منزل بإطلالة حجرية مميزة

في إحدى بقع جزيرة مايوركا، في إسبانيا، وضع مهندسو شركة Munarq المعمارية، لمستهم الفنية الخاصة على مشروع CAN VALLS، الذي تم تصميمه لييُصبح ورشة فنان تتضمن مساحة كبيرة لإقامة المعارض الفنية، حيث استطاعوا أن يحولوا مزرعة قديمة إلى مساحة تحوي منزل حجري مميز.

يعتمد تصميم المنزل في مجمله على خلق مساحة هادئة تنعم بالسلام لتوفير المناخ المناسب للفنان، وذلك بالاعتماد على الألوان المحايدة واللمسات الخشبية البسيطة، فيما تم تصميم النوافذ بأحجام صغيرة لاحتفاظ بالخصوصية.