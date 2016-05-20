بيت العائله بتصميم من المُستقبل

الأقل هو الأكثر ، هكذا تقول الفلسفه المعماريه المينيماليه. وهذا ما نراه قد تحقق في هذا المنزل العائلي casa mikado من تصميم شركة Ascoz arquitectura .يقع المنزل في فالنسيا أجمل المدن الأسبانيه ، التى تتميز بمعمارها الساحر و المميز . ونجد أن تصميم هذا المنزل جاء ليتناسب مع كافة التطلعات للمستقبل ، حيث أن تصميمه يعتمد كلياً على الإحساس العميق بجمال الفراغ.

و جاء المنزل معتمداً على الخطوط المستقيمه و فقط القليل من الإنحناءات بالداخل ولكنه مبتعداً تماما عن النقوشات و الزخارف المبهرجه في تصميمه .فالمنزل يستمد جماله من هيكله الخارجي ،الأرضيات ، المسطحات الخصراء و الإضاءه عوضاً عن الإستعانه بالألوان و الإكسسوارات المبهرجه .

و المنزل جاء باللون الأبيض المريح و العصري ، كما أنه يتكون من طابقين و حديقه أماميه و مسبح بخطوط مستقيمه.