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منزل عصري لعشاق الأبيض

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
homify سقف متعدد الميول
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Zen House، تصميم فريد قدمه مهندسو OUA، في كوريا الجنوبية، ليتمتع بالإنسيابية والمرونة المعمارية التي تتُيح ترجمته بسهولة إلى منزل في أحد الدول الأفريقية.

يُحيط بتصميم المنزل الداخلي والخارجي، شعورًا واضحًا بالهدوء والسلام، حيث سيطرة اللون الأبيض على واجهته وجدران غرفه، مع الاستعانة بالإطلالة الخشبية التي تميز ديكوراته الداخلية.

واجهة المنزل صديقة للبيئة

homify سقف متعدد الميول
homify

homify
homify
homify

في مدخل المنزل، نجد أنه قد تم المحافظة على الشجرة المتواجدة دون التخلص منها، وهو ما يجعله منزل صديق للبيئة نوعًا ما، كما أنه تم توظيف تلك الشجرة- التي يتماشى لونها مع ألوان مقدمة المنزل-، لإعطاء طابعًا فريدًا ومميزًا.

يُسيطر اللون الأبيض الرامز للهدوء والسلام، على واجهة منزل Zen الحجرية، فيما يتخلله اثنين من الألوان المحايدة، وهما البيج، والبني، ليعملا في انسجام مع الطبيعة المحيطة بالمنزل.

غرفة معيشة بالألوان المحايدة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

في غرفة المعيشة، يمكننا ملاحظة أن اللون الأبيض هو سيد الموقف، فقد تم الاعتماد بشكل أساسي على اللون الأبيض في الأرضيات والحوائط.

وحتى يتماشى داخل المنزل مع خارجه، اتخذ أحد جدران الغرفة، طابعًا خشبيًا ليقترب من فكرة احتفاظ مصمميه بالشجرة النامية في الواجهة.

أما عن الأثاث، فقد اكتست الأريكة باللون الرمادي المحايد، ووسائدها باللون البيج المحايد أيضًا، فيما وضعت أمامها منضدة ذات تصميم بسيط وأنيق، يعلوها زجاج لامع ذو لون الأسود.

مطبخ وغرفة طعام في آن واحد

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

تصميم المطبخ يدل على مدى براعه مهندسي OUA، فإلى جانب كونه عصري وأنيق، يتميز أيضًا بحسن توظيف المساحات واستغلالها، حيث تم تصميم منضدة المطبخ للتداخل معها منضدة أخرى لتناول الطعام. وبذلك تحولت تلك المساحة الصغيرة إلى مطبخ وغرفة طعام في آن واحد.

كسائر المنزل، اكتست جدران المطبخ باللون الأبيض، الذي امتزج معه بعض من اللون الأسود، فيما ساعدت طريقة توزيع وحدات الإضاءة، بالاشتراك مع سيطرة اللون الأبيض، على إعطاء شعورًا قويًا بالاتساع.

الأبيض والنوافذ العملاقة يمنحان شعورًا بالاتساع

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

من خلال تلك الصورة، يمكننا ملاحظة أنه على الرغم من صغر المساحات المخصصة لكل غرفة، إلا أن المصمم قد استطاع خلق شعورًا بالاتساع من خلال فتح الغرف على بعضها والاعتماد بشكل أساسي على اللون الأبيض في الأرضيات وطلاء الجدران، هذا إلى جانب ارتفاع السقف بشكل واضح، وامتداد النوافذ الزجاجية الكبيرة، من الأرض وحتى السقف.

أريكة واحدة تكفي

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

يجُسد هذا الركن المميز من الطابق الثاني في منزل Zen،  المعنى الحقيقي للهدوء والسلام، فعلى الرغم من كبر مساحته إلا أنه لا يحوي سوى أريكه مستديرة، وإلى جانبها منضدة تحمل إطارًا فنيًا، فضلًا عن تلك السجادة المستديرة التي تتناسب مع حجم الأريكة.

بطبيعة الحال، اكتسى الركن باللون الأبيض، في جدرانه، وحتى الأريكة والسجادة، إلا أن لون الأرضية ذات الطابع الخشبي، قد كسر من حدة اللون، بمساعدة تلك الوسادة الصغيرة القابعة على الأريكة، والتي اكتست باللون البيج.

ولا يمكننا عدم ملاحظة تلك النافذة الزجاجية الممتدة من الأرض وحتى السقف تقريبًا، والتي تمنح شعورًا بالراحة والاتساع، بينما اعتمدت إضاءة الغرفة على عدد قليل من الوحدات الصغيرة المثبته في السقف، نظرًا لكمية الضوء الكبيرة التي تسمح بدخولها تلك النافذة العملاقة.

غرفة نوم بطابع خشبي

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

تلك هي غرفة النوم الرئيسية والوحيدة تقريبًا في منزل Zen، وهي تقع في الطابق الأول، وعلى الرغم من احتواءها على اللون الأبيض، إلا أن الطابع الخشبي هو المسيطر على تصميمها، حيث الأرضية والجدار القابع خلف السرير.

تنعم تلك الغرفة بشعور خاص من الهدوء والسلام، ينبعث من وحدات إضاءتها المميزة، إلى جانب دفء الطابع الخشبي، فيما يتميز السرير بتصميمه العصري، ويبدو أنه قد تم اختيار المفروشات بعناية لتتناغم بسلاسة مع ألوان الغرفة.

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