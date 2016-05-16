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حلول ذكية لغرف السفرة الصغيرة

Angel White Angel White
Crespià, Dröm Living Dröm Living غرفة السفرة
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من الطبيعي أن تحتوي غرفة الطعام على عدد كبير من قطع الأثاث والاكسسوار اللازم لتقديم الطعام سواء للأسرة أو الضيوف ولذلك اذا كانت مساحة غرفة السفرة في منزلك صغيرة ستجد نفسك في حيرة عند اختيار طاولة وكراسي السفرة وكذلك عند اختيار الاكسسوارات والألوان والعناصر الأخرى المتعلقة بتصميم الغرفة ، ولتجنب هذه الحيرة يجب استغلال المساحات الصغيرة بالشكل الأمثل وفيما يلي بعض النصائح الهامة التي ستجعل الأمر سهلاً عليك .

أريكة صغيرة بجانب طاولة السفرة

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

وجود أريكة صغيرة بجانب طاولة السفرة عوضاً عن الكراسي هي وسيلة ذكية وأنيقة لتوفير مساحة كما أنها توفر قرباً أكثر وراحة أكبر للجالسين عليها ، كما أن الطاولة المخفية المنبثقة  من الحائط حل عملي ومثالية  لتناول فردين الطعام ، أيضاً وجود طاولة صغيرة بمطبخك سيكون مفيد جداً حيث يمكنك استغلالها في أعمال المطبخ كما يمكنك استخدامها كطاولة طعام .

حسن اختيار الكراسي

Crespià, Dröm Living Dröm Living غرفة السفرة
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

يفضل اختيار كراسي ذات ظهر قصير لأن الأثاث القصير يجعل المكان أكثر اتساعاً حيث أنه لا يحجب الرؤية عكس الكراسي ذات الظهر الطويل التي تجعل غرفة السفرة الصغيرة تبدو ضيقة ومزدحمة  كما يفضل اختيار الكراسي البسيطة دون أذرع لأنها مناسبة أكثر للمساحات الصغيرة .

الألوان الفاتحة والهادئة

Casa C Puerto Roldan, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS غرفة السفرة
VISMARACORSI ARQUITECTOS

VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

الألوان الفاتحة والهادئة مثل الأبيض هي اختيار ممتاز لغرفة السفرة الصغيرة لأنها تجعل الغرفة تبدو أكثر اتساعاً وتعطي مظهر مشرق وننصحك بتوزيع بعض اللمسات من الألوان الجريئة والمشرقة حول الغرفة لمظهر أكثر جمالاً وتميزاً . وتتيح لك التكنولوجيا الحديثة في مجال الأثاث السفرة الشفافة كاختيار أخر رائع في الغرف الصغيرة حيث تجعل الغرفة تبدو أكثر اتساعاً كما تعطي لمسة عصرية جميلة . 

اختيار الستائر ودخول الاضاءة الطبيعية

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

وبما أن الستائر لها تأثير كبير في تحديد مظهر الغرفة ننصحك باختيار ستائر ذات ألوان فاتحة والسماح بدخول الإضاءة الطبيعية من النوافذ لإضفاء اشراقاً واتساعاً أكبر على غرفة السفرة . وجدير بالذكر أن طاولات السفرة القابلة للطي والمد فكرة عملية ورائعة في غرف السفرة الصغيرة حيث تتيح لك طاولة أكبر عند وجود ضيوف كما توفر مساحة كبيرة عند طيها ويمكن أيضاً استخدام كراسي قابلة للطي لتحقيق الاستفادة بالمساحة الكاملة للمكان في حالة عدم الاستخدام .

اختيار الثريا المناسبة

homify غرفة السفرة خشب Beige
homify

homify
homify
homify

يعد اختيار الثريا المناسبة أمر هام جداً في المساحات الصغيرة ، ليس من الضروري أن يكون حجم الثريا متناسباً مع حجم الغرفة بأكملها ولكن يجب أن يكون متناسباً مع حجم طاولة السفرة فاختيار ثريا كبيرة قد يجعل الغرفة تبدو متكلفة ومزدحمة لذلك يفضل اختيار ثريا كريستلية صغيرة سواء كانت ديكورات الغرفة كلاسيك أو مودرن وذلك لإضفاء لمسة من الفخامة . ويمكنك تغطية حائط كامل بالمرايا أو تعليق مرآة كبيرة على الحائط الخلفي للسفرة لأن المرايا الكبيرة تجعل الغرفة تبدو أوسع وأكثر اشراقاً وفخامة وتخلق نوع جذاب من الخداع البصري .

السفرة البيضاوية أو المستديرة

ARTILHARIA UM, Lisboa, LAVRADIO DESIGN LAVRADIO DESIGN غرفة السفرة Blue
LAVRADIO DESIGN

LAVRADIO DESIGN
LAVRADIO DESIGN
LAVRADIO DESIGN

لاحظ أيضاً أن السفرة البيضاوية أو المستديرة مناسبة للمساحات الصغيرة لأنها لا تقيد الحركة في مختلف الاتجاهات وتتيح مساحة جلوس لعدد أكبر من الأشخاص مما يساعدك عند تقديم الطعام . وتتنوع طاولات الطعام الدائرية بين البسيطة والمزخرفة بفخامة ومن التصميمات الراقية لغرف السفرة الدائرية أن تكون الطاولة مزخرفة برسوم تضفي التميز والفخامة أو أن تكون قاعدة الطاولة على شكل أعمدة القصور والتي يناسبها كراسي ذات تصميم كلاسيكي بسيط وثريا فخمة لتحقيق مظهر ينطق بالذوق الرفيع والرقي ، ولعشاق الفخامة هناك التصميم الإغريقي مع اللون العاجي والكراسي من نفس اللون .

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