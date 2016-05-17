منزل عصري لعشاق الأبيض

Zen House ، تصميم فريد قدمه مهندسو OUA، في كوريا الجنوبية، ليتمتع بالإنسيابية والمرونة المعمارية التي تتُيح ترجمته بسهولة إلى منزل في أحد الدول الأفريقية.

يُحيط بتصميم المنزل الداخلي والخارجي، شعورًا واضحًا بالهدوء والسلام، حيث سيطرة اللون الأبيض على واجهته وجدران غرفه، مع الاستعانة بالإطلالة الخشبية التي تميز ديكوراته الداخلية.