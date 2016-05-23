المنزل الأسمنتي.. جمال خاص

دائما ما يصاحب منظر اﻷسمنت الشعور بالقسوة أو الافتقار إلى الجمال، ﻷنه ببساطة يستخدم كمادة للبناء اﻷساسي يتم بعدها تغطيته بوسائل جمالية. و هذا ما رفضه المعماري الياباني ATELIER M عندما صمم هذا المنزل اﻷسمنتي الفريد من نوعه.
لهذا المنزل إطلالة مميزة، من حيث التصميم و الخامات و اﻹضاءة. فتصميمه ليس فقط على النمط الحديث، إنما بأسلوب عملي لاستغلال المساحات بأقصى طريقة ممكنة، بحيث يعطي لكل حجرة منفصلة واجهة مميزة.
أما عن الخامة، فقد استخدم المعماري اﻷسمنت بطريقة محترفة ليظهر جماله؛ فأنتج جدارية أسمنتية بسطح لامع، له خطوط و نقاط هندسية متوازية، تعطي لمسة خاصة مكملة لتصميم المنزل العصري.
و لعبت اﻹضاءة دور كبير في توضيح فكرة التصميم التي يريد المهندس إبرازها. فعززت انفصال كل غرفة عن اﻷخرى مع استمتاعها بواجهة خاصة لها.
أصر المهندس على استخدام اﻷسمنت في الحوائط و اﻷسقف تأكيدا على فكرته أن اﻷسمنت كمادة بناء لها سحرها الخاص بدون إضافات. و من داخل المنزل، تلمع اﻷسطح اﻷسمنتية و اﻷرضية بشكل أنيق، و بها نوافذ كبيرة في كل ركن ﻹضاءة المكان بأفضل كيفية. و هو متصل بحيث يرى من بأول المنزل ما يحدث على الجانب اﻵخر.
أما الأريكة الحمراء الوثيرة، فعادلت بلونها الناري، اللون الحيادي للغرفة بطريقة حيوية.
يظهر المكان المميز لطاولة الطعام امام النافذة الزجاجية الكبيرة مما يعطي ايحاء بنقاء الجو و هدوءه مع من يشاركك العشاء. و منه تكون خير مراقب للاطفال حيث يستطيع الوالدان متابعة اطفالهم اثناء لهوهم بالحديقة.
كما يظهر اﻷثاث البسيط في الحجرة لتزييد المساحة الشعور بالحرية مما يزيد السكينة و الراحة النفسية، خاصة بعد ازدهار هذه اﻷشجار و النباتات الصغيرة و كسوتها باللون الأخضر الزاهي.
صمم هذا المنزل بطريقة حيث ييدو و كأن كل حجرة مستقلة بذاتها مما يوحي بأن مساحته اكبر مما هو عليه.
و يظهر نظام الاضاءة للمنزل و كأنه لوحة فنية يظهر فيها مناطق الظل لتضفي شئ من الهدوء ثم تظر مناطق النور لتبعث النشاط و التألق. و كما هو واضح، فهي غرفة تصلح لجميع اﻷغراض المختلفة، غرفة نوم، أو مكتب، أو غرفة معيشة.
و من جماليات الغرفة، احتوائها مرآة كبيرة تعكس المنظر و تزيد اتساع الغرفة.
إضافة اﻷسرة الخشبية ألقت لمسة من الدفء و الاحتواء في الغرفة، و هي بطراز حديث مريح، يلائم التصميم العام للبيت. و مرة أخرى يتجلى ابداع المصمم في الضوء و الظل، فتنعكس اﻹضاءة الخارجية في الركن الجانبي بشكل طولي مميز. و استخدام أثاث بسيط كما في بقية أرجاء المنزل.
يظهر جمال هذا المنزل ليس فقط في جدرانه اﻷسمنتية اللامعة، و لكن أيضا في المساحة الخضراء المحيطة به.
هذه الحديقة الخلفية الخاصة لهذا المنزل يمكن استخدامها في اكثر من غرض فمجرد الجلوس بها للاستجمام و التمتع بروعة و نقاء الجو يضفي احساس السكينة في النفس. و يمكن إقامة الحفلات و السهرات بها.