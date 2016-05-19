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أجعل حديقة منزلك جنة مع هذة الأفكار

منة اسماعيل منة اسماعيل
Introducing a Stunning and Decorative Garden: The Gallery Garden, Cool Gardens Landscaping Cool Gardens Landscaping حديقة
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من المؤكد أن الحدائق المنزلية تعد من مكملات الديكور في المنزل، لذلك يجب أن تضع في اعتبارك أن الاهتمام بها أمر ضروري جداً، لأن اهتمامك بها وجعلها نظيفة ومرتبة يضفى على المنزل روحاً من الحيوية والنشاط والراحة، فالخطاً الشائع عند الكثير أن الحديقة المنزلية هي مجرد زهوراً وأشجار، فهى ليست كذلك تماماً فهى تعتبر ذات أهمية كباقي الغرف في المنزل، لذلك يجب العناية بتنسيقها وجمالها ومراعاة مواعيد ريها في الأوقات المخصصة لها.

الحديقة  المنزلية  هي حزء لا يتجزء من المنزل  لذا يجب أن لا تنفصل عما حولها  في المنزل و يجب ربط وتنسيق  البناء المحيط بها عن طريق  فهم الألوان الصحيح للحديقة الذي  يفضل أن يتميز بالبساطة والبعد كل البعد عن التعقيدات في الديكور ومراعاة التناسب، لأن العين ستكون مرهقة جداً إذا قمت بزراعة أنواع نباتات كثيرة في بقعة واحدة وفي مساحة صغيرة، لذلك إليك أهم الأفكار التي ستساعدك على جعل حديقة منزلك جنة.

الجلسة أهم ما في الحديقة

GALERIA , JUNOR ARQUITECTOS JUNOR ARQUITECTOS حديقة
JUNOR ARQUITECTOS

JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS

من اهم قواعد تنسيق حديقة المنزل التي يجب أخذها في الأعتبار هي الجلسة، يجب الأعتناء بها وتشمل اختيار مكان الجلسة الذي يجب ان يكون ملائماَ لربة المنزل للجلوس مع صديقاتها، وللعب الأولاد لذلك هناك قواعد يجب أخذها في الأعتبار، وهى أختيار الموقع الملائم وبالقرب من غرفة الجلوس أو غرفة الطعام مع الأنتباه لحركة الرياح والشمس، أما بخصوص المساحة فهذا يعتمد أولاً وأخيراً على مساحة الحديقة نفسها والتي يجب أن لا تقل مساحة الجلسة عن مساحة غرفة من غرف المنزل، مع اختلاف شكلها أو اختيارها سواء مربع، دائري أو مستطيل. 

ذكاء أختيار الأرضيات

Jardin con laja y corteza de pino, Vivero Sofia Vivero Sofia حديقة
Vivero Sofia

Vivero Sofia
Vivero Sofia
Vivero Sofia

أما عن أرضية الجلسة فيجب الحرص على أن تكون من مواد سهلة في تنظيفها ومناسبة جداً مع أرضية المنزل والرصيف المحيط به، ومن الممكن أن تكون أرضية المنزل من النجيلة ، مع الأهتمام بالأنارة في المنطقة المحيطة بالجلسة الخاصة بك في الحديقة كي تكون ملائمة للأستعمال ليلاً، كأضاءة بعض النباتات والأشجار المحيطة بالجلسة والبعد عن الأضاءات المبهرة المتكلفة.                         

أما الممرات الحجرية تعتبر من  أهم الخيارات في تنسيق الحدائق  داخل المنزل، فهناك بعض  الأنواع  المختلفة  من الأحجار المتخصصة للحدائق، كالحصى الصغير أو الطوب المتكسر من بقايا البناء تستطيع خلق أجواء خلابة في الحديقة المنزلية، وكما هو موضح في الصورة  يمكن استخدام قطع الاحجار الكبيرة  من خلال رصها  على شكل خطوات تنمو بينها الحشائش والنباتات بطريقة عشوائية ليبدو الممر من خلالها بسيط وطبيعي  .

فن تنسيق الحديقة

Introducing a Stunning and Decorative Garden: The Gallery Garden, Cool Gardens Landscaping Cool Gardens Landscaping حديقة
Cool Gardens Landscaping

Introducing a Stunning and Decorative Garden: The Gallery Garden

Cool Gardens Landscaping
Cool Gardens Landscaping
Cool Gardens Landscaping

كما يجب الأهتمام بمنطقة الخدمات في حديقة منزل تلك التي تحتوى على طاولة طعام، سلة المهملات ومكان لعب الاطفال، أحرص على ترتيب هذة العناصر وباقى العناصر الهامة في منزلك بجوار بعضها بشكل منسق وجمالى كما هو واضح في الصورة مكان طاولة الطعام بجوار التلفاز، كما يجب الحرص على عزلها عن باقى الحديقة المنزلية بسور أو سياج.

تنسيق الزهور من عناصر الجمال

jardin sur l'eau, Coaching Paysage Coaching Paysage حديقة
Coaching Paysage

Coaching Paysage
Coaching Paysage
Coaching Paysage

أما فيما يخص زراعة الأشجار والنباتات في الحديقة المنزلية يجب الأهتمام بالعنصر اللوني في أختيار النباتات، فعلى سبيل المثال أذا كان لديك مجموعتان من النباتات متشابهتان يجب كسر اللون بأختيار شجيرية ثالثة تكون درجة لونها مختلفة عن درجات المجموعتين الأخريين لخلق روحاً مختلفة داخل الحديقة.

البلاط الأرضي هو الأختيار الأمثل

SC-152, DF ARQUITECTOS DF ARQUITECTOS حديقة
DF ARQUITECTOS

DF ARQUITECTOS
DF ARQUITECTOS
DF ARQUITECTOS

نعم البلاط الأرضي هو أفضل خيار لبلاط الحديقة، فميزة البلاط الأرضي تكمن فأنه لا يحتاج الكثير من الصيانة كما أنه مميز بالعديد من الأشكار المختلفة، ويساعد البلاط الأرضي على تنسيق الأضاءة بشكل جيد، يضفي لمسة جمالية على المكان كوضع مصابيح أضاءة في الأرضية تعمل على إبراز جمال المبنى وواجهته من خلال استخدام الديكورات الخاصة بأضاءة الحدائق.

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الخطاً الشائع عند الكثير أن الحديقة المنزلية هي مجرد زهوراً وأشجار، فهى ليست ذلك تماماً فهى تعتبر ذات أهمية كباقي  الغرف في المنزل، ما رأيك أنت؟

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