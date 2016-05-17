أفكار بسيطه وفعاله لترتيب المطابخ

يمكن لنظام المطبخ أن يجعل من يومك متعه كبيرة أو شقاء كبير !.تخيل نفسك في الصباح، استيقظت وأنت متفائل وتفكر في إفطاراً شهياً،فتحت دولاب المطبخ لتحضر المقلاه إذ بك تٌفاجأ بكومه من الأواني و المقالي المتشابكه،تجاهد حتى تستطيع تحرير إحداها من هذا الزحام الخانق،ولا تريد أن تفقد روحك المرحه و تكمل رحلتك نحو الإفطار.تذهب وتفتح الدرج لتجلب ملعقه خشبية إذ بك تصرخ فجأه لأنك قد شعرت بوخزة من أداة حاده تنظر داخل الدرج تجده مكتظاً بالملاعق و الشوك و السكاكين كلُ في تناغم مستفز!.نعم،لقد حان الوقت لتفقد أعصابك وتتشائم من هذا الصباح المُذري . ولكن يا عزيزي العيب ليس في الصباح،العيب يكمن في مطبخك الغير منظم.وقد حان الوقت لتنظيم و ترتيب مطبخك بطريقة أكثر عمليه و مرونه.
يعتمد ترتيب المطابخ باختلافها على مبدأ في منتهى البساطه و البديهيه وهو : وضع الأغراض في أقل حيز ممكن مع سهولة الحصول عليها.هكذا ببساطه تفاجئك!.ولكن كيف لنا أن نٌطبق ذلك المبدأ،هناك العديد و العديد من الأفكار و الغايه واحده.وهنا نحن نستعرض معك بعض الأفكار التى تحافظ على مطبخك مرتباً و مثالياً و بالتالي تحافظ على يومك هادئاً و مشرقاً.
لأن توفير أسطح شاغره من ضروريات الحفاظ على الذوق العام للمطبخ،استغن عن الكراكيب و احصل على سطح نظيف و رائق .احتفاظك بأشياء لا تستخدمها من أجل إحتماليه استخدامها في المستقبل يعيق طريقك للحصول على مطبخ مٌرتب . اعد استخدام بعضاً منها على قدر استطاعتك و تخلى عن الباقي،ثق بي مالم تستخدمه على مدارالسنوات الماضيه حتما لن تستخدمه السنوات القادمه.أما إذا كانت هناك نثريات مفيده يمكنك جمعها في سله واحده بدلا من تركها متفرقه في أرجاء المطبخ.أيضا احرص على عدم الإحتفاظ بأدوات لا تخص المطبخ داخل المطبخ لأن هذا من شأنه أن يٌحدث كثيرا من الفوضى في المكان.
عليك ان تعرف أن نظافة المطبخ و نظامه أشياء تنعكس باللسلب أو بالإيجاب على بقية أركان المنزل،لذا احرص على التنظيف الدوري للمطبخ أولا بأول والتخلص من جميع النفايات بشكل يومي مستمر،لضمان مطبخ نظيف و مرتب . و يٌفضل وضع سلة المهملات بإخفائها داخل درج جرار لسهولة الوصول إليها عند الحاجه و لعدم إرباك المظهر الجمالي لمطبخك.
خصص لكل درج في مطبخك وظيفه محدده لا تتغير،قسم أغراضك على النحو التالي: الأغراض المتشابهه معاً في درج واحد ، الأغراض كثيرة الإستعمال معاً في صف أدراج واحد ،وكذلك افعل مع الأغراض التى تستعملها نادراً.راعي أن تكون الأغراض كثيره الإستعمال في متناول يدك و بالقرب من سطح العمل أي:احرص أن يكون الدرج المخصص لبراد الشاي و الأكواب قريباً من غلاية المياه الكهربائيه أو قريباً من الموقد،وكذلك احرص أن تكون حاويات السكر و الشاي و القهوه على مقربه منهم جميعاً،وبالتالي تتجنب التحرك كثيرا بين أدراج المطبخ و الحيره التى لا تنتهي!.
وضع أدوات المطبخ من شوك و ملاعق بطريقه منظمه في الأدراج من أهم خطوات ترتيب المطبخ،وهو ما يساعد على توفير الوقت عندما تحتاج إلى شوكة أو ملعقة في المره القادمه . أما إذا كنت تٌعاني من ترتيب درج المطبخ بسبب تحرك الأدوات و اختلاطها مجدداً عند غلق الدرج ،فأنت بالتأكيد في حاجه لمقسم الأدراج العملى ، لتنسق فيه الأدوات كل نوع على حده وتمنع أدوات المطبخ من البعثره و الإختلاط.فإذا لم يتوفر لديك يمكنك ببساطه استخدام بضعا من الصواني أو العلب المستطيله لتقسيم الدرج بالطريقه التى تٌعجِبك.
و حتى تٌكمل ترتيب أدوات المطبخ على أكمل وجه عليك أن تجد مكاناً آمنا لتضع السكاكين فيه بعناية بعيداً عن بقية أدوات المطبخ لتجنب الحوادث و الجروح.
ترتيب حاويات الحبوب و الأطباق بشكل منظم و أنيق على رفوف علويه في حائط جانبي للمطبخ يعمل على استغلال المساحات الأفقيه للمطبخ،ويضفى لمسه جماليه للمكان.أيضاً استخدام طاولة مطبخ عمليه برف سفلي لوضع الأكواب و براد الشاي حتى تكون في متناول اليد من الأفكارالجيده.
عمل دولاب تخزين في عمق الحائط بحيث لا يٌشكل بروزا عنه و بالتالي لا يشغل حيز، من الأفكار الهامه لترتيب المطبخ ، حيث يتسع لكميات كبيره من أغراض الطبخ من حبوب و معلبات و غيره . و يمكنك أيضا إخفاء بعض الأجهزه الكهربيه فيه مثل الفرن الكهربي .و استخدام سلال الخوص أو الخشب لتخزين الأطعمه التى لا تحتاج إلى الحفط في الثلاجه ، تضمن تهويه جيدة حتى لا يفسد الطعام المحفوظ فيها . وبالتالى يحافظ على هواء المطبخ من الروائح الغير محببه .أيضا يمكن استغلال أبواب الدولاب كأرفف لحمل القطع صغيرة الحجم وتخزين المعلبات الخفيفه بطريقه تٌسهل الوصول إليها.
تعليق الأواني و المقالي في حامل قوي بسقف المطبخ لاستغلال هذا الفراغ تبدو للوهله الأولى فكره قديمه ولكن هذا لا ينفي أنها فكره عمليه و الدليل على ذلك استمرارها إلى الآن . وإن طبقتها جيداً فستصبح جزءاً من ديكور المطبخ، و ستغنيك عن استغلال خزانات المطبخ و يكون بإمكانك استخدام هذه المساحات لترتيب أغراض أخرى .
مساحات زوايا االمطبخ و اركانه لا يمكن أن نتركها تضيع هباء!.استخدم علبه مستطيله على درج منزلق وقم برص أدوات المطبخ بها حسب تدرج الحجم وحسب الإستعمال، أو قم باستخدام هذا التصميم العبقري المتداخل للرفوف المنزلقه في زاوية المطبخ الذي جعلها تتسع للعديد من أواني المطبخ كبيرة الحجم ، وأيضا أتاح فرصة الحصول عليها بسهوله و دون عناء ، تفصيل درفة منزلقة مثل هذه لمطبخك يعتبر من أفضل طرق ترتيب أواني الطبخ.
الثلاجه، هذا الجهاز كبير الحجم الذي يشغل دائماً حيزاً كبيرا في المطبخ ، إلا أننا لا نستطيع الإستغناء عنه ، لذا يجب استغلاله لتحقيق أقصى استفاده من الحيز الذي يشغله . وهنا نرى استخدام الشماعات الصغيره سهلة التثبيت لتعليق علب التوابل ، أو ماسكات الأواني أو حتى إكسسوارات للزينه .و أيضاً يمكن عمل خزنه علويه فوق الثلاجه لتخزين أدوات المطبخ التى نادراً ما نستعملها و بالتالي نكون قد استغلينا الثلاجه أفقيا و رأسيا !.
وضع علب الطعام التى تستخدم في الإستعمال اليومي على حامل متعدد الرفوف يسهل إخراجه للتظيف ثم إعادته ،يضمن سهولة الوصول إلى العلب دون عناء البحث في الخزائن،والحفاظ على المطبخ مرتب.
دولاب أداوت النظافه من ضروريات ترتيب المطابخ الكبيره ،ولكن إذا كان مطبخك ضيقاً فليس ضروريا أن تمتلك دولاب خصيصاً لأدوات النظافه و المناشف ، حيث يمكنك أن تضعهم معاً في مكان بعيداً عن علب الطعام و الحبوب حتى لا تتأثر الأغذيه بروائح المنظفات.التخزين أسفل المغسله من أنسب الأماكن للإحتفاظ بهذه الأدوات.
من الذكاء أن تحرص على كون الدولاب السفلي للمطبخ يتكون من أدراج و ليس رفوف،هنا نرى أن الدولاب قد بدأ من أعلى بالرفوف ولكنه تحول عند المنتصف إلى الأدراج وذلك لأن الأدراج توفر سهولة في الرؤيه عند المستوى السفلي عن الرفوف و بالتالي توفر عناء البحث عن أدوات المطبخ مما يستهلك مجهودا منك.ولكن فرضاً أن مطبخك يحتوي على رفوف سفليه لا يمكنك رؤية محتوياتها إلا بالإنحناء،يمكنك تغيير ذلك باستخدام علب بلاستيكيه أو خشبيه أو من الخوص بحجم الرف تماما و تفرغ بها محتويات الرف و تضعها داخله و تركب لها من الجانب مقبض أو حتى حبلاً تسحبها منه لتأخذ ما تريد ثم تدفعها إلى داخل الرف مرة أخرى. أيضاً نلاحظ في هذا الدولاب استخدام حاويات زجاجيه لحفظ التوابل بمكان واحد لتسيهل الحصول عليها،وتخزين الخلاط الكهربائي بداخل الدولاب بدلاً من أن يأخذ حيز على سطح عمل المطبخ الخارجي.
هذا الحامل البسيط من أذكى قطع المطبخ التى يمكن أن تقتنيها إذا أردت التسهيل على نفسك كثيرا.هذا الحامل يشمل جميع أغراض الإستعمال اليومي من الأطباق بالحجم الكبير و الأصغر و أطباق الشوربه و أكواب العصير و براد الشاي و دورق اللبن حتى بيض الإفطار له مكان في هذا الحامل.و أيضا لاحظ وجود البراغي المعقوفه متعددة الاستخدام،يمكن تعليق الفناجين بها أو يمكن تعليق أياً من أدوات المطبخ الأخرى من مقالي أو معالق خشبيه طالما أنها مزودة بمقبض عند نهايتها.حقاً لقد تم توفير عدة مساحات لا بأس بها بسبب هذا الحامل البسيط و الذكي.
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