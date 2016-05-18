منزل كلاسيكي بروح عصرية

تتميز غرفة المعيشة في هذا المنزل، بالجمع بين الألوان المحايدة التي نرى بها الجدران، والألوان الجريئة في قطعة الأثاث الصغيرة تلك، فلون الأريكة البرتقالي قد تمكن من إحياء تلك الغرفة، وإضفاء لمسة عصرية سحرية على أجواءها.

ويمكننا أن نرى مدى جمال الأرضية التقليدية المزرقشة، فتجعل من الغرفة ركن يجمع بين الماضي والحاضر. وإذا ما انتقلنا بنظرنا إلى الأسقف، نجد أنه قد جمع أيضًا بين التقليدية في تلك المروحة، والحداثة في وحدات الإنارة الفريدة في تصميمها.