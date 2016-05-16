منزل اﻷحلام

ما أجمل هذه الشرفة! حقا إن كل ما بها في منتهى الروعة. فهى تطل على البحر الممتد بالسماء، مظللة بسقف يحمي من بها من الشمس و اﻷمطار المفاجئة. و بها طاولة مستطيلة تكفي عدد كبير من اﻷشخاص، على أرضية من الخشب اﻷنيق. و في الجانب نلاحظ وجود خزانات بيضاء، وضع على سطحها شواية، و فوقها تلفاز. و كل هذه الامكانيات تسمح باقامة الحفلات و استقبال اﻷصدقاء و أفراد العائلة الكبيرة و تمضية الوقت في الهواء الطلق مع الطبيعة بدلا من الداخل. مما يضيف جو من البهجة و يترك جميل اﻷثر في نفس كل من أمضى وقته في هذه الشرفة. فحقا ما أجملها!

وأنت، ما رأيك هذا المنزل الفريد من نوعه؟

للمزيد من الأفكار ندعوكم لقراءة تربع اللون الأبيض على عرش الأناقة.