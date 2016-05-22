أروع تصميم للمنزل العصري

هذا الجانب من غرفة الاستحمام يطل على الحديقة و الجانب اﻵخر يطل على البحر. و هي لا تقل أناقة عن باقي المنزل البديع الرائع. و هي تتسم بالبساطة بأرضية داكنة و أحواض بيضاء. و بها شموع في كل ركن، عند إضائتها مساءا تحول المكان من غرفة استحمام إلى غرفة استجمام تقطر رومانسية و سعادة.

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