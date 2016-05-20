أفكار بسيطة لتحضير غرفة نوم أنيقة للضيوف

غرفة الضيوف، هي إحدى الغرف الإضافية في المنزل، ولكنها لا تقل أهمية عن أي غرفة أخرى عندما نأتي إلى مرحلة التصميم والتحضير، بل إنها تتسبب في الشعور بالمزيد من القلق لرغبتنا في إعداد غرفة تحظى بإعجاب الضيف وتمنحه شعورًا بالراحة والخصوصية.
فإذا كنت بصدد تجهيز غرفة للضيوف، عليك أن تعرف أنك لست بحاجة إلى غرفة خاصة، فقط تحتاج إلى مساحة تتمتع بالخصوصية، قد تكون غرفة نوم إضافية، أو غرفة معيشة إضافية، أو حتى يمكنك تجهيز غرفة المعيشة الرئيسية لتصبح غرفة ضيوف عند الحاجة، وذلك إذا كانت تتمتع بالخصوصية الكافية، بل أنه يمكنك أن تصنع مساحة لضيفك في غرفة الأطفال.
إن كنت تنوي تحضير غرفة خاصة للضيوف، فعليك اختيار الموقع المناسب لها، إذا يجب عليك اختيار غرفة ذات خصوصية، أي أنها تكون بعيدة عن غرفة النوم الأساسية، ومن الأفضل أن تكون بعيدة عن غرفة المعيشة حتى ينعم ضيفك بالهدوء.
كذلك يجب أن تتمتع الغرفة بتهوية جيدة، ويُفضل أن تحتوي على حمام خاص، وإذا لم يكن، فمن الأفضل أن تكون قريبة من الحمام، حتى لا يشعر الضيف بالحرج بتجوله في المنزل حتى يصل إليه.
يمكنك تجهيز الغرفة بأسلوب بسيط خالي من المبالغة،، فقط تحتاج إلى سرير، ومنضدة صغيرة، وأريكة أو كرسي مريح، أما عن خزانة الملابس، فهي لا تُعد قطعة أساسية أو وضرورية في غرفة الضيف، فضيفك لن يمكث لفترة طويلة على كل حال، فقط عليك توفير وحدة لتعليق الملابس، أو ربما وحدة أدراج لوضع ملابسه بها.
عند تحضير غرف الضيوف، تصبح الألوان المحايدة على رأس قائمة الألوان المقترحة، مثل الأبيض والرماديات وأيضًا البيج والبني بدرجاته، فهي تحظى بقبول الجميع، كما أنها تُعطي شعورًا بالراحة والهدوء، لذا يمكنك استخدام اثنين أو ثلاثة منهم للجدران، والأرضيات، وأيضًا الأثاث والمفروشات.
أما عن السرير، فعليك اختياره بحرص حتى يكون مناسبًا لضيوفك بمختلف أعمارهم وأحجامهم ، من حيث الوزن والطول، وبشكل عام يمكنك اختيار السرير المزدوج حتى لا تقلق بشأن مدى مناسبته للضيف.
كما أنه عليك مراعاة البساطة عند اختيارك السرير الخاص بغرف الضيوف، بل وأيضًا قطع الأثاث الأخرى، فحاول أن تكون بسيطة قدر الإمكان، دون أن تفقد لمسة الرقي والأناقة في التصميم، ولا تبتعد كثيرًا عن الذوق العام لمنزلك.
في حال كانت غرفة الضيوف تتمتع بالاتساع الكافي، يُفضل أن تزودها بسريرين بدلًا من سرير واحد، وذلك حتى تكون مستعدًا في حال تصادف استقبالك لضيفين في الوقت ذاته.
وعليك أن تحرص على أن يكون حجم السريرن مناسب لمساحة الغرفة، فلا تجعلها مكدسة وضيقة، لأن ذلك سوف يشعر ضيوفك بعدم الراحة، وكأنك تحشرهما معًا في ركن صغير.
عند تحضير غرف الضيوف، بإمكانك الاستعانة بتلك التصميمات العصرية الحديثة التي تُتيح إمكانية فصل السرير الواحد ليُصبح سريرين، وهو ما سوف يمثل ميزة مضاعفة، فمن جهة سيكون ذو عون كبير عند استقبالك لضيفين في الوقت ذاته، ومن جهة أخرى لن يتسبب في زحام الغرفة في حالة استقبال ضيف واحد.
يمكنك أيضًا الاعتماد على تصميمات السرائر الحديثة، كتلك الصورة على سبيل المثال، فهذه السراائر تحتوي على أدراج كبيرة يمكن أن تصبح سرائر إضافية بمجرد وضع الوسائد والأغطية عليها، وهو ما يُمكنك من استقبال المزيد من الضيوف في أية لحظة، والأهم أنها لا تشغل مساحة إضافية في الغرفة.
لا تنس الاهتمام بـ الإضاءة، فيجب أن تكون جيدة ومناسبة لمساحة الغرفة وتصميمها، ولكن دون المبالغة أو المغالاة فيها، ويُفضل وضع مصباح صغير قريب من السرير في حال شعر ضيفك بعدم القدرة على النوم.
كما يمكنك وضع لمسة مشرقة على الغرفة التي قمت بطلائها بالألوان المحايدة، وذلك من خلال تتويج جدرانها بإطار ذو ألوان جريئة وحيوية.
أما إذا كنت لا تملك غرفة إضافية لتخصيصها للضيوف، وقررت إعداد غرفة المعيشة بدلًا منها، فعليك أن تتأكد أولًا أنها تتمتع بالخصوصية، وذلك بألا تكون مفتوحة على غرفة أخرى، وأن تكون بعيدة عن غرفة النوم الرئيسية.
وفي حال توافر الخصوصية، يمكنك إعدادها بخطوات بسيطة لاستقبال ضيفك، وذلك بالاستعانة بأريكة كبيرة، تتسع لنوم فرد عليها بأريحية، كما يمكنك فصل الغرفة عن مدخل المنزل والغرف الأخرى، بوضع ستائر مناسبة تتماشى مع ذوق وتصميم منزلك.
أما في حال اختيارك لغرفة المعيشة من أجل تخصيص مكان لبقاء الضيوف، فإنه يمكنك الاستعانة بتلك التصميمات العصرية الحديثة التي لا تتضمن منضدة خشبية أو زجاجية، بل تتضمن قطعة بديلة كبيرة الحجم، والتي يتم تصميمهت من ذات خامات الأريكة، لتحل محل المنضدة، والتي تُتيح لك أيضًا إمكانية ضمها إلى الأريكة لتُشكلان معًا سريرًا مريحًا لضيفك.
هل أغلب ضيوفك من الأقارب والأصدقاء المقربين؟ في هذه الحالة يمكنك إعداد جزء من غرفة أطفالك لاستقبالهم، وذلك من خلال الاستعانة بأريكة كبيرة في الغرفة، بحيث يمكن أن ينام عليها فرد بالغ بأريحية، كذلك يمكنك اللجوء إلى تلك التصميمات القابلة للطي والفرد، والتي يمكن أن تتحول إلى سرير في أية لحظة تستقبل فيها ضيفك، لتُصبح سريرًا مُريحًا.
بالإضافة إلى تصميمات الأرائك القابلة للطي والفرد، هناك أيضًا تلك الأريكة التي تحوي درجا كبيرًا يحولها إلى أريكتين مما يمنحك خيارًا أفضل في حال استقبال ضيفين في الوقت ذاته، كما أنها تتميز بعدم شغلها لمساحة إضافية من الغرفة.
في حال رغبت في منح غرفة ضيفك المزيد من الرفاهية، يمكنك إضافة تليفزيون في حال شعر بالملل، كما يُمكنك تصميم عدد من الأرفف المعلقة بالجدران، وتزويدها ببعض الكتب المتنوعة في المجالات المختلفة.
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