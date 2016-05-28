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7مطابخ كلاسيكيه تتحدث عن نفسها!

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
Our Kitchens, Harvey Jones Kitchens Harvey Jones Kitchens مطبخ
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الطراز الكلاسيكي ، هو الإختيار المثالي لمحبي العراقه و الرقي . الموسيقى الكلاسيكيه ، الأفلام الكلاسيكيه ،  الأثاث الكلاسيكي ، جميعها تعتبر تحف مٌعمره لا تتلف مع الزمن . لذا إن كنت ستعتمد الطراز الكلاسيكي لمنزلك ، تاكد من إختيارك لخامات متينه و عالية الجوده ، حتى تضمن الإحتفاظ بها معك طويلاً . و إختيار التحف الكلاسيكيه الثمينه لا يعتبر إطلاقا إسرافًا أو إهدارا للمال ، فالطراز الكلاسيكي لا يخرج أبداً عن الموضه على مر السنين . ولأن للمطبخ الكلاسيكي فخامه لا يختلف عليها أحد ، سنعرض عليك بعضاً من المطابخ الكلاسيكيه ذات البريق الأخاذ ، الذي لا يخفت مع مرور الزمن . 

1- مطبخ كلاسيكي بروح عائليه

Fallowfield | Traditional English Country Kitchen Davonport مطبخ خشب Green
Davonport

Fallowfield | Traditional English Country Kitchen

Davonport
Davonport
Davonport

مطبخ على النمط الريفي الكلاسيكي باللون الأخضر الفاتح ، حيث نلاحظ عودة صيحة الريترو من حقبة الخمسينات و الستينات ، لتتربع على العرش من جديد . الأرضيات باللون الخشبي الطبيعي و سفرة المطبخ و الكراسي من الخشب أيضا الذي يتميز به النمط الريفي  ، الرخام باللون البني الفاتح ، انحناءات المطبخ النصف دائريه تُساعد على عدم إهدار المساحات و تٌعطي انسيابيه توحي بالعفويه . ستائر المطبخ مزخرفه بالبرتقالي و البني الفاتح جائت مناسبه للأرضيه الخشبيه و روح المطبخ الدافئه . خزائن المطبخ تحتوي على الكثير من الأدراج و الرفوف لمساحة تخزين كبيره ، و أيضاً مساحة جزيرة المطبخ كبيره  تتسع لكثير من مهام المطبخ ، و متصل بالجزيره طاولة المطبخ لمزيد من العمليه و استغلال المساحات . استخدام  زهور التيوليب البيضاء ملائم لجو السلام الأسري السائد على المكان .

2- باللون الخشبي الطبيعي

Walnut Shaker kitchen by Harvey Jones Kitchens Harvey Jones Kitchens مطبخ
Harvey Jones Kitchens

Walnut Shaker kitchen by Harvey Jones Kitchens

Harvey Jones Kitchens
Harvey Jones Kitchens
Harvey Jones Kitchens

المطبخ بلون الخشب الطبيعي ، من أكثر أشكال المطابخ الكلاسيكيه شيوعاً. و في هذا المطبخ من تصميمHarvey Jones Kitchens ، نلاحظ أن التدرج الطبيعي لدرجات اللون البني لنسيج الخشب ، أعطى لمسة فنيه جذابه من الطبيبعه . كما أن أجهزة المطبخ الحديثه و الرخام باللون الإسود ، تصميم الكراسي الحديث و الحائط باللون الأحمر وراء الصنبور، أعطى لمسه عصريه على المطبخ الخشبي ليُصبح غير تقليدي .

3- الكريمي و الذهبي الكلاسيكي

Дом на Днепре, SBM studio SBM studio مطبخ
SBM studio

SBM studio
SBM studio
SBM studio

مطبخ من النمط الكلاسيكي العريق ، بزخارف كلاسيكيه رائعه و حواف ذهبيه لامعه . كلاسيكيه تنبض بالروح البريطانيه العتيقه ،  الشموع و الشمعدانات  المعدنيه في جوانب السقف المُعلق ، أدوات المطبخ النحاسيه ، مصابيح السقف التقليديه ،نوافذ المطبخ الكبيره ، جزيرة المطبخ بقوائم منحوته و منمرقه ، الموقد المعدني بالإسود و الذهبي الفخم ، أرضية المطبخ من البلاط المُزخرف ، كل هذا كان سيجعلنا نشعر أننا مازلنا في العصر الفيكتوري الذهبي ، لولا وجود هذه المدخنه الحديثه !.

4- تباين مُثمِر

Bespoke Kitchen, Reeva Design Reeva Design مطبخمخزن
Reeva Design

Bespoke Kitchen

Reeva Design
Reeva Design
Reeva Design

تباين الألوان في المطبخ خلق جمالاً ملحوظاً ، حيث نرى وجود الأبيض مع كثير من الألوان الداكنه . المطبخ الخشبي باللون الأبيض و رخام ألواح المطبخ بالإسود الفخم ، مع الحائط خلف الموقد المكون  من أحجار سوداء . و العكس في المقابل فنجد جزيرة المطبخ جاءت باللون الأزرق الداكن و الرخام باللون الأبيض . و تم توفير مكان مثالي لتناول الطعام عن طريق طاولة خشبيه ممتدة من جزيرة المطبخ . وجود الخشب بلونه الطبيعي في الطاوله و الإكسسوار أعلى الموقد أضاف حيوية الطبيعه على المطبخ . و نرى اللمسات العصريه في مصابيح السقف على النمط الصناعي الحديث و ثلاجة المشروبات الموجوده داخل جزيرة المطبخ .

5- أبيض مثالي

Grace, Mowlem&Co Mowlem&Co
Mowlem&amp;Co

Grace

Mowlem&Co
Mowlem&amp;Co
Mowlem&Co

اللون الأبيض من الألوان المميزه للمطابخ الكلاسيكيه الحالمه ، لأنه يدل على مدى صفاء و نظافة أماكن تحضير الطعام . في الصورة مطبخ كلاسيكي مثالي للمساحات الضيقه نسبياً لأنه يعطي إحساس بالإتساع، و المطبخ أبيض برخام رمادي فاتح لمزيداً من الإشراق .ثريا السقف الكلاسيكيه الصغيره نسبيا ، توحي بكبر مساحة السقف و ارتفاعه . إضافة نبات اللافندر المٌبهج في مزهريه بيضاء ديكور مثالي و كأنه مكافأة الطبيعه لأصحاب هذا المطبخ الراقي .

6- فخامة الإسود

Casa Colomos, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño مطبخ
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

يتربع الإسود على عرش الألوان ، و تتربع الكلاسيكيه على عرش الفخامه ،فما بالك بنتاج المزج بينهم !.هذا المطبخ مصنوع من الخشب باللون الأسود ، له قوابض معدنيه باللون الفضي في لمسة عصريه بسيطه .رخام ألواح المطبخ جاء باللون البيج الفاتح و كأنه مرايا عاكسه . الأرضيه الفاتحه للمطبخ حالت دون أن يبدو المطبخ مظلما نتيجة اللون الإسود المهيمن على الغرفه .

7- كلاسيكيه رومانسيه

Чудный прованс, Katerina Butenko Katerina Butenko مطبخ
Katerina Butenko

Katerina Butenko
Katerina Butenko
Katerina Butenko

المطبخ على الطراز الكلاسيكي باللون الأبيض ، و طاولة مطبخ دائريه صغيره مغطاه بمفرش أنيق من قماش الدانتيل المزين بورود و حاويات زجاجيه شفافه صغيره ، كرسي المطبخ مٌبطن بقماش من الأخضر الفاتح . ألوان الحائط بالدرجة الباستيليه للأزرق  و ثريا سقف بإطار مٌفرغ كقماش الدانتيل . النباتات الخضراء على النافذه و الستائر الرقيقه ، و المطبخ ذو الأجزاء الصغيره  ، الأطباق الخزفيه المُزخرفه التى تزين الحائط . كل هذا الهدوء و الرقه يجعلك تظن أن هذا المطبخ هو لوحة من عالم الأميرات و ليس الواقع .

البيت الأبيض.. بساطة تَوّجها سحر لا يوصف!
للمزيد عن المطابخ تفضل بقراءه أفكار بسيطه وفعاله لترتيب المطابخهل أعجبتك 7 مطابخ كلاسيكيه تتحدث عن نفسها ؟ شاركنا رأيك بكتابة تعليق .

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