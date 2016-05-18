7 حيل سريعه لتنظيف البيت

سواء كنت عازباً تسكُن بمفردك و تنظف سكنك ، أو متزوجاً تريد مساعدة زوجتك في المنزل ، أو كنتي امرأه تهتم بنظافة منزلها المستمره . نعلم أن الكثير من القلق و الثقل قد ينتابكم قبل البدء في هذه المهمه الشقه ، مهمة التنظيف ، كما أن التفكير في اختيار نقطة البدء الصحيحه للتنظيف قد يأخذ وقتاً طويلا . و أحياناً يمر اليوم كله و أنت ما زلت تنظف ولم تنتهي بعد ، و تستمر عملية التنظيف لليوم التالي .
لذلك أحضرنا لكم اليوم حيل و أفكارذكيه ، بعضها عن تجارب شخصيه ، وبعضها الآخر سمعناه عن جداتنا أو من أقاربنا أو قرأنا عنه و وجدناه فعالاً . هذه الحيل ستجعل من تنظيف المنزل أمراً أسهل مما سبق كثيراً. فالنظام في تنفيذ أي مهمه يجعلها تسير على أكمل وجه .
أولاً رتب محتويات كل غرفه و اجلب صندوقا كبيرا اجمع فيه المحتويات التى تريد نقلها من غرفه لاخرى حتى تحمل جميع الأشياء بسهوله بين الغرف أثناء توزيعها.ثم استخدم قطعة مايكروفايبر نظيفه و جافه وقم بإزالة الغبار من الرفوف و الأماكن العلويه من المنزل بالكامل ، استخدم التنفيض لإزالة الغبار . إلجأ للمنظف عند وجود بقع فقط .
عندما تنتهي من إزالة كل الغبار في كل غرفه استخدم بخاخ ماء مضاف إليه بيكربونات الصوديوم ، و رش هواء الغرفه ليتساقط مع هذا الرذاذ على الأرضيه أي غبار عالق في الجو للتمكن من تنظيفه بالمكنسه الكهربائيه بعد ذلك .
قم بإحضار قطعتين من القماش إحداها مبلله بمنظف الزجاج و الأخرى جافه ، وقم بتلميع جميع الأسطح الزجاجيه و المرايا في المنزل . يمكنك استخدام قطعه من قماش القطيفه لإزالة أي أثار ماء على الأسطح .
و أخيراً إحضر المكنسه الكهربائيه لتقوم بالنخلص من جميع التراب في الأرضيات و السجاجيد ، ثم أحضر أدوات المسح لتنظيف البورسلين بالماء و المطهر .
و بهذا تكون قد حصلت على منزل نظيف و مرتب في ساعات قليله !.
قم بفتح شبابيك المنزل لتسمحي بدخول الشمس ، ثم قم بتغيير الملاءات بأخرى نظيفه . ولا تنسى أن تغلى الملاءات باستمرار على درجة 60 مئويه ، إن كانت الملاءات غير قابله لذلك تأكد من وضع كمية كافيه من مطهر الملابس أثناء غسلها في الغسالة .
يجب أن يكون تغيير الملاءات مرة على الأقل أسبوعيا أثناء الشتاء ، أما أثناء الصيف يفضل تغييرها أكثر من مرة خلال الإسبوع ، حتى لا يتسبب العرق في تكاثر البكتريا .
إذا كانت هناك أية بقع على مراتب السرير ، احضر بيكربونات الصوديوم و ماء بكميات متساويه ثم قم بوضعها في بخاخ و قم برشها على أماكن البقع ، ثم انثر بعضاً من بيكربونات الصوديوم عليها أيضاً و اتركها تجف . قم بفرك ما تبقى من البيكربونات بفرشاه ستجد أن البقع اختفت .
نظافة الحمام الجيده عنوان المنزل المثالي ، لذا من الضروري ألا نغفل نظافته المستمره و الدائمه .
عند الشروع في تنظيف الحمام ، قم بصب منظف المرحاض أولا ً و اتركه ليقوم بمفعوله . و أثناء ذلك قم بتنظيف المغسله و حوض الإستحمام و الصنابير بأسفنجه ناعمه ، و قم بفرك الرواسب التكلسيه على الحوائط .
قم بدعك المرحاض بالفرشاه ستجد أن المنظف قد أزال البقع في هذا الوقت ، الأن احضر فرشاة السيراميك و صب كمية من منظف الأرضيات على أرض مبلله بالماء ، ويفضل أن يكون ذو رائحة عطره و نفاذه ، و ادعك قليلا ثم قم بشطف الأرضيات و مسح الماء .
ولتحصل على صنابير لامعه لوقت طويل ، أحضر زيت الأطفال و قم بوضع القليل من النقط على قطنه و قم بدهنها على الصنبور فتعطي طبقة خفيفه عازله للماء ، و تحافظ على لمعان الصنبور .
و أخيراً قم برش معطر الجو في هواء الحمام ، ليصبح جوه منعش لوقت أطول .
عندما تدخل المطبخ املأ بخاخ بمطهر و ماء و قوم برش جميع الأسطح ، ثم اجمع كل الأطباق و الأدوات التى تحتاج إلى تنظيف و ضعها بغسالة الصحون . احضر قطعة مايكروفايبر و امسح جميع الأسطح .
ثم احضر منظف الأرضيات لتنظيف أرض المطبخ .
حوض المطبخ يستهلك كمية مطهر كبيره لتنظيفه ، لذا بدلا من ذلك انثر بيكربونات الصوديوم على كافة جوانبه و افركه بإسفنجه المطبخ ، لنظافة حوض المطبخ و تطهير كامل من البكتريا .
يجب أن تتذكر التغيير الدوري لأسفنجة المطبخ ، فهذه الأسفنجه من شأنها أن تكون حامل قوي للبكتريا . لذا وجب عليك غسلها جيداً و تجفيفها بعد كل إستعمال ، وتغييرها بصفة دوريه و مستمره .
الأرضيات الخشبيه تتلف من الماء ، و يجب استخدام منظف مخصوص لتنظيفها . و لكن عند وجود بقعه صغيره لا تتطلب المسح الشامل للأرضيه . ضع قطعه من معجون الأسنان عليها و افركها بلطف حتى تتخلص من البقعه .
أيضا إذا عثرت على خدوش في الخشب يمكنك إزالته باستخدام حبة عين جمل (من المكسرات ) نعم لا تندهش ! ، فقط قم بإحضار واحده و افرك مكان الخدش جيداً ستجده اختفى !.
أعلم أن فكرة تنظيف الشباك نفسها تبعث على الضيق ، فما بالك إن حاولت تنظيفه و فشلت . حتى لا تفشل في تنظيف الشباك ، قم بنفض الغبار من عليه أولا أو شفطه بالمكنسه الكهربائيه لتجنب استنشاقه . احضر بخاخ من ماء و مطهر و قطعه جافه ، رش المنظف و امسح بالقماش للتجفيف هكذا بسهوله فأنت الآن تلمع فقط لأنك قد أزلت التراب سابقاً .
ستائر الشبابيك يجب غسلها بصوره شهريه أو على الأقل نصف سنويه ، أما إذا كانت ستائرك صعبة التنظيف يمكنك استخدام المكنسه الكهربائيه أو إن كان في الإمكان شراء آلة التنظيف بالبخار .
استخدم غطاء الرأس الخاص بالإستحمام في تغطية سلة الفواكه .
استخدم القليل من المايونيز لإزالة بقع الأكواب و الأطباق من على الخشب ثم امسح بقماشه مبلله خفيفاً.
قم بتثبيت ورقة بمغناطيس على الثلاجه و اكتب عليها مهام المنزل و طلباته اليوميه .
قبل الخروج من المطبخ و قبل النوم قم بفتح درف المطبخ لتسمح بتنفسها و دخول الهواء حتى لا تتكون رائحه غريبه .
قم بوضع كمية صغيرة من النشادر في أرضية درفة التخزين حتى تمتص الرطوبه من الهواء ولا تفسد الأغذيه .
احرص أن تقرأ كتيب الإرشادات الخاص بأدوات المطبخ و معرفة قابلية وضعها في غسالة الأطباق أو المايكروويف من عدمه .
لا تخلط أبداً بين نوعين من المنظفات لتجنب تفاعلهما وانبعاث الأبخره السامه .
و أخيراً لا تترك الفوضى تعيث في منزلك إلى موعد يوم التنظيف حتى لا تبذل مجهودا كثيرا ، بل احرص على التنظيف اليومي ولو بقدر بسيط .