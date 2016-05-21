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بلمساتٍ عصرية.. اجعل حمامك مُمَيزًا

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Casa CH, GLR Arquitectos GLR Arquitectos حمام
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مَن منا لا يرغب في أن يكون حمام منزله مميزًا وفخمًا وعنوانًا للراحة والجمال في آنٍ واحد؟! بالطبع جَميعُنا ولكن كيف! 

إن كنت على مشارف الزواج وترغب في الخروج عن كل ما هو مألوف في تصميمات الحمامات.. تعرّف معنا في جولة سريعة كيف تجعل حمامك مميزًا بلمساتٍ عصرية في خطواتٍ بسيطة.

الحوائط الصخرية والفرش الأنيق عنوان فخامة حمامك

Musterhaus Bad Vilbel, ARKITURA GmbH ARKITURA GmbH حمام
ARKITURA GmbH

ARKITURA GmbH
ARKITURA GmbH
ARKITURA GmbH

إن تطعيم إحدى حوائط حمامك بالصخور الصغيرة أو الحجاري يُضفي فخامة وجمال على جميع أرجائه وبالتأكيد من شأنه إبهار كل زائرٍ أو ضيفٍ لديك.

كما أن استخدام الألوان الهادئة كالبيجات والكافيهات وتلاحمها مع اللون الأبيض وخصوصًا في إكسسوار الحمام كفيل بإضفاء جو من الراحة والهدوء عليه. 

استعانتك بفرشٍ أنيق في الأجزاء المتفرقة من حمامك أو حتى وضع قطعة واحدة فقط يمنح الحمام لمسة عصرية مميزة خصوصًا إن كان لذلك الفرش لونًا مميزًا ومُبهجًا أي فاقع اللون كاللونين الأزرق أو الأحمر، فاستخدام مثل تلك الألوان سوف يكسر حدة الهدوء الذي يسكـن الحمام ويجعل منه لوحة فنية جميلة ومتناسقة.

حمام أم غرفة نوم؟

Casa CH, GLR Arquitectos GLR Arquitectos حمام
GLR Arquitectos

GLR Arquitectos
GLR Arquitectos
GLR Arquitectos

استخدام الباركيه في حمام منزلك قد يكون شيء مختلف.. فالسيراميك الباركيه غالبًا ما يستخدم بغرف النوم أو غرفة الـLiving ورغم ذلك استخدامه هنا جعل الحمام يبدو من أناقته كغرف النوم!

حرص المصمم هنا على أن يكون الحوض مُلحق بوحدة ليعطي لقاطن المنزل مساحة جمع كل ما في الحمام من أغراض في مكانٍ واحد، مستخدمًا نفس الخامة الخاصة بحوائط وأرضيات الحمام ليعُم الاتساق على جميع أجزائه.

سحر الحمام في الإضاءة والمرايات

Residência AM, Isabela Canaan Arquitetos e Associados Isabela Canaan Arquitetos e Associados حمام
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

الإضاءة المُصممة جيدًا وبدقة وكذلك المرايات -خصوصًا المستديرة- من أهم العوامل التي تضفي سحرًا خاصًا على الحمام وتجعله أكثر جمالًا.

كما أن الاستعانة ببعضٍ من المزروعات الخضراء أو الزهور في الحمام تُعد آخر اللمسات العصرية التي تُضاف للحمامات ويحرص المصممون العصريون على تنفيذها.

أما الرخام الذي يُرصّع الحوض من جميع جوانبه استطاع أن يؤدي دوره في إضفاء روح الفخامة على الحمام. 

البانيو البيضاوي والاسترخاء وجهان لعملة واحدة

Luxuriöse freistehende Badewannen für edle Badezimmer, Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor حمام دوش وأحواض إستحمام
Badeloft – Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor

Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor
Badeloft – Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor
Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor

الاختيار الجيد لإكسسوارات الحمام ووضعها في أماكنها الصحيحة والمناسبة أحد العناصر الهامة في أي حمام.

فحتى إن لم تكن تستعين بأفضل أشكال السيراميك في حمامك أو إن كنت قد اعتمدت على ألوان هادئة ومريحة بعض الشيء، يمكنك تعويض الأمر والخروج عن التقليدي والمألوف في اختيار إكسسوار حمامك على الطراز الحديث، مع الحرص على استخدام بعض المفروشات الصغيرة المُتسقة في ألوانها مع ألوان الحوائط والأرضيات لتنعم بحمامٍ أنيق وبسيطٍ في الوقت ذاته.  

مزج الألوان غير المألوفة أحيانًا يُوَلِد التَمَيُّز

CASA ROTI, Estudio Meraki Estudio Meraki حمام
Estudio Meraki

Estudio Meraki
Estudio Meraki
Estudio Meraki

قد يبدو للكثيرين استخدام اللونين البني الفاتح مع الرمادي غريب! ولكن أحيانًا يكن مزج لونين غير مألوفين مع بعضهما البعض عنوانًا للتميز.. تمامًا كاستخدام اللون الأخضر الفاتح مع اللون البرتقالي الداكن، أو اللون الفيروزي مع اللون الفوشيا في حوائط وأرضيات الحمامات.

ولكسر حدة تلك الألوان عند استخدامها في حمامك، عليك بإدخال لونٍ هادئ كالأبيض أو الأوف وايت بينهما حتى ولو في إكسسوار الحمام أو في قطع فرشٍ صغيرة؛ حتى تكون إطلالة الحمام في نهاية المطاف مريحة للعين.

الحائط المنقوش.. لمسة فريدة لحمامك

apto cobre/blue, Casa100 Arquitetura Casa100 Arquitetura حمام
Casa100 Arquitetura

Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura

استخدام الحوائط المنقوشة ذات التفاصيل الدقيقة في الحمامات أحد اللمسات العصرية التي تستخدم كثيرًا في أيامنا هذه. وقد حرص المصمم هنا على الاستعانة بها في هذا الحمام بشكل كبير رغم كون الحمام صغيرًا إلا أنه استطاع أن يجعل له إطلالة فريدة ومميزة. 

ولكن بشكل عام.. إن كنت ترغب في استخدام ذلك النوع من السيراميك في حمامك، فعليك مراعاة مساحة الحمام حتى لا يبدو ضيقًا لمستخدميه.

للمزيد من الأفكار يمكنكم قراءة المقال التالي حمام على نمط الفنادق!!

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