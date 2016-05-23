من بناء متهالك إلى منزل عصري خارق

في المركز التاريخي لإحدى مدن ميريدا في يوكتان، وعلى مساحة 200 متر مربعة، يقع منزل قديم ذو واجهة متهالكة خالية من أي معالم الحياة، هنا كان التحدي الذي واجهه مهندسو شركة H. Ponce Arquitectos المعمارية المتخصصة في إنقاذ المنازل القديمة، بقيادة كبير المهندسين، هنري بونس أنجل ميراندا.

نجح الفريق المتخصص في إعادة إحياء هذا الكيان المتهالك مرة أخرى، حيث استبدلت الواجهة القديمة بواجهة طويلة مُشرقة تحمل طابعًا أثريًا يتماشى مع موقع المنزل التاريخي، بينما أبدعوا في لمساتهم الفنية الخاصة بالتصميم الداخلي، ليتحول إلى معرضًا فنيًا لكل ما هو حديث ومعاصر.