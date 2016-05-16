منزل صديق للبيئة أم حاويات شحن!

يتمتع المنزل بواجهة معدنية ذات تموجات طولية، تتوسطها نوافذ زجاجية ضيقة ولكنها ذات أطوال كبيرة، وقد تم طلاء الواجهة باللون الأخضر الفاتح، لتتناسب مع الحديقة المحيطة بالمنزل، في تجسيد حقيقي لمفهوم المنزل الصديق للبيئة.

أما عن سطح المنزل، فقد تم تزويده بألواح الطاقة الشمسية المتراصة فوق بعضها البعض، لتوفير الحرارة والإضاءة للمنزل.