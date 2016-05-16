منزل صديق للبيئة أم حاويات شحن!

في منطقة Flagstaff بولاية أريزونا في الولايات المتحدة الأمريكية، استطاع المهندس المعماري
انتوني براون، مؤسس المعهد الأمريكي المتخصص في التصميم
الأيكولوجي
ECOSA ، أن يبني منزلًا
صديقًا للبيئة من حاويات الشحن، على مساحة 186 متر مربع، حيث قام بتزويده بألواح
الطاقة الشمسية لتوفير الحرارة وإمداده بالكهرباء، كما أنه قد زوده بمرافق لتخزين
مياه الأمطار والمياه الناتجة عن ذوبان الجليد.
يتمتع المنزل بواجهة معدنية ذات تموجات طولية، تتوسطها نوافذ زجاجية ضيقة ولكنها ذات أطوال كبيرة، وقد تم طلاء الواجهة باللون الأخضر الفاتح، لتتناسب مع الحديقة المحيطة بالمنزل، في تجسيد حقيقي لمفهوم المنزل الصديق للبيئة.
أما عن سطح المنزل، فقد تم تزويده بألواح الطاقة الشمسية المتراصة فوق بعضها البعض، لتوفير الحرارة والإضاءة للمنزل.
بمجرد النظر إلى غرفة النوم تلك، لا يمكنك أن تتخيل أنها إحدى الغرف المتواجدة بداخل حاوية شحن!، فالغرفة تحمل طابعًا عصريًا أنيقًا بجدرانها المتألقة باللون الأبيض، ويكمله السرير الراقي بتصميمه البسيط.
فيما تُضفي الستائر لمسة أخرى من الرقي، تتناغم مع الإطار المعلق فوق السرير، وتتخذ الأرضية لونًا محايدًا أخر، وهو اللون
الكافيه المائل إلى الرمادي.
نعم هذه الغرفة أيضًا داخل منزل الحاوية! يستمر تصميم هذا المنزل في ابهارنا بغرفة المعيشة تلك، والتي تتميز بأثاثها المودرن، وعلى الرغم من غلبة اللون الرمادي ولون الأرضية المحايد، إلا أن طلاء الأعمدة الخشبية بلونه
النبيتي، إلى جانب هذا الكرسي الأبيض الأنيق، قد اضفوا لمسة حيوية على الغرفة.
يمكننا أيضًا أن نرى مصدر أخر للحيوية في تلك الغرفة، ألا وهو السجادة الموضوعة أسفل المنضدة الزجاجية الشفافة، والتي تتميز بألوانها المشرقة، فيما نجد أن التصميم الفريد للكرسي الأبيض يقدم أداءًا متجانسًا مع تصميم وحدة الإضاءة المميزة.
ولا تخلو تلك الغرفة من السمة الخاصة بالمنزل، فهي تحوي مزروعات خضراء تؤكد على صداقته للبيئة.
بتفحص تلك الصورة، لا يسعنا سوى ملاحظة مدى بساطة تصميم هذا الحمام، حيث تكتسي جدرانه باللون الأبيض المتربع على عرش الأناقة، والذي يتخلله بعض من اللون الأخضر الفاتح، وهو اللون ذاته الذي يكسو واجهة المنزل، بينما تتخذ الأرضية من اللون الرمادي كساءًا لها.
وكما نرى، فإن تصميم المغطس يرفع شعار الاسترخاء، نظرًا لانسيابيته وكبر حجمه، فيما يعلوه رف واحد لسهولة الوصول إلى أدوات الاستحمام، ويقابله منضدة قد اكتست بالطابع الخشبي الذي يتناسب مع العمود المجاور لها.
يتميز الحمام بوجود النوافذ الزجاجية الكبيرة، والتي تمنح شعورًا بالراحة والقدرة على تنفس هواء الطبيعة.
ليست فقط البساطة بل أن الأناقة أيضًا تميز تصميم غرفة الطعام في هذا المنزل، حيث السفرة الخشبية، والكراسي الحمراء اللون، والتي تمنح الغرفة درجة حرارة عالية.
إلى جانب الجدار، تستند طاولة طولية، يجمع تصميمها بين اللون الخشبي واللون الأبيض المسيطر على تصميم هذا المنزل، ليكسرا حدة اللون الرمادي للأرضية، وأيضًا اللون الرمادي المسيطر على قطع اثاث غرفة المعيشة المفتوحة على غرفة الطعام.
يتميز تصميم هذا المطبخ بحسن توظيف واستغلال المساحات، فإلى جانب كونه عصري وأنيق للغاية، هو أيضًا يوفر مساحة كبيرة للتحرك، حيث تم تصميمه على خط طولي واحد، دون نشر أجزاءه في أرجاء الغرفة، مع إضافة وحدات سفلية وعلوية، وأيضًا عدد من الأرفف، حتى يستوعب كل احتياجات المنزل.
وحدات المطبخ تتميز بلونها الخشبي، ويتخللها المعدن على الجانبين، فيما تتخذ الوحدات العلوية من الزجاج، أساسًا لها.
وفي صورة إجمالية، يمكننا تأكيد أن تصميم المنزل الداخلي، يتناسب كليًا مع الفكرة الرئيسية للمنزل، فيما يتعلق بصداقة البيئة، حيث الاعتماد على الأثاث الخشبي، والمزروعات، والنوافذ الزجاجية العملاقة لإدخال أكبر قدر من ضوء الشمس.
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