7 نماذج .. لحديقة رائعة

الطريقة التقليدية في تنسيق الحدائق، بوابة و طريق أمامي حتى باحة المنزل، و على الجانبين خضرة و نباتات حول الحافة ، مجموعة من المقاعد أمام المنزل للجلوس في الحديقة أوقات متفرقة، و يمكن أن تجد في الزاوية الاخرى أرجوحة للأطفال، ذلك هو التشكيل المتوارث منذ القدم لتنسيق الحدائق و هو بالفعل ناجح و لابديل عنه في بعض البيوت التي تقع حول شوارع رئيسية و ليس بها سوراً طويلاً يحيطها من الخارج كما في ذلك النموذج الواضح بالصورة لمحبي البساطة و التنسيق التقليدي.