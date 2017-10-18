شقة أنيقة من 150 متر في سويسرا

نحن في سويسرا في مدينة جنيف، في منزل مساحته 150 مترًا مربعًا، ينتمي إلى نفس العائلة، ولكن كان هناك حاجة لإصلاحه بحيث يمكن للمرء أن يعيش فيه مع أحدث الاتجاهات في الديكور والتكنولوجيا، أي مع بعض التحديث.. وكان المالك قريبًا من تقاعده وأراد ترميم منزله، وقال انه اشترى المنزل قبل 35 عامًا مباشرة بعد بناءة، وداخل المساحات منه، نما أولاده وقضى أجمل سنوات من حياته، وكان المهندس المعماري الإيطالي ساندرا مارشيسي مسؤولا عن إصلاح المنزل، وتحديث محتوياتها وإعطاء المنزل حياة جديدة.
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نبدأ في دخول المطبخ، حيث نرى أن تكوين الفضاء هو أسلوب حديث جدًا. ويتميز يخطوط مستقيمة نظيفة جدا، والألوان الناعمة دافئة جدا وأنيقة، إلى اليسار من الصورة هناك باب شرفة كبيرة من خلالها يمكنك الوصول مباشرة إلى الفناء الخارجي، ويعطي الضوء الطبيعي إلى الفضاء الداخلي كله.
كما يمكننا أن نرى أن هذا البيت قد خضع لإصلاح أنيق وبسيط في تصميمه الداخلي، تم عمل التصميمات الداخلية بتصميم إيطالي بحت، من خلال تجميع دقيق للمنتجات الإيطالية، وبالتالي تحقيق جو أنيق ومكرر جدًا، والصالة مزيج مثالي من الأنماط الكلاسيكية والحديثة.
الألوان المختارة تعطي المطبخ أناقة كبيرة وصقل، ووحدات للفتح والطي، مع محور أفقي في المنطقة العليا، والذي ينظر إليه في التفاصيل من الطاولة على الحوض، ويسهل استخدام ذلك، هذا التصميم هو أكثر عملية وحداثه، مما نراه عادة في المطابخ.
الرخام يستخدم على أرضيات هذا الحمام، وتغطي الجدران مع نوعية جيدة من بلاط البورسلين، تصميم الصنابير والتفاصيل الزخرفية دقيق. حيث في المنزل ثلاثة حمامات، هذا الحمام 1 كبير وباذخ، مع حوض استحمام كبير، والزجاج ضد البقع ونافذة تعطي الضوء والتهوية.
هنا نرى بالتفصيل الحوض وهو قطعة بيضاوية معفاة من الخزف الأبيض، ببساطة يستريح على قطعة من الأثاث الراسية للجدار، وتم تصميم صنبور مع تفاصيل الخزف فوق الحوض ومع التفرد بوجود مفاتيح محرك الأقراص أو مقابض رأسية على الحائط.
هذا الحمام 2، يشبه الحمام 1، بدلا من حوض الاستحمام هنا دش، ولكن أيضًا لديه زجاج ضد البقع. أكبر الفرق يكمن في الأثاث الذي يدعم الخزف البيضاوي في البالوعة، وهو درج أحمر بورجوندي، معلقة رأسيًا على الحائط، والهدف هو أن يكون لها تأثير بصري كبير.
نرى أخيرًا الحمام 3، وهو أن مخصص للضيوف، انه صغيرة جدًا ولكن مصمم بشكل جيد للغاية، أنه يحتوي على مرآة كبيرة تعطي عمق في الفضاء، هناك تفاصيل فريدة من نوعها جدًا أن إنوبلز المكان كله، وهو صنبور على الحوض، مع تفاصيل زجاج مورانو، حساسة ومدهشة، نعم؟
الصورة الأخيرة هي تفاصيل من غرفة الطعام. في ذلك يمكنك أن ترى لوحة خشبية، وهي ما تعطي مساحة من الدفء الذي ينظر إليه في جميع البيئات التي مصنوعة من الخشب كله، وفي الخلفية هناك طاولة جميلة مع مصنع فوقه، والذي يعطي لمسة من الحياة والفرح.
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