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أفكار بسيطة لتحضير غرفة نوم أنيقة للضيوف

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Queens Park House, Honeybee Interiors Honeybee Interiors غرفة المعيشة
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غرفة الضيوف، هي إحدى الغرف الإضافية في المنزل، ولكنها لا تقل أهمية عن أي غرفة أخرى عندما نأتي إلى مرحلة التصميم والتحضير، بل إنها تتسبب في الشعور بالمزيد من القلق لرغبتنا في إعداد غرفة تحظى بإعجاب الضيف وتمنحه شعورًا بالراحة والخصوصية.

فإذا كنت بصدد تجهيز غرفة للضيوف، عليك أن تعرف أنك لست بحاجة إلى غرفة خاصة، فقط تحتاج إلى مساحة تتمتع بالخصوصية، قد تكون غرفة نوم إضافية، أو غرفة معيشة إضافية، أو حتى يمكنك تجهيز غرفة المعيشة الرئيسية لتصبح غرفة ضيوف عند الحاجة، وذلك إذا كانت تتمتع بالخصوصية الكافية، بل أنه يمكنك أن تصنع مساحة لضيفك في غرفة الأطفال.

اختيار الغرفة المناسبة

Andar Modelo - Oeiras, Traço Magenta - Design de Interiores Traço Magenta - Design de Interiores غرفة نوم
Traço Magenta – Design de Interiores

Traço Magenta - Design de Interiores
Traço Magenta – Design de Interiores
Traço Magenta - Design de Interiores

إن كنت تنوي تحضير غرفة خاصة للضيوف، فعليك اختيار الموقع المناسب لها، إذا يجب عليك اختيار غرفة ذات خصوصية، أي أنها تكون بعيدة عن غرفة النوم الأساسية، ومن الأفضل أن تكون بعيدة عن غرفة المعيشة حتى ينعم ضيفك بالهدوء.

كذلك يجب أن تتمتع الغرفة بتهوية جيدة، ويُفضل أن تحتوي على حمام خاص، وإذا لم يكن، فمن الأفضل أن تكون قريبة من الحمام، حتى لا يشعر الضيف بالحرج بتجوله في المنزل حتى يصل إليه.

القطع الأساسية تكفي لتحضير غرف الضيوف

Upholstered bed homify منتجع Grey bed,upholstered,cozy
homify

Upholstered bed

homify
homify
homify

يمكنك تجهيز الغرفة بأسلوب بسيط خالي من المبالغة،، فقط  تحتاج إلى سرير، ومنضدة صغيرة، وأريكة أو كرسي مريح، أما عن خزانة الملابس، فهي لا تُعد قطعة أساسية أو وضرورية في غرفة الضيف، فضيفك لن يمكث لفترة طويلة على كل حال، فقط عليك توفير وحدة لتعليق الملابس، أو ربما وحدة أدراج لوضع ملابسه بها.

الألوان المحايدة والسرير المزدوج هما الأكثر تفضيًلا

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

عند تحضير غرف الضيوف، تصبح الألوان المحايدة على رأس قائمة الألوان المقترحة، مثل الأبيض والرماديات وأيضًا البيج والبني بدرجاته، فهي تحظى بقبول الجميع، كما أنها تُعطي شعورًا بالراحة والهدوء، لذا يمكنك استخدام اثنين أو ثلاثة منهم للجدران، والأرضيات، وأيضًا الأثاث والمفروشات.

البساطة سر الأناقة

Zirbenbetten, Roberto Zingerle Tischlerei Roberto Zingerle Tischlerei غرفة نومأسرة نوم خشب
Roberto Zingerle Tischlerei

Roberto Zingerle Tischlerei
Roberto Zingerle Tischlerei
Roberto Zingerle Tischlerei

أما عن السرير، فعليك اختياره بحرص حتى يكون  مناسبًا لضيوفك بمختلف أعمارهم وأحجامهم ،  من حيث الوزن والطول، وبشكل عام يمكنك اختيار السرير المزدوج حتى لا تقلق بشأن مدى مناسبته للضيف.

كما أنه عليك مراعاة البساطة عند اختيارك السرير الخاص بغرف الضيوف، بل وأيضًا قطع الأثاث الأخرى، فحاول أن تكون بسيطة  قدر الإمكان، دون أن تفقد لمسة الرقي والأناقة في التصميم، ولا تبتعد كثيرًا عن الذوق العام لمنزلك.

سريرين أفضل من واحد

Casa Cuernavaca, kababie arquitectos kababie arquitectos غرفة نوم
kababie arquitectos

kababie arquitectos
kababie arquitectos
kababie arquitectos

في حال كانت غرفة الضيوف تتمتع بالاتساع الكافي، يُفضل أن تزودها بسريرين بدلًا من سرير واحد، وذلك حتى تكون مستعدًا في حال تصادف استقبالك لضيفين في الوقت ذاته.

وعليك أن تحرص على أن يكون حجم السريرن مناسب لمساحة الغرفة، فلا تجعلها مكدسة وضيقة، لأن ذلك سوف يشعر ضيوفك بعدم الراحة، وكأنك تحشرهما معًا في ركن صغير.

السرير القابل للفصل ميزة إضافية

homify غرفة نومأسرة نوم قطن White
homify

homify
homify
homify

عند تحضير غرف الضيوف، بإمكانك الاستعانة  بتلك التصميمات العصرية الحديثة التي تُتيح إمكانية فصل السرير الواحد ليُصبح سريرين، وهو ما سوف يمثل ميزة مضاعفة، فمن جهة سيكون ذو عون كبير عند استقبالك لضيفين في الوقت ذاته، ومن جهة أخرى لن يتسبب في زحام الغرفة في حالة استقبال ضيف واحد.

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استعن بالتصميمات الحديثة

Интерьер DG, INT2architecture INT2architecture غرفة الاطفال
INT2architecture

INT2architecture
INT2architecture
INT2architecture

يمكنك أيضًا الاعتماد على تصميمات السرائر الحديثة، كتلك الصورة على سبيل المثال، فهذه السراائر تحتوي على أدراج كبيرة يمكن أن تصبح سرائر إضافية بمجرد وضع الوسائد والأغطية عليها، وهو ما يُمكنك من استقبال المزيد من الضيوف في أية لحظة، والأهم أنها لا تشغل مساحة إضافية في الغرفة.

ضع لمسة مشرقة على غرفة ضيوفك

Теплый модерн с очаровательной детской, Tatiana Zaitseva Design Studio Tatiana Zaitseva Design Studio غرفة نوم
Tatiana Zaitseva Design Studio

Tatiana Zaitseva Design Studio
Tatiana Zaitseva Design Studio
Tatiana Zaitseva Design Studio

لا تنس الاهتمام بـ الإضاءة، فيجب أن تكون جيدة ومناسبة لمساحة الغرفة وتصميمها، ولكن دون المبالغة أو المغالاة فيها، ويُفضل وضع مصباح صغير قريب من السرير في حال شعر ضيفك بعدم القدرة على النوم.

كما يمكنك وضع لمسة مشرقة على الغرفة التي قمت بطلائها بالألوان المحايدة، وذلك من خلال تتويج جدرانها بإطار ذو ألوان جريئة وحيوية.

استعن بأريكة كبيرة في غرفة المعيشة

Casa Cuernavaca, kababie arquitectos kababie arquitectos غرفة المعيشة
kababie arquitectos

kababie arquitectos
kababie arquitectos
kababie arquitectos

أما إذا كنت لا تملك غرفة إضافية لتخصيصها للضيوف، وقررت إعداد غرفة المعيشة بدلًا منها، فعليك أن تتأكد أولًا أنها  تتمتع بالخصوصية، وذلك بألا تكون مفتوحة على غرفة أخرى، وأن تكون بعيدة عن غرفة النوم الرئيسية.

وفي حال توافر الخصوصية، يمكنك إعدادها بخطوات بسيطة لاستقبال ضيفك، وذلك بالاستعانة بأريكة كبيرة، تتسع لنوم فرد عليها بأريحية، كما يمكنك فصل الغرفة عن  مدخل المنزل والغرف الأخرى، بوضع ستائر مناسبة تتماشى مع ذوق وتصميم منزلك.

تخل عن المنضدة لتصنع سريرًا

Queens Park House, Honeybee Interiors Honeybee Interiors غرفة المعيشة
Honeybee Interiors

Queens Park House

Honeybee Interiors
Honeybee Interiors
Honeybee Interiors

أما في حال اختيارك لغرفة المعيشة من أجل تخصيص مكان لبقاء الضيوف، فإنه يمكنك الاستعانة بتلك التصميمات العصرية الحديثة التي لا تتضمن منضدة خشبية أو زجاجية، بل تتضمن قطعة بديلة كبيرة الحجم، والتي يتم تصميمهت من ذات خامات الأريكة، لتحل محل المنضدة، والتي تُتيح لك أيضًا إمكانية  ضمها إلى الأريكة لتُشكلان معًا سريرًا مريحًا لضيفك.

أريكة كبيرة تحول غرفة الأطفال إلى غرفة ضيوف

Freguesia do Ó | Decorados, SESSO & DALANEZI SESSO & DALANEZI غرفة الاطفال
SESSO &amp; DALANEZI

SESSO & DALANEZI
SESSO &amp; DALANEZI
SESSO & DALANEZI

هل أغلب ضيوفك من الأقارب والأصدقاء المقربين؟ في هذه الحالة يمكنك إعداد جزء من غرفة أطفالك لاستقبالهم، وذلك من خلال  الاستعانة بأريكة كبيرة في الغرفة، بحيث يمكن أن ينام عليها فرد بالغ بأريحية، كذلك يمكنك اللجوء إلى  تلك التصميمات القابلة للطي والفرد، والتي يمكن أن تتحول إلى سرير في أية لحظة تستقبل فيها ضيفك، لتُصبح سريرًا مُريحًا.

أريكتين أفضل من أريكة!

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

بالإضافة إلى تصميمات الأرائك القابلة للطي والفرد، هناك أيضًا تلك الأريكة التي تحوي درجا كبيرًا يحولها  إلى أريكتين مما يمنحك خيارًا أفضل في حال استقبال ضيفين في الوقت ذاته، كما أنها تتميز بعدم شغلها لمساحة إضافية من الغرفة.

للمزيد من الرفاهية..

Casa C Puerto Roldan, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS غرفة نوم
VISMARACORSI ARQUITECTOS

VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

في حال رغبت في منح غرفة ضيفك المزيد من الرفاهية، يمكنك إضافة تليفزيون في حال شعر بالملل، كما يُمكنك تصميم عدد من الأرفف المعلقة بالجدران، وتزويدها ببعض الكتب المتنوعة في المجالات المختلفة.

يمكنك أيضًا الإطلاع على أفكار مختلفة لغرفة النوم.

بيت العائله بتصميم من المُستقبل
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