra, sandra marchesi architetto sandra marchesi architetto حمام
sandra marchesi architetto

sandra marchesi architetto
sandra marchesi architetto
sandra marchesi architetto

الرخام يستخدم على أرضيات هذا الحمام، وتغطي الجدران مع نوعية جيدة من بلاط البورسلين، تصميم الصنابير والتفاصيل الزخرفية دقيق. حيث في المنزل ثلاثة حمامات، هذا الحمام 1 كبير وباذخ، مع حوض استحمام كبير، والزجاج ضد البقع ونافذة تعطي الضوء والتهوية.

تفاصيل الحوض

Interni a Ginevra, sandra marchesi architetto sandra marchesi architetto حمام
sandra marchesi architetto

sandra marchesi architetto
sandra marchesi architetto
sandra marchesi architetto

هنا نرى بالتفصيل الحوض وهو قطعة بيضاوية معفاة من الخزف الأبيض، ببساطة يستريح على قطعة من الأثاث الراسية للجدار، وتم تصميم صنبور مع تفاصيل الخزف فوق الحوض ومع التفرد بوجود مفاتيح محرك الأقراص أو مقابض رأسية على الحائط.

الألوان في الحمام 2

Interni a Ginevra, sandra marchesi architetto sandra marchesi architetto حمام
sandra marchesi architetto

sandra marchesi architetto
sandra marchesi architetto
sandra marchesi architetto

هذا الحمام 2، يشبه الحمام 1، بدلا من حوض الاستحمام هنا دش، ولكن أيضًا لديه زجاج ضد البقع. أكبر الفرق يكمن في الأثاث الذي يدعم الخزف البيضاوي في البالوعة، وهو درج أحمر بورجوندي، معلقة رأسيًا على الحائط، والهدف هو أن يكون لها تأثير بصري كبير.

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حمام التفاصيل 3

Interni a Ginevra, sandra marchesi architetto sandra marchesi architetto حمام
sandra marchesi architetto

sandra marchesi architetto
sandra marchesi architetto
sandra marchesi architetto

نرى أخيرًا الحمام 3، وهو أن مخصص للضيوف، انه صغيرة جدًا ولكن مصمم بشكل جيد للغاية، أنه يحتوي على مرآة كبيرة تعطي عمق في الفضاء، هناك تفاصيل فريدة من نوعها جدًا أن إنوبلز المكان كله، وهو صنبور على الحوض، مع تفاصيل زجاج مورانو، حساسة ومدهشة، نعم؟

تفاصيل من غرفة الطعام الدافئة

Interni a Ginevra, sandra marchesi architetto sandra marchesi architetto غرفة المعيشة
sandra marchesi architetto

sandra marchesi architetto
sandra marchesi architetto
sandra marchesi architetto

الصورة الأخيرة هي تفاصيل من غرفة الطعام. في ذلك يمكنك أن ترى لوحة خشبية، وهي ما تعطي مساحة من الدفء الذي ينظر إليه في جميع البيئات التي مصنوعة من الخشب كله، وفي الخلفية هناك طاولة جميلة مع مصنع فوقه، والذي يعطي لمسة من الحياة والفرح.

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