نصائح لإستخدام المساحات الجانبية في المنزل

الكثير من المساحات الجانبية في المنزل؟ خاصة بجانب الممرات الخارجية أو حول الأسوار؟ قد تكون صغيرة وغير متناسقة بأشكالها! لكنك اليوم سترى نماذج تجعل من هذه الجيوب سرأ لجمال بيتك و إعطاءه جمالاً كما لو انها صممت خصيصاً لك.
هناك الكثير من الأفكار التي تساعدك على إستغلال كل المساحات الممكنة في جنبات البيت، إحداها أن بعض مصممي الأثاث يقومون بتفصيل الأثاث ليتناسب وطبيعة المكان. كذلك أن هنالك العديد من الديكورات الصغيرة التي تساعد على ملء هذه المساحات وتعطي للبيت طابعاً خاصاً من حيث توزيع القطع الفنية. دهان الجدران أيضاً مهم جداً في ابراز أو إهمال بعض المساحات ويساعد على تناغم الفضاء الداخلي للبيت بشكل عام.
قد تكون ردهة البيت صماء وصغيرة لكن مع القليل من السحر الإخضر قد يغير جمود الردهة. قالنباتات هي التي تعطي جواً من الطبيعة والراحة حتى وان كانت صغيرة.
قد يكون المحيط الطبيعي للمنزل ذو جمال يجعل من البيت يبدو وكأنه ذو جذور في المكان، قد تكون فكرة ترك بعض النباتات الطبيعية والصخور حول البيت فكرة جيدة، مع القليل من الترتيب والتنسيق.
قد يكون هناك بعض المساحات الميتة في المنزل نتيجة بناء سور إضطراري أو تعديل مسحي للأرض. كل هذا قد يكون في صالح منزلك إذا تم إستغلالها في زراعة النباتات التي تتحمل الظروف الصعبة.
بذلك تكون قد أضفت بعض الجمال الى الركن الخلفي وأضفت للبيت حديقة خاصة متنوعة الألوان.
المساحة تحت السلالم هي أجمل ما في البيت إذا ما تم استخدامها بصورة إبداعية، كأن تجعل منها فازة مكبرة أو مساحة عرض لبعض التحف أو اللوحات، فالدرجات نفسها تشكيل هندسي جميل قد يستحق أن يتم إبرازه وتوظيفه في ديكورات المنزل.
لا تيأس إن كان لديك القليل من المساحة الخارجية في المنزل، فالقليل من الترتيب والاختيار المناسب للأشجار قد يمكنك من الحصول على حديقة غنية وممتعة في نفس الوقت. لا تنس استخدام الأرضيات العشبية لتزين بها ممرات بيتك الخارجية مع بعض الصخور الجميلة.
قد يكون من الإبداع إستخدام جزيرة التهوية في البيوت الحديثة كما نرى في تصميم ZAAV ARQUITETURA كإستراحة داخلية مفتوحة على صالة البيت، مع القليل من النباتات وأثاث الحديقة لتحصل على إضافة جميلة لمنزلك من الداخل. فهي استخدام مزدوج لنفس المساحة.
إذا كان لديك ركناً معتماً بطرف البيت فبإمكانك إستغلالة لجعله أفضل ركن للإسترخاء! حيث أنك تستطيع زراعة بعض المساحة بنباتات تنمو فقط في الظلال والاماكن المعتمة! وبقليلمن الإنارة وديكور صخري جميل قد يوفر لك كهفاً جميلاً في طرف منزلك تختلي فيه لنفسك لبعض الوقت.
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