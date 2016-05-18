بساطة الغرفة سر أناقتها  

لهذه الغرفة منظر خارجي يأثر اﻷلباب و يريح القلوب و يجدد النشاط. و اكتملت الجلسة أمام هذا المنظر بسرير وثير واسع و مريح، بألوان مبهجة و تصميم مميز. و بالسرير أرفف صغيرة لاستخدامها في وضع الكتب و اﻷدوات الشخصية أو بعض الشموع التي تنير المكان بجو رومانسي. أما عن ستائرها فهي مطوية من النوع الذي يتم رفعه و انزاله ليكشف المنظر الجميل أو يحجب الضوء تماما على حسب الرغبة.

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