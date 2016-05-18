الفيلا مشوقة… و المسبح مفاجأة

حينما نتجول في بيت متسع يجذب أنظارنا أماكن معينة فيه أكثر من غيرها من الأماكن الأخرى و ربما أشخاص آخرون يجذب انتباههم أماكن غير التي تفاعلنا نحن معها، و لعل أبرز ما يميز الفيلا الاستثنائية التي سنتجول فيها سوياً اليوم، هو الابداع الهندسي في الواجهة الامامية لها و المفاجأة الكبيرة التي حضرها المصمم في غرفة المطبخ المفتوحة على خلفية ما كانت في الحسبان ..
إن الرسم الهندسي المتسق فيما بينه و الذي يظهر للوهلة الاولى حينما ننظر لذلك التصميم الهندسي المعماري لتلك الفيلا الجميلة من الخارج يؤكد أن الزوايا القائمة و العموديات المستقيمة لا زالت تشكل شيئاً قوياً في اللمسات الجمالية التي اتخذت في معناها الجمالي المعاصر شيئاً من الانحناء و التموج و هو ما يجعل ذلك التصميم استثنائياً ..
الحديقة الأمامية بسيطة و بها ديكور بسيط من الحجر الصغير في الطريق إلى المدخل الرئيسي مع وجود المرأب الخاص بالفيلا في الواجهة الامامية منها و متسعاً لسيارتين من الحجم المتوسط ، فهي بذلك تحل مشكلة ربما تقع في المدن المزدحمة و الذي يمثل فيها العنصر شيئاً أساسياً لا بديل عنه
طراز المطبخ المفتوح المرصع بالاحجار المتراصة فيه شيء من روح الفن المعاصر و شيئاً قليلاً من الهندسة الديكورية الكلاسيكية ، وضع الحوض في نهاية المنضدة الحجرية يؤكد الروح العصرية و وجود النافذة في جهة البوتوجاز
الطاهي يؤكد على استحضار الروح الكلاسيكية كما اسلفنا، و اقرأ إن شئت كتاب الأفكار هذا حولالتصميمات الرائعة للمطابخ
إن الجدران المقتبسة من الطوب التقليدي أعطت نفحة جمالية في ذلك الركن الذي يحتوي على الجزء الخاص بالمطبخ، نقلة في اسلوب مزج السقف اللامع و الجدران الخشنة المظهر، اللون البني في الجدران و حلى المصابيح في السقف كان له مفعول السحر ، تحية كبيرة للمصمم على تلك اللمسة الرائعة
تلك هي المفاجأة .. بمجرد أن تقلب زاوية رؤيتك 180 درجة ستكون في قارة أخرى من قارات الإبداع البشري، في الداخل مطبخ حجري الجدران، و في الخلف الجنة بالماء و الخضرة و العكس تماماً ، المسبح في وضعيته هذه لا يمكن ألا يقال عليه إلا مبتكر و جديد ..
الزهور و شلال المياة في هذا المسبح يأخذانه من جانب الترفية لجانب الجمال، فيكفي أن تتجول في مقابل ذلك المسبح او تجلس في الخلف تتناول الطعام السريع في المطبخ و تسمع صوت الشلال يتهاطل من خلاله الماء و هو ما يؤكده استخدام الجدران الملساء لتساعد في انعكاس ذلك الصوت بوضوح فياللعبقرية
صورة عن قرب لابداع المسبح، الذي وحد فيه المصمم من استخدام الطوب الحجري الخشن المظهر كذلك المستخدم في المطبخ من الداخل و باقي الغرف الداخلية و واجهة المنزل، و هو ما أكد عليه في استخدام انواع زهور يبدو أنها من الطبيعة الأصلية التي تعيش حول شلالات المياة ليضفي مزيداً من الروح الطبيعية للناظرين ..