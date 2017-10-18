شقة أنيقة من 150 متر في سويسرا

نحن في سويسرا في مدينة جنيف، في منزل مساحته 150 مترًا مربعًا، ينتمي إلى نفس العائلة، ولكن كان هناك حاجة لإصلاحه بحيث يمكن للمرء أن يعيش فيه مع أحدث الاتجاهات في الديكور والتكنولوجيا، أي مع بعض التحديث.. وكان المالك قريبًا من تقاعده وأراد ترميم منزله، وقال انه اشترى المنزل قبل 35 عامًا مباشرة بعد بناءة، وداخل المساحات منه، نما أولاده وقضى أجمل سنوات من حياته، وكان المهندس المعماري الإيطالي ساندرا مارشيسي مسؤولا عن إصلاح المنزل، وتحديث محتوياتها وإعطاء المنزل حياة جديدة.

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