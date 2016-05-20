منزل مبهر، و الموقع؟ لن تصدق!

وجاءت غرفة الاستحمام الرئيسية بنفس النمط و الديكور، فحتى المصابيح و الصنبور و الحوائط متشابهين. فهذا المنزل من الخارج إلى الداخل يتميز بانسجام جميع أركانه بانسيابية تأثر القلوب و اﻷنظار. و من حسن الحظ، أن جميع أفكاره سهلة و بسيطة و عملية و يمكن تنفيذها بمنازلنا لنحصل على أكبر قدر من الراحة و التميز.

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