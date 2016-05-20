أفكار بسيطة لتحضير غرفة نوم أنيقة للضيوف

غرفة الضيوف، هي إحدى الغرف الإضافية في المنزل، ولكنها لا تقل أهمية عن أي غرفة أخرى عندما نأتي إلى مرحلة التصميم والتحضير، بل إنها تتسبب في الشعور بالمزيد من القلق لرغبتنا في إعداد غرفة تحظى بإعجاب الضيف وتمنحه شعورًا بالراحة والخصوصية.

فإذا كنت بصدد تجهيز غرفة للضيوف، عليك أن تعرف أنك لست بحاجة إلى غرفة خاصة، فقط تحتاج إلى مساحة تتمتع بالخصوصية، قد تكون غرفة نوم إضافية، أو غرفة معيشة إضافية، أو حتى يمكنك تجهيز غرفة المعيشة الرئيسية لتصبح غرفة ضيوف عند الحاجة، وذلك إذا كانت تتمتع بالخصوصية الكافية، بل أنه يمكنك أن تصنع مساحة لضيفك في غرفة الأطفال.