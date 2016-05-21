سحر الطبيعة ورقي التصميم في منزل واحد!

منزل Casa JN، أحد القطع المعمارية الفنية لشركة الهندسة المعمارية الشهيرة Speziale Linares، الذي تم إنشاؤه في مدينة بوينس آيرس في الأرجنتين، ليعتمد في فكرته الأساسية على خلق مكان مناسب لكل من السكن والعمل في آن واحد.
تم بناء المنزل على مساحة 450 متر مربع، تتضمن إطلالة رائعة على بحيرة هادئة، ويتميز تصميمه بأشكاله الهندسية المتداخلة والمعقدة، والتي تعتمد في أساسها على تصميم التكعيبية.
تتميز واجهة المنزل بتصميمها الهندسي المعقد، التي تبدو وكأنها قطع من أحجية 3D متراصة فوق بعضها، فيما تُضفي عليها الألوان المحايدة، البيج والأبيض والبني، طابع خاص من الرقي البعيد تمامًا عن البهرجة، فالجزء الأسفل من الواجهة يجمع بين اللون الأبيض والتصميم الحجري بلونه البني، فيما يكتسي الجزء العلوي باللون البيج، وتتوسطة نوافذ زجاجية كبيرة.
يتمتع المنزل بمدخل ذو تصميم مميز، حيث توجد حديقة أمامية تتوسطها قطع أسفلتيه باللون الأبيض لرسم الطريق حتى الباب، فيما تتضمن المساحة المتواجدة يسار المنزل، مكان خاص للسيارات، تمت تغطيته من الأعلى بشكل جزئي.
يكمن سحر هذا المنزل في المساحة الخلفية، حيث البحيرة الهادئة ذات الإطلالة الرائعة، والمنظر الخلاب للطبيعة، ولم يكتف مصممو المنزل بذلك، بل أنهم أضافوا مزيدًا من الرفاهية بتصميم مسبح يطل على تلك البحيرة، ليستمتع أصحابه بأقصى درجات الاسترخاء.
كيف يكون لديك تلك الإطلالة الخلابة الرائعة ولا تستمتع برؤيتها؟! لذا فقد كان من الطبيعي أن يتم تصميم المنزل ليحوي نوافذ زجاجية عملاقة ممتدة من الأرض وحتى السقف، ليستمتع من بداخله بالسحر المحيط به من الخارج.
من تتاح له فرصة الوقوف في شرفة هذا المنزل محظوظ بالتأكيد، فسوف يتمتع بمنظر رائح يجمع بين سحر الأخضر ونقاء الأزرق.
يتميز التصميم الداخلي بسيطرة اللون الأبيض لإبراز مساحة المنزل وإعطاءه مزيدًا من الاتساع.
كما تم تصميم السلالم بشكل مميز يخلق رؤية رائعة بالاشتراك مع النوافذ الزجاجية، فيجعلك وكأنك معلق في الهواء. ولا يسعنا سوى ملاحظة تلك الثرية الفاخرة المتدلية من أعلى سقف المنزل، لتمنحة لمسة من الفخامة والرقي.
تماشيًا مع التصميم العصري الهندسي الفاخر للمنزل، يأتي المطبخ بتصميمه الرائع ليُؤكد على براعة مصممي تلك الأحجية، حيث الإطلالة الخشبية الفاخرة مع اللون الأبيض المتربع على عرش الأناقة.
يتكون المطبخ من وحدات علوية وأخرى سفلية كلاهما يتخذان شكل حرف U، لاستغلال مساحة المكان بشغل كامل، فيما تتوسط هذا الحرف طاولة بيضاء مستطيلة.
ويمكننا رؤية كيف وضعت وحدات إضاءة في أسفل وحدات المطبخ العلوية لتمنح المكان إضاءة مميزة، كما يتمتع المطبخ بتلك النافذة العرضية التي تتُتيح افرصة الاستمتاع بإطلالة المنزل الخارجية.
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