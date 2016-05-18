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بساطة الغرفة سر أناقتها

Mai Elkholy Mai Elkholy
Girly Room, Ana Rita Soares- Design de Interiores Ana Rita Soares- Design de Interiores غرفة نوم
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بعد يوم عمل شاق و مرهق، يفتقد الانسان الشعور بالراحة و يبحث عنها بمنزله، تحديدا غرفة نومه الخاصة. فغرفة النوم هي رمز الاسترخاء و السكينة، و يكتمل هذا المعنى بتصميم داخلي للأثاث يبعث الهدوء النفسي و يجدد التفكير.

لمسات صغيرة، اختلافات كبيرة

HOTEL CAL REIET – THE MAIN HOUSE, Bloomint design Bloomint design غرفة نوم
Bloomint design

HOTEL CAL REIET – THE MAIN HOUSE

Bloomint design
Bloomint design
Bloomint design

تلفت هذه الغرفة الانتباه لألوانها و نوافذها و أرجوحتها الصغيرة. فتنوعت اﻷلوان ما بين اﻷزرق السماوي و اﻷبيض و البيج الفاتح في جميع أركان الغرفة على أرضية باللون البني. ما يميز اﻷلوان ليس فقط هدوئها و لكن أيضا توزيعها في الغرفة؛ فأينما يقع النظر يتواجد الثلاثة ألوان في تكامل و انسجام. و تتدلى من وسط الغرفة أرجوحة خشبية بحبال، أضافت للغرفة بهجة رومانسية لطيفة. أما النوافذ فنجدها صغيرة الحجم شكل منمق يضيء الغرفة بشكل بديع. و يكتمل منظر الغرفة بنباتات جانبية خضراء تلائم جو الغرفة المريح.

الغرفة الشاعرية.. غرفة العشاق

Vivienda Palafrugell, Brick Serveis d'Interiorisme S.L. Brick Serveis d'Interiorisme S.L. غرفة نوم
Brick Serveis d&#39;Interiorisme S.L.

Brick Serveis d'Interiorisme S.L.
Brick Serveis d&#39;Interiorisme S.L.
Brick Serveis d'Interiorisme S.L.

للتصاميم الانسيابية رومانسية و شاعرية ملهمة، و هذه الغرفة صممت لتكون ملجأ للعاشقين. فيشعر من بها بالانسجام و الحب. ساعد على هذا اختيار الستارة المنسدلة بأطراف السرير و اختيار الإضاءة باللون اﻷصفر الهادئ كأن الغرفة مضاءة بأنوار الشموع. فهنيئا لكل عاشق و هنيئا لأصحاب هذه الغرفة البديعة!

البساطة في أبهج صورة

Girly Room, Ana Rita Soares- Design de Interiores Ana Rita Soares- Design de Interiores غرفة نوم
Ana Rita Soares- Design de Interiores

Ana Rita Soares- Design de Interiores
Ana Rita Soares- Design de Interiores
Ana Rita Soares- Design de Interiores

هل تبحث عن تصاميم بسيطة و في نفس الوقت تحب اﻷلوان الصارخة؟ ها هو ما تبحث عنه بين يديك. فقد صممت هذه الغرفة لتناسب ذوقك و احتياجاتك. فقد اعتمد التصميم على غلبة اللون اﻷبيض و خاصة الستائر الشيفون الهادئة، لكي يوازن اﻷلوان الأخرى في الغرفة. و انحصرت اﻷلوان بين التيركواز و اﻷصفر و الفوشيا. يلفت النظر أيضا بساطة السرير الشديدة و التي أيضا تساعد على الحفاظ على توازن الغرفة، فتظل الغرفة محتفظة بعنصر البساطة بالرغم من ألوانها المتعددة. و يجمل بنا التنويه على ذكاء المصمم و طول نظره، فقد اختار أن تكون القطعة اﻷكثر في ألوانها هي القطعة التي يمكن تغييرها بسهولة و هي غطاء السرير، و عندها يتغير شكل الغرفة بالكامل ليعطي إطلالة جديدة وفقا لمزاج صاحب الغرفة.

غرفة أنيقة، و السر؟

Casa WS52, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura غرفة نوم
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

إنها اﻷرضية يا سادة! نعم. فهذه الغرفة في منتهى الروعة و البساطة، حيث اعتمد المصمم على أثاث يتكون من سرير وثير، أسود رفيع التفاصيل، و طاولة جانبية سوداء لها نفس الطابع الرفيع، و اﻷقمشة باللون البيج و اﻷبيض. و على الرغم من هدوء الأثاث إلا أن هذه اﻷرضية الزرقاء بمربعاتها الصغيرة أضافت للغرفة طلة مميزة و بديعة في غاية اﻷناقة.

جدران مميزة ﻹطلالة مميزة

Piso Vilas, Castroferro Arquitectos Castroferro Arquitectos غرفة نوم
Castroferro Arquitectos

Castroferro Arquitectos
Castroferro Arquitectos
Castroferro Arquitectos

تتألق هذه الغرفة البديعة بإطلالة في غاية الروعة تبهر اﻷنظار. خاصة لجدارها المميز فقد صمم كأنه جدار حجري بتصميم المعابد اليونانية القديمة، فما أجمله! و الإضاءة الخلفية بهذا الشكل أبرزت جمال الحائط و تميزه. أما عن اﻷثاث فهو لا يقل جمالا، حيث جاء السرير متصلا بالرف الخلفي و بالموائد الجانبية القصيرة كأنه قطعة واحدة منحوتة بشكل بديع. 

غرفة رائعة بمنظر أروع

Casa em Guararema, Cabana Arquitetos Cabana Arquitetos غرفة نوم خشب OSB
Cabana Arquitetos

Cabana Arquitetos
Cabana Arquitetos
Cabana Arquitetos

لهذه الغرفة منظر خارجي يأثر اﻷلباب و يريح القلوب و يجدد النشاط. و اكتملت الجلسة أمام هذا المنظر بسرير وثير واسع و مريح، بألوان مبهجة و تصميم مميز. و بالسرير أرفف صغيرة لاستخدامها في وضع الكتب و اﻷدوات الشخصية أو بعض الشموع التي تنير المكان بجو رومانسي. أما عن ستائرها فهي مطوية من النوع الذي يتم رفعه و انزاله ليكشف المنظر الجميل أو يحجب الضوء تماما على حسب الرغبة. 

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منزل عصري لعشاق الأبيض
بساطة الغرفة سر أناقتها  

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