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الفيلا مشوقة… و المسبح مفاجأة

Mohammed Awad Mohammed Awad
Retrofit - Residência Alphaville, Moran e Anders Arquitetura Moran e Anders Arquitetura منازل
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حينما نتجول في بيت متسع يجذب أنظارنا أماكن معينة فيه  أكثر من غيرها من الأماكن الأخرى و ربما أشخاص آخرون يجذب انتباههم أماكن غير التي تفاعلنا نحن معها، و لعل أبرز ما يميز الفيلا الاستثنائية التي سنتجول فيها سوياً اليوم، هو الابداع الهندسي في الواجهة الامامية لها و المفاجأة الكبيرة التي حضرها المصمم في غرفة المطبخ المفتوحة على خلفية ما كانت في الحسبان ..

ابداع هندسي

Retrofit - Residência Alphaville, Moran e Anders Arquitetura Moran e Anders Arquitetura منازل
Moran e Anders Arquitetura

Moran e Anders Arquitetura
Moran e Anders Arquitetura
Moran e Anders Arquitetura

إن الرسم الهندسي المتسق فيما بينه و الذي يظهر للوهلة الاولى حينما ننظر لذلك التصميم الهندسي المعماري لتلك الفيلا الجميلة من الخارج يؤكد أن الزوايا القائمة و العموديات المستقيمة لا زالت تشكل شيئاً قوياً في اللمسات الجمالية التي اتخذت في معناها الجمالي المعاصر شيئاً من الانحناء و التموج و هو ما يجعل ذلك التصميم استثنائياً ..

Retrofit - Residência Alphaville, Moran e Anders Arquitetura Moran e Anders Arquitetura منازل
Moran e Anders Arquitetura

Moran e Anders Arquitetura
Moran e Anders Arquitetura
Moran e Anders Arquitetura

الحديقة الأمامية بسيطة و بها ديكور بسيط من الحجر الصغير في الطريق إلى المدخل الرئيسي مع وجود المرأب الخاص بالفيلا في الواجهة الامامية منها و متسعاً لسيارتين من الحجم المتوسط ، فهي بذلك تحل مشكلة ربما تقع في المدن المزدحمة و الذي يمثل فيها العنصر شيئاً أساسياً لا بديل عنه

مطبخ طوبي

Retrofit - Residência Alphaville, Moran e Anders Arquitetura Moran e Anders Arquitetura مطبخ
Moran e Anders Arquitetura

Moran e Anders Arquitetura
Moran e Anders Arquitetura
Moran e Anders Arquitetura

طراز المطبخ المفتوح المرصع بالاحجار المتراصة فيه شيء من روح الفن المعاصر و شيئاً قليلاً من الهندسة الديكورية الكلاسيكية ، وضع الحوض في نهاية المنضدة الحجرية يؤكد الروح العصرية و وجود النافذة في جهة البوتوجاز الطاهي يؤكد على استحضار الروح الكلاسيكية كما اسلفنا، و اقرأ إن شئت كتاب الأفكار هذا حولالتصميمات الرائعة للمطابخ

Retrofit - Residência Alphaville, Moran e Anders Arquitetura Moran e Anders Arquitetura مطبخ
Moran e Anders Arquitetura

Moran e Anders Arquitetura
Moran e Anders Arquitetura
Moran e Anders Arquitetura

إن الجدران المقتبسة من الطوب التقليدي أعطت نفحة جمالية في ذلك الركن الذي يحتوي على الجزء الخاص بالمطبخ، نقلة  في اسلوب مزج السقف اللامع و الجدران الخشنة المظهر، اللون البني في الجدران و حلى المصابيح في السقف كان له مفعول السحر ، تحية كبيرة للمصمم على تلك اللمسة الرائعة

مفاجأة الاستدارة

Retrofit - Residência Alphaville, Moran e Anders Arquitetura Moran e Anders Arquitetura مسبح
Moran e Anders Arquitetura

Moran e Anders Arquitetura
Moran e Anders Arquitetura
Moran e Anders Arquitetura

تلك هي المفاجأة .. بمجرد أن تقلب زاوية رؤيتك 180 درجة ستكون في قارة أخرى من قارات الإبداع البشري، في الداخل مطبخ حجري الجدران، و في الخلف الجنة بالماء و الخضرة و العكس تماماً ، المسبح في وضعيته هذه لا يمكن ألا يقال عليه إلا مبتكر و جديد ..

Retrofit - Residência Alphaville, Moran e Anders Arquitetura Moran e Anders Arquitetura مسبح
Moran e Anders Arquitetura

Moran e Anders Arquitetura
Moran e Anders Arquitetura
Moran e Anders Arquitetura

الزهور و شلال المياة في هذا المسبح يأخذانه من جانب الترفية لجانب الجمال، فيكفي أن تتجول في مقابل ذلك المسبح او تجلس في الخلف تتناول الطعام السريع في المطبخ و تسمع صوت الشلال يتهاطل من خلاله الماء و هو ما يؤكده استخدام الجدران الملساء لتساعد في انعكاس ذلك الصوت بوضوح فياللعبقرية

Retrofit - Residência Alphaville, Moran e Anders Arquitetura Moran e Anders Arquitetura حديقة
Moran e Anders Arquitetura

Moran e Anders Arquitetura
Moran e Anders Arquitetura
Moran e Anders Arquitetura

صورة عن قرب لابداع المسبح، الذي وحد فيه المصمم من استخدام الطوب الحجري الخشن المظهر كذلك المستخدم في المطبخ من الداخل و باقي الغرف الداخلية و واجهة المنزل، و هو ما أكد عليه في استخدام انواع زهور يبدو أنها من الطبيعة الأصلية التي تعيش حول شلالات المياة ليضفي مزيداً من الروح الطبيعية للناظرين ..

بساطة الغرفة سر أناقتها
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