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بيت العائله بتصميم من المُستقبل

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
Casa Mikado, Ascoz Arquitectura Ascoz Arquitectura منازل
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الأقل هو الأكثر ، هكذا تقول الفلسفه المعماريه المينيماليه. وهذا ما نراه قد تحقق في هذا المنزل العائلي casa mikado من تصميم شركة Ascoz arquitectura .يقع المنزل في فالنسيا أجمل المدن الأسبانيه ، التى تتميز بمعمارها الساحر و المميز . ونجد أن تصميم هذا المنزل جاء ليتناسب مع كافة التطلعات للمستقبل ، حيث أن تصميمه يعتمد كلياً على الإحساس العميق بجمال الفراغ. 

و جاء المنزل معتمداً على الخطوط المستقيمه و فقط القليل من الإنحناءات بالداخل ولكنه مبتعداً تماما عن النقوشات و الزخارف المبهرجه في تصميمه .فالمنزل يستمد جماله من هيكله الخارجي ،الأرضيات ، المسطحات الخصراء و الإضاءه عوضاً عن الإستعانه بالألوان و الإكسسوارات المبهرجه .

و المنزل جاء باللون الأبيض المريح و العصري ، كما أنه  يتكون من طابقين و حديقه أماميه و مسبح بخطوط مستقيمه.

طوابق متراكبه بتصميم خلاب

Casa Mikado, Ascoz Arquitectura Ascoz Arquitectura حديقة
Ascoz Arquitectura

Ascoz Arquitectura
Ascoz Arquitectura
Ascoz Arquitectura

واجهة المنزل عصريه و جذابة ، ذات طابع تبسيطي يظهر من اعتماد الخطوط المستقيمه في تصميم المنزل . والواجهه الزجاجيه الكبيره التى تسمع بأكبر قدر من الإضاءه الطبيعيه بالدخول إلى المنزل. و أيضاً شبابيك الطابق العلوي الخشبيه الكبيره ذات الخطوط المستقيمه ، مما يجعل المنزل يتمتع بقدر عالى من الإضاءه الطبيعيه لجميع أركانه .

ونلاحظ صورة المنزل و هي تنعكس على مياه المسبح الرقراقه ، إلى جانب المسطحات الخضراء المبهجه . الأبيض و الأزرق و الأخضر عندما يجتمعون لابد و أن يُشكلوا منظر خلاب .

الكثير من الخطوط المستقيمه

Casa Mikado, Ascoz Arquitectura Ascoz Arquitectura حديقة
Ascoz Arquitectura

Ascoz Arquitectura
Ascoz Arquitectura
Ascoz Arquitectura

يتكون المنزل من طابقين على شكل مستطيلات متراكبه فوق بعضها البعض بصوره غير متساوية ، و كان هذا هو السر وراء براعة التصميم و ابتكاره.كمان نجد أنه هناك جزء من الطابق السفلي لا يلمس الأرض و كأنه جزء طائر !.

أما جوانب المنزل ، فنجد في جانب كل من الطابقين شباك على شكل مستطيل رأسي و كأنه عمودي على المنزل الذي يأخذ شكل مستطيل أفقي .

مدخل المنزل

Casa Mikado, Ascoz Arquitectura Ascoz Arquitectura منازل
Ascoz Arquitectura

Ascoz Arquitectura
Ascoz Arquitectura
Ascoz Arquitectura

يأتي مدخل المنزل في منتهى البساطه ،التى تناسب روح المنزل . يتكون من ممر من القطع الخشبيه المرصوصه بعنايه  في طريق منحني قليلاً ،على مجموعه من الصخور و الحشائش الطبيعيه .

كما أن باب المدخل أيضا من الخشب ، حيث أن استخدام الأخشاب بكثره بدلا من أي خامه أخرى من مميزات النمط المينيمالي أو التبسيطي. كل هذا يٌشعرك بأنك على وشك الدخول إلى منزل صديق للطبيعه .

غرفة الإستقبال

Casa Mikado, Ascoz Arquitectura Ascoz Arquitectura الممر والمدخل
Ascoz Arquitectura

Ascoz Arquitectura
Ascoz Arquitectura
Ascoz Arquitectura

تزين المنزل كله ، وحتى الواجهه باللون الأبيض ، الذي أضفى شاعريه مطلوبه لتعبر عن النمط التبسيطي المُتبع .فنجد هنا أن اللون الأبيض هو اللون المُهيمن على جميع جدران المنزل .

ونجد أن المصمم قد ابتعد تماما عن استخدام أي خامة للأرضيات غير الخشب ،حتى في داخل المنزل متماشياً مع الأخشاب في الممر الخارجي .

كما أنه استعمل الخشب أيضاً في تصميم هذا السلم الداخلي ، المكون من درابزين باللون الأبيض و درجات خشبيه بنفس خامة الأرضيات . وجاء السلم بتصميم حلزوني جذاب .

أبواب الغرفه الزجاجيه توفر إضاءه طبيعيه تغني عن الإضاءه الصناعيه ، وتكشف عن منظر طبيعي يخطف القلوب قبل الأبصار ، حيث المياه الزرقاء و من ورائها الأعشاب الخضراء على امتداد النظر

المطبخ

Casa Mikado, Ascoz Arquitectura Ascoz Arquitectura مطبخ
Ascoz Arquitectura

Ascoz Arquitectura
Ascoz Arquitectura
Ascoz Arquitectura

اكتسى المطبخ باللون الأبيض الحالم ، و تزينت أرضيته بالخشب أيضا . و اكتسب بعضا من الفخامه من اللمسه المعدنيه على جميع مكوناته .

فنجد مدخنة السقف مصنوعه من المعدن اللامع , كذلك إطار الشباك ، كما نجد أنه قد تم توظيف فرن الكهرباء و كأنه قطعة ديكور ليٌكمل الشكل الجمالي بإطاره الخارجي من المعدن اللامع أيضاً.فهذا من أهم مميزات النط المينيمالي أيضاً ، وهو أنه لا يستخدم قطع ديكور للزينه فقط ولكن يجب أن يكون لها استخدام مهما كانت بسيطه .

و نرى أن كراسي المطبخ متناغمة مع المناخ العام للمطبخ . فنجد أنها مصنوعه من المعدن أيضأ ولكن باللون الأسود الذي يتناسب مع الخطوط السوداء في أبواب الفرن !.

مطبخ على المسبح

Casa Mikado, Ascoz Arquitectura Ascoz Arquitectura مسبح
Ascoz Arquitectura

Ascoz Arquitectura
Ascoz Arquitectura
Ascoz Arquitectura

المطبخ مفتوح على المسبح ، أو لنقل مفتوح على الطبيعه . لتحقيق أكبر فائدة من المنظر الطبيعي الملهم للمياه و المسطحات الخضراء .

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حمام فريد

Casa Mikado, Ascoz Arquitectura Ascoz Arquitectura حماممغاسل
Ascoz Arquitectura

Ascoz Arquitectura
Ascoz Arquitectura
Ascoz Arquitectura

هذا الحمام الفريد يحتوي على مغسله لابد و أنها قادمه من المستقبل !،فهي تعطي انطباع بأنها مكونه من طابقين كالمنزل و جاءت هي أيضا باللون الأبيض ، بالإضافه إلى صنبور معدني استنطق البياض الناصع المحيط به .

منظر ليلي

Casa Mikado, Ascoz Arquitectura Ascoz Arquitectura حديقة
Ascoz Arquitectura

Ascoz Arquitectura
Ascoz Arquitectura
Ascoz Arquitectura

و أخيراً نختم بالمنظر الليلي للمنزل ، و الإضاءه تنبعث من جوانبه و تنعكس على المياه ، فنشعر أن هذا المنزل لابد وأنه ينعم بسلام داخلي كافي ليغمر به أفراد العائله .

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هل أعجبك بيت العائله بتصميم من المستقبل ؟ شاركنا رأيك في التعليقاتويمكنك أيضاً التفضل بقراءة المقال التاليالأثاث المعدني يتألق في غرف المعيشهبيت ال...

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