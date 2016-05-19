فندق الحاويات الملونة!

بيت الضيافة هو الحل الأنسب لعشاق السفر والترحال الذين يملكون قدرة مالية محدودة، خاصة وإن كانوا بحثون عن مكان لقضاء ليلة أو اثنتين فقط، وذلك لتوفير المبالغ الطائلة التي قد يدفعونها للبقاء في أحد الفنادق الفاخرة أو حتى العادية.

ويعُد منزل ضيافة JJUK ، أحد التصاميم الرائعة التي تُجسد مبادئ الاقتصاد في التكلفة وحسن استغلال المساحات، فقد تم إنشاء هذا المنزل من حاويات الشحن، التي تم طلائها بالألوان المبهجة لإضفاء المزيد من المتعة وجذب الزائرين.