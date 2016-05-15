أفكار مختلفة لغرفة النوم

أهم غرفة في المنزل هي غرفة النوم، ففي نهاية اليوم تلجأ إليها لترتاح، مهم الإهتمام بتصميمها بما يتناسب مع شخصيتك وميولك و بالتالي راحتك. تعالوا معاً لنكتشف عدة أفكار لغرف النوم و نتعرف على الطرز المختلفة وكيفية خلق و دمج العناصر المختلفة!
إذا كنت ممن يفضلون الطراز الكلاسيكي هذه الغرفة مثالاً رائعاً بتفاصيل جميلة. المصمم إستخدم تباين رائع في الخامات. فقد تم تنجيد ظهر السرير بخامة القطيفة و حرص أن يكون الظهربإرتفاع عالي نسبياً.
تتدلى ستائر من قماش الأورجانزا الشفاف حول السرير، على عكس المعتاد من وجود أعمدة حول السرير، تتدلى الستائر عن طريق شق في السقف مثبت به مسار الستارة، بطريقة مخفية لتعطي عمق أكبر للغرفة، كما انها تحدد مساحة السرير، فتعطي إتساع لباقى الغرفة.
السجادة فارهة، تغطي كل أرضية الغرفة، مصنوعة من القطيفة و ذات لون فاتح و الذي يساهم من إظهار حجم الغرفة بشكل أكبر. باقي الأثاث من اللون الأبيض و الذي يعزز بدوره الطراز الكلاسيكي.
إستخدم الفراغات بين الأعمدة و خلق فراغات في الحوائط و زرع فيها مصابيح متدليه تشبه الشجر المتدلي لتعطي شكل جمالي في الغرفة.
إذا كنت تميل للطراز الكلاسيكي لكن تفضل إضافة لمسة فنية للغرفة فهذه هي الغرفة المناسبه لك. ظهر السرير منخفض إلا حد ما و منجد بقماش أحمر اللون و لكن المصمم أراد إضافة لمسة فنية أخرى في ظهر السرير فأضاف لوحة يختفي بقيتها أسفل ظهر السرير، إستخدم مقسم غرفة فديم لكن لونه مع نقشة الورد الرقيقة تبرز جمال الغرفة.
طاولات السرير عريضة تشبه الدولاب الصغير ذات تصميم كلاسيكي و لكن بألوان صريحة، فقد أستخدم اللون الأزرق في عدة أماكن غير الطاولة، ففي نهاية السرير أيضاً أضاف مقعد عثماني بنفس اللون، بالإضافة لأريكة وضعت بجانب النافذة و عليها العديد من الوسائد بنفس اللون الأحمر المستخدم في السرير و بنقشات متعددة.
الستائر من النوع المتدلي الذي يفتح رأسياً و ليس كالمعتاد.للإضاءة في جانبي السرير أضاف قناديل مغربية الطراز، كما أضاف قنديل من طراز كلاسيكي ذو رسمات قديمة كوحدة أضاءه رئيسية.
السقف مقسم تقسيمات كلاسيكيه ذات نقشات رائعة من الجبس و في الحائط استخدم بانوهات و مبطنة بقماش من الداخل فتبدو مثل لوحات جميلة على الحائط.
هذه الغرفة لمحبي الطراز المودرن البسيط و هذا التصميم عبارة عن مزيج من الطراز الاسكندينيفي و الأسيوي. السرير و طاولتا السرير يبدوان كقطعه واحدة منسوبها منخفض نسبياً.
الأرضيه من الخشب فاتحة اللون فتعطي إتساعاً للفراغ. الحوائط مدهونة بلون جميل يبعث على الدفئ. أما السقف فهو من الجبس الأبيض، مصمم بتدريجات جميله جداً، تنسدل الستائر من منسوب عميق في السقف. يوجد شقين غائرين على جانبي السرير و بكل منهم كشافات إضاءة و نلاحظ تغليف الشق من الداخل بخشب من نفس خامة المستخدم في الأثاث.
يزين الحائط خلف السرير بلوحة فوتوغرافية جميلة من اللونين الأبيض و الأسود مقسمة إلى 4 أقسام و مرصوصة في منتصف الحائط.
غرفة النوم ليست فقط عن السرير، فمن العناصر المهمه و المفضله إلى، هي غرفة الملابس، هنا وضع مقسم خفيف ليقسم الغرفة و ليفصل السرير عن غرفة الملابس، مساحتها ليست بالصغيرة و لكنها مضاءه جيداً بواسطة الكشافات المخفية في السقف
أما إذا كنت مجنوناً و تريد غرفة نوع غريبة الأطوار، فهذه الغرفة مناسبة جداً لك. السقف مائل كما أن الأخشاب المستخدمة كعروق للبناء تظهر بهيئتها الطبيعية، الحوائط من الطوب و الأرضية من الخرسانة ، الغرفة تعطيك إحساس أنك جزء من الطبيعة. السجاد المستخدم صغير نسبياً، ذو نقشاب بوهيمية جميلة
و الأكثر جنونا هو السرير الدائري، أيضاً وجوده في ركن من أركان الغرفة، و قد أختار المصمم أقل إرتفاع كمان للسرير لإستغلال باقي الغرفة. هذا السرير يعطيك احساس انك مدلل فإقتناء هذه الغرفة أساسي إذا كنت ممن يرتبطبون بشكل كبير بالطبيعة.