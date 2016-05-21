بلمساتٍ عصرية.. اجعل حمامك مُمَيزًا

مَن منا لا يرغب في أن يكون حمام منزله مميزًا وفخمًا وعنوانًا للراحة والجمال في آنٍ واحد؟! بالطبع جَميعُنا ولكن كيف!
إن كنت على مشارف الزواج وترغب في الخروج عن كل ما هو مألوف في تصميمات الحمامات.. تعرّف معنا في جولة سريعة كيف تجعل حمامك مميزًا بلمساتٍ عصرية في خطواتٍ بسيطة.
إن تطعيم إحدى حوائط حمامك بالصخور الصغيرة أو الحجاري يُضفي فخامة وجمال على جميع أرجائه وبالتأكيد من شأنه إبهار كل زائرٍ أو ضيفٍ لديك.
كما أن استخدام الألوان الهادئة كالبيجات والكافيهات وتلاحمها مع اللون الأبيض وخصوصًا في إكسسوار الحمام كفيل بإضفاء جو من الراحة والهدوء عليه.
استعانتك بفرشٍ أنيق في الأجزاء المتفرقة من حمامك أو حتى وضع قطعة واحدة فقط يمنح الحمام لمسة عصرية مميزة خصوصًا إن
كان لذلك الفرش لونًا مميزًا ومُبهجًا
أي فاقع اللون كاللونين الأزرق
أو الأحمر، فاستخدام مثل تلك الألوان سوف يكسر حدة الهدوء الذي يسكـن الحمام ويجعل
منه لوحة فنية جميلة ومتناسقة.
استخدام الباركيه في حمام منزلك قد يكون شيء مختلف.. فالسيراميك الباركيه غالبًا ما يستخدم بغرف النوم أو غرفة الـLiving ورغم ذلك استخدامه هنا جعل الحمام يبدو من أناقته كغرف النوم!
حرص المصمم هنا على أن يكون الحوض مُلحق بوحدة ليعطي لقاطن المنزل مساحة جمع كل ما في الحمام من أغراض في مكانٍ واحد، مستخدمًا نفس الخامة الخاصة بحوائط وأرضيات الحمام ليعُم الاتساق على جميع أجزائه.
الإضاءة المُصممة جيدًا وبدقة وكذلك المرايات -خصوصًا المستديرة- من أهم العوامل التي تضفي سحرًا خاصًا على الحمام وتجعله أكثر جمالًا.
كما أن الاستعانة ببعضٍ من المزروعات الخضراء أو الزهور في الحمام تُعد آخر اللمسات العصرية التي تُضاف للحمامات ويحرص المصممون العصريون على تنفيذها.
أما الرخام الذي يُرصّع الحوض من جميع جوانبه استطاع أن يؤدي دوره في إضفاء روح الفخامة على الحمام.
الاختيار الجيد لإكسسوارات الحمام ووضعها في أماكنها الصحيحة والمناسبة أحد العناصر الهامة في أي حمام.
فحتى إن لم تكن تستعين بأفضل أشكال السيراميك في حمامك أو إن كنت قد اعتمدت على ألوان هادئة ومريحة بعض الشيء، يمكنك تعويض الأمر والخروج عن التقليدي والمألوف في اختيار إكسسوار حمامك على الطراز الحديث، مع الحرص على استخدام بعض المفروشات الصغيرة المُتسقة في ألوانها مع ألوان الحوائط والأرضيات لتنعم بحمامٍ أنيق وبسيطٍ في الوقت ذاته.
قد يبدو للكثيرين استخدام اللونين البني الفاتح مع الرمادي غريب! ولكن أحيانًا يكن مزج لونين غير مألوفين مع بعضهما البعض عنوانًا للتميز.. تمامًا كاستخدام اللون الأخضر الفاتح مع اللون البرتقالي الداكن، أو اللون الفيروزي مع اللون الفوشيا في حوائط وأرضيات الحمامات.
ولكسر حدة تلك الألوان عند استخدامها في حمامك، عليك بإدخال لونٍ هادئ كالأبيض أو الأوف وايت بينهما حتى ولو في إكسسوار الحمام أو في قطع فرشٍ صغيرة؛ حتى تكون إطلالة الحمام في نهاية المطاف مريحة للعين.
استخدام الحوائط المنقوشة ذات التفاصيل الدقيقة في الحمامات أحد اللمسات العصرية التي تستخدم كثيرًا في أيامنا هذه. وقد حرص المصمم هنا على الاستعانة بها في هذا الحمام بشكل كبير رغم كون الحمام صغيرًا إلا أنه استطاع أن يجعل له إطلالة فريدة ومميزة.
ولكن بشكل عام.. إن كنت ترغب في استخدام ذلك النوع من السيراميك في حمامك، فعليك مراعاة مساحة الحمام حتى لا يبدو ضيقًا لمستخدميه.
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