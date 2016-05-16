حلول ذكية لغرف السفرة الصغيرة

من الطبيعي أن تحتوي غرفة الطعام على عدد كبير من قطع الأثاث والاكسسوار اللازم لتقديم الطعام سواء للأسرة أو الضيوف ولذلك اذا كانت مساحة غرفة السفرة في منزلك صغيرة ستجد نفسك في حيرة عند اختيار طاولة وكراسي السفرة وكذلك عند اختيار الاكسسوارات والألوان والعناصر الأخرى المتعلقة بتصميم الغرفة ، ولتجنب هذه الحيرة يجب استغلال المساحات الصغيرة بالشكل الأمثل وفيما يلي بعض النصائح الهامة التي ستجعل الأمر سهلاً عليك .