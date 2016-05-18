7 حيل سريعه لتنظيف البيت

أولاً رتب محتويات كل غرفه و اجلب صندوقا كبيرا اجمع فيه المحتويات التى تريد نقلها من غرفه لاخرى حتى تحمل جميع الأشياء بسهوله بين الغرف أثناء توزيعها.ثم استخدم قطعة مايكروفايبر نظيفه و جافه وقم بإزالة الغبار من الرفوف و الأماكن العلويه من المنزل بالكامل ، استخدم التنفيض لإزالة الغبار . إلجأ للمنظف عند وجود بقع فقط .

عندما تنتهي من إزالة كل الغبار في كل غرفه استخدم بخاخ ماء مضاف إليه بيكربونات الصوديوم ، و رش هواء الغرفه ليتساقط مع هذا الرذاذ على الأرضيه أي غبار عالق في الجو للتمكن من تنظيفه بالمكنسه الكهربائيه بعد ذلك .

قم بإحضار قطعتين من القماش إحداها مبلله بمنظف الزجاج و الأخرى جافه ، وقم بتلميع جميع الأسطح الزجاجيه و المرايا في المنزل . يمكنك استخدام قطعه من قماش القطيفه لإزالة أي أثار ماء على الأسطح .

و أخيراً إحضر المكنسه الكهربائيه لتقوم بالنخلص من جميع التراب في الأرضيات و السجاجيد ، ثم أحضر أدوات المسح لتنظيف البورسلين بالماء و المطهر .

و بهذا تكون قد حصلت على منزل نظيف و مرتب في ساعات قليله !.