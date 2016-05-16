الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

7 نماذج .. لحديقة رائعة

Mohammed Awad Mohammed Awad
Volker Michael, Volker Michael Photography Volker Michael Photography حديقة
Loading admin actions …

تعتبر الحديقة المتنفس الطبيعي و ملاذ الجمال  الآمن لأي منزل يحتوي عليها، و يعتبر تنسيق تلك الحديقة بالشكل الذي يناسبنا هو حلم يراود الكثيرين و علم يجهله النسبة الأكبر من الذين يفتقدون للوصول لنسق ملائم لتلك المساحة التي عندما تستغل بالشكل الأمثل ستحدث الفارق المأمول و ستصنع مساحة جديدة في حياتنا اليومية يمكننا استغلالها و تحقيق الاستفادة القصوى منها في عوامل الخصوصية و الترويح عن النفس و المنظر الرائع و بالتالي سنجعلها مصدراً لراحة عقولنا و عيوننا و أنفسنا .. إليكم 7 طرق اخترناها لكم لتساعدكم في رسم الصورة المتكاملة لحديقة الأحلام ..

في قلب الحدث

GREENLİNE PEYZAJ BERKANT YALÇIN, GREENLİNE PEYZAJ GREENLİNE PEYZAJ حديقة
GREENLİNE PEYZAJ

GREENLİNE PEYZAJ
GREENLİNE PEYZAJ
GREENLİNE PEYZAJ

إذا ما اعتبرنا أننا امام امتداد بيضاوي الشكل للحديقة فإننا نستطيع تنسيقها بشكل دائرة داخل أخرى أوسع، بمعنى اننا نستطيع اقتطاع طريقاً من حدود البيت و حتى منتصف الحديقة تماماً و نجعله طريقاً متصلاً من ناحية واحدة مستقيمة مع المنزل، و نحيطها بدائرها و نترك المساحة الخارجة عن تلك المساحة بكل طبيعيتها باللون الاخضر و ننشر حولها النباتات كما هو موضح في ذلك النموذج الذي نلجأ إليه عند الاحتياج لوجود مساحة اضافية للهو و المرح و ربما للتمشي قليلاً، فإننا بطريقة غير مباشرة قسمنا الحديقة لجزء داخل جزء ، جزء أصغر للجلوس و التأمل و جزء أكبر للحركة و النشاط .. و بذلك لديك حديقتين في حديقة واحدة ..

على الجدران .. مجلسنا

CASA VILLA LOBOS.SÃO PAULO.BRASIL, Línea Paisagismo.Claudia Muñoz Línea Paisagismo.Claudia Muñoz حديقة
Línea Paisagismo.Claudia Muñoz

Línea Paisagismo.Claudia Muñoz
Línea Paisagismo.Claudia Muñoz
Línea Paisagismo.Claudia Muñoz

الفكرة الثانية في التنسيق تعتمد على إقامة بناء مخصص و واضح في إحدى أطراف الحديقة للجلوس، و الهدف من تلك الطريقة هو الدخول في قلب الحديقة من زاوية أخرى، النظر من خارج المنزل على جهة المنزل، و هي فكرة غاية في الجمال حينما تعتاد أعيننا على النظر من داخل بيتنا للخارج ، فإننا نكسر بتلك الطريقة الروتين المعتاد، اما عن نسق الحديقة فإنه يعتمد على نشر الأزهار على الجدران عن طريق النباتات المعلقة و محاولة تشجير الأسوار من الخارج و الداخل فتعطي احساساً أكبر بالانعزالية عن العالم الخارجي ..

مائدة في الهواء الطلق

Introducing a Stunning and Decorative Garden: The Gallery Garden, Cool Gardens Landscaping Cool Gardens Landscaping حديقة
Cool Gardens Landscaping

Introducing a Stunning and Decorative Garden: The Gallery Garden

Cool Gardens Landscaping
Cool Gardens Landscaping
Cool Gardens Landscaping

مطعمك المفتوح، تلك طريقة رائعة لتنسيق حديقتك بشكل يوحي و كأنها غرفة طعام متكاملة و لكنها في الهواء الطلق، الجدران الخضراء و البراويز الرائعة عليها، تؤكد احساس الدفيء الداخلي للمنزل، و لعل استخدام المائدة بهذا الشكل الطولي و الكراسي التي ليس لها ظهر، يدخل عنصر الطعام في الخارج بشكل أقل ارستقراطية من الاتيكيت الداخلي للمنزل، و هي طريقة غاية في الاختلاف عما هو معتاد في التنسيق لحديقة جميلة

نافورة تفعل الكثير

Volker Michael, Volker Michael Photography Volker Michael Photography حديقة
Volker Michael Photography

Volker Michael Photography
Volker Michael Photography
Volker Michael Photography

إن استخدام العنصر المائي في تغيير نسق الحدائق أمر يضيف لها جمالاً لا غنى عنه، و لعل أبرز العناصر المائية المستخدمة في الشكل الجمالي لحديقة جميلة هو استخدام النوافير الكلاسيكية التصميم مما يعطي مزيداً من البهاء و يخطف الانظار نحو مركز الحديقة  بشكل جمالي  فريد

مسبح الخصوصية

Mayadeni – Jardim Paulista – SP, Gigi Botelho Paisagismo Gigi Botelho Paisagismo حديقة
Gigi Botelho Paisagismo

Gigi Botelho Paisagismo
Gigi Botelho Paisagismo
Gigi Botelho Paisagismo

مسبح صغير أمر مستحب جداً في الحدائق الخلفية خصوصاً و أنه يكون مخصصاً للأفراد الذين يشغلون غرفة بعينها دون باقي المنزل، و هو ما يميز المسبح الخاص عن المسبح العام في منزل أنيق كمنزلك، و إذا ما تطرقنا على الجانبين فإننا نلاحظ وجود أماكن  و رفوف  لصفوف الأنتيكات و المجسمات الفخارية التي تعكس عالماً آخر من السحر لمحبي التأمل ..

النباتات تتصدر المشهد

Безмятежное, Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина حديقة
Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина

Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина
Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина
Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина

مزيد من الزرع، كثير من الإبداع، طريقة جيدة لهواة الحدائق الزاهرة و محبي الزهور، فتلك هي طريقة التنسيق المثلي التي يمكن أن تكون  في حديقتهم الرئيسية، الشجر الصغير في الأطراف و التموجات الداخلية ممتلئة بالنباتات المختلفة الألوان مع مراعاة طرق للتمشي بينها ، ما أجملها من طريقة للتنسيق، خصوصاص و أن المساحات استغلت بشكل بديع لابراز الألوان الزاهية للنباتات في شكل متناسق جميل

كما جرت العادة

COLLADO MEDIANO, ESTER SANCHEZ LASTRA ESTER SANCHEZ LASTRA حديقة
ESTER SANCHEZ LASTRA

ESTER SANCHEZ LASTRA
ESTER SANCHEZ LASTRA
ESTER SANCHEZ LASTRA

الطريقة التقليدية في تنسيق الحدائق، بوابة و طريق أمامي حتى باحة المنزل، و على الجانبين خضرة و نباتات حول الحافة ، مجموعة من المقاعد أمام المنزل للجلوس في الحديقة أوقات متفرقة، و يمكن أن تجد في الزاوية الاخرى أرجوحة للأطفال، ذلك هو التشكيل المتوارث منذ القدم لتنسيق الحدائق و هو بالفعل ناجح و لابديل عنه في بعض البيوت التي تقع حول شوارع رئيسية و ليس بها سوراً طويلاً يحيطها من الخارج كما في ذلك النموذج الواضح بالصورة لمحبي البساطة و التنسيق التقليدي. 

منزل اﻷحلام

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً