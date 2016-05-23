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من بناء متهالك إلى منزل عصري خارق

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
B + H 45 , HPONCE ARQUITECTOS HPONCE ARQUITECTOS الممر الحديث، المدخل و الدرج
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في المركز التاريخي لإحدى مدن ميريدا في يوكتان، وعلى مساحة 200 متر مربعة، يقع منزل قديم ذو واجهة متهالكة خالية من أي معالم الحياة، هنا كان التحدي الذي واجهه مهندسو شركة H. Ponce Arquitectos  المعمارية المتخصصة في إنقاذ المنازل القديمة، بقيادة كبير المهندسين، هنري بونس أنجل ميراندا.

نجح الفريق المتخصص في إعادة إحياء هذا الكيان المتهالك مرة أخرى، حيث استبدلت الواجهة القديمة بواجهة طويلة مُشرقة تحمل طابعًا أثريًا يتماشى مع موقع المنزل التاريخي، بينما أبدعوا في لمساتهم الفنية الخاصة بالتصميم الداخلي، ليتحول إلى معرضًا فنيًا لكل ما هو حديث ومعاصر.

واجهة قديمة متهالكة

B + H 45 , HPONCE ARQUITECTOS HPONCE ARQUITECTOS
HPONCE ARQUITECTOS

HPONCE ARQUITECTOS
HPONCE ARQUITECTOS
HPONCE ARQUITECTOS

تلك هي الواجهة المتهالكة، وعلى الرغم من قدم المنزل إلا أنها تجعله يبدو أقدم من عمره الحقيقي، فتصميم البناء غير متناسق، وخالي من كل معالم الحياة، ويحوي نافذتين صغيرتين تجعلانه يبدو وكأنه سجنًا! خاصة مع ذلك الباب الكبير الذي يتوسط الواجهة.

تحول جذري!

B + H 45 , HPONCE ARQUITECTOS HPONCE ARQUITECTOS
HPONCE ARQUITECTOS

HPONCE ARQUITECTOS
HPONCE ARQUITECTOS
HPONCE ARQUITECTOS

هل تُصدق أن تلك الواجهة تنتمي للبيت ذاته؟! نعم فقد أبدع مصممو شركة H. Ponce Arquitectos  في تحويل الواجهة القديمة إلى أخرى تُشع سحرًا وجمالًا.

تتميز تلك الواجهة الجديدة بطولها الكبير، والباب الخشبي الرفيع، الذي تتوسطه نوافذ زجاجية طولية، كما يوجد بجانبه أيضًا تلك النافذة الطولية الرفيعة التي تُضفي سحرًا خاصًا، لما تعكسه من ضوء ذهبي لامع، ويمكنك أن تشعر بالطابع الأثري لتلك الواجهة التي تبدو وكأنها لأحد المعابد، إلا أنها تتمتع في الوقت ذاته بإطلالة عصرية من نوع خاص.

جمال غير قابل للوصف!

B + H 45 , HPONCE ARQUITECTOS HPONCE ARQUITECTOS الممر الحديث، المدخل و الدرج
HPONCE ARQUITECTOS

HPONCE ARQUITECTOS
HPONCE ARQUITECTOS
HPONCE ARQUITECTOS

يحتاج مدخل المنزل الرئيسي الموضح بالصورة إلى الكثير من التأمل، لما يحويه من جمال وسحر غير قابل للوصف، بدءًا من تلك الحديقة الداخلية التي لا تحوي فقط زرعًا بل إنها أيضًا تحوي وحدات إضاءة تُزيدها جمالًا.

وفي الحائط المقابل، يمكننا رؤية التصميم المميز الذي يبعث أقصى درجات الحيوية والبهجة في المكان، حيث مربعات الرسومات الملونة، وتلك الطاولة الزجاجية الأنيقة التي يُحيطها كرسيان معدنيان يكسوهما اللون الأسود، الذي يتماشى في أناقته مع فخامة الأرضية البيج التي تعكس الأضواء الموزعة بمنتصف السقف.

سلالم خشبية بلمسة عصرية

B + H 45 , HPONCE ARQUITECTOS HPONCE ARQUITECTOS الممر الحديث، المدخل و الدرج
HPONCE ARQUITECTOS

HPONCE ARQUITECTOS
HPONCE ARQUITECTOS
HPONCE ARQUITECTOS

يضم مدخل المنزل الذي يتميز بمساحته الطولية الممتدة، قطعة فنية أخرى من تصميم مهندسو شركة H. Ponce Arquitectos، حيث السلالم  التي تحمل طابعًا خاصًا من العصرية ببساطة تصميمها المتناهية، مع اللمسة الخشبية الأنيقة.

الإضاءة سر جمال غرفة المعيشة

B + H 45 , HPONCE ARQUITECTOS HPONCE ARQUITECTOS غرفة المعيشة
HPONCE ARQUITECTOS

HPONCE ARQUITECTOS
HPONCE ARQUITECTOS
HPONCE ARQUITECTOS

لم ينتهي جمال التصميم الداخلي عند المدخل، فقد كان البداية فقط،  فلازال هذا المنزل يضم الكثير من السحر الذي نرى بعض منه في غرفة المعيشة.

تلعب الإضاءة في هذا الغرفة دورًا واضحًا في إبراز روعة ألوانها، التي تضم كل من الألوان المحايدة والحارة. حيث قطع الأثاث الخشبي التي تبث موجات دافئة بلونها البني، إلى جانب تلك الأريكة باللون الرمادي المحايد، فيما تزينها  وسائد باللون التركوازي الفاقع.

وفي الأرضية، تحدث اللون البيج بلغة الفخامة، عاكسًا كل ما يسقط عليه من أضواء، بينما تزينت الجدران بإطارات كبيرة تنطق باللون الفوشيا الذي يبرز وسط اللونين الأسود والبيج.

ركن ساحر بتصميم غريب!

B + H 45 , HPONCE ARQUITECTOS HPONCE ARQUITECTOS الممر الحديث، المدخل و الدرج
HPONCE ARQUITECTOS

HPONCE ARQUITECTOS
HPONCE ARQUITECTOS
HPONCE ARQUITECTOS

هذا الركن يبدو وكأنه مساحة مصممة لاستخدامها كمكتبة، ولكنه يتمتع بتصميم غريب مميز، حيث التركيبات الحديدية التي تُشكل مساحات مفرغة، وقد استخدمت ألواح الخشب لتشكيل أرفف وضعت عليها قطع فنية صغيرة ومبهرة، والقليل من الكتب هنا وهناك، بينما صنع اللوح الأكبر من الخشب منضدة، وضع أمامها كرسي أسود أنيق.

يتميز هذا الركن من المنزل بالألوان المحايدة في جدرانه وأرضيته التي تبدو وكأنها من الرخام، فيما وضعت سجادة على الأرجح مصنوعة يدويًا،  لتُكمل المقطوعة الفنية التي يُشكلها هذا الركن الساحر.

أما عن الإضاءة، فتدلى من السقف نجفة ذات تصميم هندسي لمربعات متداخلة من المعدن الأسود، وبداخلة مصباح عادي، لا يُتلف إطلاقًا المنظر الجمالي البسيط لها، بل يُزيده بساطة وجمال.

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غرفة طعام صغيرة

B + H 45 , HPONCE ARQUITECTOS HPONCE ARQUITECTOS غرفة السفرة
HPONCE ARQUITECTOS

HPONCE ARQUITECTOS
HPONCE ARQUITECTOS
HPONCE ARQUITECTOS

خُصصت تلك المساحة الصغيرة لتُصبح غرفة طعام، فقط تحوي منضدة زجاجية أنيقة بتصميمها البسيط الذي يخلو من كل ملامح المغالاة، فيما تراصت حولها كراسي بيضاء لا تبعد عن بعضها سوى بمسافات صغيرة جدًا، لتولد جو من الألفة والحميمية أثناء تناول الطعام.

يكمن سحر هذه الغرفة أيضًا في إضاتها، حيث تدلت من القف وحدات إضاءة ذات تصميم عصري أنيق، لتسلط ضوءها كاملًا على تلك المنضدة الموضوعة أسفلها.

مطبخ عصري أنيق

B + H 45 , HPONCE ARQUITECTOS HPONCE ARQUITECTOS مطبخ
HPONCE ARQUITECTOS

HPONCE ARQUITECTOS
HPONCE ARQUITECTOS
HPONCE ARQUITECTOS

تكسو المطبخ حلة بيضاء مُشرقة، تتجلى في لون الجدران والسقف، وأيضًا وحدات المطبخ وطاولته، بل وكراسيه، ويتميز تصميمه بشكل عام بالعصرية والرقي المتجسد في بساطته.

ولكسر حدة الأبيض المسيطر على مساحة المطبخ بأكملها، تم الاستعانة بمزهرية تحوي زهورًا ملونة، إلى جانب بعض من أدوات المطبخ ذات اللون البرتقالي الحار، فيما تُضفي تلك النافذة الزجاجية الممتدة من الأرض وحتى السقف، لمسة حيوية مُشرقة،  حيث تكشف عن منظر الخضرة الموجودة في الفناء الخلفي للمنزل.

جزء من الجنة في الفناء الخلفي

B + H 45 , HPONCE ARQUITECTOS HPONCE ARQUITECTOS مسبح
HPONCE ARQUITECTOS

HPONCE ARQUITECTOS
HPONCE ARQUITECTOS
HPONCE ARQUITECTOS

يحوي الفناء الخلفي للمنزل جزء من الجنة بما يتضمنه من ماء وخضرة إضافة إلى منظر السماء الذي يُكمل اللوحة الفنية للطبيعة الخلابة، حيث يوجد في الفناء مسبحًا بمساحة مستطيلة، تُحيطها أرض خشبية ومساحات من المرزوعات الخضراء المنتشرة هنا وهناك، ليُصبح سحر المنزل ممتدًا من مدخلة وحتى فناءه.

تفضلوا بقراءة المقال التالي، الإضاءة سر الأناقة.

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