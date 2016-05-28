7مطابخ كلاسيكيه تتحدث عن نفسها!

الطراز الكلاسيكي ، هو الإختيار المثالي لمحبي العراقه و الرقي . الموسيقى الكلاسيكيه ، الأفلام الكلاسيكيه ، الأثاث الكلاسيكي ، جميعها تعتبر تحف مٌعمره لا تتلف مع الزمن . لذا إن كنت ستعتمد الطراز الكلاسيكي لمنزلك ، تاكد من إختيارك لخامات متينه و عالية الجوده ، حتى تضمن الإحتفاظ بها معك طويلاً . و إختيار التحف الكلاسيكيه الثمينه لا يعتبر إطلاقا إسرافًا أو إهدارا للمال ، فالطراز الكلاسيكي لا يخرج أبداً عن الموضه على مر السنين . ولأن للمطبخ الكلاسيكي فخامه لا يختلف عليها أحد ، سنعرض عليك بعضاً من المطابخ الكلاسيكيه ذات البريق الأخاذ ، الذي لا يخفت مع مرور الزمن .
مطبخ على النمط الريفي الكلاسيكي باللون الأخضر الفاتح ، حيث نلاحظ عودة صيحة الريترو من حقبة الخمسينات و الستينات ، لتتربع على العرش من جديد . الأرضيات باللون الخشبي الطبيعي و سفرة المطبخ و الكراسي من الخشب أيضا الذي يتميز به النمط الريفي ، الرخام باللون البني الفاتح ، انحناءات المطبخ النصف دائريه تُساعد على عدم إهدار المساحات و تٌعطي انسيابيه توحي بالعفويه . ستائر المطبخ مزخرفه بالبرتقالي و البني الفاتح جائت مناسبه للأرضيه الخشبيه و روح المطبخ الدافئه . خزائن المطبخ تحتوي على الكثير من الأدراج و الرفوف لمساحة تخزين كبيره ، و أيضاً مساحة جزيرة المطبخ كبيره تتسع لكثير من مهام المطبخ ، و متصل بالجزيره طاولة المطبخ لمزيد من العمليه و استغلال المساحات . استخدام زهور التيوليب البيضاء ملائم لجو السلام الأسري السائد على المكان .
المطبخ بلون الخشب الطبيعي ، من أكثر أشكال المطابخ الكلاسيكيه شيوعاً. و في هذا المطبخ من تصميمHarvey Jones Kitchens ، نلاحظ أن التدرج الطبيعي لدرجات اللون البني لنسيج الخشب ، أعطى لمسة فنيه جذابه من الطبيبعه . كما أن أجهزة المطبخ الحديثه و الرخام باللون الإسود ، تصميم الكراسي الحديث و الحائط باللون الأحمر وراء الصنبور، أعطى لمسه عصريه على المطبخ الخشبي ليُصبح غير تقليدي .
مطبخ من النمط الكلاسيكي العريق ، بزخارف كلاسيكيه رائعه و حواف ذهبيه لامعه . كلاسيكيه تنبض بالروح البريطانيه العتيقه ، الشموع و الشمعدانات المعدنيه في جوانب السقف المُعلق ، أدوات المطبخ النحاسيه ، مصابيح السقف التقليديه ،نوافذ المطبخ الكبيره ، جزيرة المطبخ بقوائم منحوته و منمرقه ، الموقد المعدني بالإسود و الذهبي الفخم ، أرضية المطبخ من البلاط المُزخرف ، كل هذا كان سيجعلنا نشعر أننا مازلنا في العصر الفيكتوري الذهبي ، لولا وجود هذه المدخنه الحديثه !.
تباين الألوان في المطبخ خلق جمالاً ملحوظاً ، حيث نرى وجود الأبيض مع كثير من الألوان الداكنه . المطبخ الخشبي باللون الأبيض و رخام ألواح المطبخ بالإسود الفخم ، مع الحائط خلف الموقد المكون من أحجار سوداء . و العكس في المقابل فنجد جزيرة المطبخ جاءت باللون الأزرق الداكن و الرخام باللون الأبيض . و تم توفير مكان مثالي لتناول الطعام عن طريق طاولة خشبيه ممتدة من جزيرة المطبخ . وجود الخشب بلونه الطبيعي في الطاوله و الإكسسوار أعلى الموقد أضاف حيوية الطبيعه على المطبخ . و نرى اللمسات العصريه في مصابيح السقف على النمط الصناعي الحديث و ثلاجة المشروبات الموجوده داخل جزيرة المطبخ .
اللون الأبيض من الألوان المميزه للمطابخ الكلاسيكيه الحالمه ، لأنه يدل على مدى صفاء و نظافة أماكن تحضير الطعام . في الصورة مطبخ كلاسيكي مثالي للمساحات الضيقه نسبياً لأنه يعطي إحساس بالإتساع، و المطبخ أبيض برخام رمادي فاتح لمزيداً من الإشراق .ثريا السقف الكلاسيكيه الصغيره نسبيا ، توحي بكبر مساحة السقف و ارتفاعه . إضافة نبات اللافندر المٌبهج في مزهريه بيضاء ديكور مثالي و كأنه مكافأة الطبيعه لأصحاب هذا المطبخ الراقي .
يتربع الإسود على عرش الألوان ، و تتربع الكلاسيكيه على عرش الفخامه ،فما بالك بنتاج المزج بينهم !.هذا المطبخ مصنوع من الخشب باللون الأسود ، له قوابض معدنيه باللون الفضي في لمسة عصريه بسيطه .رخام ألواح المطبخ جاء باللون البيج الفاتح و كأنه مرايا عاكسه . الأرضيه الفاتحه للمطبخ حالت دون أن يبدو المطبخ مظلما نتيجة اللون الإسود المهيمن على الغرفه .
المطبخ على الطراز الكلاسيكي باللون الأبيض ، و طاولة مطبخ دائريه صغيره مغطاه بمفرش أنيق من قماش الدانتيل المزين بورود و حاويات زجاجيه شفافه صغيره ، كرسي المطبخ مٌبطن بقماش من الأخضر الفاتح . ألوان الحائط بالدرجة الباستيليه للأزرق و ثريا سقف بإطار مٌفرغ كقماش الدانتيل . النباتات الخضراء على النافذه و الستائر الرقيقه ، و المطبخ ذو الأجزاء الصغيره ، الأطباق الخزفيه المُزخرفه التى تزين الحائط . كل هذا الهدوء و الرقه يجعلك تظن أن هذا المطبخ هو لوحة من عالم الأميرات و ليس الواقع .