الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

منزل بإطلالة حجرية مميزة

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
CAN VALLS, munarq munarq منازل
Loading admin actions …

في إحدى بقع جزيرة مايوركا، في إسبانيا، وضع مهندسو شركة Munarq المعمارية، لمستهم الفنية الخاصة على مشروع CAN VALLS، الذي تم تصميمه لييُصبح ورشة فنان تتضمن مساحة كبيرة لإقامة المعارض الفنية، حيث استطاعوا أن يحولوا مزرعة قديمة إلى مساحة تحوي منزل حجري مميز.

يعتمد تصميم المنزل في مجمله على خلق مساحة هادئة تنعم بالسلام لتوفير المناخ المناسب للفنان، وذلك بالاعتماد على الألوان المحايدة واللمسات الخشبية البسيطة، فيما تم تصميم النوافذ بأحجام صغيرة لاحتفاظ بالخصوصية.

واجهة حجرية دقيقة التصميم

CAN VALLS, munarq munarq منازل
munarq

munarq
munarq
munarq

تتمتع واجهة المنزل بالتصميم الحجري الذي يتميز بدقة تراص الحجارة المحايدة الألوان، في قوام متجانس تتخلله أبواب زجاجية كبيرة.

كما تم تصميم مساحة من المرزوعات الخضراء التي تتماشى مع البيئة الرملية المحيطة بالمنزل، وأيضًا لتُعطي لمسة من الحياة على المكان.

لمسة خشبية بسيطة تتماشى مع ألوان الجدران المحايدة

CAN VALLS, munarq munarq ريفي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
munarq

munarq
munarq
munarq

يعتمد التصميم الداخلي للمنزل على الألوان المحايدة في كل من الجدران والأرضية، حيث اكتست الجدران باللونين الأبيض والبيج الفاتح، فيما تلونت الأرضية بدرجة  أغمق من البيج.

وضع مصممو المنزل، لمسة ساحرة من خلال تلك الدرجات الخشبية التي تنطق بالبساطة، فيما توج سقف المنزل بالأعمدة الخشبية التي توحي بأن بناءه لم يكتمل بعد، إلا أنها تتماشى مع تلك الدرجات الخشبية المميزة في بساطتها.

ركن يجمع دفء الأخشاب وسلام الألوان المحايدة

CAN VALLS, munarq munarq غرفة المعيشة
munarq

munarq
munarq
munarq

يتمتع هذا الركن بطابع خاص يجمع بين السلام والهدوء، وهو كل ما يحتاجه الفنان في مساحته الخاصة، حيث الألوان المحايدة، البني والأبيض والبيج، إلى جانب الدفء المنبعث من قطع الأثاث الخشبية  المتناهية البساطة في تصميمها.

يحوي هذا الركن طاولة خشبية تستند إلى أحد الجدران، تعلوها أفرع خشبية بارزة من الحائط لإعطاء شعورًا قويًا  بروح الطبيعة، وفي الزاوية المقابلة، يقبع كرسي أبيض يحمل طابعًا عصريًا غير مبالغ فيه، وقد وضعت أسفله قطعة بسيطة من السجاد، كذلك يبدو وأنه قد تم تعليق قطع مشابهة لها على جدران الغرفة.

مطبخ موردن بالأبيض والبيج

CAN VALLS, munarq munarq مطبخ
munarq

munarq
munarq
munarq

على عكس الطابع البدائي الذي يتمتع به تصميم المنزل في أغلبه، يأتي المطبخ رافعًا شعار العصرية، حيث يتميز بتصميمه المودرن، واستخدام اخامات ملساء بدلًا من الأخشاب والحجارة، إلا أن الألوان المحايدة مازالت مسيطرة على المنزل، حيث تم طلاء جدران المطبخ بالأبيض، فيما جمعت واحداته بين اللونين الأبيض والبيج.

حمام يخلو من كل شيء!

CAN VALLS, munarq munarq حمام
munarq

munarq
munarq
munarq

تم تصميم الحمام بشكل بسيط اعتمادًا على فكرة أن المنزل قد تم تخصيصه كورشة فنان وليس منزلًا سكنيًأ، حيث نلاحظ أنه فقط مساحة صغيرة يكسوها اللون الأبيض، وتعلو أحد جدرانها  نافذة صغيرة تسمح بدخول قدر صغير من الهواء، ولا يحوي سو دش معلق.

نوافذ صغيرة للاحتفاظ بالخصوصية

CAN VALLS, munarq munarq جدران
munarq

munarq
munarq
munarq

يبدو جليًا في تصميم هذا المنزل أن نوافذه جميعها صغيرة الحجم، وربما كان ذلك لمنح الفنان بعض من الخصوصية لينعم بالهدوء الكاف.

مازال هناك ضوء

CAN VALLS, munarq munarq ريفي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
munarq

munarq
munarq
munarq

على الرغم من صغر النوافذ للحفاظ على الخصوصية، إلا أنه في هذه الصورة، يمكننا رؤية كيف تم خلق مساحة تسمح بنفاذ الضوء والشعور بوجود متنفس في هذا المنزل ، ففي هذا الطابق توجد أبواب زجاجية كبيرة تسمح بنفاذ قدر كبير من الضوء الذي يُعطي شعورًا بالاتساع، بالاشتراك مع اللون الأبيض المسيطر على الجدران.

تفضلوا بقراءة المقال التالي، نصائح لاستخدام المساحات الجانبية في المنزل

بيوت ذات مداخل مميزه
ما رأيك في الإطلالة الحجرية لواجهة المنزل؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً