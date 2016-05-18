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7 حيل سريعه لتنظيف البيت

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
Curtains, Cabbages & Roses Cabbages & Roses شبابيك و أبوابستائر
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سواء كنت عازباً تسكُن بمفردك و تنظف سكنك ، أو متزوجاً تريد مساعدة زوجتك في المنزل ، أو كنتي امرأه  تهتم بنظافة منزلها المستمره . نعلم أن الكثير من القلق و الثقل قد ينتابكم قبل البدء في هذه المهمه الشقه ، مهمة التنظيف ، كما أن التفكير في اختيار نقطة البدء الصحيحه للتنظيف قد يأخذ وقتاً طويلا . و أحياناً يمر اليوم كله و أنت ما زلت تنظف ولم تنتهي بعد ، و تستمر عملية التنظيف لليوم التالي .

لذلك أحضرنا لكم اليوم  حيل و أفكارذكيه ، بعضها عن تجارب شخصيه ، وبعضها الآخر سمعناه عن جداتنا أو من أقاربنا أو قرأنا عنه و وجدناه فعالاً . هذه الحيل ستجعل من تنظيف المنزل أمراً أسهل مما سبق كثيراً. فالنظام في تنفيذ أي مهمه يجعلها تسير على أكمل وجه .

1- حيلة تنظيف الغرف السريع

Higienópolis/SP, Thaisa Camargo Arquitetura e Interiores Thaisa Camargo Arquitetura e Interiores غرفة المعيشة Multicolored
Thaisa Camargo Arquitetura e Interiores

Thaisa Camargo Arquitetura e Interiores
Thaisa Camargo Arquitetura e Interiores
Thaisa Camargo Arquitetura e Interiores

أولاً رتب محتويات كل غرفه و اجلب صندوقا كبيرا اجمع فيه المحتويات التى تريد نقلها من غرفه لاخرى حتى تحمل جميع الأشياء بسهوله بين الغرف أثناء توزيعها.ثم استخدم قطعة مايكروفايبر نظيفه و جافه وقم بإزالة الغبار من الرفوف و الأماكن العلويه من المنزل بالكامل ، استخدم التنفيض لإزالة الغبار . إلجأ للمنظف عند وجود بقع فقط .

عندما تنتهي من إزالة كل الغبار في كل غرفه استخدم بخاخ ماء مضاف إليه بيكربونات الصوديوم ، و رش هواء الغرفه ليتساقط مع هذا الرذاذ على الأرضيه أي غبار عالق في الجو للتمكن من تنظيفه بالمكنسه الكهربائيه بعد ذلك .

قم بإحضار قطعتين من القماش إحداها مبلله بمنظف الزجاج و الأخرى جافه ، وقم بتلميع جميع الأسطح الزجاجيه و المرايا في المنزل . يمكنك استخدام قطعه من قماش القطيفه لإزالة أي أثار ماء على الأسطح .

و أخيراً إحضر المكنسه الكهربائيه لتقوم بالنخلص من جميع التراب في الأرضيات و السجاجيد ، ثم أحضر أدوات المسح لتنظيف البورسلين بالماء و المطهر .

و بهذا تكون قد حصلت على منزل نظيف و مرتب في ساعات قليله !.

2- حيل لتنظيف السرائر

011 | Casa de Praia, Serra da Pescaria, Nazaré, T2 Arquitectura & Interiores T2 Arquitectura & Interiores غرفة نومأسرة نوم
T2 Arquitectura &amp; Interiores

T2 Arquitectura & Interiores
T2 Arquitectura &amp; Interiores
T2 Arquitectura & Interiores

قم بفتح شبابيك المنزل لتسمحي بدخول الشمس ، ثم قم بتغيير الملاءات بأخرى نظيفه . ولا تنسى أن تغلى الملاءات باستمرار على درجة 60 مئويه ، إن كانت الملاءات غير قابله لذلك تأكد من وضع كمية كافيه من مطهر الملابس أثناء غسلها في الغسالة .

يجب أن يكون تغيير الملاءات مرة على الأقل أسبوعيا أثناء الشتاء ، أما أثناء الصيف يفضل تغييرها أكثر من مرة خلال الإسبوع ، حتى لا يتسبب العرق في تكاثر البكتريا .

إذا كانت هناك أية بقع على مراتب السرير ، احضر بيكربونات الصوديوم و ماء بكميات متساويه ثم قم بوضعها في بخاخ و قم برشها على أماكن البقع ، ثم انثر بعضاً من بيكربونات الصوديوم عليها أيضاً و اتركها تجف . قم بفرك ما تبقى من البيكربونات بفرشاه ستجد أن البقع اختفت .

3- حيلة تنظيف الحمام السريع و الصنابير اللامعه

Luxuriöse freistehende Badewannen für edle Badezimmer, Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor حمام دوش وأحواض إستحمام
Badeloft – Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor

Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor
Badeloft – Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor
Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor

نظافة الحمام الجيده عنوان المنزل المثالي ، لذا من الضروري ألا نغفل نظافته المستمره و الدائمه .

عند الشروع في تنظيف الحمام ، قم بصب منظف المرحاض أولا ً و اتركه ليقوم بمفعوله . و أثناء ذلك قم بتنظيف المغسله و حوض الإستحمام و الصنابير بأسفنجه ناعمه ، و قم بفرك الرواسب التكلسيه على الحوائط .

قم بدعك المرحاض بالفرشاه ستجد أن المنظف قد أزال البقع في هذا الوقت ، الأن احضر فرشاة السيراميك و صب كمية من منظف الأرضيات  على أرض مبلله بالماء ، ويفضل أن يكون ذو رائحة عطره و نفاذه ، و ادعك قليلا ثم قم بشطف الأرضيات و مسح الماء .

ولتحصل على صنابير لامعه لوقت طويل ، أحضر زيت الأطفال و قم بوضع القليل من النقط على قطنه و قم بدهنها على الصنبور فتعطي طبقة خفيفه عازله للماء ، و تحافظ على لمعان الصنبور .

و أخيراً قم برش معطر الجو في هواء الحمام ، ليصبح جوه منعش لوقت أطول .

4- حيلة تنظيف المطبخ السريع

House in Belgrano, GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS مطبخ
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

House in Belgrano

GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

عندما تدخل المطبخ املأ بخاخ بمطهر و ماء و قوم برش جميع الأسطح ، ثم اجمع كل الأطباق و الأدوات التى تحتاج إلى تنظيف و ضعها بغسالة الصحون . احضر قطعة مايكروفايبر و امسح جميع الأسطح .

ثم احضر منظف الأرضيات لتنظيف أرض المطبخ .

حوض المطبخ يستهلك كمية مطهر كبيره لتنظيفه ، لذا بدلا من ذلك انثر بيكربونات الصوديوم على كافة جوانبه و افركه بإسفنجه المطبخ ، لنظافة حوض المطبخ و تطهير كامل من البكتريا .

يجب أن تتذكر التغيير الدوري لأسفنجة المطبخ ، فهذه الأسفنجه من شأنها أن تكون حامل قوي للبكتريا . لذا وجب عليك غسلها جيداً و تجفيفها بعد كل إستعمال ، وتغييرها بصفة دوريه و مستمره .

5- حيلة تنظيف الأرضيات الخشبيه دون إتلافها

Casa T, MAT architettura e design MAT architettura e design غرفة المعيشة
MAT architettura e design

MAT architettura e design
MAT architettura e design
MAT architettura e design

الأرضيات الخشبيه تتلف من الماء ، و يجب استخدام منظف مخصوص لتنظيفها . و لكن عند وجود بقعه صغيره لا تتطلب المسح الشامل للأرضيه . ضع قطعه من معجون الأسنان عليها و افركها بلطف حتى تتخلص من البقعه .

أيضا إذا عثرت على خدوش في الخشب يمكنك إزالته باستخدام حبة عين جمل (من المكسرات ) نعم لا تندهش ! ، فقط قم بإحضار واحده و افرك مكان الخدش جيداً ستجده اختفى !.

6- حيلة تنظيف الشبابيك بكفاءه

CONSTANCE Cabbages & Roses شبابيك و أبوابستائر
Cabbages &amp; Roses

CONSTANCE

Cabbages & Roses
Cabbages &amp; Roses
Cabbages & Roses

أعلم أن فكرة تنظيف الشباك نفسها تبعث على الضيق ، فما بالك إن حاولت تنظيفه و فشلت . حتى لا تفشل في تنظيف الشباك ، قم بنفض الغبار من عليه أولا أو شفطه بالمكنسه الكهربائيه لتجنب استنشاقه . احضر بخاخ من ماء و مطهر و قطعه جافه ، رش المنظف و امسح بالقماش للتجفيف هكذا بسهوله فأنت الآن تلمع فقط لأنك قد أزلت التراب سابقاً .

ستائر الشبابيك يجب غسلها بصوره شهريه أو على الأقل نصف سنويه ، أما إذا كانت ستائرك صعبة التنظيف يمكنك استخدام المكنسه الكهربائيه أو إن كان في الإمكان شراء آلة التنظيف بالبخار .

7-حيل ونصائح متنوعه

HOTEL CAL REIET – GUEST HOUSES, Bloomint design Bloomint design غرفة المعيشة
Bloomint design

HOTEL CAL REIET – GUEST HOUSES

Bloomint design
Bloomint design
Bloomint design

استخدم غطاء الرأس الخاص بالإستحمام في تغطية سلة الفواكه .

استخدم القليل من المايونيز لإزالة بقع الأكواب و الأطباق من على الخشب ثم امسح بقماشه مبلله خفيفاً.

قم بتثبيت ورقة بمغناطيس على الثلاجه و اكتب عليها مهام المنزل و طلباته اليوميه .

قبل الخروج من المطبخ و قبل النوم قم بفتح درف المطبخ لتسمح بتنفسها و دخول الهواء حتى لا تتكون رائحه غريبه .

قم بوضع كمية صغيرة من النشادر في أرضية درفة التخزين حتى تمتص الرطوبه من الهواء ولا تفسد الأغذيه .

احرص أن تقرأ كتيب الإرشادات الخاص بأدوات المطبخ و معرفة قابلية وضعها في غسالة الأطباق أو المايكروويف من عدمه .

لا تخلط أبداً بين نوعين من المنظفات لتجنب تفاعلهما وانبعاث الأبخره السامه .

و أخيراً لا تترك الفوضى تعيث في منزلك إلى موعد  يوم التنظيف حتى لا تبذل مجهودا كثيرا ، بل احرص على التنظيف اليومي ولو بقدر بسيط .

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