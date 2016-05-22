أروع تصميم للمنزل العصري

هل تبحث عن الهدوء و الانسجام؟ هل ترغب في الحياة في قلب الطبيعة و في نفس الوقت تكون حياة عصرية مريحة؟ هل تحلم بالمنزل المتكامل؟ إذا فهذا المنزل يحقق لك جميع رغباتك و أكثر.
لهذا المنزل البديع تصميم فريد من نوعه، فهو ليس مبنى تقليدي، انما اتخذ شكل المكعبات المتراصة فوق بعضها بشكل في غاية التميز، ينطق بالعصرية و التجديد و يخرج عن قواعد المألوف. تحيط به حديقة من جميع الجوانب و يطل على البحر مباشرة، بإضائته الصفراء الشاعرية في منظر يأثر اﻷلباب.
هذا هو المنظر من الشرفة الرئيسية و حمام السباحة. وسط الطبيعة الغنية و الهواء النقي حيث يمكنك الاستجمام و الانتعاش من مجرد الجلوس و التمتع بالنظر لهذا اﻷفق الهائل و البحر الممتد و الجبال البعيدة. و لهذا المنظر سحر خاص بالليل حيث يتحول مجال البصر لصفحة من السماء الداكنة المرصعة بالنجوم المتلألأة، في جو منعش مريح صباحا، و رومانسي عميق ليلا.
و داخل المنزل، نجد المكان لا يقل روعة عن خارجه. بواجهات زجاجية تجعل من بداخل المنزل يستمتع بالمنظر الطبيعي الآثر من أي مكان. و ما يميز التصميم هو انعدام أى قيود بداخله مما يعطي المنزل مساحة واسعة جدا، بالإضافة إلى إتصاله بالبحر الممتد و السماء بلا حواجز. أما اﻷثاث فهو مودرن يلائم تصميم المنزل الخارجي و يحقق عنصر الراحة. و هو يمتاز بالتنوع، فلكل قطعة أثاث شكل مختلف و لون يكاد يكون مختلف. و بالرغم من هذا فقد حافظ على الترابط و الانسجام و هذا سر من أسرار جمال هذا المنزل.
كجميع أرجاء المنزل، تطل مائدة الطعام على البحر. و مرة أخرى يظهر التنوع في المنزل؛ فالمائدة معدنية باللون الفضي، أما الكراسي خشبية باللون البني الداكن. فحتى التنوع ظهر في الخامات، و هذا هو قلب التصميم العصري بأشكاله الهندسية المبتكرة. حتى أواني تعددت أشكالها و ألوانها في صورة بسيطة. أما المصباح الجانبي، فتوافق مع المائدة المعدنية، كأن قطع اﻷثاث على اختلافها أو تشابهها، تنطق بالتميز و الجمال.
ينزل الساكن من السلم ليجد أمامه هذه القطع البسيطة اﻷنيقة في مواجهة الحديقة و البحر، فكل ركن من المنزل فيه أثاث مريح بشكل عصري و ألوان مبهجة. و في هذا المكان يمكن الجلوس لكتابة اليوميات أو التفكير بهدوء في مختلف المواضيع الشخصية أو العملية أو الإنسانية. فعشرة دقائق أو ربع ساعة في هذه الخلوة كفيلة بتجديد كل الطاقات الكامنة و استعادة صفاء الذهن.
تم تخصيص هذا الركن للمكتبة و القراءة. و به مدفأة مميزة لا تشبه المدافئ التقليدية. و مصباح إضاءة معدني بسيط للغاية يلفت النظر، فبالرغم من افتقاره إلى ما يميز المصابيح العادية و أبسطها قبعة المصباح، إلا أنه يلائم المكان، و هذا يؤكد أن انسجام عناصر المنزل أهم من جمال كل عنصر على حدى، فتوافق قطع اﻷثاث يبرز جمالها الخفي و يترك إنطباعات مؤثرة.
إختيار اﻷلوان في هذه الغرفة اقتصر خصيصا على اللون اﻷزرق و البيج و اﻷبيض، و هذا لما يصاحب هذه اﻷلوان من هدوء نفسي يلائم غرفة النوم ﻷنه يساعد على الاستغراق في النوم العميق، بسرير وثير يوفر أكبر قدر من الراحة. و ستائر شيفونية تضفي جو من الرومانسية على الغرفة. و للزهريات الزجاجية الزرقاء شكل بديع و ألوان شفافة تريح النظر و تسكن اﻷعصاب.
هذا الجانب من غرفة الاستحمام يطل على الحديقة و الجانب اﻵخر يطل على البحر. و هي لا تقل أناقة عن باقي المنزل البديع الرائع. و هي تتسم بالبساطة بأرضية داكنة و أحواض بيضاء. و بها شموع في كل ركن، عند إضائتها مساءا تحول المكان من غرفة استحمام إلى غرفة استجمام تقطر رومانسية و سعادة.
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