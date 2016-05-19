11 فكرة لاستخدام الأثاث المعدني في غرف المعيشه

يعود الأثاث المعدني من جديد ليتسلم الرايه في عالم الديكورات المعاصره.كان الأثاث المعدني يستخدم بكثره في الماضي في أثاث الحدائق فقط،ولكنه الآن بات منتشرا في بقية غرف المنزل،بل إنه استطاع أن يغزو غرف المعيشه ليعطيها طابع من الفخامه لا يمكن استبداله.

ومن أهم مميزات الأثاث المعدني أنه يتناسب دائما مع النمط الذي توظفه فيه.أياً كان الطراز الذي ستعتمده سوف تجد من الأثاث المعدني والإكسسوارات المعدنيه ما يناسبه . ويٌقصد بالأثاث المعدني،الأثاث الذي تُستخدم فيه المعادن كالحديد أو الألمونيوم أو الاستانلس ستيل و غيرهم في صنعه كله أو أجزاء منه .