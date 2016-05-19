11 فكرة لاستخدام الأثاث المعدني في غرف المعيشه

يعود الأثاث المعدني من جديد ليتسلم الرايه في عالم الديكورات المعاصره.كان الأثاث المعدني يستخدم بكثره في الماضي في أثاث الحدائق فقط،ولكنه الآن بات منتشرا في بقية غرف المنزل،بل إنه استطاع أن يغزو غرف المعيشه ليعطيها طابع من الفخامه لا يمكن استبداله.
ومن أهم مميزات الأثاث المعدني أنه يتناسب دائما مع النمط الذي توظفه فيه.أياً كان الطراز الذي ستعتمده سوف تجد من الأثاث المعدني والإكسسوارات المعدنيه ما يناسبه . ويٌقصد بالأثاث المعدني،الأثاث الذي تُستخدم فيه المعادن كالحديد أو الألمونيوم أو الاستانلس ستيل و غيرهم في صنعه كله أو أجزاء منه .
تعتتبر الصلابه وقوة التحمل من أهم مميزات الأثاث المعدني،يمكن للأثاث المعدني أن يعيش عشرات السنوات دون التعرض للكسر أو التلف . فالخشب و البلاستيك و الجلود معرضين للتلف أسرع منه ، وذلك لأن معظم المعادن التى يتصنع منها قد تم معالجتها ضد الصدأ و تمتاز بمقاومة الحرارة .و نجد أنه يمكن الدمج بين صيحة استخدام المعادن و الصيحات الأخرى .
و في غرفة المعيشه هذه نجد أن الطاولة قد تم الدمج فيها بين القرص الخشبي و الأرجل المعدنيه على نمط حداثي بامتياز. ونجد الكراسي المعدنيه الخالصه ذات ظهر و جوانب مفرغه بشكل يمنع احتباس الحراره اثناء الجلوس و يعطي مظهر أنيق للكرسي . وقد أضاف الفرو الذي يكسو الكراسي المعدنيه لمسة فخامة تلفت الإنتباه . كما أن استخدام طاولات قهوة صغيره بسطح خشبي و قواعد معدنيه مثل طاولة الغرفه الرئيسيه ، قد أحدث اتصال بين مكونات الغرفه .
كما ذكرنا في السابق الأثاث المعدني يتكيف مع جميع الأنماط ، فهو صالح تماماً للنمط الريفي الذي يمتاز بالأخشاب المهيمنه على المظهر العام و الزخارف الملونه و المتنوعه للأقمشه.و لاستخدامه على هذا النمط يجب استخدام أشكال مزخرفه منه ، تتناسب مع حب الزخرفه المسيطر على الأقمشه في الوسائد و الكراسي .
وكما نرى الأسلاك المعدنيه المغطاة بالجلود تصنع كراسي مٌبتكره لا يمكن أن تٌصنع بأي من الخامات الأخرى ، وتأتي بلونين: الأسود الذي يتماشى مع طاولة الغرفه و الأزرق الذي يناسب إطارات الأبواب و النوافذ .
الغرفه شامله لأشياء عديده في أقل حيز ممكن . حيث يوجد هذا الكرسي الأسود ،المصنوع من الجلد المريح و العملي بأرجل معدنيه ، وطاولة قهوه معدنيه لا يمكن أن تكون أكثر بساطه .خلفهم مكتبه صغيره باللون البرتقالي و برفوف معدنيه و أدراج غايه في الجمال . ومكتبة أخرى باللون الأخضر عليها مصباح إضاءه صغير من المعدن أسود اللون ، بجانبه قطعه فنيه صغيره معدنيه أيضا بنفس اللون .و أمامها كرسي معدني باللون الأحمر العصري . كل هذه الروعه على النمط الإنتقائي جاءت باستخدام المعادن ، و لا يمكن أن تحصل عليها بهذه الصوره المُبسطه مع أي من الخامات الأخرى .
وانت تشاهد هذه الغرفه يخطفك بريق المعدن في قوائم الكراسي و مساند اليد ، بالإضافه إلى المصباح المعدني في الركن ، العاكس كالمرأه . و طاولة القهوه الشفافه ذات القوائم المعدنيه اللامعه.ولا تشعر أبداً بضيق مساحة الغرفه بسبب استخدام نافذه بعرض الحائط،استخدام ألوان حياديه و أخيراً استخدام أثاث معدني لامع كالمرايا بلون الفضه التى تنسجم مع ألوان الغرفه الحياديه من اللونين الأبيض و الرمادي .
هل تريد شجرة لعيد الميلاد لا تتلف ، و تضعها كديكور دائم في غرفة معيشتك ، تستمتع بتزيينها بكرات و أشكال مخروطيه معدنيه أيضا .
إليك هذه الفكره الجديده التى تخطف الأنظار إليها ، شجره من المعدن الأسود يتدلى منها قطع معدنيه باللونين النحاسي و الفضي ، لمسه من الترف و الرقي تضعها على الغرفه فتحول من شكلها تماماً .
هذا الكرسي من أعمالocho workshop يبعث على الراحه و الإستجمام بمجرد النظر ، يتكون من سلوك معدن مغطاه بالجلد البني و أرجل معدنيه .
لإستكمال المنظر الجمالي جاءت قطعة ديكور مميزه على هيئة الكرة الأرضيه ولكن من المعدن اللامع ، قطعه فريده لا تتكرر كثيرا .
من أهم مميزات الأثاث المعدني ، إمكانية استخدام الزخارف و الأشكال التعبيريه في تصميماته . حيث يمكن تطويع المعدن لتكوين الكثير من الزخارف و الأشكال المفرغه أو حتى صنع طاولة على هيئة عربة خيل كما في الصوره !.
ونلاحظ في الصوره أيضاً الإنسجام التام للمعدن مع الخشب في جميع قطع أثاث الغرفه مما أضفى لمسه مميزه من المتانه على الأثاث و عمليه كبيره .
اعتدنا على الطاولات الخشبيه كثيرا ، إما خشبيه فقط ، أو خشبيه مٌضاف إليها الرخام و الزجاج . جرب الإستغناء عن الطاولات الخشبيه تماما واستعن بطاولات معدنيه تكون كقطعة ديكور بحد ذاتها .
أيضا الإكسسوارات المعدنيه من أحدث صيحات الديكور ، حاول استخدامها بلون هاديء مع الأثاث الملون . و استخدمها بألوان لامعه أو ذهبيه مع الأثاث الداكن أو الأثاث ذو اللون الحيادي .
إذا قمت بتجديد منزلك لا حاجه للتخلى عن مصابيح السقف المعدنيه بغرف المعيشه ، فهذه الصيحه مستمرة إلى الأن . بل احتفظ بها في الشكل الجديد لمنزلك ستضفي عليه لمسة عراقه كما في الصوره . و استخدام طاوله ذات سطح رخامي فخم و أرجل معدنيه اختيار موفق لإكمال لمسة العراقه .
و من المنتشر الآن استخدام المعادن في صنع أرجل الأرائك كما في الصوره ، للإستفادة من متانتها ولمستها الجماليه .
غرفه مملوءه بالرقي و الكلاسيكيه ، والسر وراء ذلك الأثاث و الإكسسوارات المعدنيه. نجد فيها تمثال باللون الفضي اللامع و كراسي مطليه باللون الفضي أعطاها فخامه لا تقاوم ، بالإضافه إلى الإطارات المعدنيه البراقه للمرايا و لوحة حائط معدنيه أيضا !.
ولكن هذا الديكور يتناسب أكثر مع القصور و الفيلات و ليس المنازل،حتى لا تظهر بشكل مٌبالغ فيه .
من أبسط طرق تجديد الغرف ذات اللون الحيادي و إضافه نوعا ً من البهجه ، إضافة مصباح جانبي من معدن النحاس البرّاق ، فيعطى لمسة تجديد لا يٌستهان بتأثيرها .كما أن النحاس من أكثر المعادن الآن في الإضاءه و الديكور ، لما له قيمه و رقي لأنه من المعادن الصالحه لكل زمان ولا تقدم سريعاً .