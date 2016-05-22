منزل بإطلالة حجرية مميزة

في إحدى بقع جزيرة مايوركا، في إسبانيا، وضع مهندسو شركة Munarq المعمارية، لمستهم الفنية الخاصة على مشروع CAN VALLS، الذي تم تصميمه لييُصبح ورشة فنان تتضمن مساحة كبيرة لإقامة المعارض الفنية، حيث استطاعوا أن يحولوا مزرعة قديمة إلى مساحة تحوي منزل حجري مميز.
يعتمد تصميم المنزل في مجمله على خلق مساحة هادئة تنعم بالسلام لتوفير المناخ المناسب للفنان، وذلك بالاعتماد على الألوان المحايدة واللمسات الخشبية البسيطة، فيما تم تصميم النوافذ بأحجام صغيرة لاحتفاظ بالخصوصية.
تتمتع واجهة المنزل بالتصميم الحجري الذي يتميز بدقة تراص الحجارة المحايدة الألوان، في قوام متجانس تتخلله أبواب زجاجية كبيرة.
كما تم تصميم مساحة من المرزوعات الخضراء التي تتماشى مع البيئة الرملية المحيطة بالمنزل، وأيضًا لتُعطي لمسة من الحياة على المكان.
يعتمد التصميم الداخلي للمنزل على الألوان المحايدة في كل من الجدران والأرضية، حيث اكتست الجدران باللونين الأبيض والبيج الفاتح، فيما تلونت الأرضية بدرجة أغمق من البيج.
وضع مصممو المنزل، لمسة ساحرة من خلال تلك الدرجات الخشبية التي تنطق بالبساطة، فيما توج سقف المنزل بالأعمدة الخشبية التي توحي بأن بناءه لم يكتمل بعد، إلا أنها تتماشى مع تلك الدرجات الخشبية المميزة في بساطتها.
يتمتع هذا الركن بطابع خاص يجمع بين السلام والهدوء، وهو كل ما يحتاجه الفنان في مساحته الخاصة، حيث الألوان المحايدة، البني والأبيض والبيج، إلى جانب الدفء المنبعث من قطع الأثاث الخشبية المتناهية البساطة في تصميمها.
يحوي هذا الركن طاولة خشبية تستند إلى أحد الجدران، تعلوها أفرع خشبية بارزة من الحائط لإعطاء شعورًا قويًا بروح الطبيعة، وفي الزاوية المقابلة، يقبع كرسي أبيض يحمل طابعًا عصريًا غير مبالغ فيه، وقد وضعت أسفله قطعة بسيطة من السجاد، كذلك يبدو وأنه قد تم تعليق قطع مشابهة لها على جدران الغرفة.
على عكس الطابع البدائي الذي يتمتع به تصميم المنزل في أغلبه، يأتي المطبخ رافعًا شعار العصرية، حيث يتميز بتصميمه المودرن، واستخدام اخامات ملساء بدلًا من الأخشاب والحجارة، إلا أن الألوان المحايدة مازالت مسيطرة على المنزل، حيث تم طلاء جدران المطبخ بالأبيض، فيما جمعت واحداته بين اللونين الأبيض والبيج.
تم تصميم الحمام بشكل بسيط اعتمادًا على فكرة أن المنزل قد تم تخصيصه كورشة فنان وليس منزلًا سكنيًأ، حيث نلاحظ أنه فقط مساحة صغيرة يكسوها اللون الأبيض، وتعلو أحد جدرانها نافذة صغيرة تسمح بدخول قدر صغير من الهواء، ولا يحوي سو
دش معلق.
يبدو جليًا في تصميم هذا المنزل أن نوافذه جميعها صغيرة الحجم، وربما كان ذلك لمنح الفنان بعض من الخصوصية لينعم بالهدوء الكاف.
على الرغم من صغر النوافذ للحفاظ على الخصوصية، إلا أنه في هذه الصورة، يمكننا رؤية كيف تم خلق مساحة تسمح بنفاذ الضوء والشعور بوجود متنفس في هذا المنزل ، ففي هذا الطابق توجد أبواب زجاجية كبيرة تسمح بنفاذ قدر كبير من الضوء الذي يُعطي شعورًا بالاتساع، بالاشتراك مع اللون الأبيض المسيطر على الجدران.
تفضلوا بقراءة المقال التالي، نصائح لاستخدام المساحات الجانبية في المنزل