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المنزل الأسمنتي.. جمال خاص

Mai Elkholy Mai Elkholy
House of Kami, 一級建築士事務所アトリエｍ 一級建築士事務所アトリエｍ منازل باطون مسلح Grey
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دائما ما يصاحب منظر اﻷسمنت الشعور بالقسوة أو الافتقار إلى الجمال، ﻷنه ببساطة يستخدم كمادة للبناء اﻷساسي يتم بعدها تغطيته بوسائل جمالية. و هذا ما رفضه المعماري الياباني ATELIER M عندما صمم هذا المنزل اﻷسمنتي الفريد من نوعه. 

الواجهة الخارجية

House of Kami, 一級建築士事務所アトリエｍ 一級建築士事務所アトリエｍ منازل باطون مسلح Grey
一級建築士事務所アトリエｍ

House of Kami

一級建築士事務所アトリエｍ
一級建築士事務所アトリエｍ
一級建築士事務所アトリエｍ

لهذا المنزل إطلالة مميزة، من حيث التصميم و الخامات و اﻹضاءة. فتصميمه ليس فقط على النمط الحديث، إنما بأسلوب عملي لاستغلال المساحات بأقصى طريقة ممكنة، بحيث يعطي لكل حجرة منفصلة واجهة مميزة. 

أما عن الخامة، فقد استخدم المعماري اﻷسمنت بطريقة محترفة ليظهر جماله؛ فأنتج جدارية أسمنتية بسطح لامع، له خطوط و نقاط هندسية متوازية، تعطي لمسة خاصة مكملة لتصميم المنزل العصري.

و لعبت اﻹضاءة دور كبير في توضيح فكرة التصميم التي يريد المهندس إبرازها. فعززت انفصال كل غرفة عن اﻷخرى مع استمتاعها بواجهة خاصة لها.

المنزل من الداخل

House of Kami, 一級建築士事務所アトリエｍ 一級建築士事務所アトリエｍ غرفة السفرة حديد Metallic/Silver
一級建築士事務所アトリエｍ

House of Kami

一級建築士事務所アトリエｍ
一級建築士事務所アトリエｍ
一級建築士事務所アトリエｍ

أصر المهندس على استخدام اﻷسمنت في الحوائط و اﻷسقف تأكيدا على فكرته أن اﻷسمنت كمادة بناء لها سحرها الخاص بدون إضافات. و من داخل المنزل، تلمع اﻷسطح اﻷسمنتية و اﻷرضية بشكل أنيق، و بها نوافذ كبيرة في كل ركن ﻹضاءة المكان بأفضل كيفية. و هو متصل بحيث يرى من بأول المنزل ما يحدث على الجانب اﻵخر. 

أما الأريكة الحمراء الوثيرة، فعادلت بلونها الناري، اللون الحيادي للغرفة بطريقة حيوية.

غرفة الطعام

House of Kami, 一級建築士事務所アトリエｍ 一級建築士事務所アトリエｍ غرفة السفرة باطون مسلح Grey
一級建築士事務所アトリエｍ

House of Kami

一級建築士事務所アトリエｍ
一級建築士事務所アトリエｍ
一級建築士事務所アトリエｍ

يظهر المكان المميز لطاولة الطعام امام النافذة الزجاجية الكبيرة مما يعطي ايحاء بنقاء الجو و هدوءه مع من يشاركك العشاء. و منه تكون خير مراقب للاطفال حيث يستطيع الوالدان متابعة اطفالهم اثناء لهوهم بالحديقة. 

كما يظهر اﻷثاث البسيط في الحجرة لتزييد المساحة الشعور بالحرية مما يزيد السكينة و الراحة النفسية، خاصة بعد ازدهار هذه اﻷشجار و النباتات الصغيرة و كسوتها باللون الأخضر الزاهي.

الضوء و الظل

House of Kami, 一級建築士事務所アトリエｍ 一級建築士事務所アトリエｍ جدران باطون مسلح Grey
一級建築士事務所アトリエｍ

House of Kami

一級建築士事務所アトリエｍ
一級建築士事務所アトリエｍ
一級建築士事務所アトリエｍ

صمم هذا المنزل بطريقة حيث ييدو و كأن كل حجرة مستقلة بذاتها مما يوحي بأن مساحته اكبر مما هو عليه. 

و يظهر نظام الاضاءة للمنزل و كأنه لوحة فنية يظهر فيها مناطق الظل لتضفي شئ من الهدوء ثم تظر مناطق النور لتبعث النشاط و التألق. و كما هو واضح، فهي غرفة تصلح لجميع اﻷغراض المختلفة، غرفة نوم، أو مكتب، أو غرفة معيشة. 

و من جماليات الغرفة، احتوائها مرآة كبيرة تعكس المنظر و تزيد اتساع الغرفة.

غرفة النوم

House of Kami, 一級建築士事務所アトリエｍ 一級建築士事務所アトリエｍ غرفة نوم Brown
一級建築士事務所アトリエｍ

House of Kami

一級建築士事務所アトリエｍ
一級建築士事務所アトリエｍ
一級建築士事務所アトリエｍ

إضافة اﻷسرة الخشبية ألقت لمسة من الدفء و الاحتواء في الغرفة، و هي بطراز حديث مريح، يلائم التصميم العام للبيت. و مرة أخرى يتجلى ابداع المصمم في الضوء و الظل، فتنعكس اﻹضاءة الخارجية في الركن الجانبي بشكل طولي مميز. و استخدام أثاث بسيط كما في بقية أرجاء المنزل.

الحديقة الخلفية

House of Kami, 一級建築士事務所アトリエｍ 一級建築士事務所アトリエｍ حديقة
一級建築士事務所アトリエｍ

House of Kami

一級建築士事務所アトリエｍ
一級建築士事務所アトリエｍ
一級建築士事務所アトリエｍ

يظهر جمال هذا المنزل ليس فقط في جدرانه اﻷسمنتية اللامعة، و لكن أيضا في المساحة الخضراء المحيطة به. 

هذه الحديقة الخلفية الخاصة لهذا المنزل يمكن استخدامها في اكثر من غرض فمجرد الجلوس بها للاستجمام و التمتع بروعة و نقاء الجو يضفي احساس السكينة في النفس. و يمكن إقامة الحفلات و السهرات بها.

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