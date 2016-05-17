أفكار بسيطه وفعاله لترتيب المطابخ

من الذكاء أن تحرص على كون الدولاب السفلي للمطبخ يتكون من أدراج و ليس رفوف،هنا نرى أن الدولاب قد بدأ من أعلى بالرفوف ولكنه تحول عند المنتصف إلى الأدراج وذلك لأن الأدراج توفر سهولة في الرؤيه عند المستوى السفلي عن الرفوف و بالتالي توفر عناء البحث عن أدوات المطبخ مما يستهلك مجهودا منك.ولكن فرضاً أن مطبخك يحتوي على رفوف سفليه لا يمكنك رؤية محتوياتها إلا بالإنحناء،يمكنك تغيير ذلك باستخدام علب بلاستيكيه أو خشبيه أو من الخوص بحجم الرف تماما و تفرغ بها محتويات الرف و تضعها داخله و تركب لها من الجانب مقبض أو حتى حبلاً تسحبها منه لتأخذ ما تريد ثم تدفعها إلى داخل الرف مرة أخرى. أيضاً نلاحظ في هذا الدولاب استخدام حاويات زجاجيه لحفظ التوابل بمكان واحد لتسيهل الحصول عليها،وتخزين الخلاط الكهربائي بداخل الدولاب بدلاً من أن يأخذ حيز على سطح عمل المطبخ الخارجي.