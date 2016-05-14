الإضاءة سر الأناقة

تعتبر الإضاءة من أهم العناصر في البيت المعاصر الأنيق ، فهي تعمل على خلق أجواء مغايرة ومدروسة بحيث تتمازج مع قطع الأثاث لتكسبها التميز والتألق ويخرجها من دائرة الرتابة، كما أن الإضاءة تعمل على تحسين المزاج وتخلق أجواءاً حميمية أو هادئة حسب الألوان وزاوية الإضاءة! فهي مهمة وتعطي رونقاً وفخامة للبيت دون إغفال الإضاءة الطبيعية التي تعتبر مهمة للغرفة.