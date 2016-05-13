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نصائح لإستخدام المساحات الجانبية في المنزل

جحا جحا
Casa CH, GLR Arquitectos GLR Arquitectos حديقة
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الكثير من المساحات الجانبية في المنزل؟ خاصة بجانب الممرات الخارجية أو حول الأسوار؟ قد تكون صغيرة وغير متناسقة بأشكالها! لكنك اليوم سترى نماذج تجعل من هذه الجيوب سرأ لجمال بيتك و إعطاءه جمالاً كما لو انها صممت خصيصاً لك.

هناك الكثير من الأفكار التي تساعدك على إستغلال كل المساحات الممكنة في جنبات البيت، إحداها أن بعض مصممي الأثاث يقومون بتفصيل الأثاث ليتناسب وطبيعة المكان. كذلك أن هنالك العديد من الديكورات الصغيرة التي تساعد على ملء هذه المساحات وتعطي للبيت طابعاً خاصاً من حيث توزيع القطع الفنية. دهان الجدران أيضاً مهم جداً في ابراز أو إهمال بعض المساحات ويساعد على تناغم الفضاء الداخلي للبيت بشكل عام.

أشجار الزينة تنمو في مساحات صغيرة

Engel & Völkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum بلكونة أو شرفة
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

قد تكون ردهة البيت صماء وصغيرة لكن مع القليل من السحر الإخضر قد يغير جمود الردهة. قالنباتات هي التي تعطي جواً من الطبيعة والراحة حتى وان كانت صغيرة.

التماهي مع المكان

Engel & Völkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum منازل
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

قد يكون المحيط الطبيعي للمنزل ذو جمال يجعل من البيت يبدو وكأنه ذو جذور في المكان، قد تكون فكرة ترك بعض النباتات الطبيعية والصخور حول البيت فكرة جيدة، مع القليل من الترتيب والتنسيق.

إحياء الركن الخلفي للمنزل

Jardin con laja y corteza de pino, Vivero Sofia Vivero Sofia حديقة
Vivero Sofia

Vivero Sofia
Vivero Sofia
Vivero Sofia

قد يكون هناك بعض المساحات الميتة في المنزل نتيجة بناء سور إضطراري أو تعديل مسحي للأرض. كل هذا قد يكون في صالح منزلك إذا تم إستغلالها في زراعة النباتات التي تتحمل الظروف الصعبة.

بذلك تكون قد أضفت بعض الجمال الى الركن الخلفي وأضفت للبيت حديقة خاصة متنوعة الألوان.

بيت الدرج حديقتي المفضلة

PROJECTO 3, Grupo HC Grupo HC راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Grupo HC

Grupo HC
Grupo HC
Grupo HC

المساحة تحت السلالم هي أجمل ما في البيت إذا ما تم استخدامها بصورة إبداعية، كأن تجعل منها فازة مكبرة أو مساحة عرض لبعض التحف أو اللوحات، فالدرجات نفسها تشكيل هندسي جميل قد يستحق أن يتم إبرازه وتوظيفه في ديكورات المنزل. 

ممرات خارجية خضراء

Casa CP78, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura حديقة
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

لا تيأس إن كان لديك القليل من المساحة الخارجية في المنزل، فالقليل من الترتيب والاختيار المناسب للأشجار قد يمكنك من الحصول على حديقة غنية وممتعة في نفس الوقت. لا تنس استخدام الأرضيات العشبية لتزين بها ممرات بيتك الخارجية مع بعض الصخور الجميلة.

جزيرة التهوية

ZAAV-Casa-Interiores-1342, ZAAV Arquitetura ZAAV Arquitetura بيت زجاجي
ZAAV Arquitetura

ZAAV Arquitetura
ZAAV Arquitetura
ZAAV Arquitetura

قد يكون من الإبداع إستخدام جزيرة التهوية في البيوت الحديثة كما نرى في تصميم ZAAV ARQUITETURA كإستراحة داخلية مفتوحة  على صالة البيت، مع القليل من النباتات وأثاث الحديقة لتحصل على إضافة جميلة لمنزلك من الداخل. فهي استخدام مزدوج لنفس المساحة.

الركن المعتم جميل أيضاً

Casa CH, GLR Arquitectos GLR Arquitectos حديقة
GLR Arquitectos

GLR Arquitectos
GLR Arquitectos
GLR Arquitectos

إذا كان لديك ركناً معتماً بطرف البيت فبإمكانك إستغلالة لجعله أفضل ركن للإسترخاء! حيث أنك تستطيع زراعة بعض المساحة بنباتات تنمو فقط في الظلال والاماكن المعتمة! وبقليلمن الإنارة وديكور صخري جميل قد يوفر لك كهفاً جميلاً في طرف منزلك تختلي فيه لنفسك لبعض الوقت.

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