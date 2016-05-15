أفكار مختلفة لغرفة النوم

إذا كنت ممن يفضلون الطراز الكلاسيكي هذه الغرفة مثالاً رائعاً بتفاصيل جميلة. المصمم إستخدم تباين رائع في الخامات. فقد تم تنجيد ظهر السرير بخامة القطيفة و حرص أن يكون الظهربإرتفاع عالي نسبياً.

تتدلى ستائر من قماش الأورجانزا الشفاف حول السرير، على عكس المعتاد من وجود أعمدة حول السرير، تتدلى الستائر عن طريق شق في السقف مثبت به مسار الستارة، بطريقة مخفية لتعطي عمق أكبر للغرفة، كما انها تحدد مساحة السرير، فتعطي إتساع لباقى الغرفة.

السجادة فارهة، تغطي كل أرضية الغرفة، مصنوعة من القطيفة و ذات لون فاتح و الذي يساهم من إظهار حجم الغرفة بشكل أكبر. باقي الأثاث من اللون الأبيض و الذي يعزز بدوره الطراز الكلاسيكي.

إستخدم الفراغات بين الأعمدة و خلق فراغات في الحوائط و زرع فيها مصابيح متدليه تشبه الشجر المتدلي لتعطي شكل جمالي في الغرفة.