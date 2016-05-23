المنزل الأسمنتي.. جمال خاص

لهذا المنزل إطلالة مميزة، من حيث التصميم و الخامات و اﻹضاءة. فتصميمه ليس فقط على النمط الحديث، إنما بأسلوب عملي لاستغلال المساحات بأقصى طريقة ممكنة، بحيث يعطي لكل حجرة منفصلة واجهة مميزة.

أما عن الخامة، فقد استخدم المعماري اﻷسمنت بطريقة محترفة ليظهر جماله؛ فأنتج جدارية أسمنتية بسطح لامع، له خطوط و نقاط هندسية متوازية، تعطي لمسة خاصة مكملة لتصميم المنزل العصري.

و لعبت اﻹضاءة دور كبير في توضيح فكرة التصميم التي يريد المهندس إبرازها. فعززت انفصال كل غرفة عن اﻷخرى مع استمتاعها بواجهة خاصة لها.