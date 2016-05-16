منزل اﻷحلام

من منا لا يحلم بالسكن في منزل يتمتع بكل وسائل الراحة الداخلية و الاستمتاع بالمنظر الطبيعي الخلاب. يحقق هذا المنزل هذا الحلم، فقد كسر الجدران التي تحجب الانسان عن التواصل مع الطبيعة فأعطاه الشعور المطلق بالحرية في كل وقت و في أي مكان من داخله.
إذا كان لكل مكان طابع خاص يميزه، فهذا المنزل مما لا شك يتألق بالبساطة الشديدة و روعة المنظر و التناسق المريح في كل أركانه. و أيضا قد تم تصميمه الخارجي بحيث يكون جزء متصل مع البحر من جهة و الحديقة من جهة أخرى و حمام السباحة من جهة ثالثة، بحيث يستطيع الجميع و بخاصة كبار السن و اﻷطفال الاستمتاع بدون الحاجة الى الخروج من هذا المنزل الرائع.
لهذه الغرفة اطلالة بديعة على الحدائق الخضراء و من ورائها البحر الممتد. و تنوعت بها اﻷلوان ما بين البيج الفاتح و اﻷبيض و درجات اﻷزرق المختلفة المنسجمة مع لون البحر و السماء. أما المصابيح الجانبية فجاءت باللون اﻷسود متوافقة مع اللوحة خلف السرير و إطارات النافذة. و هي تتميز بمساحة واسعة سمحت بإضافة مكان للاستراحة و القراءة و مشاهدة التلفاز لمحبي الخصوصية في بعض اﻷوقات.
في هذه اللقطة، يظهر جانب من المطبخ و غرفة الطعام و غرفة المعيشة في الخلف. و كلهم يتمتعون بمنظر البحر المنعش، مما يتيح للأم رعاية شئون منزلها و الاعتناء بجميع أفراد اﻷسرة في نفس الوقت، و هذا يزيد من الترابط اﻷسري و يريح اﻷعصاب. و نلاحظ غلبة اللون اﻷبيض حتى في رخام المطبخ و هو لون السلام الذي يعكس الهدوء النفسي بداخل ساكني هذا المنزل.
تظهر هذه الزاوية أناقة المطبخ و اكتمال مواصفاته لكل ما تحتاجه ربة المنزل و اﻷسرة. فهو يتمتع بتصميم بسيط كبقية المنزل. و نلاحظ أن خزاناته مستوية بدون مقابض، و أسطحه من الرخام اﻷملس و به أرفف خشبية ناعمة و هذه المواصفات تجعله سهل و سريع التنظيف. و تحت أرففه إضاءة جميلة تبرز لون الرخام الرائع.
جاءت غرفة الاستحمام مكملة للمنظومة الرائعة التي صمم بها باقي المنزل. و قد تميز، على بساطته، بتصميم جديد للأرفف و الجدران. فنرى لجداره ملمس صخري مختلف عن باقي الجدران. و جاء الحوض بشكل أقرب للمربع من الدائري التقليدي، على رف خشبي أنيق و تحته رف آخر و ذلك بدلا من الخزانات المغلقة، و هو أيضا سهل التنظيف مقاوم للمياه. و وضعت المرآة في اتجاه يعكس اﻹضاءة الخارجية و منظر اﻷشجار كأنها لوحة طبيعية، مما زاد من اتساع و إضاءة الغرفة.
ما أجمل هذه الشرفة! حقا إن كل ما بها في منتهى الروعة. فهى تطل على البحر الممتد بالسماء، مظللة بسقف يحمي من بها من الشمس و اﻷمطار المفاجئة. و بها طاولة مستطيلة تكفي عدد كبير من اﻷشخاص، على أرضية من الخشب اﻷنيق. و في الجانب نلاحظ وجود خزانات بيضاء، وضع على سطحها شواية، و فوقها تلفاز. و كل هذه الامكانيات تسمح باقامة الحفلات و استقبال اﻷصدقاء و أفراد العائلة الكبيرة و تمضية الوقت في الهواء الطلق مع الطبيعة بدلا من الداخل. مما يضيف جو من البهجة و يترك جميل اﻷثر في نفس كل من أمضى وقته في هذه الشرفة. فحقا ما أجملها!
وأنت، ما رأيك هذا المنزل الفريد من نوعه؟
للمزيد من الأفكار ندعوكم لقراءة تربع اللون الأبيض على عرش الأناقة.