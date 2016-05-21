سحر الطبيعة ورقي التصميم في منزل واحد!

تماشيًا مع التصميم العصري الهندسي الفاخر للمنزل، يأتي المطبخ بتصميمه الرائع ليُؤكد على براعة مصممي تلك الأحجية، حيث الإطلالة الخشبية الفاخرة مع اللون الأبيض المتربع على عرش الأناقة.

يتكون المطبخ من وحدات علوية وأخرى سفلية كلاهما يتخذان شكل حرف U، لاستغلال مساحة المكان بشغل كامل، فيما تتوسط هذا الحرف طاولة بيضاء مستطيلة.

ويمكننا رؤية كيف وضعت وحدات إضاءة في أسفل وحدات المطبخ العلوية لتمنح المكان إضاءة مميزة، كما يتمتع المطبخ بتلك النافذة العرضية التي تتُتيح افرصة الاستمتاع بإطلالة المنزل الخارجية.

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