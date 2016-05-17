منزل عصري لعشاق الأبيض

Zen House، تصميم فريد قدمه مهندسو OUA، في كوريا الجنوبية، ليتمتع بالإنسيابية والمرونة المعمارية التي تتُيح ترجمته بسهولة إلى منزل في أحد الدول الأفريقية.
يُحيط بتصميم المنزل الداخلي والخارجي، شعورًا واضحًا بالهدوء والسلام، حيث سيطرة اللون الأبيض على واجهته وجدران غرفه، مع الاستعانة بالإطلالة الخشبية التي تميز ديكوراته الداخلية.
في مدخل المنزل، نجد أنه قد تم المحافظة على الشجرة المتواجدة دون التخلص منها، وهو ما يجعله منزل صديق للبيئة نوعًا ما، كما أنه تم توظيف تلك الشجرة- التي يتماشى لونها مع ألوان مقدمة المنزل-، لإعطاء طابعًا فريدًا ومميزًا.
يُسيطر اللون الأبيض الرامز للهدوء والسلام، على واجهة منزل Zen الحجرية، فيما يتخلله اثنين من الألوان المحايدة، وهما البيج، والبني، ليعملا في انسجام مع الطبيعة المحيطة بالمنزل.
في غرفة المعيشة، يمكننا ملاحظة أن اللون الأبيض هو سيد الموقف، فقد تم الاعتماد بشكل أساسي على اللون الأبيض في الأرضيات والحوائط.
وحتى يتماشى داخل المنزل مع خارجه، اتخذ أحد جدران الغرفة، طابعًا خشبيًا ليقترب من فكرة احتفاظ مصمميه بالشجرة النامية في الواجهة.
أما عن الأثاث، فقد اكتست الأريكة باللون الرمادي المحايد، ووسائدها باللون البيج المحايد أيضًا، فيما وضعت أمامها منضدة ذات تصميم بسيط وأنيق، يعلوها زجاج لامع ذو لون الأسود.
تصميم المطبخ يدل على مدى براعه مهندسي OUA، فإلى جانب كونه عصري وأنيق، يتميز أيضًا بحسن توظيف المساحات واستغلالها، حيث تم تصميم منضدة المطبخ للتداخل معها منضدة أخرى لتناول الطعام. وبذلك تحولت تلك المساحة الصغيرة إلى مطبخ وغرفة طعام في آن واحد.
كسائر المنزل، اكتست جدران المطبخ باللون الأبيض، الذي امتزج معه بعض من اللون الأسود، فيما ساعدت طريقة توزيع وحدات الإضاءة، بالاشتراك مع سيطرة اللون الأبيض، على إعطاء شعورًا قويًا بالاتساع.
من خلال تلك الصورة، يمكننا ملاحظة أنه على الرغم من صغر المساحات المخصصة لكل غرفة، إلا أن المصمم قد استطاع خلق شعورًا بالاتساع من خلال فتح الغرف على بعضها والاعتماد بشكل أساسي على اللون الأبيض في الأرضيات وطلاء الجدران، هذا إلى جانب ارتفاع السقف بشكل واضح، وامتداد النوافذ الزجاجية الكبيرة، من الأرض وحتى السقف.
يجُسد هذا الركن المميز من الطابق الثاني في منزل Zen، المعنى الحقيقي للهدوء والسلام، فعلى الرغم من كبر مساحته إلا أنه لا يحوي سوى أريكه مستديرة، وإلى جانبها منضدة تحمل إطارًا فنيًا، فضلًا عن تلك السجادة المستديرة التي تتناسب مع حجم الأريكة.
بطبيعة الحال، اكتسى الركن باللون الأبيض، في جدرانه، وحتى الأريكة والسجادة، إلا أن لون الأرضية ذات الطابع الخشبي، قد كسر من حدة اللون، بمساعدة تلك الوسادة الصغيرة القابعة على الأريكة، والتي اكتست باللون البيج.
ولا يمكننا عدم ملاحظة تلك النافذة الزجاجية الممتدة من الأرض وحتى السقف تقريبًا، والتي تمنح شعورًا بالراحة والاتساع، بينما اعتمدت إضاءة الغرفة على عدد قليل من الوحدات الصغيرة المثبته في السقف، نظرًا لكمية الضوء الكبيرة التي تسمح بدخولها تلك النافذة العملاقة.
تلك هي غرفة النوم الرئيسية والوحيدة تقريبًا في منزل Zen، وهي تقع في الطابق الأول، وعلى الرغم من احتواءها على اللون الأبيض، إلا أن الطابع الخشبي هو المسيطر على تصميمها، حيث الأرضية والجدار القابع خلف السرير.
تنعم تلك الغرفة بشعور خاص من الهدوء والسلام، ينبعث من وحدات إضاءتها المميزة، إلى جانب دفء الطابع الخشبي، فيما يتميز السرير بتصميمه العصري، ويبدو أنه قد تم اختيار المفروشات بعناية لتتناغم بسلاسة مع ألوان الغرفة.
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