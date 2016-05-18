الفيلا مشوقة… و المسبح مفاجأة

حينما نتجول في بيت متسع يجذب أنظارنا أماكن معينة فيه أكثر من غيرها من الأماكن الأخرى و ربما أشخاص آخرون يجذب انتباههم أماكن غير التي تفاعلنا نحن معها، و لعل أبرز ما يميز الفيلا الاستثنائية التي سنتجول فيها سوياً اليوم، هو الابداع الهندسي في الواجهة الامامية لها و المفاجأة الكبيرة التي حضرها المصمم في غرفة المطبخ المفتوحة على خلفية ما كانت في الحسبان ..