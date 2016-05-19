أجعل حديقة منزلك جنة مع هذة الأفكار

من المؤكد أن الحدائق المنزلية تعد من مكملات الديكور في المنزل، لذلك يجب أن تضع في اعتبارك أن الاهتمام بها أمر ضروري جداً، لأن اهتمامك بها وجعلها نظيفة ومرتبة يضفى على المنزل روحاً من الحيوية والنشاط والراحة، فالخطاً الشائع عند الكثير أن الحديقة المنزلية هي مجرد زهوراً وأشجار، فهى ليست كذلك تماماً فهى تعتبر ذات أهمية كباقي الغرف في المنزل، لذلك يجب العناية بتنسيقها وجمالها ومراعاة مواعيد ريها في الأوقات المخصصة لها.

الحديقة المنزلية هي حزء لا يتجزء من المنزل لذا يجب أن لا تنفصل عما حولها في المنزل و يجب ربط وتنسيق البناء المحيط بها عن طريق فهم الألوان الصحيح للحديقة الذي يفضل أن يتميز بالبساطة والبعد كل البعد عن التعقيدات في الديكور ومراعاة التناسب، لأن العين ستكون مرهقة جداً إذا قمت بزراعة أنواع نباتات كثيرة في بقعة واحدة وفي مساحة صغيرة، لذلك إليك أهم الأفكار التي ستساعدك على جعل حديقة منزلك جنة.