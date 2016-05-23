من بناء متهالك إلى منزل عصري خارق

في المركز التاريخي لإحدى مدن ميريدا في يوكتان، وعلى مساحة 200 متر مربعة، يقع منزل قديم ذو واجهة متهالكة خالية من أي معالم الحياة، هنا كان التحدي الذي واجهه مهندسو شركة H. Ponce Arquitectos المعمارية المتخصصة في إنقاذ المنازل القديمة، بقيادة كبير المهندسين، هنري بونس أنجل ميراندا.
نجح الفريق المتخصص في إعادة إحياء هذا الكيان المتهالك مرة أخرى، حيث استبدلت الواجهة القديمة بواجهة طويلة مُشرقة تحمل طابعًا أثريًا يتماشى مع موقع المنزل التاريخي، بينما أبدعوا في لمساتهم الفنية الخاصة بالتصميم الداخلي، ليتحول إلى معرضًا فنيًا لكل ما هو حديث ومعاصر.
تلك هي الواجهة المتهالكة، وعلى الرغم من قدم المنزل إلا أنها تجعله يبدو أقدم من عمره الحقيقي، فتصميم البناء غير متناسق، وخالي من كل معالم الحياة، ويحوي نافذتين صغيرتين تجعلانه يبدو وكأنه سجنًا! خاصة مع ذلك الباب الكبير الذي يتوسط الواجهة.
هل تُصدق أن تلك الواجهة تنتمي للبيت ذاته؟! نعم فقد أبدع مصممو شركة H. Ponce Arquitectos في تحويل الواجهة القديمة إلى أخرى تُشع سحرًا وجمالًا.
تتميز تلك الواجهة الجديدة بطولها الكبير، والباب الخشبي الرفيع، الذي تتوسطه نوافذ زجاجية طولية، كما يوجد بجانبه أيضًا تلك النافذة الطولية الرفيعة التي تُضفي سحرًا خاصًا، لما تعكسه من ضوء ذهبي لامع، ويمكنك أن تشعر بالطابع الأثري لتلك الواجهة التي تبدو وكأنها لأحد المعابد، إلا أنها تتمتع في الوقت ذاته بإطلالة عصرية من نوع خاص.
يحتاج مدخل المنزل الرئيسي الموضح بالصورة إلى الكثير من التأمل، لما يحويه من جمال وسحر غير قابل للوصف، بدءًا من تلك الحديقة الداخلية التي لا تحوي فقط زرعًا بل إنها أيضًا تحوي وحدات إضاءة تُزيدها جمالًا.
وفي الحائط المقابل، يمكننا رؤية التصميم المميز الذي يبعث أقصى درجات الحيوية والبهجة في المكان، حيث مربعات الرسومات الملونة، وتلك الطاولة الزجاجية الأنيقة التي يُحيطها كرسيان معدنيان يكسوهما اللون الأسود، الذي يتماشى في أناقته مع فخامة الأرضية البيج التي تعكس الأضواء الموزعة بمنتصف السقف.
يضم مدخل المنزل الذي يتميز بمساحته الطولية الممتدة، قطعة فنية أخرى من تصميم مهندسو شركة H. Ponce Arquitectos، حيث السلالم التي تحمل طابعًا خاصًا من العصرية ببساطة تصميمها المتناهية، مع اللمسة الخشبية الأنيقة.
لم ينتهي جمال التصميم الداخلي عند المدخل، فقد كان البداية فقط، فلازال هذا المنزل يضم الكثير من السحر الذي نرى بعض منه في غرفة المعيشة.
تلعب الإضاءة في هذا الغرفة دورًا واضحًا في إبراز روعة ألوانها، التي تضم كل من الألوان المحايدة والحارة. حيث قطع الأثاث الخشبي التي تبث موجات دافئة بلونها البني، إلى جانب تلك الأريكة باللون الرمادي المحايد، فيما تزينها وسائد باللون التركوازي الفاقع.
وفي الأرضية، تحدث اللون البيج بلغة الفخامة، عاكسًا كل ما يسقط عليه من أضواء، بينما تزينت الجدران بإطارات كبيرة تنطق باللون
الفوشيا الذي يبرز وسط اللونين الأسود والبيج.
هذا الركن يبدو وكأنه مساحة مصممة لاستخدامها كمكتبة، ولكنه يتمتع بتصميم غريب مميز، حيث التركيبات الحديدية التي تُشكل مساحات مفرغة، وقد استخدمت ألواح الخشب لتشكيل أرفف وضعت عليها قطع فنية صغيرة ومبهرة، والقليل من الكتب هنا وهناك، بينما صنع اللوح الأكبر من الخشب منضدة، وضع أمامها كرسي أسود أنيق.
يتميز هذا الركن من المنزل بالألوان المحايدة في جدرانه وأرضيته التي تبدو وكأنها من الرخام، فيما وضعت سجادة على الأرجح مصنوعة يدويًا، لتُكمل المقطوعة الفنية التي يُشكلها هذا الركن الساحر.
أما عن الإضاءة، فتدلى من السقف
نجفة ذات تصميم هندسي لمربعات متداخلة من المعدن الأسود، وبداخلة مصباح عادي، لا يُتلف إطلاقًا المنظر الجمالي البسيط لها، بل يُزيده بساطة وجمال.
خُصصت تلك المساحة الصغيرة لتُصبح غرفة طعام، فقط تحوي منضدة زجاجية أنيقة بتصميمها البسيط الذي يخلو من كل ملامح المغالاة، فيما تراصت حولها كراسي بيضاء لا تبعد عن بعضها سوى بمسافات صغيرة جدًا، لتولد جو من الألفة والحميمية أثناء تناول الطعام.
يكمن سحر هذه الغرفة أيضًا في إضاتها، حيث تدلت من القف وحدات إضاءة ذات تصميم عصري أنيق، لتسلط ضوءها كاملًا على تلك المنضدة الموضوعة أسفلها.
تكسو المطبخ حلة بيضاء مُشرقة، تتجلى في لون الجدران والسقف، وأيضًا وحدات المطبخ وطاولته، بل وكراسيه، ويتميز تصميمه بشكل عام بالعصرية والرقي المتجسد في بساطته.
ولكسر حدة الأبيض المسيطر على مساحة المطبخ بأكملها، تم الاستعانة بمزهرية تحوي زهورًا ملونة، إلى جانب بعض من أدوات المطبخ ذات اللون البرتقالي الحار، فيما تُضفي تلك النافذة الزجاجية الممتدة من الأرض وحتى السقف، لمسة حيوية مُشرقة، حيث تكشف عن منظر الخضرة الموجودة في الفناء الخلفي للمنزل.
يحوي الفناء الخلفي للمنزل جزء من الجنة بما يتضمنه من ماء وخضرة إضافة إلى منظر السماء الذي يُكمل اللوحة الفنية للطبيعة الخلابة، حيث يوجد في الفناء مسبحًا بمساحة مستطيلة، تُحيطها أرض خشبية ومساحات من المرزوعات الخضراء المنتشرة هنا وهناك، ليُصبح سحر المنزل ممتدًا من مدخلة وحتى فناءه.
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