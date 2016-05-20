بيت العائله بتصميم من المُستقبل

الأقل هو الأكثر ، هكذا تقول الفلسفه المعماريه المينيماليه. وهذا ما نراه قد تحقق في هذا المنزل العائلي casa mikado من تصميم شركة Ascoz arquitectura .يقع المنزل في فالنسيا أجمل المدن الأسبانيه ، التى تتميز بمعمارها الساحر و المميز . ونجد أن تصميم هذا المنزل جاء ليتناسب مع كافة التطلعات للمستقبل ، حيث أن تصميمه يعتمد كلياً على الإحساس العميق بجمال الفراغ.
و جاء المنزل معتمداً على الخطوط المستقيمه و فقط القليل من الإنحناءات بالداخل ولكنه مبتعداً تماما عن النقوشات و الزخارف المبهرجه في تصميمه .فالمنزل يستمد جماله من هيكله الخارجي ،الأرضيات ، المسطحات الخصراء و الإضاءه عوضاً عن الإستعانه بالألوان و الإكسسوارات المبهرجه .
و المنزل جاء باللون الأبيض المريح و العصري ، كما أنه يتكون من طابقين و حديقه أماميه و مسبح بخطوط مستقيمه.
واجهة المنزل عصريه و جذابة ، ذات طابع تبسيطي يظهر من اعتماد الخطوط المستقيمه في تصميم المنزل . والواجهه الزجاجيه الكبيره التى تسمع بأكبر قدر من الإضاءه الطبيعيه بالدخول إلى المنزل. و أيضاً شبابيك الطابق العلوي الخشبيه الكبيره ذات الخطوط المستقيمه ، مما يجعل المنزل يتمتع بقدر عالى من الإضاءه الطبيعيه لجميع أركانه .
ونلاحظ صورة المنزل و هي تنعكس على مياه المسبح الرقراقه ، إلى جانب المسطحات الخضراء المبهجه . الأبيض و الأزرق و الأخضر عندما يجتمعون لابد و أن يُشكلوا منظر خلاب .
يتكون المنزل من طابقين على شكل مستطيلات متراكبه فوق بعضها البعض بصوره غير متساوية ، و كان هذا هو السر وراء براعة التصميم و ابتكاره.كمان نجد أنه هناك جزء من الطابق السفلي لا يلمس الأرض و كأنه جزء طائر !.
أما جوانب المنزل ، فنجد في جانب كل من الطابقين شباك على شكل مستطيل رأسي و كأنه عمودي على المنزل الذي يأخذ شكل مستطيل أفقي .
يأتي مدخل المنزل في منتهى البساطه ،التى تناسب روح المنزل . يتكون من ممر من القطع الخشبيه المرصوصه بعنايه في طريق منحني قليلاً ،على مجموعه من الصخور و الحشائش الطبيعيه .
كما أن باب المدخل أيضا من الخشب ، حيث أن استخدام الأخشاب بكثره بدلا من أي خامه أخرى من مميزات النمط المينيمالي أو التبسيطي. كل هذا يٌشعرك بأنك على وشك الدخول إلى منزل صديق للطبيعه .
تزين المنزل كله ، وحتى الواجهه باللون الأبيض ، الذي أضفى شاعريه مطلوبه لتعبر عن النمط التبسيطي المُتبع .فنجد هنا أن اللون الأبيض هو اللون المُهيمن على جميع جدران المنزل .
ونجد أن المصمم قد ابتعد تماما عن استخدام أي خامة للأرضيات غير الخشب ،حتى في داخل المنزل متماشياً مع الأخشاب في الممر الخارجي .
كما أنه استعمل الخشب أيضاً في تصميم هذا السلم الداخلي ، المكون من درابزين باللون الأبيض و درجات خشبيه بنفس خامة الأرضيات . وجاء السلم بتصميم حلزوني جذاب .
أبواب الغرفه الزجاجيه توفر إضاءه طبيعيه تغني عن الإضاءه الصناعيه ، وتكشف عن منظر طبيعي يخطف القلوب قبل الأبصار ، حيث المياه الزرقاء و من ورائها الأعشاب الخضراء على امتداد النظر
اكتسى المطبخ باللون الأبيض الحالم ، و تزينت أرضيته بالخشب أيضا . و اكتسب بعضا من الفخامه من اللمسه المعدنيه على جميع مكوناته .
فنجد مدخنة السقف مصنوعه من المعدن اللامع , كذلك إطار الشباك ، كما نجد أنه قد تم توظيف فرن الكهرباء و كأنه قطعة ديكور ليٌكمل الشكل الجمالي بإطاره الخارجي من المعدن اللامع أيضاً.فهذا من أهم مميزات النط المينيمالي أيضاً ، وهو أنه لا يستخدم قطع ديكور للزينه فقط ولكن يجب أن يكون لها استخدام مهما كانت بسيطه .
و نرى أن كراسي المطبخ متناغمة مع المناخ العام للمطبخ . فنجد أنها مصنوعه من المعدن أيضأ ولكن باللون الأسود الذي يتناسب مع الخطوط السوداء في أبواب الفرن !.
المطبخ مفتوح على المسبح ، أو لنقل مفتوح على الطبيعه . لتحقيق أكبر فائدة من المنظر الطبيعي الملهم للمياه و المسطحات الخضراء .
هذا الحمام الفريد يحتوي على مغسله لابد و أنها قادمه من المستقبل !،فهي تعطي انطباع بأنها مكونه من طابقين كالمنزل و جاءت هي أيضا باللون الأبيض ، بالإضافه إلى صنبور معدني استنطق البياض الناصع المحيط به .
و أخيراً نختم بالمنظر الليلي للمنزل ، و الإضاءه تنبعث من جوانبه و تنعكس على المياه ، فنشعر أن هذا المنزل لابد وأنه ينعم بسلام داخلي كافي ليغمر به أفراد العائله .
للمزيد من المنازل المميزة ننصحكم بقراءة منزل اﻷحلام