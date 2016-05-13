نصائح لإستخدام المساحات الجانبية في المنزل

الكثير من المساحات الجانبية في المنزل؟ خاصة بجانب الممرات الخارجية أو حول الأسوار؟ قد تكون صغيرة وغير متناسقة بأشكالها! لكنك اليوم سترى نماذج تجعل من هذه الجيوب سرأ لجمال بيتك و إعطاءه جمالاً كما لو انها صممت خصيصاً لك.

هناك الكثير من الأفكار التي تساعدك على إستغلال كل المساحات الممكنة في جنبات البيت، إحداها أن بعض مصممي الأثاث يقومون بتفصيل الأثاث ليتناسب وطبيعة المكان. كذلك أن هنالك العديد من الديكورات الصغيرة التي تساعد على ملء هذه المساحات وتعطي للبيت طابعاً خاصاً من حيث توزيع القطع الفنية. دهان الجدران أيضاً مهم جداً في ابراز أو إهمال بعض المساحات ويساعد على تناغم الفضاء الداخلي للبيت بشكل عام.