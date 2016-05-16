7 نماذج .. لحديقة رائعة

تعتبر الحديقة المتنفس الطبيعي و ملاذ الجمال الآمن لأي منزل يحتوي عليها، و يعتبر تنسيق تلك الحديقة بالشكل الذي يناسبنا هو حلم يراود الكثيرين و علم يجهله النسبة الأكبر من الذين يفتقدون للوصول لنسق ملائم لتلك المساحة التي عندما تستغل بالشكل الأمثل ستحدث الفارق المأمول و ستصنع مساحة جديدة في حياتنا اليومية يمكننا استغلالها و تحقيق الاستفادة القصوى منها في عوامل الخصوصية و الترويح عن النفس و المنظر الرائع و بالتالي سنجعلها مصدراً لراحة عقولنا و عيوننا و أنفسنا .. إليكم 7 طرق اخترناها لكم لتساعدكم في رسم الصورة المتكاملة لحديقة الأحلام ..
إذا ما اعتبرنا أننا امام امتداد بيضاوي الشكل للحديقة فإننا نستطيع تنسيقها بشكل دائرة داخل أخرى أوسع، بمعنى اننا نستطيع اقتطاع طريقاً من حدود البيت و حتى منتصف الحديقة تماماً و نجعله طريقاً متصلاً من ناحية واحدة مستقيمة مع المنزل، و نحيطها بدائرها و نترك المساحة الخارجة عن تلك المساحة بكل طبيعيتها باللون الاخضر و ننشر حولها النباتات كما هو موضح في ذلك النموذج الذي نلجأ إليه عند الاحتياج لوجود مساحة اضافية للهو و المرح و ربما للتمشي قليلاً، فإننا بطريقة غير مباشرة قسمنا الحديقة لجزء داخل جزء ، جزء أصغر للجلوس و التأمل و جزء أكبر للحركة و النشاط .. و بذلك لديك حديقتين في حديقة واحدة ..
الفكرة الثانية في التنسيق تعتمد على إقامة بناء مخصص و واضح في إحدى أطراف الحديقة للجلوس، و الهدف من تلك الطريقة هو الدخول في قلب الحديقة من زاوية أخرى، النظر من خارج المنزل على جهة المنزل، و هي فكرة غاية في الجمال حينما تعتاد أعيننا على النظر من داخل بيتنا للخارج ، فإننا نكسر بتلك الطريقة الروتين المعتاد، اما عن نسق الحديقة فإنه يعتمد على نشر الأزهار على الجدران عن طريق النباتات المعلقة و محاولة تشجير الأسوار من الخارج و الداخل فتعطي احساساً أكبر بالانعزالية عن العالم الخارجي ..
مطعمك المفتوح، تلك طريقة رائعة لتنسيق حديقتك بشكل يوحي و كأنها غرفة طعام متكاملة و لكنها في الهواء الطلق، الجدران الخضراء و البراويز الرائعة عليها، تؤكد احساس الدفيء الداخلي للمنزل، و لعل استخدام المائدة بهذا الشكل الطولي و الكراسي التي ليس لها ظهر، يدخل عنصر الطعام في الخارج بشكل أقل ارستقراطية من الاتيكيت الداخلي للمنزل، و هي طريقة غاية في الاختلاف عما هو معتاد في التنسيق لحديقة جميلة
إن استخدام العنصر المائي في تغيير نسق الحدائق أمر يضيف لها جمالاً لا غنى عنه، و لعل أبرز العناصر المائية المستخدمة في الشكل الجمالي لحديقة جميلة هو استخدام النوافير الكلاسيكية التصميم مما يعطي مزيداً من البهاء و يخطف الانظار نحو مركز الحديقة بشكل جمالي فريد
مسبح صغير أمر مستحب جداً في الحدائق الخلفية خصوصاً و أنه يكون مخصصاً للأفراد الذين يشغلون غرفة بعينها دون باقي المنزل، و هو ما يميز المسبح الخاص عن المسبح العام في منزل أنيق كمنزلك، و إذا ما تطرقنا على الجانبين فإننا نلاحظ وجود أماكن و رفوف لصفوف الأنتيكات و المجسمات الفخارية التي تعكس عالماً آخر من السحر لمحبي التأمل ..
مزيد من الزرع، كثير من الإبداع، طريقة جيدة لهواة الحدائق الزاهرة و محبي الزهور، فتلك هي طريقة التنسيق المثلي التي يمكن أن تكون في حديقتهم الرئيسية، الشجر الصغير في الأطراف و التموجات الداخلية ممتلئة بالنباتات المختلفة الألوان مع مراعاة طرق للتمشي بينها ، ما أجملها من طريقة للتنسيق، خصوصاص و أن المساحات استغلت بشكل بديع لابراز الألوان الزاهية للنباتات في شكل متناسق جميل
الطريقة التقليدية في تنسيق الحدائق، بوابة و طريق أمامي حتى باحة المنزل، و على الجانبين خضرة و نباتات حول الحافة ، مجموعة من المقاعد أمام المنزل للجلوس في الحديقة أوقات متفرقة، و يمكن أن تجد في الزاوية الاخرى أرجوحة للأطفال، ذلك هو التشكيل المتوارث منذ القدم لتنسيق الحدائق و هو بالفعل ناجح و لابديل عنه في بعض البيوت التي تقع حول شوارع رئيسية و ليس بها سوراً طويلاً يحيطها من الخارج كما في ذلك النموذج الواضح بالصورة لمحبي البساطة و التنسيق التقليدي.