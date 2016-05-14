الإضاءة سر الأناقة

تعتبر الإضاءة من أهم العناصر في البيت المعاصر الأنيق ، فهي تعمل على خلق أجواء مغايرة ومدروسة بحيث تتمازج مع قطع الأثاث لتكسبها التميز والتألق ويخرجها من دائرة الرتابة، كما أن الإضاءة تعمل على تحسين المزاج وتخلق أجواءاً حميمية أو هادئة حسب الألوان وزاوية الإضاءة! فهي مهمة وتعطي رونقاً وفخامة للبيت دون إغفال الإضاءة الطبيعية التي تعتبر مهمة للغرفة.
الاستخدام الوظيفي للمصباح هو الأنارة في الوضع العادي، لكن أن تجعل من المصباح تصميماَ فنياَ متألقاَ يضيف لبيتك المزيد من التميز والأناقة فهو الوضع الإستثنائي للبيت العصري المواكب لروح الإبداع.
بسيط ورائع التصميم من Terence Woodgate، متناغم مع لون الجدران والآثاث قد يجعل روح المكان باهياً أنيقاً!! هذا هو الرونق.
صغيرة، أنيقة و قوية! وظائفها الإنارة وإثراء الغرفة بالظلال الجميلة لتكسر الرتابة وتعطي شكلاً لكل التفاصيل.
إضاءات السبوت هي الفارق في صناعة فضاءات الغرفة، فهي تخلق أجواءً مغايرة لنمطية المصباح الواحد وتعطي رونقاً يضاهي النجوم في الفضاء.
من اسباب السعادة أن تمتلك كل ما هو مميز! وأن يكون أحد اسقف ردهات البيت يضاهي سماءً بجمال لونها الأزرق الهادئ فهو بكل تأكيد تميز يدل على الإبداع وحب الحياة الراقية وصناعة للبيت الرومانسي الجميل.
يحرص معظم المصممين على إدخال الإضاءة كجزء من مشروع الأثاث المتكامل بحيث يعطي وظيفته الإبداعية بشكل دقيق ويشبع الرغبة بالاستمتاع بهذه القطع المتناغمة بإنسياب مع الإضاءة و ألوان الجدران.
المصابيح الأرضية الحرة التي توضع على أرضيات الغرف تعمل وبشكل آخاذ على خلق أجواء غاية في الأناقة والهدوء، فهي تريح النظر وتعطي ظلالاَ جميلة على جدران الغرفة كما وأنها تعتبر ديكوراً عصرياً مع الأثاث بجانب وظيفتها للإنارة.
إنارات الحدائق تعمل على خلق أجواء غاية في الجمال عندما تنسجم مع النباتات الخضراء فتعطي إحساساً بالهدوء والرومانسية.
لقراءة مقال آخر مشوق ومفيد قد يلهمك لفكرة جميلة انقر هنا لقراءة المقال التالي الخشب دفء وجمال الطبيعة! .